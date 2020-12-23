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Национальная экономическая стратегия на 10 лет: о чем документ и чего ждать бизнесу

Автор: Александр Хищенко

В начале ноября правительство представило Аудит украинской экономики и Векторы экономического развития. Это станет основой Национальной экономической стратегии-2030.

Саму стратегию, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, обнародуют уже в первом квартале 2021 года. Стратегия разрабатывается при участии правительства, экспертов и представителей бизнеса на платформе Центра экономического восстановления. Всего к подготовке документа привлечены более 300 участников.

По подсчетам чиновников, нереализованный экономический потенциал Украины за 10 лет оценивается не менее чем в 1 трлн долларов. Использование этого потенциала может стать предпосылкой для быстрого экономического роста и фактически удвоения ВВП Украины в последующие 10-15 лет.

"Государственная аудиторская служба и Счетная палата постоянно анализируют результаты внедрения государственной политики в различных сферах за относительно короткие периоды. Но для того, чтобы делать выводы о почти 30-летнем периоде управления экономикой, нужно видеть более широкую картину и иметь конкретные ответы на ключевые вопросы. Среди них – сколько недополучила экономика из-за отсутствия реформ и неэффективного управления? Сколько каждый украинец потерял из-за отсутствия таких реформ за 30 лет? Какие шаги и в каких отраслях необходимо реализовать, чтобы в полной мере раскрыть экономический потенциал? И проведенный аудит дает ответы на эти вопросы", – говорит исполнительный директор Центра экономического восстановления, советник премьер-министра Кирилл Криволап.

Макроэкономическая политика

Аудит: Глобальный экономический кризис и пандемия значительно повлияли на экономику Украины. И даже без этих факторов экономика зависима от помощи международных доноров и переводов трудовых мигрантов.

К тому же стране не хватает прямых иностранных инвестиций, у нее дефицит торгового баланса, имеют место тенизация и офшоризация экономики. Дефицит госбюджета в 2020 году – 7,5% от ВВП, уровень государственного долга – 50,3%, а суверенный кредитный рейтинг Украины – B (на уровне с Монголией, Ганой, Конго).

Цели 2030: Внедрение полноценного среднесрочного бюджетного планирования на государственном и местном уровнях, проведение налоговой реформы, что включает в себя замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

Также необходима переориентация государственных проектов по финансированию социальной инфраструктуры на так называемые проекты развития (технопарки, индустриальные и научные парки и пр.).

Важно восстановления доверия к банковской системе (наращивание банковского кредитования, увеличение финансовой инклюзии населения) и развитие альтернативного финансирования бизнеса. Не стоит исключать возможные дальнейшие изменения в налоговой системе (такие как снижение нагрузки на фонд оплаты труда с соответствующими компенсаторами для бюджета).

Развития фондового рынка (что включает в себя как обновление законодательства по фондовому рынку, так и стимулирование создания необходимой ликвидности через второй уровень пенсионного обеспечения, развитие страхования и тому подобное).

Верховенство права

Аудит: Половинчатые реформы последних лет дали определенный положительный эффект: общий показатель Украины в Индексе верховенства права с 2011 до 2020 г. увеличился на 16%, несмотря на это, Украина находится лишь на 72 месте из 128 стран. В то же время по показателям Индекса восприятия коррупции Украина в 2019 году заняла 126 место из 198 стран наряду с Кыргызстаном, Азербайджаном, Джибути и Боливией.

Насущной потребностью для Украины является обеспечение независимости системы правосудия, добропорядочности судей и эффективное решение споров, защита права собственности, действенная превенция и преодоление коррупции в органах власти и обеспечение неотвратимости наказания за коррупцию.

Стратегия реформирования судоустройства, судопроизводства и смежных правовых институтов заканчивается в 2020 году. И нет дальнейшего видения реформы, заблокирована работа единого органа по отбору судей – Высшей квалификационной комиссии судей.

Судебная система перегружена делами из-за более 2 тысяч вакантных должностей судей по всей стране, незавершена очистка судебной системы от нечестных судей. Доверие общества к судебной системе менее 15%.

Прокуратура и большинство правоохранительных органов все еще нуждаются в реформировании и четком разграничении подследственности.

Среди позитивов – увеличилась прозрачность деятельности органов власти, сформирована антикоррупционная архитектура (НАБУ, САП, НАПК, ВАКС, АРМА), но происходит постоянное политическое давление на антикоррупционные органы, и доверие общества к ним меньше 20%. А последним решением Конституционного Суда от 28 октября фактически отменена значительная часть проевропейской антикоррупционной реформы, которую необходимо восстановить.

Цели 2030: В краткосрочном периоде приоритетными целями являются:

  • Улучшение эффективности работы системы правосудия и исполнения судебных решений, перезапуск работы и обновления состава Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.
  • Создание и эффективное функционирование единого правоохранительного органа для расследования экономических преступлений.
  • Разработка и принятие всеобъемлющей стратегии реформирования правоохранительных органов.
  • Принятие и реализация Антикоррупционной стратегии 2020-2024 и возобновление действия антикоррупционной реформы, часть которой была отменена решением КС.

В долгосрочном периоде фокус будет сосредоточен на:

  • Реализации долгосрочной стратегии реформирования судоустройства, судопроизводства и смежных правовых институтов .
  • Имплементации всеобъемлющей стратегии реформирования правоохранительных органов в соответствии с лучшими европейскими практиками.
  • Обеспечении независимости и институциональной способности антикоррупционных органов и должном финансировании их деятельности.
  • Реализации комплекса мер по восстановлению доверия общества и инвесторов к системе правосудия, правоохранительных и антикоррупционных органов.

Регуляторная среда

Аудит: Чрезмерная и неэффективная регуляторная нагрузка приводит к тому, что Украина, несмотря на значительные улучшения в последние годы, находится на 64 месте в рейтинге Doing Business, что ниже других стран региона.

Тем не менее, система государственного надзора (контроля) и далее осуществляет чрезмерное давление на бизнес, в государстве действует устаревший Кодекс законов о труде, который был принят еще в 1971 году, а бизнес продолжает жаловаться на сложное администрирование налогов.

Цели 2030: В краткосрочном периоде ключевыми задачами правительства будут:

  • Совершенствование системы государственного надзора (контроля) и разрешительной системы.
  • Улучшение системы администрирования налогов, в том числе внесение изменений по части применения РРО.
  • Завершение гармонизации законодательства в сфере регулирования хозяйственной деятельности с ЕС.

До 2030 года правительство выбрало следующие приоритеты:

  • Проведение реформы трудового законодательства (либерализация и дебюрократизация трудовых отношений, внедрение новых форм занятости и др.).
  • Сокращение регуляторного бремени и улучшение места Украины в международных рейтингах.
  • Совершенствование антимонопольного законодательства (совершенствование политики в отношении конкуренции, улучшение процессуальных основ деятельности АМКУ, совершенствование контроля государственной помощи).

Управление государственной и муниципальной собственностью

Аудит: В вопросе приватизации отсутствуют видение и стратегия управления. У органов исполнительной власти низкая институциональная способность, но при этом высокий уровень политизации и коррупции. Вдобавок имеет место низкая осведомленность и поддержка приватизации со стороны населения.

Как следствие, имеем значительное неэффективное финансирование государственных и коммунальных предприятий из бюджетов разных уровней и медленные процессы приватизации и ликвидации. По состоянию на сейчас в стране есть 3,6 тысяч предприятий в государственной и больше 14 тысяч в коммунальной собственности.

"Уже давно доказано, что государство является плохим собственником и плохим инвестором, ведь, вкладывая, рискует не собственными средствами. Поэтому мы как бизнес выступаем за то, чтобы Украина превратилась в современное, цифровое, сервисное государство, где работает реальный частный сектор – развивая экономику, увеличивая количество рабочих мест, повышая покупательную способность населения и создавая большие фонды для обеспечения пенсионеров и социально незащищенных граждан", – отмечает президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе.

Цели 2030: Среди приоритетных целей на 2021-2023 годы:

  • Ликвидация или реструктуризация нефункционирующих государственных и коммунальных предприятий, а также приватизация государственных и коммунальных предприятий, не входящих в перечень запрещенных для приватизации.
  • Передача в аренду нестратегических или экономически необоснованных активов государственных и коммунальных предприятий и усиление институциональной способности Фонда государственного имущества Украины.

