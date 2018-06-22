МВФ просит апелляцию: что не так с законом Петра Порошенко об антикоррупционном суде

Потратив несколько месяцев на согласование закона об антикоррупционном суде с МВФ, украинские власти в итоге не смогли угодить кредитору.

В Международном валютном фонде просят президента и парламент внести изменения в недавно принятый закон об антикоррупционном суде, позволив ему рассматривать все дела, отнесенные к его юрисдикции, включая апелляции по делам, которые уже начали рассматривать в других судах. Первая редакция закона, внесенного в Раду президентом, предусматривала такую норму. Однако ко второму чтению депутаты добавили в документ правки, ограничив полномочия нового суда по части апелляций. В профильном комитете парламента уверяют, что то, о чем просит МВФ, противоречит Конституции и выводам Венецианской комиссии, а представитель президента в Раде советует международным институциям решить этот вопрос между собой. Подробнее о том, что не устраивает МВФ и почему депутаты этому воспротивились – в материале РБК-Украина.

Верховная рада в четверг, 21 июня, приняла закон о создании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). По большому счету, это технический закон, позволяющий запустить работу нового судебного органа. Тогда как закон, детально описывающий его полномочия и функции, Рада приняла еще в начале июня после длительных консультаций и переговоров с Международным валютным фондом и Венецианской комиссией. Как известно, создание ВАКС является одним из требований МВФ для продолжения работы с Украиной.

Неудобная апелляция

Спустя несколько дней после публикации текста закона, в Центре противодействия коррупции заявили, что в документе появилась правка, которую не зачитывали перед голосованием и которую не обсуждал профильный комитет. Суть правки в том, что что апелляции по делам Национального антикоррупционного бюро, которые уже находятся в судах, смогут рассматривать только суды общей юрисдикции, а не новосозданная апелляционная палата ВАКС. Иными словами, дела НАБУ, рассмотрение которых началось в общих судах первой инстанции, будут завершены в тех же общих судах, а апелляции по этим делам также будут рассматриваться "старыми" апелляционными судами.

Эта норма - ни что иное, как "амнистия для всех топ-коррупционеров, чьи дела уже в судах", отмечает руководитель антикоррупционной организации Виталий Шабунин. "Теперь дела Мартыненко, Насирова и других одиозных топ-чиновников так и останутся в обычных судах и, как мы понимаем, будут "слиты", - возмущается он.

На необходимость исправить "ошибку" депутатов указывает руководитель Transparency International Украина Ярослав Юрчишин. Он соглашается с Шабуниным, что спорная норма по апелляции откладывает вынесение окончательных решений по делам НАБУ еще на несколько лет. "Эта норма означает, что именно поэтому президент должен безотлагательно подать изменения к закону и исправить эту ошибку", – полагает Юрчишин.

В Международном валютном фонде, взяв паузу для анализа принятого закона, на этой неделе заявили, что вопрос, связанный с апелляцией, действительно нужно откорректировать. "Не менее важны изменения для восстановления поддержанных в первом чтении требований относительно рассмотрения Высшим антикоррупционным судом всех отнесенных к его юрисдикции дел, в частности тех, что представляют собой все новые апелляции по соответствующим решениям, вынесенных судами первой инстанции", - заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. Ее заявление поддержал Государственный департамент США.

Вернуть нельзя оставить

В Раде пока осторожно комментируют вопрос, связанный с требованием МВФ внести изменение в закон. Спикер Андрей Парубий заявил, что в парламенте пройдут консультации по формату внесения поправки об апелляционной норме. По его словам, это может быть как отдельная правка, так и правка в законе о судоустройстве, который готовится к принятию во втором чтении. "Она (правка, - ред.) может быть внесена в тело того закона ко второму чтению", - сказал спикер.

В комитете по вопросам правовой политики и правосудия пока скептически оценивают возможность переголосования правки, ограничивающей ВАКС по части апелляции. Кроме того, в разговоре с РБК-Украина члены комитета пояснили, что специально никто не умалчивал эту норму при принятии закона. По словам члена комитета Александра Черненко (БПП), в редакции в первом чтении действительно была предусмотрена передача всех дел, разбирательство которых в судах первой и апелляционной инстанций еще не закончено, в ВАКС. Другими словами, изначально была предусмотрена передача дел не только на стадии апелляции, но и тех дел, которые уже начали рассматриваться в "старых" судах в первой инстанции. Однако такое положение раскритиковали в Венецианской комиссии, говорит Черненко. И поэтому комитет изменил редакцию ко второму чтению.

"Следуя этим требованиям, мы на комитете - не на последнем заседании, а тогда, когда еще велось согласования документа перед вторым чтением - согласились с Венецианской комиссией. Мы предложили ряд правок от комитета ко второму чтению, в том числе и эту правку, которые все это время докладывал Князевич - не на последнем заседании, а на предыдущих. В среду во время рассмотрения в Раде ее никто не поставил на подтверждение, поскольку это комитетская правка. То есть ее никто не отклонил - ее просто не голосовали на подтверждение. Таким образом, эта правка осталась в окончательной редакции закона", - пояснил бюрократические процедуры Черненко. По его словам, если бы эту правку поставили на подтверждение и отклонили во время рассмотрения закона во втором чтении, тогда бы глава комитета Руслан Князевич должен был зачитать ее перед голосованием закона в целом.

