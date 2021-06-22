Моряков ждут поборы. Кто блокирует борьбу с коррупцией при переаттестации в морской отрасли

Более 150 тыс. украинских моряков и их семьи, похоже, и дальше вынуждены будут платить "коррупционную ренту" посредникам за продление квалификационных документов. Она приносит ежемесячно около $6-8 млн нелегального дохода нечистым на руку чиновникам. Профильный транспортный комитет Верховной рады с большим скрипом вынес на рассмотрение парламента законопроект, убивающий коррупцию в этой сфере. Но из-за позиции главы комитета и отдельных его членов, скорее всего, лоббировать эту тему в зале не будут. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Коррупционный пинг-понг

Проблема с выдачей квалификационных документов, прохождением переаттестации и другими экзаменационными процедурами, которые с определенной периодичностью должны проходить моряки из Украины, тянется годами.

До 2020 года стоимость прохождения экзамена и получения сертификата в специализированной комиссии составляла 400-800 долларов. Ситуация, судя по всему, всех устраивала, поскольку активного продвижения идей борьбы с ней в публичной плоскости не было.

В мае 2020, после того, как в публичной плоскости появилась информация о возможном резком повышении цен на экзаменационные "услуги" (называлась даже сумма в $6 тыс.), привычные комиссии обещали закрыть и перевести все процессы "под крыло" Морской администрации (Госслужбы морского и речного транспорта Украины).

Как выяснили журналисты Bihus.Info, с лета 2020 действительно была внедрена схема сдачи экзаменов через агентов. Вся схема, по оценкам отраслевых организаций, приносит ее участникам не менее $6-8 млн в месяц.

В июле 2020 года в Раду был подан законопроект члена антикоррупционного комитета Ивана Шинкаренко и других авторов, призванный упростить процессы выдачи документов морякам на законодательном уровне.

Согласно законопроекту 3944 "О внесении изменений в статью 51 Кодекса торгового мореплавания Украины относительно требований к квалификации членов экипажа", предлагается внедрить международные стандарты пролонгации документов на условиях, определенных Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками.

Основное новшество состоит в том, что в случае наличия действующих документов о подготовке моряка и подтверждения стажа, повторная сдача экзамена каждые 5 лет не требуется, а значит исключается целый пласт коррупционных рисков.

Несмотря на остроту проблемы, законопроект на комитете, который возглавляет Юрий Кисель, не рассматривали почти год. По мнению представителей общественных организаций моряков и других наблюдателей, причина могла состоять в том, что некоторые члены комитета и сами могли быть причастны к схеме поборов.

Момент подачи законопроекта Шинкаренко совпал с началом в августе 2020 года процесса ликвидации Инспекции по подготовке и дипломированию моряков и ее представительств. С 22 ноября 2020 функции Инспекции были переданы в Морской администрации. Приказ о ликвидации инспекции оспорил в суде бывший сотрудник инспекции, Окружной админсуд Киева документ отменил.

Лед тронулся или не совсем

По словам бывшего тогда министром инфраструктуры Владислава Криклия, изменения процедур вызвали недовольство у части моряков, общественных организаций и посредников, которые зарабатывали на оформлении документов.

Причина якобы в том, что они выступают за подтверждение стажа и квалификации не на основании экзамена, а на основании записи в послужной книжке моряка, которую легко подделать. Такой комментарий он дал в связи с акциями протеста, которые прошли в январе 2021 года в Одессе, Мариуполе, Херсоне, Измаиле.

Повторные акции с перекрыванием Одесской трассы прошли также в феврале. Как выяснили журналисты программы Bihus.Info, параллельно в Морской администрации было внедрено компьютерное тестирование. Однако, чтобы пройти тест, все равно необходимо было заплатить определенному агенту.

Журналисты программы "Гроші" в происходящем обвинили министра Криклия, заявив, что он также является частью схемы поборов с моряков.

