Переговоры без конца: как Рада будет голосовать за законопроект об антикоррупционном суде

Собеседники РБК-Украина среди высших чиновников государства накануне в среду были очень категоричны – законопроект должен быть принят в четверг и в том виде, который устраивает власть. "Заметьте, из заявлений МВФ пропали слова о выводах Венецианской комиссии. То, что предлагается нами, полностью соответствует позиции "венецианки". То, чего хочет МВФ – не отражено ни в меморандуме о сотрудничестве, ни в одном другом документе. Это просто фантазии", - утверждает собеседник. В то же время, источник убежден, что МВФ продолжит финансирование для Украины в любом случае и проявление несговорчивости Киевом не приведет к окончательному разрыву. В ответ на вопрос, откуда тогда появляются новые требования, собеседники во власти кивают на посольство США.

В четверг Верховная Рада должна проголосовать за законопроект о Высшем антикоррупционном суде (АКС). После четырех сессионных дней рассмотрения правок и нескольких месяцев переговоров с Международным валютным фондом и Венецианской комиссией, по состоянию на вечер среды, 6 июня, спорная правка относительно роли Общественного совета в процессе отбора судей так и не была согласована с МВФ. Однако, по информации РБК-Украина, на момент подготовки материала переговоры с Фондом все еще продолжались. Но, по прогнозам собеседников издания, в четверг законопроект про антикоррупционный суд все же будет принят. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Уже в четверг, 7 июня, парламентарии должны закончить рассмотрение нескольких десятков правок к законопроекту о создании Высшего антикоррупционного суда (АКС). Также должен быть рассмотрен блок правок, касающийся наиболее дискуссионной нормы - роли общественного совета в отборе судей АКС. После этого документ предстоит проголосовать в целом.

По информации РБК-Украина, по состоянию на вечер среды власти так и не удалось прийти к общему знаменателю с Международным валютным фондом относительно роли общественного совета. Напомним, именно метод отбора судей является камнем преткновения в переговорах с МВФ. Тем не менее переговоры с Фондом продолжаются, утверждает источник издания в близком окружении президента. По его прогнозам, компромисс будет найден и в четверг утром документ с вероятно будет принят в зале.

"В МВФ уже сами понимают, что завели ситуацию в тупик, что довели до того, что нет голосов. Всю неделю представители МВФ общались с Парубием, общались с Гройсманом после его заявления (о возможной отставке, - ред.). После того, как они поняли, что весь этот баскетбол не работает, сегодня (6 июня - прим.) в конце дня они вернулись к переговорам с президентом, чтобы тот все же в каком-то виде обеспечил голосование: посодействуйте, чтобы голоса все же были. Поэтому завтра президент будет в Раде, хоть он изначально и не планировал", - сообщил собеседник.

В самом Фонде традиционно не комментируют ход переговорного процесса. Но в неофициальных беседах собеседники в МВФ говорят, что, если украинский парламент проголосует за закон о специализированном суде "без оглядки" на позицию Фонда, "этот шаг не будет воспринят позитивно, и уж тем более не будет засчитан, как выполнение условий Меморандума". При этом источники РБК-Украина напоминают, что принятие "прозрачного и понятного" закона о работе АКС недостаточно для того, чтобы добиться пересмотра программы с МВФ без выполнения остальных пунктов. "Не может быть ситуации, при которой Фонд закроет глаза на тарифный вопрос по газу или на проблемы с раздутыми расходами госбюджета, если АКС будет принят в Раде. В Фонде Украине уже не верят словам и обещаниям властей, поэтому не пойдут на компромиссы", - говорит собеседник, знакомый с ходом переговоров с Фондом.

