МВФ просить апеляцію: що не так з законом Петра Порошенка про антикорупційний суд

Витративши кілька місяців на узгодження закону про антикорупційний суд з МВФ, українська влада у підсумку не змогла догодити кредитору.

В Міжнародному валютному фонді просять президента і парламент внести зміни до нещодавно прийнятого закону про Вищий антикорупційний суд, дозволивши йому розглядати всі справи, віднесені до його юрисдикції, включно з апеляціями по справах, які вже почали розглядати в інших судах. Перша редакція закону, внесеного в Раду президентом, передбачала таку норму. Однак до другого читання депутати додали в документ правки, обмеживши повноваження нового суду в частині апеляцій. У профільному комітеті парламенту запевняють, що те, про що просить МВФ, суперечить Конституції та висновкам Венеціанської комісії, а представник президента в Раді радить міжнародним інституціям вирішити це питання між собою. Детальніше про те, що не влаштовує МВФ і чому депутати проти цього повстали – в матеріалі РБК-Україна.

Верховна рада у четвер, 21 червня, ухвалила закон про створення Вищого антикорупційного суду (ВАКС). За великим рахунком, це технічний закон, що дозволяє запустити роботу нового судового органу. Тоді як закон, який детально описує його повноваження і функції, Рада прийняла ще на початку червня після тривалих консультацій і переговорів з Міжнародним валютним фондом і Венеціанською комісією. Як відомо, створення ВАКС є однією з вимог МВФ для продовження роботи з Україною.

Незручна апеляція

Через кілька днів після публікації тексту закону, у Центрі протидії корупції заявили, що в документі з'явилася правка, яку не зачитували перед голосуванням і яку не обговорював профільний комітет. Суть правки у тому, що апеляції у справах Національного антикорупційного бюро, які вже знаходяться в судах, зможуть розглядати лише суди загальної юрисдикції, а не новостворена апеляційна палата ВАКС. Іншими словами, справи НАБУ, розгляд яких почалося в загальних судах першої інстанції, будуть завершені в тих же загальних судах, а апеляції по цих справах також будуть розглядатися "старими" апеляційними судами.

Ця норма - ні що інше, як "амністія для всіх топ-корупціонерів, чиї справи вже в судах", зазначає керівник антикорупційної організації Віталій Шабунін. "Тепер справи Мартиненко, Насірова та інших одіозних топ-чиновників так і залишаться у звичайних судах і, як ми розуміємо, будуть "злиті", - обурюється він.

На необхідність виправити "помилку" депутатів вказує керівник Transparency International Україна Ярослав Юрчишин. Він погоджується з Шабуніним, що спірна норма щодо апеляції відкладає винесення остаточних рішень по справах НАБУ ще на кілька років. "Ця норма означає, що саме тому президент повинен невідкладно подати зміни до закону і виправити цю помилку", – вважає Юрчишин.

У Міжнародному валютному фонді, взявши паузу для аналізу прийнятого закону, на цьому тижні заявили, що питання, пов'язане з апеляцією, дійсно потрібно відкоригувати. "Не менш важливими є зміни для відновлення підтриманих у першому читанні вимог щодо розгляду Вищим антикорупційним судом всіх віднесених до його юрисдикції справ, зокрема тих, що становлять собою всі нові апеляції щодо відповідних рішень, винесених судами першої інстанції", - заявила директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард. Її заяву підтримав Державний департамент США.

Повернути не можна залишити

У Раді поки обережно коментують питання, пов'язане з вимогою МВФ внести зміни в закон. Спікер Андрій Парубій заявив, що в парламенті пройдуть консультації щодо формату внесення поправки про апеляційну норму. За його словами, це може бути як окрема правка, так і правка в закон про судоустрій, який готується до прийняття у другому читанні. "Вона (правка, - ред.) може бути внесена у тіло того закону до другого читання", - сказав спікер.

У комітеті з питань правової політики та правосуддя поки скептично оцінюють можливість переголосування правки, що обмежує ВАКС у частині апеляції. Крім того, в розмові з РБК-Україна члени комітету пояснили, що спеціально ніхто не замовчував цю норму при прийнятті закону. За словами члена комітету Олександра Черненка (БПП), в редакції у першому читанні дійсно була передбачена передача всіх справ, розгляд яких в судах першої і апеляційної інстанцій ще не закінчено, в ВАКС. Іншими словами, спочатку була передбачена передача справ не тільки на стадії апеляції, але і тих справ, які вже почали розглядатися у "старих" в судах першої інстанції. Однак таке положення розкритикували у Венеціанській комісії, каже Черненко. І тому комітет змінив редакцію до другого читання.

"Слідуючи цим вимогам, ми на комітеті - не на останньому засіданні, а тоді, коли ще велося узгодження документа перед другим читанням - погодилися з Венеціанською комісією. Ми запропонували низку правок від комітету до другого читання, в тому числі і цю правку, які весь цей час доповідав Князевич - не на останньому засіданні, а на попередніх. У середу під час розгляду в Раді її ніхто не поставив на підтвердження, оскільки це комітетська правка. Тобто її ніхто не відхилив - її просто не голосували на підтвердження. Таким чином, ця правка залишилася в остаточній редакції закону", - пояснив бюрократичні процедури Черненко. За його словами, якщо б цю правку поставили на підтвердження і відхилили під час розгляду закону у другому читанні, тоді б голова комітету Руслан Князевич мав зачитати її перед голосуванням закону в цілому.

