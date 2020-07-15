Мова вместо языка: почему в Раде возник скандал из-за украинского в школах

В 2017 году был принят закон 2145-VIII, который предполагает полный переход на украинский язык обучения для учащихся 5-11 классов русскоязычных школ в 2020 году, а для школ, где преподают на языках стран ЕС – в 2023 году. Согласно закону, объем предметов с украинским языком преподавания должен составлять не менее 80% учебной программы.

Такой подход вызвал много критики, как внутри страны, так и за ее пределами. В особенности в Венгрии и Румынии, так как нацменьшинств именно этих стран закон коснется в наибольшей степени.

Ожидается, что уже в следующем учебном году школы с русским языком преподавания первыми перейдут на украинский язык.

В октябре 2019 в парламенте появился альтернативный документ авторства народного депутата фракции "Слуга народа" Максима Бужанского. Он предложил объединить переход для всех школ и отсрочить его до сентября 2023 года.

"Это не закон о сокращении украинского в школах, это о том, что все будут учить его одинаково… Ни один школьник не станет учить украинский меньше. Ни один школьник не станет учиться на украинском меньше. Чем все остальные украинские школьники", – написал сам Бужанский в Telegram.

Профильный комитет Рады рекомендовал отклонить законопроект, но глава Верховной Рады Дмитрий Разумов все же включил инициативу в список вопросов, которые нардепы рассмотрят перед тем, как уйти на каникулы.

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук объяснила РБК-Украина, что законопроект приравнивает переход на украинский язык русских школ и тех школ, где преподают на венгерском и румынском — на языках Евросоюза. По ее словам, речь идет не об отмене преподавания, а лишь об отсрочке.

"Решение комитета, а я член этого комитета, – отрицательное. Комитет принял решение и именно это решение будет ставиться на голосование, если еще до этого законопроекта дойдет, но у нас во фракции не было единой позиции. Большинство выступили за то, чтобы его отклонить, но были депутаты, которые готовы поддержать этот законопроект. У нас будет свободное голосование", – уточнила она.

В то же время, “Европейская солидарность” и другие организации анонсировали акцию протеста по этому поводу у стен парламента на четверг.

"Потому что это годовщина вступления в действие закона о функционировании украинского как государственного. Мы собираемся, чтобы депутаты поняли, почему не стоит двигать закон ни 17 июля, ни в любой другой день”, – написал в Facebook нардеп от “ЕС” Владимир Вятрович.

Успеть к выборам

В экспертной среде считают, что инициатива связана с приближающейся предвыборной кампанией. А сам законопроект – это попытка использовать языковой вопрос для мобилизации избирателей, сказал РБК-Украина директор Института языкознания имени А. Потебни НАН Украины Богдан Ажнюк.

"Это политический ход потому, что Конституционный суд уже рассматривал положения действующего закона и суд вынес вердикт о конституционности этого положения. Это очередные политические амбиции. Законодательство успешно регулирует эту сферу и, в общем, ситуация с языком в обществе выравнивается и законодательство этому способствует. Однако, языковой вопрос всегда использовался, и в этом случае тоже", – добавил он.

Кравчук, в свою очередь, объяснила, что рассмотрение законопроекта актуально именно сейчас, так как осенью уже начнется учебный процесс и что-то менять будет поздно.

"Вынесение законопроекта на осеннюю сессии не имеет смысла, потому что начнется образовательный процесс. И с этим связано много манипуляций", – считает Кравчук. Вместе с тем она добавила, что в зале вряд ли наберется достаточно голосов за этот документ.

Как объяснил другой собеседник РБК-Украина в руководстве "Слуги народа", главная причина того, что законопроект №2362 планируют вынести на рассмотрение Рады на этой неделе – нужно внести определенность с языком обучения в школах до начала нового учебного года.

При этом особых шансов на его принятие даже в первом чтении нет. Помимо автора законопроекта, депутата от СН Максима Бужанского, "за" проголосуют лишь отдельные его коллеги по фракции и, вероятно, нардепы из ОПЗЖ, полагает источник. "Нам нужно просто закрыть этот вопрос", – сказал он.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень также выступил против законопроекта Бужанского.

"Обращаюсь к народным депутатам Украины с призывом не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона… Этот законопроект предусматривает существенные изменения в образовательное и языковое законодательство, направленные на сужение сферы применения украинского языка в образовательном процессе", – написал Кремень на своей странице в Facebook.

В Министерстве образования оперативно комментировать новую языковую инициативу не стали и порекомендовали отправить запрос в пресс-службу.

В сухом остатке, тема языка заиграла новыми красками перед местными выборами, даже в случае провального голосования. Вопреки специфике вопросов, которые характерны для местных выборов, а это скорее, проблемы локального значения – политикам удалось втянуть в игру тему национального масштаба, а значит и создать почву для потенциальных манипуляций и "высоких" обещаний.