Нефтяная империя, кормящая войну. Как Мукеша Амбани помогает России продавать нефть

Мукеш Амбани, состояние которого оценивается в 95 млрд долл, за 2024 год получил 724 млн евро на экспорте в США топлива, изготовленного из российской нефти. Крупнейший индийский нефтеперерабатывающий концерн Reliance Industries, принадлежащий Амбани, оказался одним из главных бенефициаров торговли российской нефтью после полномасштабного вторжения РФ в Украину, что делает его одним из ключевых спонсоров военной машины Кремля. Как это стало возможным - подробнее в материале РБК-Украина.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину и резкого сокращения бюджетных поступлений из-за санкций, Кремль оказался перед риском экономического коллапса.
Экспорт энергоносителей - главная статья доходов России - резко упал. В этих условиях РФ нашла финансовую поддержку у Индии, которая начала массово скупать российскую нефть со значительными скидками.
В мае 2022 года доля российской нефти в импорте Индии составляла менее 1%. Однако уже в 2024 году она достигла 1,95 млн баррелей в сутки, почти сравнявшись с китайскими объемами.
Фото: нефтеперерабатывающий завод в Индии (Getty Images)
Москва стала главным поставщиком для Нью-Дели, обеспечив более трети всего импорта.
Зимой 2022-2023 годов, после отступления с Харьковщины и Херсонщины, Кремль оказался перед острой необходимостью в восстановлении армии и военно-промышленного комплекса.
По оценкам экспертов, доходы от индийского торгового коридора стали одним из ключевых источников финансирования этих процессов.
По словам министра финансов США Скота Беннета, сейчас доля российской нефти в индийском импорте достигает 42%. Только на перепродаже нефтепродуктов после переработки Индия получила более 16 млрд долларов дополнительных доходов.
На пике санкций летом 2022 года Россия была вынуждена продавать нефть со скидкой до 40% - около $32 за баррель ниже рыночной цены. Reliance и другие индийские НПЗ покупали сырье, перерабатывали его и экспортировали дизель и бензин уже по мировым котировкам.
По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), только в 2022-2024 годах Индия сэкономила до $33 млрд на закупках дешевой российской нефти. В то же время Россия получила ресурс для финансирования войны против Украины.
Bloomberg и Financial Times еще в 2022 году писали, что Reliance Industries одной из первых воспользовалась ситуацией на энергетических рынках. Ее нефтеперерабатывающий завод в Джамнагаре быстро переориентировался на российскую нефть.
По данным Foreign Policy, в мае 2022-го 27% сырья для завода составляла российская нефть (в апреле этот показатель был всего 5%). Это позволило Reliance увеличить экспорт дизельного топлива, в том числе и в страны ЕС, которые уже ограничили прямой импорт из РФ.
Reliance заключила долгосрочные контракты с российскими поставщиками, которые обеспечили Кремлю стабильный поток доходов в то время, когда Запад отказался от закупок. На начало 2025 года почти 50% импорта сырья Reliance составляла именно российская нефть, а около 20% продукции компания экспортировала в Европу.
Из-за санкций против российских банков прямая торговля между РФ и Индией осложнилась. На рынке появились десятки новых трейдеров. К началу 2023 года на них приходилось более половины экспорта российской нефти.
Трейдеры, связанные с руководством крупнейших российских нефтяных компаний скупали нефть с большим дисконтом - летом 2022 года он достигал $30 за баррель относительно мировых котировок. Далее они перепродавали сырье в Индию и Китай с небольшой скидкой в $5-8. Разница между ценой закупки и продажи приносила миллиарды долларов ежемесячно
По данным швейцарской организации Public Eye, в июле 2023 года 51% российского экспорта сырой нефти контролировали трейдеры из ОАЭ, еще 30% - компании из Гонконга.
В декабре 2024 года Reliance подписала десятилетний контракт с "Роснефтью" на сумму $12-13 млрд в год. По данным CREA, соглашение предусматривает поставки до 500 тыс. баррелей ежедневно - около половины всех морских поставок "Роснефти" из российских портов.
Аналитики также подсчитали, что США в 2024 году потратили 2,8 млрд евро на импорт топлива с НПЗ в Индии и Турции. Из этой суммы 1,3 млрд евро пришлось на продукцию, изготовленную из российского сырья.
На долю заводов Reliance в Джамнагаре пришлось 2 млрд евро, из которых 724 млн евро - именно на топливо из российской нефти.
Россия получила около 750 млн евро налоговых поступлений от такого экспорта. Только бензина было поставлено на 294 млн евро - этого, по подсчетам CREA, достаточно, чтобы "заправить почти каждый автомобиль во Флориде".
Пик активности схемы пришелся на зиму 2022-2023 годов. Именно тогда, после поражений на фронте, Москва отчаянно пыталась восстановить армию.
Накопленные на счетах в Дубае и Гонконге средства стали недосягаемыми для санкций и обеспечили Кремлю валютные резервы. Эти деньги позволили возобновить производство вооружений, профинансировать мобилизацию сотен тысяч солдат, наладить выпуск дронов и ракет для ударов по украинским городам, а также закупку боеприпасов у Северной Кореи и Ирана.
Reliance, как крупнейший покупатель российской нефти в Индии, сделала решающий вклад в восстановление военной машины РФ и фактически отсрочила возможную победу Украины еще в 2023 году.
Стоит отметить, что в июле 2025 года ЕС ужесточил санкции против индийских НПЗ, работающих с российской нефтью.
Администрация Дональда Трампа пошла на повышение тарифов против Индии, заявив о "финансировании военных возможностей России" через индийский импорт. Как писала The New York Times, официально компании не назывались, но "все дороги ведут к Reliance".
Как сообщало Bloomberg, трейдеры говорят, что есть некоторые начальные признаки того, что Reliance ищет альтернативы из таких мест, как Ближний Восток. Однако, добавили они, непонятно, как мега-нефтеперерабатывающий завод будет получать около 600 000 баррелей сырой нефти в день от других производителей и по какой цене.
Несмотря на это, Reliance в своем годовом отчете отметила, что политическая и тарифная неопределенность может повлиять на торговые потоки, но от закупок в РФ компания отказываться не планирует. То, что началось как обход санкций, превратилось в параллельную глобальную энергетическую систему, которая три года подрывала усилия Запада.