"Много нужных правок Рада отклонила во время рассмотрения, и перед голосованием в целом Князевич их повторно зачитывал, чтобы мы их все же включили. Соответственно, эти "сбитые" правки включили и проголосовали за закон в целом. Упомянутую правку Князевич не зачитывал, так как она не была отклонена. Никакой фальсификации не было", - настаивает парламентарий.

Сам же Руслан Князевич сомневается, что Раде удастся изменить закон в части передачи всех дел в антикоррупционный суд, как того ожидает МВФ и настаивают в общественных организациях. "Представьте себе следующую ситуацию. Рассмотрение дела уже закончилось в первой инстанции, человек сидит. Почти заканчивается рассмотрение во второй инстанции – в апелляции. И тогда человека отпускают, все обнуляется и направляется в ВАКС на рассмотрение с самого начала. Не в апелляционную палату ВАКС, поскольку это невозможно. Эта апелляционная палата не может рассматривать те дела, которые рассматривались другим судом общей юрисдикции. Апелляционная палата ВАКС может рассматривать только те дела, которые рассматривались тем же судом в первой инстанции. То есть, даже если в "старом" суде пошла апелляция, дело "вырывается", возвращается к первой инстанции, только уже в антикоррупционном суде, и опять судится заново. Этого требует сейчас МВФ. Однако это неконституционная вещь", - объяснил РБК-Украина свою позицию Князевич.

Его коллеги по комитету настаивают на том же. Народный депутат от фракции "Радикальной партии" Татьяна Юзькова убеждена, что если убрать нашумевшую норму и вернуться к тому условию, которое было в первом чтении, это будет противоречить нормам и принципам верховенства права. "Если уже начато рассмотрение дела, то его уже невозможно передать. Это нарушает права сторон, в частности права подозреваемого или обвиняемого, если речь идет об уголовном процессе", - пояснила Юзькова в беседе с РБК-Украина.

Изменив закон сейчас – еще до начала работы ВАКС, по мнению Юзьковой, Рада создаст коллапс по приговорам, которые рассмотрены в первой инстанции. "Это как раз и было непосредственно в замечаниях Венецианской комиссии. Они ссылались на то, что такая норма приведет к затягиванию рассмотрения уголовных дел. А также они высказывали беспокойство, что новосозданная апелляционная палата ВАКС, состав которой по численности будет меньше, чем первая инстанция ВАКС, будет сразу завалена делами", - отмечает депутат.

Юзькова, как и ее коллеги по комитету, также сомневается, что в итоге удастся изменить закон согласно требованиям МВФ. "Закон уже подписан и вступил в силу. Если кто-то считает, что это неправильно, то пусть вносит изменения и Рада будет определяться", - говорит депутат.

"Позиция МВФ и Госдепа скорее продиктована не каким-то углубленным анализом закона, а теми ужасами, которые им внушают. Что наши коррупционеры сейчас все порешают в апелляционных судах и все текущие дела будут закрыты. Они в это верят и поэтому настаивают на изменениях", - добавляет Александр Черненко.

МВФ просят передумать

Первый заместитель комитета по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец ( "Народный фронт") также называет рекомендацию МВФ "непонятной и сомнительной" с точки зрения справедливого судопроизводства. "МВФ предлагает вернуться к первому чтению закона, который внес президент. То есть, к норме, по которой все дела независимо от стадии рассмотрения передаются в антикоррупционный суд и начинают рассматриваться с самого начала. С точки зрения судебного процесса - это сомнительная идея. Это может привести к тому, что мы будем иметь два приговора: от обычного суда первой инстанции и антикоррупционного ", - заявил РБК-Украина Емец.

По его мнению, если дела начнут рассматривать с начала, Европейский суд по правам человека может признать, что государство не обеспечило справедливое судопроизводство. "По моему личному мнению, таким образом все решения по Насирову, которые сейчас есть в судах, могут получить оправдательные приговоры в ЕСПЧ. Поэтому кто-то сейчас должен провести консультации с МВФ", - убежден парламентарий.

Учитывая разногласие между позицией Венецианской комиссии и МВФ по дискуссионной норме, представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко считает, что институции должны договориться между собой и найти общую позицию. "Если они определятся для себя, что это суверенное государство, что мы вносим законопроект в соответствии с Конституцией Украины, нам легче будет найти взаимопонимание и в таком деликатном вопросе", - сказала РБК-Украина Ирина Луценко. Она добавила, что сбалансированность законопроекта очень важна. "Партнеры могут предлагать и рекомендовать нам много правок. Но мы бы все-таки хотели видеть, чтобы это был сбалансированный законопроект", - отметила представитель президента в парламенте.

В Кабинете министров, ответственном за переговоры с МВФ, пока не спешат драматизировать ситуацию. Собеседники РБК-Украина в правительстве не считают, что возникшая проблема с поправкой об апелляции возвращает Украину на исходную позицию в переговоры с кредитором. Тем не менее в неформальных беседах чиновники признают, что решение этого вопроса требует времени, а значит есть риск, что до ухода на летние каникулы в середине июля Рада не успеет рассмотреть изменения в закон о ВАКС. Следовательно, это может повлиять на переговорный процесс Украины с Фондом о пересмотре программы расширенного финансирования и выделения очередного транша. Кроме того, не закрыв вопрос с ВАКС, правительство вряд ли пойдет на повышение тарифов на газ, которое является для кредитора таким же важным условием, как и антикоррупционный суд. Это значит, что переговоры с МВФ как минимум будут отложены до осени, если, конечно, Кабмин, президент и парламент не удовлетворят требования кредитора раньше или же не переубедят его смягчить условия.