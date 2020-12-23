Національна економічна стратегія на 10 років: про що документ і чого чекати бізнесу

На початку листопада уряд представив Аудит української економіки та Вектори економічного розвитку, що є основою Національної економічної стратегії-2030. Це документ-візія розвитку країни на наступні 10 років.
Саму стратегію, за словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, оприлюднять вже у першому кварталі 2021 року. Стратегія розробляється за участі уряду, експертів та представників бізнесу на платформі Центру економічного відновлення. Загалом до підготовки документу залучені понад 300 учасників.
За підрахунками урядовців, нереалізований економічний потенціал України за 10 років оцінюється не менш ніж у 1 трлн доларів. Реалізація цього потенціалу може стати передумовою для швидкого економічного зростання та фактично подвоєння ВВП України у наступні 10-15 років.
"Державна аудиторська служба та Рахункова палата постійно аналізують результати впровадження державної політики в різних сферах за відносно короткі періоди. Але для того, щоб робити висновки про майже 30-річний період управління економікою, потрібно бачити ширшу картину та мати конкретні відповіді на ключові питання. Серед них – скільки недоотримала економіка через відсутність реформ та неефективне управління? Скільки кожен українець втратив через відсутність таких реформ за 30 років? Які кроки та в яких галузях необхідно реалізувати, аби повною мірою розкрити економічний потенціал? І проведений аудит дає відповіді на ці питання", – говорить виконавчий директор Центру економічного відновлення, радник прем’єр-міністра Кирило Криволап.
Аудит: Глобальна економічна криза і пандемія значно вплинули на економіку України. Тим не менш, навіть без цих чинників економіка залежна від допомоги міжнародних донорів та переказів трудових мігрантів.
До того ж країні бракує прямих іноземних інвестицій, у неї дефіцит торгового балансу, тінізація та офшоризація економіки. Дефіцит держбюджету у 2020 році – 7,5% від ВВП, рівень державного боргу – 50,3%, а суверенний кредитний рейтинг України – B (на рівні з Монголією, Ганою, Конго).
Цілі 2030: Впровадження повноцінного середньострокового бюджетного планування на державному та місцевому рівнях, проведення податкової реформи, що включає в себе заміну податку на прибуток податком на виведений капітал.
Також необхідна переорієнтація державних проектів з фінансування соціальної інфраструктури на так звані проекти розвитку (технопарки, індустріальні та наукові парки тощо).
Важливе відновлення довіри до банківської системи (нарощуванні банківського кредитування, збільшення фінансової інклюзії населення) та розвиток альтернативного фінансування бізнесу. Не варто виключати подальші зміни до податкової системи (такі як зниження навантаження на фонд оплати праці з відповідними компенсаторами для бюджету).
Розвитку фондового ринку (що включає в себе як оновлення законодавства щодо фондового ринку, так і стимулювання створення необхідної ліквідності через другий рівень пенсійного забезпечення, розвиток страхування тощо).
Аудит: Половинчасті реформи останніх років дали певний позитивний ефект: загальний показник України в Індексі верховенства права з 2011 до 2020 р. збільшився на 16%, попри це Україна знаходиться лише на 72 місці зі 128 країн. Водночас за показниками Індексу сприйняття корупції Україна у 2019 р. зайняла 126 місце зі 198 країн поряд із Киргизстаном, Азербайджаном, Джибуті та Болівією.
Нагальною потребою для України є забезпечення незалежності системи правосуддя, доброчесності суддів та ефективне вирішення спорів, захист права власності, дієва превенція і подолання корупції в органах влади та забезпечення невідворотності покарання за корупцію.
Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів завершує дію у 2020 р. і відсутнє подальше бачення реформи, заблокована робота єдиного органу із добору суддів – Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Судова система перевантажена справами через незайняті понад 2 тисяч посад суддів по всій країні, незавершене очищення судової системи від недоброчесних суддів. Довіра суспільства до судової системи менше 15%.
Прокуратура та більшість правоохоронних органів все ще потребують реформування та чіткого розмежування підслідності.
