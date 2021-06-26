Налог на электронику: почему украинцы платят дважды

В конце прошлого года в Верховной раде был зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования и повышения прозрачности эффективного управления имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав (№ 4537).

Сейчас начались активные обсуждения норм законопроекта, который призван сделать сборы более прозрачными и приблизить ситуацию к современным реалиям. Зачем платить за копию контента с устройства, где ее просто технически невозможно сделать? Подробнее – в материале РБК-Украина.

Даже если вы не оплачиваете стриминговые сервисы или носители (диски, печатные книги), вы поддерживаете авторов финансово. В частности, когда покупаете легально ввезенную электронику в магазинах, сами этого не зная, компенсируете авторам гипотетический вред за воспроизведение их произведений. Да, это дополнительный платеж, который включен в каждую вашу покупку, который делает дороже саму технику: мобильные девайсы, ноутбуки, компьютеры, принтеры и даже телевизоры.

Идея действующих правил – поддержка авторов контента, чтобы они получать эти средства в качестве компенсации за возможное копирование произведений и их распространение. Такая "частная копия" – возможность воспроизвести легальный контент в личных целях, например, просмотреть фильм дома с друзьями, скопировав его со стримингового сервиса.

"Частная копия" – не механизм борьбы с пиратством. Вы платите независимо от того, хотите и планируете когда-то делать копию, или нет, а за саму такую возможность копировать в устройстве. То есть и при покупке телевизора – за "копирование" (даже если эта функция технически ограничена или вовсе невозможна), и непосредственно покупая контент для просмотра.

Деньги с каждой покупки сегодня перечисляются в организации коллективного управления (ОКУ).

Одна из таких организаций – Украинский музыкальный альянс, который получает большую часть взносов от реализации техники в Украине. Руководство этой ОКУ утверждает, что без взимания платы за гипотетическую возможность создания частных копий мы станем страной третьего мира вследствие нанесения имущественного ущерба авторам за "бесплатное" копирование их произведений.

В то же время авторы законопроекта №4537 убеждены, что существующая система не является ни прозрачной, ни справедливой, поэтому эти вопросы болезненны для каждого. К тому же, получается, что каждый украинец при покупке техники вместо поддержки авторов только обогащает тех, кто пользуется отсутствием правил.

При чем тут Яндекс

Сегодня в Украине все больше людей понимают, что за свою работу создатели должны получать деньги. Это справедливо и правильно. Активно пропагандируется идея, что легальный контент должен быть доступен для украинского потребителя. Сервисы вроде YouTube, Megogo, Sweet TV и много других дают пользователям возможность легально и недорого получить почти весь аудио- и видеоконтент мира.

Впрочем, если вы легально покупаете контент и легально ввезенную в Украину технику, вы платите дважды. Очень просто об этом рассказывает в видео Европейская бизнес ассоциация.

Как это урегулировано сегодня? В соответствии со статьей 25 закона Украины "Об авторском праве и смежных правах", при ввозе техники импортер должен заплатить так называемый авторский сбор. Например, при ввозе ноутбука платят 0,2% таможенной стоимости товара, мобильного телефона или планшета – 0,15%, за флешку – 0,75%. На первый взгляд, это копейки, но с учетом количества таких товаров набегают миллионы гривен ежемесячно. И они потом закладываются в стоимость каждого новенького смартфона, экрана или компьютера.

Проблема в том, что авторский сбор не является налогом. Эти деньги идут не в бюджет и не авторам контента напрямую, а прежде всего в ОКУ, которые потом распределяют полученные средства. Кому и сколько – законом четко не определено. Этот вопрос решает Министерство экономического развития и торговли Украины. Недавно о том, как именно распределяются средства, подробно рассказывали в программе Янины Соколовой.

Так, к журналистам и авторам контента попала запись, на которой люди, причастные к получению и распределению авторского сбора, говорят, что имеют влияние на министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. Министр экономического развития и торговли Украины в личном разговоре подтвердил Янине Соколовой, что Ткаченко имеет влияние на принятие решений – к нему прислушиваются. Запись, о которой идет речь, – вероятно, с заседания Украинского музыкального альянса (УМА). Он есть в открытом доступе, опубликован в сообществе "Украина в коррупции".

Даже если не брать во внимание записи, что попали в открытый доступ, а опираться только на анализ имеющегося законодательства, механизм распределения собранных средств уполномоченными ОКУ между авторами, исполнителями и производителями фонограмм (видеограмм) остается несовершенным и непрозрачным.

Например, из текста закона непонятно, является ли перечень категорий правообладателей взаимоисключающим. Это приводит к неопределенности. В частности, если права на аудиовизуальное произведение были переданы автором другому лицу, которое приобретает статус лица, обладающее имущественными авторскими правами, непонятно, кто из перечисленных лиц должен получать отчисления.

К тому же, нормы закона "Об авторском праве и смежных правах" не согласуются с положениями Гражданского кодекса Украины, ведь статьей 445 предусматривается право автора на плату за использование произведения, а часть 6 закона "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав" статус права на вознаграждение не определяет.

Справедливость и эффективность распределения средств авторского сбора тоже под большим сомнением. Уполномоченная на распределение денег организация может распределять собранные средства по собственному усмотрению. С мая 2019 года Украинский музыкальный альянс обладает аккредитацией, выданной Министерством экономического развития и торговли Украины, на сбор вознаграждения за использование звукозаписей телерадиоорганизациями, провайдерами программной услуги, онлайн-вещателями и другими лицами, занимающимися публичным вещанием. Собранные средства УМА обязан распределять между исполнителями и производителями фонограмм и видеограмм.

Юридически Украинский музыкальный альянс – общественный союз, основанный частными компаниями.

Уполномоченное лицо – Павел Калениченко. Одна из компаний-учредителей – ООО "Комп Мюзик". В свою очередь, ее основатели - Олег Долинский и Инна Долинская. Эта фирма является одной из старейших украинских звукозаписывающих компаний. В то же время зарегистрированный на организацию телефон (044) 537-36-61 использует ГК "КОМП Лимитед", специализация которой – оптовая торговля электротоварами. Другой учредитель Союза – ООО "Лавина Мюзик", основатель которой Эдуард Клим сотрудничает с иностранными продюсерами и музыкантами.

Стоит отметить, что Украинский музыкальный альянс является правопреемником ныне ликвидированного объединения предприятий "Украинский музыкальный альянс", где Олег Долинский также был учредителем. И он же является бенефициаром организации "Украинская лига музыкальных прав", которая занимается сбором и выплатой роялти. В отношении этой организации в 2013 году Министерство экономического развития проводило служебную проверку, поскольку не все собранные УЛМП средства были выплачены правообладателям, часть их переводилась на счета частных лиц.

Получатели средств от украинского музыкального альянса:

3 141 00 грн – ФЛП Неволина Анастасия Юрьевна, в прошлом юрист УМА и член рабочей группы от УМА вместе с Павлом Калениченко, сейчас осуществляет адвокатскую деятельность, прежде всего представляя интересы УМА в судебных спорах с импортерами электротехники и другими организациями;

2 285 805 грн – ООО "Комп Мюзик", компания-учредитель УМА. Директор – Олег Долинский;

1 688 000 грн – ФЛП Степанов Евгений Витальевич, адвокат;

1 626 545 грн – ГО "Синема", связанная с украинским музыкальным альянсом и организацией "Арма-Украина". Одним из получателей роялти ОО "Синема" является Мария Ильенко, двоюродная сестра бывшего главы агентства по вопросам кино Филиппа Ильенко. Сейчас Мария занимает должность начальника отдела государственного регулирования кинопроката и видеопроката в Государственном агентстве Украины по вопросам кино;

1 557 220,29 грн – ГО "Бест Мьюзик", что входит в состав и является соучредителем общественного союза "Украинская лига авторских и смежных прав";

926 891,12 грн – ООО "Умиг Мьюзик", что входит в состав и является соучредителем общественного союза "Украинская лига авторских и смежных прав";

880 390,02 грн – СОГ "Ассоциация по управлению аудиовизуальными правами "Арма-Украина". Это организация коллективного управления внутри другого ОКУ. Она управляет правами в рамках телевещания и публичных заведений (кафе, гостиницы) в аудиовизуальной сфере. Ее основатели – ГО "Ассоциация продюсеров Украины", ОО "Коалиция исполнителей и продюсеров Украины". В списке учредителей – Ирина Билык, Руслана Лыжичко, Игорь Лихута и Константин Меладзе. Руководитель – Дмитрий Пограничный.

Напомним, недавно вспыхнул скандал из-за того, что представители украинского шоу-бизнеса недополучают вознаграждения за использование их авторских произведений. Об этом свидетельствуют результаты расследования, инициатором которого выступила другая ОКУ – "Украинское агентство по авторским и смежным правам".

Представители этой организации сообщили, что разоблачили одну из масштабных схем присвоения роялти (авторских сборов).

"Два месяца авторы и исполнители анализировали документы и договоры в сфере авторских и смежных прав. Как рассказал участник группы "Антитела" Сергей Вусик, исследование показало, что ОКУ используют фирмы-посредники и семейные схемы. Они работают через четырехсторонние договоры, где третьей и четвертой сторонами становятся частные организации, которые взимают с роялти дополнительные комиссии и, по сути, воруют вознаграждение", – сообщало "Суспильне".

Официальный штат УМА насчитывает 6 человек вместе с руководителем. За последние три года на счет УМА было отправлено по крайней мере 28 млн грн, а распределено между авторами – около 19 млн грн.

Недавно "Офис простых решений" провел дискуссию о перспективах государственного регулирования сбора за частное копирование и репрографии. Выяснилось, что распределение отчислений, согласно положению ОКУ "Украинский музыкальный альянс", производится в соответствии с данными сервиса поисковой системы Яндекс. При том, что Яндекс с 2017 года заблокирован на территории Украины решением СНБО.

Как в УМА аргументируют свою позицию

Украинский музыкальный альянс – один из главных критиков законопроекта №4537. Павел Калениченко отмечает, что наличие авторского сбора в цене техники – это общеевропейская практика. Для обоснования тезиса, что такой сбор является нормой, и в Украине он очень маленький, Калениченко привел много статистических данных и таблиц.

"В своем видеоролике ЕБА говорит о бедной Елене, которая платит дважды: один раз, покупая музыку, а второй – покупая смартфон. На самом деле это, конечно, не так. Покупая музыку, Елена на самом деле платит за доступ к музыке (отдельное право), а покупая смартфон – за право на воспроизведение музыки и фильмов, сохранение ее, синхронизацию и архивирование. И это разные вещи. Поэтому на самом деле Елена дважды за одно и то же никогда не платит. И в этом она молодец", – говорит Калениченко.

Впрочем, инициаторы законопроекта отмечают, что не существует никакого "платного" права на синхронизацию и архивирование. Есть лишь возможность частного копирования, учитывая которую импортеры платят так называемый авторский сбор. И для частных лиц, легально покупающих музыку и кино, нет никакой платы за синхронизацию и архивирование.

Среди оппонентов законопроекта №4537 – также певица Руслана Лыжичко. Как она пояснила в комментарии "Укринформу", по ее мнению, законопроект фактически уничтожает отчисления за частное копирование.

"Законопроект №4537 фактически уничтожает отчисления за частное копирование, чем ставит Украину на уровень стран третьего мира, грозит предоставить Украине статус "интеллектуального пирата №1 в мире", о чем и говорится в отчете Международного альянса интеллектуальной собственности", – сказала Руслана.

В свою очередь, в Раде утверждают, что законопроект не отменяет отчисления за частное копирование. Вознаграждение авторам за частное копирование не является возмещением убытков от "интеллектуального пиратства". Более того, эта сфера отношений вообще никак не регулирует вопрос "пиратства".

Введение системы отчислений именно с материальных, или "чистых" носителей –опыт Австрии, Франции, Дании, Нидерландов и Швеции. К тому же, Международный альянс интеллектуальной собственности – коалиция частного сектора. Это объединение частных компаний.

Гораздо важнее соответствие нашего законодательства к европейским нормам, среди которых – положения директивы ЕС №2001/29. Принятие законопроекта №4537 не противоречит положениям настоящей директивы. Более того, ее статья 60 предусматривает, что для издателей должно быть сохранено свободу определять, каким образом они могут обосновывать свои требования о компенсацию или вознаграждение и устанавливать условия распределения такой компенсации или вознаграждения между авторами и издателями.

Это опыт и практика Европы, и именно такой подход является целесообразным и эффективным, поскольку дает возможность избежать частых изменений и уточнений перечня оборудования и вполне соответствует сути изготовление частных копий. Акцент делается на носитель, без которого копию сделать невозможно. Зачем платить за копию контента с устройства, где ее просто технически невозможно сделать?

В то же время, согласно директиве 2001/29 ЕС, компенсация должна быть справедливой (ст. 5 (2) (b)) не только в отношении правообладателей, но и в отношении других заинтересованных сторон, таких как потребители и производители оборудования и носителей. Чтобы оценить размер компенсации, согласно директиве (рекомендации 35 и 38), "вред правообладателям" является главным критерием.

При этом Директива устанавливает, что необходимо учитывать "другую форму оплаты" (рекомендация 35): если компенсация осуществляется с помощью платежа в соответствии с условиями лицензирования, дополнительная оплата (за частное копирование) в форме сборов не должна требоваться.

Является ли справедливой компенсация, когда потребитель платит сбор за частное копирование при покупке нового смартфона и дополнительно – тот же сбор при покупке карты памяти к нему? Ответ на этот вопрос очевиден даже без учета того, что потребитель будет отдельно покупать нужный ему аудиовизуальный контент для воспроизведения на том же смартфоне.

Законопроект предусматривает прозрачный механизм распределения собранных средств, чтобы каждый правообладатель видел, по какому принципу и сколько ему начислено денег.

"Мы всячески поддерживаем стандарты прозрачности, но если мы обнародуем такие данные, это покажет процент отчисления правообладателю. Это означает, что любой может посчитать, сколько денег получил автор, а это противоречит законодательству о защите персональных данных", – говорит Калениченко.