Но собеседники РБК-Украина среди высших чиновников государства накануне в среду по этому вопросу были очень категоричны – законопроект должен быть принят в четверг и в том виде, который устраивает власть. "Заметьте, из заявлений МВФ пропали слова о выводах Венецианской комиссии. То, что предлагается нами, полностью соответствует позиции "венецианки". То, чего хочет МВФ – не отражено ни в меморандуме о сотрудничестве, ни в одном другом документе. Это просто фантазии", - утверждает собеседник. В то же время, источник убежден, что МВФ продолжит финансирование для Украины в любом случае и проявление несговорчивости Киевом не приведет к окончательному его разрыву. В ответ на вопрос, откуда тогда появляются новые требования, собеседники во власти кивают на посольство США.

В поисках выхода

В первой редакции законопроекта о создании антикоррупционного суда, внесенного президентом Петром Порошенко в декабре прошлого года, предусмотрено, что общественный совет, в который должны войти и представители международный организаций, сможет двумя третями своего состава принимать решение о несоответствии того или иного претендента на должность судьи АКС - то есть дисквалифицировать того или иного кандидата, после чего он не сможет участвовать в дальнейшем отборе. Вместе с тем предполагалось, что Высшая квалификационная комиссия судей сможет обойти вето международников по той или иной кандидатуре двумя третями своего состава - то есть при наличии 11 из 16 голосов членов ВККС. Западные партнеры критически оценили отдельные положения в президентском проекте закона об антикоррупционном суде.

Источники, знакомые с ходом переговоров по этому вопросу, рассказали изданию, что МВФ предлагает предоставить экспертам право выносить решение о соответствии кандидата большинством голосов совета экспертов. "Но это не нашло отклика в АП. Тогда МВФ предложил компромисс – состав международного экспертного совета сократится с семи до шести человек, и для решения о несоответствии номинанта будет достаточно трех голосов совета. АП настаивает на одном, максимум двух. МВФ не соглашается, поскольку на одного человека власти легче оказывать давление, и он не будет голосовать объективно", - рассказал изданию собеседник. По словам источников, по этому пункту стороны не могут достичь компромисса уже больше месяца.

Но и это не единственная проблема в переговорах по вопросу антикоррупционного суда. "Проблема еще и в том, что нет договоренности, как отбирать международных экспертов. МВФ настаивает на том, чтобы своих представителей делегировали международные уважаемые и известные институции, которые в последние годы занимаются проблемами коррупции в Украине. Но у президента хотят привлечь организации попроще. В этом МВФ также видит попытку власти сохранить возможность для давления на экспертов", - пояснил изданию собеседник, знакомый с позицией МВФ.

С учетом неодобрения западных партнеров, парламент 1 марта принял законопроект в первом чтении и отправил документ на доработку. Все это время авторский коллектив законопроекта, представители Администрации президента и Верховной Рады пытались прийти к компромиссу с МВФ и Венецианской комиссией относительно проблемных моментов законопроекта.

И в Администрации президента, и многие парламентарии как в коалиции, так и в оппозиции требование о вето международников считают неприемлемым. Сам глава государства в своих заявлениях ограничился тем, что законопроект об антикоррупционном суде, наряду с выводами Венецианской комиссии, должен соответствовать Конституции Украины. В то же время многие депутаты, в том числе из президентской фракции, утверждают: соблюдение требований Запада в части роли Общественного совета ставит под большой вопрос конституционность нового органа. "Они говорят, что международная рада формируется донорами. Доноры - те, кто дал деньги. Получается, кто заплатил больше денег, тот проплачивает экспертов и принимает окончательное решение", - возмущается один из нардепов.