Серед позитивів – збільшилася прозорість діяльності органів влади, сформована антикорупційна архітектура (НАБУ, САП, НАЗК, ВАКС, АРМА), але відбувається постійний політичний тиск на антикорупційні органи, і довіра суспільства до них менше 20%. А останнім рішенням Конституційного Суду від 28 жовтня фактично скасовано значну частину проєвропейської антикорупційної реформи, яку необхідно відновити.
Цілі 2030: У короткостроковому періоді пріоритетними цілями є:
У довгостроковому періоді фокус буде зосереджений на:
Аудит: Надмірне та неефективне регуляторне навантаження призводить до того, що Україна, недивлячись на значні покращення в останні роки, знаходиться на 64 місці в рейтингу Doing Business, що нижче інших країн регіону.
Тим не менш, система державного нагляду (контролю) і далі здійснює надмірний тиск на бізнес, в державі діє застарілий Кодекс законів про працю, який був прийнятий ще у 1971 році, а бізнес продовжує скаржитися на складне адміністрування податків.
Цілі 2030: У короткостроковому періоді ключовими завданнями Уряду будуть:
До 2030 року Уряд обрав наступні пріоритети:
Аудит: У питанні приватизації відсутні бачення та стратегія управління. Існує низька інституційна спроможність органів виконавчої влади, а також наявний високий рівень політизації та корупції, низька обізнаність та підтримка населення процесу приватизації.
Як наслідок, маємо значне неефективне фінансування державних та комунальних підприємств з бюджетів різних рівнів та повільні процеси приватизації та ліквідації. Станом на зараз в країні є 3,6 тисяч підприємств у державній та більше 14 тисяч у комунальній власності.
"Вже давно доведено, що держава є поганим власником і поганим інвестором, адже, вкладаючи, ризикує не власними коштами. Тому ми як бізнес виступаємо за те, щоб Україна перетворилася на сучасну, цифрову, сервісну державу, де працює реальний приватний сектор – розвиваючи економіку, збільшуючи кількість робочих місць, підвищуючи купівельну спроможність населення та створюючи великі фонди для забезпечення пенсіонерів та соціально незахищених громадян", – зазначає президент Асоціації платників податків України Григол Катамадзе.
Цілі 2030: Серед пріоритетних цілей на 2021-2023 роки є:
У довгостроковому періоді фокус Уряду буде зосереджений на:
Окремо вивчається ідея створення Агенції з управління активами, Фонду національного багатства та Національного інвестиційного фонду, а також запуску економічного паспорту українця.
Аудит: Україна поступається країнам регіону за якістю судової системи, кредитним рейтингом, політичною та військовою стабільністю і, як наслідок, отримує лише ~ 0,1% світових прямих іноземних інвестицій. Це свідчить про низьку зацікавленість міжнародних інвесторів. Щорічно близько 10-11 млрд доларів капіталу виводиться у офшорні зони.
"Для того, щоб досягти стійкого розвитку економіки, нам потрібно не стільки залучати зовнішні інвестиції, скільки всіляко стимулювати і розвиток внутрішнього ринку, і сприяти виведенню власних підприємств на зовнішні ринки – зі своїми технологіями, продуктами. А для цього треба стимулювати український бізнес. Це можна реалізувати тільки через фондовий ринок, який зараз в Україні працює неповноцінно. Тільки робота цього ринку на повну потужність дасть поштовх капіталізації українських компаній і їхньому виходу на міжнародні ринки. Поки цим можуть похвалитися лише деякі українські компанії на відміну від фірм Ізраїлю, Німеччини чи Італії, що працюють у всьому світі", – говорить засновник Intecracy group Юрій Сивицький.
Цілі 2030: У короткостроковому періоді ключовими завданнями Уряду будуть:
До 2030 року Уряд обрав наступні пріоритети:
Аудит: Станом на зараз у секторі, який генерує 9% ВВП держави, маємо законодавство, що обмежує повноцінний розвиток земельних відносин, недостатньо розвинену інфраструктуру зрошення, значну долю сектору у "тіні" через недосконале регулювання, обмежений доступ до фінансової та страхової системи та низький ступінь проникнення технологій у порівнянні з іншими країнами.
