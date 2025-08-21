Нефтяная империя, кормящая войну. Как Мукеша Амбани помогает России продавать нефть

Главное:

Почему РФ после начала полномасштабного вторжения начала активно поставлять нефть в Индию?

Как изменилась доля российской нефти в импорте Индии с 2022 года?

Какую выгоду Индия получила от переработки дешевой российской нефти?

Какую роль играют посредники из ОАЭ и Гонконга в торговле нефтью с РФ?

Резкий разворот

После начала полномасштабного вторжения России в Украину и резкого сокращения бюджетных поступлений из-за санкций, Кремль оказался перед риском экономического коллапса.

Экспорт энергоносителей - главная статья доходов России - резко упал. В этих условиях РФ нашла финансовую поддержку у Индии, которая начала массово скупать российскую нефть со значительными скидками.

В мае 2022 года доля российской нефти в импорте Индии составляла менее 1%. Однако уже в 2024 году она достигла 1,95 млн баррелей в сутки, почти сравнявшись с китайскими объемами.

Фото: нефтеперерабатывающий завод в Индии (Getty Images)

Москва стала главным поставщиком для Нью-Дели, обеспечив более трети всего импорта.

Зимой 2022-2023 годов, после отступления с Харьковщины и Херсонщины, Кремль оказался перед острой необходимостью в восстановлении армии и военно-промышленного комплекса.

По оценкам экспертов, доходы от индийского торгового коридора стали одним из ключевых источников финансирования этих процессов.

Прибыльные схемы

По словам министра финансов США Скота Беннета, сейчас доля российской нефти в индийском импорте достигает 42%. Только на перепродаже нефтепродуктов после переработки Индия получила более 16 млрд долларов дополнительных доходов.

На пике санкций летом 2022 года Россия была вынуждена продавать нефть со скидкой до 40% - около $32 за баррель ниже рыночной цены. Reliance и другие индийские НПЗ покупали сырье, перерабатывали его и экспортировали дизель и бензин уже по мировым котировкам.

По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), только в 2022-2024 годах Индия сэкономила до $33 млрд на закупках дешевой российской нефти. В то же время Россия получила ресурс для финансирования войны против Украины.

Фото: владелец Reliance Industries Мукеш Амбани (Getty Images)

Bloomberg и Financial Times еще в 2022 году писали, что Reliance Industries одной из первых воспользовалась ситуацией на энергетических рынках. Ее нефтеперерабатывающий завод в Джамнагаре быстро переориентировался на российскую нефть.

По данным Foreign Policy, в мае 2022-го 27% сырья для завода составляла российская нефть (в апреле этот показатель был всего 5%). Это позволило Reliance увеличить экспорт дизельного топлива, в том числе и в страны ЕС, которые уже ограничили прямой импорт из РФ.

Reliance заключила долгосрочные контракты с российскими поставщиками, которые обеспечили Кремлю стабильный поток доходов в то время, когда Запад отказался от закупок. На начало 2025 года почти 50% импорта сырья Reliance составляла именно российская нефть, а около 20% продукции компания экспортировала в Европу.

Из-за санкций против российских банков прямая торговля между РФ и Индией осложнилась. На рынке появились десятки новых трейдеров. К началу 2023 года на них приходилось более половины экспорта российской нефти.

Трейдеры, связанные с руководством крупнейших российских нефтяных компаний скупали нефть с большим дисконтом - летом 2022 года он достигал $30 за баррель относительно мировых котировок. Далее они перепродавали сырье в Индию и Китай с небольшой скидкой в $5-8. Разница между ценой закупки и продажи приносила миллиарды долларов ежемесячно

По данным швейцарской организации Public Eye, в июле 2023 года 51% российского экспорта сырой нефти контролировали трейдеры из ОАЭ, еще 30% - компании из Гонконга.

Экспорт в США

В декабре 2024 года Reliance подписала десятилетний контракт с "Роснефтью" на сумму $12-13 млрд в год. По данным CREA, соглашение предусматривает поставки до 500 тыс. баррелей ежедневно - около половины всех морских поставок "Роснефти" из российских портов.

Аналитики также подсчитали, что США в 2024 году потратили 2,8 млрд евро на импорт топлива с НПЗ в Индии и Турции. Из этой суммы 1,3 млрд евро пришлось на продукцию, изготовленную из российского сырья.

На долю заводов Reliance в Джамнагаре пришлось 2 млрд евро, из которых 724 млн евро - именно на топливо из российской нефти.

Фото: Reliance экспортирует в США топливо из российской нефти (GettyImages)

Россия получила около 750 млн евро налоговых поступлений от такого экспорта. Только бензина было поставлено на 294 млн евро - этого, по подсчетам CREA, достаточно, чтобы "заправить почти каждый автомобиль во Флориде".

Влияние на ход войны

Пик активности схемы пришелся на зиму 2022-2023 годов. Именно тогда, после поражений на фронте, Москва отчаянно пыталась восстановить армию.

Накопленные на счетах в Дубае и Гонконге средства стали недосягаемыми для санкций и обеспечили Кремлю валютные резервы. Эти деньги позволили возобновить производство вооружений, профинансировать мобилизацию сотен тысяч солдат, наладить выпуск дронов и ракет для ударов по украинским городам, а также закупку боеприпасов у Северной Кореи и Ирана.

Reliance, как крупнейший покупатель российской нефти в Индии, сделала решающий вклад в восстановление военной машины РФ и фактически отсрочила возможную победу Украины еще в 2023 году.

Стоит отметить, что в июле 2025 года ЕС ужесточил санкции против индийских НПЗ, работающих с российской нефтью.

Администрация Дональда Трампа пошла на повышение тарифов против Индии, заявив о "финансировании военных возможностей России" через индийский импорт. Как писала The New York Times, официально компании не назывались, но "все дороги ведут к Reliance".

Как сообщало Bloomberg, трейдеры говорят, что есть некоторые начальные признаки того, что Reliance ищет альтернативы из таких мест, как Ближний Восток. Однако, добавили они, непонятно, как мега-нефтеперерабатывающий завод будет получать около 600 000 баррелей сырой нефти в день от других производителей и по какой цене.

Несмотря на это, Reliance в своем годовом отчете отметила, что политическая и тарифная неопределенность может повлиять на торговые потоки, но от закупок в РФ компания отказываться не планирует. То, что началось как обход санкций, превратилось в параллельную глобальную энергетическую систему, которая три года подрывала усилия Запада.