Вместо этого в Раде, в частности, фракции БПП и "Народный фронт", предложили МВФ ряд альтернативных вариантов, согласно которым можно преодолеть вето Совета при отборе судей. Все предложенные формулы сходятся в том, что "отсеянный" советом кандидат на должность судьи в АКС будет иметь право подать апелляцию на решение международников. Разница между вариантами - в каком формате. "Первый вариант - данная апелляция может рассматриваться на общем заседании ВККС и общественного совета международных экспертов. И тогда остается вопрос, каким количеством голосов должно быть принято решение, и сколько международных экспертов должны принимать участие в вынесении такого решения", - говорил спикер Андрей Парубий. Такая формула предполагает, что в случае если общественный совет простым большинством (4 из 7 членов) блокирует кандидатуру, но ее поддерживает ВККС, то дальше собирается общая панель из экспертов и ВККС и выносит окончательное решение. Обсуждалась формула, при которой решение принимается 2/3 голосов, причем 2/3 от этих 2/3 должны составлять именно члены общественного совета международных экспертов. Проблемная сторона такой конфигурации - как обеспечить принцип голосования 2/3, так как при 16 членах ВККС и 7 экспертах получается 23 человека.

"Это общий вариант, который нравится Венецианской комиссии. Не исключаю, что будет сокращение количества экспертов для того, чтобы обеспечить принцип голосования 2/3, но в этих 2/3 будет достаточное количество международных экспертов, без мнения которых кандидат в следующий тур не пройдет, - рассказал журналистам 6 июня замглавы фракции БПП Сергей Березенко. - Сейчас мы говорим, что это должно быть 2-3 экспертов. Возможно, мы выйдем на 4. В этом вопросе как раз и идет дискуссия".

Второй вариант был предложен "Народным фронтом" и разработан Министерством юстиции. Он предполагает возврат решения общественному совету на пересмотр. "ВККС получает апелляцию и, если видит основания для пересмотра решения, возвращает вывод общественному совету международных экспертов, последний должен подтвердить свой вывод", - разъяснил Парубий. Для вынесения решения в такой версии депутатами обсуждалась пропорция в 2/3 голосов на всех этапах. "Если международный совет экспертов заблокирует кандидатуру судьи для участия в конкурсе, Высшая квалификационная комиссия судей Украины может преодолеть это решение двумя третями голосов. Далее международный совет экспертов, если не считает этого кандидата соответствующим статусу судьи, может преодолеть решение ВККС", - сказал в понедельник, 4 июня, глава фракции НФ Максим Бурбак.

При этом, как убеждают парламентарии, предложенные варианты полностью соответствуют требованиям Венецианской комиссии: они предполагают решающую - "crucial" - роль для Общественного совета, как это дословно и прописано выводами "венецианки". "У нас нет проблем с Венецианской комиссией. Венецианка поддерживает предложенные нами варианты. В их выводах четко указано - "crucial" - решающая. То, что мы предлагаем и есть решающей ролью для международников. МВФ же попросту трактует по-своему. То, что они хотят - это не "crucial", это уже "binding" - окончательная роль", - говорит собеседник в близком окружении президента.

Кроме того, в минувший понедельник премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил депутатам, что сложит с себя полномочия главы правительства, если антикоррупционный суд не будет создан. "Я как премьер-министр Украины принял для себя решение, если этот суд, справедливый, независимый не будет создан, я сложу с себя полномочия премьер-министра Украины и подам в отставку", - заявил он. Позже министр Кабинета министров Александр Саенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV уточнил: "Если в четверг или в другой день, когда закон об Антикоррупционном суде будет в повестке дня, этот закон не будет рассмотрен, и Рада не поддержит прозрачный и качественный закон об Антикоррупционном суде, то будет заявление об отставке премьер-министра, следствием которой является отставка всего правительства… Сегодня не будет Антикоррупционного суда – что делать в экономической сфере? Как завтра привлекать инвесторов, как делать приватизацию, как создавать рабочие места, как строить предприятия?".

Впрочем, в президентской фракции, по спискам которой Гройсман баллотировался в парламент и по квоте которой он был назначен в Кабмин, такой демарш премьера не одобрили. "Это исключительно желание Гройсмана понравиться Западу, так как Запад его не особо воспринимает. Ему нечего терять. У них сейчас беда с бюджетом и они ищут повод для отставки, потому что не понимают, что делать дальше. Если мы проголосуем антикоррупционный суд, дальше у них стоит вопрос с тарифами, потом секвестр бюджета. В данном случае от него ничего не зависело. Парламент еще месяц поработает и уйдет, а ему еще до сентября все это разгребать", - говорит один из членов команды Порошенко.