"Багато потрібних правок Рада відхилила під час розгляду, і перед голосуванням в цілому Князевич їх повторно зачитував, щоб ми їх все-таки включили. Відповідно, ці "збиті" правки включили і проголосували за закон в цілому. Згадану правку Князевич не зачитував, так як вона не була відхилена. Ніякої фальсифікації не було", - наполягає парламентарій.

Сам же Руслан Князевич сумнівається, що Раді вдасться змінити закон в частині передачі всіх справ антикорупційному суду, як того очікує МВФ і наполягають в громадських організаціях. "Уявіть собі наступну ситуацію. Розгляд справи вже закінчився в першій інстанції, людина сидить. Майже закінчується розгляд у другій інстанції – апеляції. І тоді людину відпускають, всі обнуляється і направляється в ВАКС на розгляд з самого початку. Не в апеляційну палату ВАКС, оскільки це неможливо. Ця апеляційна палата не може розглядати ті справи, які розглядалися іншим судом загальної юрисдикції. Апеляційна палата ВАКС може розглядати тільки ті справи, які розглядалися тим же судом у першій інстанції. Тобто, навіть якщо в "старому" суді пішла апеляція, справа "виривається", повертається до першої інстанції, тільки вже в антикорупційному суді, і знову судиться заново. Цього вимагає зараз МВФ. Однак це неконституційна річ", - пояснив РБК-Україна свою позицію Князевич.

Його колеги по комітету наполягають на тому ж. Народний депутат від фракції "Радикальної партії" Тетяна Юзькова переконана, що якщо прибрати гучну норму і повернутися до тієї умови, яка було у першому читанні, це буде суперечити нормам і принципам верховенства права. "Якщо вже розпочато розгляд справи, то його вже неможливо передати. Це порушує права сторін, зокрема права підозрюваного або обвинуваченого, якщо мова йде про кримінальний процес", - пояснила Юзькова РБК-Україна.

Змінивши закон зараз – ще до початку роботи ВАКС, на думку Юзьковой, Рада створить колапс за вироками, які розглянуті у першій інстанції. "Це як раз і було безпосередньо у зауваженнях Венеціанської комісії. Вони посилалися на те, що така норма призведе до затягування розгляду кримінальних справ. А також вони висловлювали занепокоєння, що новостворена апеляційна палата ВАКС, склад якої за чисельністю буде менше, ніж перша інстанція ВАКС, буде відразу завалена справами", - зазначає депутат.

Юзькова, як і її колеги по комітету, також сумнівається, що в результаті вдасться змінити закон відповідно до вимог МВФ. "Закон вже підписаний і набув чинності. Якщо хтось вважає, що це неправильно, то нехай вносить зміни і Рада буде визначатися", - говорить депутат.

"Позиція МВФ і Держдепу швидше продиктована не якимось поглибленим аналізом закону, а тими жахами, які їм вселяють. Що наші корупціонери зараз все "порішають" в апеляційних судах і всі поточні справи будуть закриті. Вони в це вірять і тому наполягають на змінах", - додає Олександр Черненко.

МВФ просять передумати

Перший заступник комітету з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець ("Народний фронт") також називає рекомендацію МВФ "незрозумілою та сумнівної" з точки зору справедливого судочинства. "МВФ пропонує повернутися до першого читання закону, який вніс президент. Тобто, до норми, за якою всі справи незалежно від стадії розгляду передаються в антикорупційний суд і починають розглядатися з самого початку. З точки зору судового процесу - це сумнівна ідея. Це може призвести до того, що ми будемо мати два вироки: від звичайного суду першої інстанції та антикорупційного", - заявив РБК-Україна Ємець. На його думку, якщо справи почнуть розглядатися з початку, Європейський суд з прав людини може визнати, що держава не забезпечила справедливе судочинство. "На мою особисту думку, таким чином всі рішення по Насирову, які зараз є в судах, можуть отримати виправдувальні вироки в ЄСПЛ. Тому хтось зараз повинен провести консультації з МВФ", - переконаний парламентар.

Враховуючи розбіжність між позицією Венеціанської комісії та МВФ за дискусійною нормою, представник президента у Верховній раді Ірина Луценко вважає, що інституції повинні домовитися між собою і знайти спільну позицію. "Якщо вони визначаться для себе, що це суверенна держава, що ми вносимо законопроект відповідно до Конституції України, нам легше буде знайти порозуміння і в такому делікатному питанні", - сказала РБК-Україна Ірина Луценко. Вона додала, що збалансованість законопроекту дуже важлива. "Партнери можуть пропонувати і рекомендувати нам багато правок. Але ми все-таки хотіли бачити, щоб це був збалансований законопроект", - зазначила представник президента в парламенті.

У Кабінеті міністрів, відповідальному за переговори з МВФ, поки не поспішають драматизувати ситуацію. Співрозмовники РБК-Україна в уряді не вважають, що проблема з поправкою про апеляцію повертає Україну на вихідну позицію в переговори з кредитором. Тим не менш у неформальних розмовах чиновники визнають, що вирішення цього питання потребує часу, а отже є ризик, що до виходу на літні канікули у середині липня Рада не встигне розглянути зміни в закон про ВАКС. Отже, це може вплинути на переговорний процес України з Фондом щодо перегляду програми розширеного фінансування та виділення чергового траншу. Крім того, не закривши питання з ВАКС, уряд навряд чи піде на підвищення тарифів на газ, яке є для кредитора такою ж важливою умовою, як і антикорупційний суд. Це означає, що переговори з МВФ як мінімум будуть відкладені до осені, якщо, звичайно, Кабмін, президент і парламент не задовольнять вимоги кредитора раніше або ж не переконають його пом'якшити умови.