В феврале Мининфраструктуры обнародовало проект приказа о переводе моряков на электронную систему тестирования без участия экзаменатора для исключения "человеческого фактора". Эту инициативу положительно оценили и общественники, и глава исполкома Национального совета реформ Михаил Саакашвили.

К слову, Саакашвили активно поддерживал моряков в ходе акций протеста и публично лоббировал упрощение подтверждения квалификации для них. Кроме того, он также часто критиковал конкретных чиновников, которые могут стоять за блокированием таких инициатив.

В частности, Саакашвили заявлял, что на взятках моряков "кормится" нардеп от Николаевской области Игорь Негулевский.

В конце апреля Криклий сообщил, что приказ зарегистрирован в Минюсте, однако, как выяснило профильное издание для моряков Seainform, он не вступал в силу, поскольку не был опубликован в Официальном вестнике Украины.

В средине мая стало известно, что ОАСК заблокировал и этот документ. При этом, по данным Саакашвили, "в течение 10 дней весь административный аппарат игнорировал приказ министра".

"Они говорили, что им нужно его изучать, что они его еще "не получили" и т. п., то есть открыто издевались и над министром, и над украинским государством. Каждого этого чиновника нужно снять", – написал глава Офиса простых решений на своей странице в Facebook.

По его словам, решение ОАСК обжаловано в апелляционном порядке.

Проблему отдадут парламенту

Таким образом, по состоянию на начало июня стало понятно, что по линии Мининфраструктуры и Кабмина вопрос не решается, хотя по факту это сфера компетенции правительства.

Именно поэтому авторы законопроекта 3944 решили форсировать его принятие через сессионный зал парламента. 16 июня на заседании транспортного комитета они вновь подняли вопрос о необходимости как минимум рассмотреть документ, и по возможности, рекомендовать его для принятия в первом чтении парламентом еще на текущей сессии, то есть в течение оставшихся двух недель июня.

Реакцию главы комитета Юрия Киселя на такое предложение обнародовал на своем YouTube-канале народный депутат Александр Куницкий.

Вначале Кисель утверждал, что автор документа нардеп Шинкаренко не обращался в транспортный комитет с тем, чтобы обсудить законопроект (присутствовавшие народные депутаты опровергли это утверждение). Затем после обсуждения парламентарии все же решили рекомендовать внести документ в повестку дня сессии, а также принять в первом чтении с целью доработки.

Соответствующее решение комитета было обнародовано на сайте Верховной рады.

По словам Куницкого, изменения в порядке получения документов не выгодны были прежде всего бывшему министру инфраструктуры Владиславу Криклию, поскольку, по мнению нардепа, тот "не хотел ломать схему и кормился с нее, возможно делясь с кем-то в Кабмине". И поскольку из-за этого решать проблему в правительстве не собирались, инициативу на себя пришлось брать депутатам. При чем не из профильного транспортного, а из антикоррупционного комитета.

"В течение года комитет не мог рассмотреть пять строк законопроекта. Кто-то забыл, кто-то делал вид, что они не знают о проблеме, не понимают, что происходит", – говорит нардеп.

По его словам, вынести законопроект в зал уже на текущей сессии важно, чтобы как можно раньше свернуть коррупционную "схему" размером в $6-8 млн в месяц и дать возможность морякам либо автоматически пролонгировать свои документы, либо проходить переэкзаменовку через прозрачные механизмы тестирования по международным правилам.

"Если этого не сделать сейчас, то еще как минимум полгода бенефициары схемы смогут получать по $8 млн в месяц. Я понимаю, почему это было при Криклие, понимаю эту связку между комитетом и министерством. Сейчас новый министр, ситуация поменялась. И лицо Мининфраструктуры будет зависеть, в том числе, и от подобных действий", – сказал Куницкий.

По данным РБК-Украина, даже если комитет под руководством Юрия Киселя будет блокировать или игнорировать законопроект 3944 после его вынесения в зал или при подготовке ко второму чтению, новый министр Александр Кубраков будет искать механизмы, чтобы решить проблему максимум в течение 2-3 месяцев.