В долгосрочном периоде фокус правительства сосредоточен на:

  • Уменьшении роли государства и органов местного самоуправления как собственников государственных и коммунальных предприятий (заключение соглашений государственно-частного партнерства в отношении предприятий, запрещенных для приватизации).
  • Повышении эффективности управления предприятиями, оставшимися в государственной и коммунальной собственности (корпоратизация 100% государственных предприятий).
  • Эффективном распределении среди населения результатов капитализации объектов государственной собственности.

Отдельно изучается идея создания Агентства по управлению активами, Фонда национального богатства и Национального инвестиционного фонда, а также запуска экономического паспорта украинца.

Инвестиционная привлекательность

Аудит: Украина уступает странам региона по качеству судебной системы, кредитному рейтингу, политической и военной стабильности и, как следствие, получает лишь ~ 0,1% мировых прямых иностранных инвестиций. Это свидетельствует о низкой заинтересованности международных инвесторов. Ежегодно около 10-11 млрд долларов капитала выводится в оффшорные зоны.

"Для того, чтобы добиться устойчивого развития экономики, нам нужно не столько привлекать внешние инвестиции, сколько всячески стимулировать и развитие внутреннего рынка, и способствовать выведению собственных предприятий на внешние рынки со своими технологиями, продуктами. А для этого надо стимулировать украинский бизнес. Это можно реализовать только через фондовый рынок, который сейчас в Украине работает неполноценно. Только работа этого рынка на полную мощность даст толчок капитализации украинских компаний и их выходу на международные рынки. Пока этим могут похвастаться лишь некоторые украинские компании, в отличие от фирм Израиля, Германии или Италии, которые работают во всем мире", – говорит основатель Intecracy group Юрий Сивицкий.

Цели 2030: В краткосрочном периоде ключевыми задачами правительства будут:

  • Повышение кредитных рейтингов.
  • Введение налога на выведенный капитал и амнистия капитала.
  • Создание Международного финансового центра (International financial centre Kyiv).
  • Создание государственного Фонда Фондов.
  • Запуск дополнительных стимулов для инвесторов (налоговые каникулы, возмещение капитальных инвестиций, и т.п).

До 2030 года правительство выбрало следующие приоритеты:

  • Внедрение второго уровня пенсионной системы (общеобязательное накопительное пенсионное обеспечение).
  • Развитие фондового рынка.
  • Введение страховой медицины.
  • Увеличение доли государственных инвестиций в общей структуре бюджета.

Агросектор

Аудит: Сейчас в секторе, который генерирует 9% ВВП страны, законодательство ограничивает полноценное развитие земельных отношений, недостаточно развита инфраструктура орошения. Вдобавок значительная доля сектора в "тени" из-за несовершенного регулирования, ограниченного доступа к финансовой и страховой системе и низкой степени проникновения технологий в сравнении с другими странами.

Такая ситуация привела к значительной зависимости сектора от экспорта сырья, более низкой производительности труда по сравнению с западными странами, деградации земель, снижению объемов производства продукции животноводства и аквакультуры. А стоимость земли недооценена как минимум в 5 раз – сейчас справедливая стоимость украинской земли составляет около 5000 долларов за 1 га при нормативной денежной оценке – 955 долларов.

Цели 2030: В краткосрочном периоде ключевыми задачами правительства будут:

  • Создание Министерства аграрной политики, функциями которого будут формирование и реализация государственной политики в агросекторе, подготовка торговых атташе для дальнейшего продвижения украинской продукции на внешних рынках.
  • Создание инфраструктуры, необходимой для функционирования рынка земли (полноценный запуск Государственного аграрного реестра, повышение эффективности сбора аграрной статистической информации, продолжение реформы Госгеокадастра для обеспечения сервисной функции).
  • Увеличение производства продукции с высокой добавленной стоимостью за счет увеличения агропромышленных кластеров и запуска системы прослеживаемости (traceability) цепей производства агропродукции, что положительно повлияет на качество производимой продукции.

До 2030 года правительство выбрало следующие приоритеты:

  • Полноценная либерализация рынка земли.
  • Развитие инфраструктуры орошения и дренажа в Украине и увеличение площади земель, оборудованных ирригационными и дренажными системами.
  • Повышение уровня технологичности путем создания условий для открытия в Украине R&D центров, развития использования агротехнологий в целом и проникновения технологий Smart Farming в агросекторе.