Така ситуація призвела до значної залежності сектору від експорту сировини, більш низької продуктивності праці у порівнянні з західними країнами, деградації земель, зниження об’ємів виробництва продукції тваринництва та аквакультури. А вартість землі недооцінена як мінімум у 5 разів – наразі справедлива вартість української землі становить близько 5000 доларів за 1 га при нормативній грошовій оцінці – 955 доларів.
Цілі 2030: У короткостроковому періоді ключовими завданнями Уряду будуть:
До 2030 року Уряд обрав наступні пріоритети:
Аудит: За роки незалежності українська промисловість значно втратила свої потужності. Зношеність основних засобів виробництва на рівні 51%, дефіцит кваліфікованої робочої сили, високий рівень ресурсо- та енерговитратності та викидів СО2 від стаціонарних джерел ускладнюють доступ до європейських ринків збуту. Через відсутність необхідної кількості інвестицій маємо низький рівень технологічності промислового виробництва та продукції.
"Для всіх очевидно, що частка промисловості у ВВП має зростати. Варто розвивати сектор обробки, машинобудування. Цей розвиток має відбуватися як за рахунок внутрішнього ринку, так і за рахунок стимулювання експорту. Країна має вкладати у розвиток інфраструктури: залізничної, портової, річкової, дорожньої, аеропортової, енергетичної, телекомунікаційної. Наприклад, металургія дуже сильно залежить від експорту, а в експорті важливою є роль транспортної інфраструктури. Отже, інвестиції у будівництво, в модернізацію інфраструктури дадуть споживання і позитивну динаміку по всьому ланцюжку. Вони стимулюватимуть ринок до розвитку машинобудування, призведуть до зростання обробного і будівельного секторів, металоспоживання, простимулюють зайнятість", – вважає директор GMK Center Станіслав Зінченко.
Цілі 2030: У короткостроковому періоді задачами уряду є:
До 2030 року Уряд обрав наступні пріоритети:
Аудит: За роки незалежності українська енергетика значно втратила свої позиції. Надмірні обмеження ринку та криза розрахунків між учасниками ринку електроенергії та газу, дефіцит стимулів для модернізації основних фондів та інвестування в енергетичну інфраструктуру, один з найгірших показників енергоємності ВВП у світі, низькі стандарти енергоефективності, дисбаланс на ринку електроенергії за видами генерації, високі втрати при розподілі та постачанні ресурсів (електроенергія, газ), що спричинені застарілими основними фондами – все це призвело до серйозної енергетичної кризи, в якій опинилася Україна.
Цілі 2030: У короткостроковому періоді задачі уряду:
До 2030 року Уряд обрав наступні пріоритети:
Аудит: В Україні налічується близько 12,2 тис. розвіданих родовищ корисних копалин (в тому числі комплексні родовища), проте лише 4,6 тис. з них розробляються. Така ситуація склалася через відсутність точних даних щодо запасів корисних копалин, масштабних пошуково-розвідувальних робіт протягом останніх 30 років, зарегульовану систему доступу до надр і високе фіскальне навантаження.
Цілі 2030: У короткостроковому періоді перед урядом стоять наступні задачі:
До 2030 року Уряд обрав наступні пріоритети:
Аудит: Станом на сьогодні Україна використовує лише 25–30% свого транзитного потенціалу. Українські аеропорти поступаються аеропортам Катару та Туреччини як транзитні хаби між Азією та Європою. Українська транспортна мережа не інтегрована повною мірою у регіональні транспортні проекти (Пан’європейська транспортна мережа та Новий шовковий шлях).
Близько 90% доріг у зношеному стані, через що Україна знаходиться на 119 місці за рівнем якості дорожньої інфраструктури. Майже чверть від сукупної протяжності експлуатаційних залізничних шляхів потребує капітального ремонту, а рівень зносу рухомого складу становить понад 90%.
Згідно з дослідженнями Світового економічного форуму, якість портової інфраструктури в Україні складала 3,9 із 7 балів у 2019 році порівняно із 4,8 балами – середнім значенням для країн ЄС. Також продовжують діяти економічно необґрунтовані тарифи на залізничні перевезення та портові збори.
Цілі 2030: У короткостроковому періоді задачі уряду:
До 2030 року Уряд планує реалізувати наступні проекти: