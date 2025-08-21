Нафтова імперія, що годує війну. Як Мукеша Амбані допомагає Росії продавати нафту

Головне:

Чому РФ після початку повномасштабного вторгнення почала активно постачати нафту до Індії?

Як змінилася частка російської нафти в імпорті Індії з 2022 року?

Яку вигоду Індія отримала від переробки дешевої російської нафти?

Чи дійсно індійський мільярдер фінансує військову машину РФ?

Яку роль відіграють посередники з ОАЕ та Гонконгу у торгівлі нафтою з РФ?

Різкий розворот

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і різкого скорочення бюджетних надходжень через санкції, Кремль опинився перед ризиком економічного колапсу.

Експорт енергоносіїв - головна стаття доходів Росії - різко впав. У цих умовах РФ знайшла фінансову підтримку в Індії, яка почала масово скуповувати російську нафту зі значними знижками.

У травні 2022 року частка російської нафти в імпорті Індії становила менш як 1%. Проте вже у 2024 році вона сягнула 1,95 млн барелів на добу, майже зрівнявшись із китайськими обсягами.

Фото: нафтопереробний завод в Індії (Getty Images)

Москва стала головним постачальником для Нью-Делі, забезпечивши понад третину всього імпорту.

Взимку 2022–2023 років, після відступу з Харківщини та Херсонщини, Кремль опинився перед гострою потребою у відновленні армії та військово-промислового комплексу.

За оцінками експертів, доходи від індійського торгового коридору стали одним із ключових джерел фінансування цих процесів.

Прибуткові схеми

За словами міністра фінансів США Скота Бессента, нині частка російської нафти в індійському імпорті сягає 42%. Лише на перепродажі нафтопродуктів після переробки Індія отримала понад 16 млрд доларів додаткових доходів.

На піку санкцій улітку 2022 року Росія була змушена продавати нафту зі знижкою до 40% - близько $32 за барель нижче ринкової ціни. Reliance та інші індійські НПЗ купували сировину, переробляли її та експортували дизель і бензин уже за світовими котируваннями.

За даними Центру досліджень енергетики і чистого повітря (CREA), лише у 2022–2024 роках Індія зекономила до $33 млрд на закупівлях дешевої російської нафти. Водночас Росія отримала ресурс для фінансування війни проти України.

Фото: власник Reliance Industries Мукеш Амбані (Getty Images)

​​Bloomberg та Financial Times ще у 2022 році писали, що Reliance Industries однією з перших скористалася ситуацією на енергетичних ринках. Її нафтопереробний завод у Джамнагарі швидко переорієнтувався на російську нафту.

За даними Foreign Policy, у травні 2022-го 27% сировини для заводу становила російська нафта (у квітні цей показник був лише 5%). Це дозволило Reliance збільшити експорт дизельного пального, зокрема і до країн ЄС, які вже обмежили прямий імпорт з РФ.

Reliance уклала довгострокові контракти з російськими постачальниками, що забезпечили Кремлю стабільний потік доходів тоді, коли Захід відмовився від закупівель. На початок 2025 року майже 50% імпорту сировини Reliance становила саме російська нафта, а близько 20% продукції компанія експортувала до Європи.

Через санкції проти російських банків пряма торгівля між РФ та Індією ускладнилася. На ринку з’явилися десятки нових трейдерів. До початку 2023 року на них припадала понад половина експорту російської нафти.

Трейдери, пов’язані з керівництвом найбільших російських нафтових компаній скуповували нафту з великим дисконтом — улітку 2022 року він сягав $30 за барель відносно світових котирувань. Далі вони перепродавали сировину в Індію та Китай із невеликою знижкою у $5–8. Різниця між ціною закупівлі та продажу приносила мільярди доларів щомісяця

За даними швейцарської організації Public Eye, у липні 2023 року 51% російського експорту сирої нафти контролювали трейдери з ОАЕ, ще 30% — компанії з Гонконгу.

Експорт у США

У грудні 2024 року Reliance підписала десятирічний контракт із "Роснефтью" на суму $12-13 млрд на рік. За даними CREA, угода передбачає постачання до 500 тис. барелів щоденно - це близько половини всіх морських поставок "Роснефти" з російських портів.

Аналітики також підрахували, що США у 2024 році витратили 2,8 млрд євро на імпорт пального з НПЗ в Індії та Туреччині. З цієї суми 1,3 млрд євро припало на продукцію, виготовлену з російської сировини.

На частку заводів Reliance у Джамнагарі довелося 2 млрд євро, з яких 724 млн євро - саме на паливо з російської нафти.

Фото: Reliance експортує в США паливо з російської нафти (GettyImages)

Росія отримала близько 750 млн євро податкових надходжень від такого експорту. Лише бензину було поставлено на 294 млн євро - цього, за підрахунками CREA, достатньо, щоб "заправити майже кожен автомобіль у Флориді".

Вплив на хід війни

Пік активності схеми припав на зиму 2022–2023 років. Саме тоді, після поразок на фронті, Москва відчайдушно намагалася відновити армію.

Накопичені на рахунках у Дубаї та Гонконгу кошти стали недосяжними для санкцій і забезпечили Кремлю валютні резерви. Ці гроші дозволили відновити виробництво озброєнь, профінансувати мобілізацію сотень тисяч солдатів, налагодити випуск дронів та ракет для ударів по українських містах, а також закупівлю боєприпасів у Північної Кореї та Ірану.

Reliance, як найбільший покупець російської нафти в Індії, зробила вирішальний внесок у відновлення військової машини РФ і фактично відтермінувала можливу перемогу України ще у 2023 році.

Варто зазначити, що у липні 2025 року ЄС посилив санкції проти індійських НПЗ, що працюють із російською нафтою.

Адміністрація Дональда Трампа пішла на підвищення тарифів проти Індії, заявивши про "фінансування військових можливостей Росії" через індійський імпорт. Як писала The New York Times, офіційно компанії не називалися, але "всі дороги ведуть до Reliance".

Як повідомляло Bloomberg, трейдери кажуть, що є деякі початкові ознаки того, що Reliance шукає альтернативи з таких місць, як Близький Схід. Однак, додали вони, незрозуміло, як мега-нафтопереробний завод отримуватиме близько 600 000 барелів сирої нафти на день від інших виробників і за якою ціною.

Попри це, Reliance у своєму річному звіті зазначила, що політична й тарифна невизначеність може вплинути на торгові потоки, але від закупівель у РФ компанія відмовлятися не планує. Те, що почалося як обхід санкцій, перетворилося на паралельну глобальну енергетичну систему, яка три роки підривала зусилля Заходу.