Промышленность

Аудит: За годы независимости украинская промышленность значительно потеряла свои мощности. Изношенность основных средств производства находится на уровне 51%, дефицит квалифицированной рабочей силы, высокий уровень ресурсо- и энергоемкости и выбросов СО2 от стационарных источников затрудняют доступ к европейским рынкам сбыта. Из-за отсутствия необходимого количества инвестиций страна имеет низкий уровень технологичности промышленного производства и продукции.

"Для всех очевидно, что доля промышленности в ВВП должна расти. Стоит развивать сектор обработки, машиностроения. Это развитие должно происходить как за счет внутреннего рынка, так и за счет стимулирования экспорта. Страна должна вкладывать в развитие инфраструктуры: железнодорожной, портовой, речной, дорожной, аэродромной, энергетической, телекоммуникационной. Например, металлургия очень сильно зависит от экспорта, а в экспорте важной является роль транспортной инфраструктуры. Следовательно, инвестиции в строительство, в модернизацию инфраструктуры дадут потребление и позитивную динамику по всей цепочке. Они будут стимулировать рынок к развитию машиностроения, приведут к росту обрабатывающего и строительного секторов, металлопотребления, простимулируют занятость", – считает директор GMK Center Станислав Зинченко.

Цели 2030: В краткосрочном периоде задачами правительства являются:

  • Создание условий для размещения производственных мощностей в Украине путем развития индустриальных парков в качестве инвестиционных площадок со всей необходимой инженерно-технической инфраструктурой, уменьшение регуляторного давления и пересмотр разрешительных процедур в промышленности.
  • Формирование спроса на отечественную промышленную продукцию на внутреннем рынке путем оживления жилищного строительства – внедрение программы "доступное жилье", обновление фондов ЖКХ и проведения энергомодернизации зданий с низкой энергоэффективностью, модернизация транспортной инфраструктуры.
  • Стимулирование экспорта промышленной продукции путем гармонизации технических регламентов и сертификации промышленной продукции согласно стандартам ЕС, расширение функции Экспортно-кредитного агентства и увеличение объемов кредитования экспортных контрактов по производству товаров с высокой добавленной стоимостью.

До 2030 года правительство выбрало следующие приоритеты:

  • Обеспечение развития циркулярной экономики и высокой энергоэффективности промышленности путем стимулирования сокращения объемов отходов, внедрение комплекса мероприятий по коммерческому освоению промышленных отвалов, обеспечение грантов и кредитов для ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий, внедрение системы налоговых стимулов для экомодернизации.
  • Инновационное развитие промышленности путем создания площадок для обмена опытом по внедрению инновационных технологий, интеграция промышленных кластеров Украины в Европейскую платформу сотрудничества кластеров, предоставление грантов на реализацию инновационных проектов по технологий ОПК в других секторах экономики.
  • Кадровое обеспечение для дальнейшего развития отрасли путем внедрения дуального образования и проведение реформы трудового законодательства.

Энергетика

Аудит: Украинская энергетика значительно потеряла свои позиции. Чрезмерные ограничения рынка и кризис расчетов между участниками рынка электроэнергии и газа, дефицит стимулов для модернизации основных фондов и инвестирования в энергетическую инфраструктуру, один из худших показателей энергоемкости ВВП в мире, низкие стандарты энергоэффективности, дисбаланс на рынке электроэнергии по видам генерации, высокие потери при распределении и поставке ресурсов (электроэнергия, газ), вызванные устаревшими основными фондами – все это привело к серьезному энергетическому кризису, в котором оказалась Украина

Цели 2030: В краткосрочном периоде задачи правительства:

  • Формирование эффективных рынков электроэнергии и газа с целью избежания формирования долгов в будущем и обеспечения долгосрочного развития энергетического сектора.
  • Модернизация энергосетей с целью снижения показателей потерь и перерывов в снабжении в энергосетях, а также сокращение затрат и потерь при транспортировке газа.
  • Интеграция с европейской энергетической системой ENTSO-E и расширение пропускных способностей энергетических связей.

До 2030 года правительство выбрало следующие приоритеты:

  • Диверсификация импорта энергоресурсов, формирование минимальных запасов нефти и нефтепродуктов, а также наращивание объемов добычи энергоносителей с целью достижения энергонезависимости.
  • Обеспечение сокращения объемов выбросов энергетического сектора путем постепенного вывода тепловой генерации и увеличения доли возобновляемых источников энергии, завершение строительства хранилищ отработанного ядерного топлива и высокорадиоактивных отходов его переработки.
  • Реализация Green Deal путем стимулирования исследований в сфере энергоэффективности и водородных технологий, урегулирования рыночных, регуляторных и технических возможностей производства и экспортной передачи водорода из возобновляемых источников энергии и АЭС.

Добывающая промышленность

Аудит: В Украине насчитывается около 12,2 тысяч разведанных месторождений полезных ископаемых (в том числе комплексные месторождения), однако лишь 4,6 тысяч из них разрабатываются. Такая ситуация сложилась из-за отсутствия точных данных относительно запасов полезных ископаемых, масштабных поисково-разведочных работ в течение последних 30 лет, зарегулированной системы доступа к недрам и высокой фискальной нагрузки.

Цели 2030: В краткосрочном периоде перед правительством стоят следующие задачи:

  • Либерализация добывающей промышленности и упрощения доступа к недрам путем ускорения и совершенствования работы аукционов, улучшение доступа к геологической информации, ежегодной разработки системы подготовки инвестиционно привлекательных объектов на долгосрочную перспективу.
  • Наращивание объемов добычи путем внедрения стимулирующей рентной ставки на добычу с целью повышения экономической целесообразности добычи и обеспечения равных условия в сравнении с другими странами.
  • Обеспечение активной разведки, что позволит провести оценку залежей полезных ископаемых, которые являются экономически целесообразными к добыче.

До 2030 года правительство выбрало следующие приоритеты:

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  • Стимулирование инновационной деятельности в добывающей промышленности.
  • Обеспечение сокращения объемов выбросов добывающего сектора.
  • Достижение энергонезависимости по ключевым ресурсам путем наращивания объемов добычи полезных ископаемых с целью обеспечения внутренних потребностей и минимизации импорта.

Транспорт и инфраструктура

Аудит: Украина сегодня использует только 25-30% своего транзитного потенциала. Украинские аэропорты уступают аэропортам Катара и Турции как транзитным хабам между Азией и Европой. Украинская транспортная сеть не интегрирована в полной мере в региональные транспортные проекты (Паневропейская транспортная сеть и Новый шелковый путь).

Около 90% дорог в изношенном состоянии, за что Украина находится на 119 месте по уровню качества дорожной инфраструктуры. Почти четверть от совокупной протяженности эксплуатационных железнодорожных путей требует капитального ремонта, а уровень износа подвижного состава составляет более 90%.

Согласно исследованиям Мирового экономического форума, качество портовой инфраструктуры в Украине составляло 3,9 из 7 баллов в 2019 году по сравнению с 4,8 баллами – средним значением для стран ЕС. Также продолжают действовать экономически необоснованные тарифы на железнодорожные перевозки и портовые сборы.

Цели 2030: В краткосрочном периоде задачи правительства:

  • Обновление транспортной стратегии в соответствии с новым запросам украинской экономики.
  • Присоединение Украины к транзитным коридорам TEN-T и TRACECA для реализации экспортного и транзитного потенциала.
  • Формирование независимого регулятора в сфере транспорта, что позволит обеспечить прозрачность регулирования в сфере транспорта.

К 2030 году правительство планирует реализовать следующие проекты:

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  • Развитие внутренних мультимодальных перевозок с целью ускорения и повышения эффективности транспортировки продукции внутри страны, а также развитие мультимодальных перевозок, ориентированных на реализацию транзитного потенциала.
  • Реформирование "Укрзализныци" и АМПУ, что позволит провести финансовое оздоровление предприятий и обеспечить эффективную работу отдельных направлений путем финансовой децентрализации.
  • Реализация потенциала Государственно-частного партнерства, что позволит обеспечить привлечение иностранных инвестиций в крупные инфраструктурные проекты, что, в свою очередь, будет способствовать полному использованию потенциала украинской транспортной системы.
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