Решающий четверг

По словам собеседников РБК-Украина, Порошенко намерен лично принять участие в заседании Верховной Рады в четверг. Сначала, по имеющимся данным, глава профильного комитета парламента Руслан Князевич заявит о необходимости переголосовать и принять те правки, по которым был достигнут консенсус с МВФ. Речь идет о согласованных 13 пунктах из 14. Они были провалены, так как не было голосов в зале. "Дальше президент озвучит принципиальную поправку касательно решающей роли международных экспертов. И будет просить Раду поддержать. Потому что вся эта ситуация привела к тому, что попросту нет голосов. Причем объяснить депутатам, почему ради этого закона мы должны нарушать Конституцию - невозможно", - говорит один из членов президентской команды. Такой сценарий должен пройти, но какая будет ситуация в зале после этого, никто не понимает, отмечает собеседник издания. Вместе с тем, многие опрошенные РБК-Украина депутаты прогнозируют голосование в пределах 235-245 голосов.

В президентской команде спрогнозировали два варианта голосования: первый - если примут компромиссный вариант, как это предлагает украинская сторона; второй - если Рада пойдет на условие Фонда и пропишет для международников безоговорочное вето при отборе суде. "В одном варианте БПП дает 100 голосов, во втором - 80 голосов. И это уже принципиально. У "фронта" может быть в одном варианте - 65, во втором - 40. "Воля народа" может голосовать 15 голосами, но во втором варианте даст всего лишь 2-3. "Видродження" может проголосовать в первом варианте 15-18 человек, во втором - только поддерживает группа "УКРОПа". Коломойский дал им команду голосовать, так как считает, что это даст ему какие-то бонусы в будущем. "Самопомич" будет голосовать. "Батькивщина" также, но точно не полным составом. "Оппозиционный блок" категорически нет, ни при каких условиях. "Радикалы" нет, ни одного голоса, ни при каких условиях", - подсчитывает собеседник в руководстве БПП. При первом раскладе, отмечает собеседник, законопроект будет принят, при втором - голосов не хватает.

Тем не менее, во фракции Радикальной партии в комментарии изданию заявили, что их позиция будет зависеть от редакции, предложенной к голосованию. "Мы настаиваем, чтобы каждый суд в Украине был антикоррупционным. Мы проголосовали в первом чтении, но на данном этапе речь идет не о борьбе с коррупцией. А о борьбе за сферы влияния на последнее звено выстроенной якобы антикоррупционной системы", - сообщила РБК-Украина народный депутат от РПЛ Татьяна Юзькова.

Как пояснил РБК-Украина народный депутат от ОБ Михаил Папиев, фракция не будет поддерживать законопроект об АКС, поскольку категорически против того, чтобы принимались антиконституционные законы. "Он не соответствует Конституции Украины. Согласно Конституции, Украина - независимое и суверенное государство. Этот закон внедряет внешнее управление, - сказал нардеп. - Кроме того, глава ВР говорит, что это - условия Венецианской комиссии. Как человек, который читал эти выводы, могу сказать: нет там таких требований. Это исключительно условия МВФ. Покажите мне, где у нас в Конституции предусмотрено, что законы пишет Международный валютный фонд либо посольство какой-либо страны. А где вы еще видели, чтобы депутатов приглашали в посольство и убеждали голосовать?" - комментирует Папиев. "Если законопроект будет проголосован, мы проанализируем вместе с экспертами и юристами, и мы оставляем за собой право сделать конституционное представление в Конституционный суд для признания этого закона неконституционным", - заявил парламентарий.