Представитель компании Sony Ukraine, которая является производителем техники и правообладателем как производитель контента, Олег Киселев заявил, что не усматривает в открытых данных ничего плохого.

"Все госслужащие должны размещать информацию о своих состояниях, а компании размещают финансовую отчетность, и эта информация сейчас открыта в Украине и мире. Поэтому непонятно, почему ОКУ хочет быть исключением", – добавил Киселев.

Как авторы законопроекта хотят изменить ситуацию

Авторы законопроекта №4537 ожидают, что благодаря их инициативе уменьшится количество злоупотреблений ОКУ при распределении собранных отчислений (роялти) между авторами, а также уменьшится количество их судебных споров с импортерами.

"Есть много вопросов относительно прозрачности и отчетности системы сборов. Опрос авторов и многочисленные журналистские расследования показывают, что распределение средств происходит непрозрачно, по непонятной логике, и к авторам деньги часто не доходят. Сами конкурсы по аккредитации ОКУ проходят также с нарушением законодательства Украины, о чем свидетельствуют судебные решения", – заявила Виктория Куликова, менеджер комитета бытовой электротехники Европейской бизнес ассоциации.

ОКУ получат электронную систему администрирования для прозрачного и эффективного взаимодействия с авторами, пользователями контента и другими ОКУ. Каждая из заинтересованных сторон сможет зарегистрироваться в персональном кабинете на отдельном сайте и иметь постоянный доступ к информации о перечне объектов авторского права, количестве собранных средств, их автоматического распределения между авторами и размера средств, который получили за то или иное произведение. А в своих ежегодных отчетах ОКУ будут предоставлять информацию в отношении каждого объекта авторского права, за который было уплачено часть собранных доходов, с указанием процентного соотношения выплаченной доли к общей сумме доходов от прав.

Осовременит законопроект и перечень товаров, с которых сегодня потребители оплачивают сбор: предлагается отменить его для товаров, в которых эта функция просто невозможна или ограничена программно. Логика проста: сбор оставят на товары, у которых есть носитель, на котором может находиться копия. Например, копировать контент не получится – вы можете скопировать контент, если у вас есть накопитель SSD или HDD (внешние и к ПК), карта памяти или флеш-карта. На них авторский сбор и предлагается оставить.

К тому же, законопроект будет способствовать широкому применению средств технической защиты от несанкционированного копирования, что снизит уровень пиратства.

В качестве примера, можно привести телевизоры, в которых используется технология DRM (Digital rights management), дословно – управление цифровыми правами), благодаря которой осуществляется контроль за использованием цифровых носителей и невозможность неавторизованного доступа, копирования или конвертации данных в другой формат. Другими словами, благодаря специальному алгоритму шифрования файл с записанной телетрансляцией футбольного матча может быть воспроизведен (отображен) исключительно на том устройстве, на котором он был записан. Копирование, тиражирование и даже воспроизведение на компьютере технически невозможно.

Такая же технология для ограничения использования музыки, приобретенной и загруженной онлайн, используется многими онлайновыми музыкальными магазинами, среди которых, например, iTunes, Napster music store и другие. А если кто-то предпочитает чтению электронных книг, то почти все электронные книги обычно используют DRM для ограничения или даже полного запрета копирования или печати.

Выиграть от законопроекта должны, в первую очередь, авторы и украинцы, которые покупают технику. Авторы смогут контролировать работу аккредитованных ОКУ, мониторить ситуацию по распределению собранных средств через онлайн-систему. А легальные производители и импортеры техники, которые сейчас работают в неконкурентных условиях по сравнению с теневым бизнесом, который не платит ни необходимых налогов и таможенных платежей, ни каких-либо отчислений за частное копирование, смогут предложить украинцам лучшую цену на товары, ведь не будут закладывать в их стоимость сбор за частное копирование, если его осуществить невозможно.

Авторы и экспортеры – за

Поддержать законопроект депутатов призывают представители ведущих бизнес-ассоциации Украины, Европейской бизнес ассоциации, Ассоциации предприятий информационных технологий Украины, Союза украинских предпринимателей, украинские импортеры бытовой электроники.

Сборы за личное копирование должны увеличиваться не за счет дополнительной нагрузки на легальных импортеров, а путем расширения перечня плательщиков в результате детенизации рынка техники и электроники, о чем недавно говорили на пресс-конференции.

Так, авторский сбор – это "небольшие копейки" в цене товара. Но почему украинцы должны платить даже эти копейки, покупая товар, который не копирует? К тому же, есть проблема отсутствия социальной справедливости и логики в самом фундаменте механизма взыскания авторских отчислений. Еще меньше логики и справедливости – в идее распределять полученные деньги через частные компании, которые никто не контролирует, на основе данных сервисов запрещенного Яндекса.