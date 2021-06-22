Моряків чекають побори. Хто блокує боротьбу з корупцією при переатестації в морській галузі

Понад 150 тис.українських моряків та їхні сім'ї, схоже, і далі змушені будуть платити "корупційну ренту" посередникам за продовження кваліфікаційних документів. Вона приносить щомісяця близько $6-8 млн нелегального доходу нечистим на руку чиновникам. Профільний транспортний комітет Верховної ради з великим скрипом виніс на розгляд парламенту законопроект, що вбиває корупцію в цій сфері. Але через позицію голови комітету та окремих його членів, швидше за все, лобіювати цю тему в залі не будуть. Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.

Корупційний пінг-понг

Проблема з видачею кваліфікаційних документів, проходженням переатестації та іншими екзаменаційними процедурами, які з певною періодичністю повинні проходити моряки з України, тягнеться роками.

До 2020 року вартість проходження іспиту та отримання сертифіката в спеціалізованій комісії становила 400-800 доларів. Ситуація, судячи з усього, всіх влаштовувала, оскільки активного просування ідей боротьби з нею в публічній площині не було.

У травні 2020, після того, як в публічній площині з'явилася інформація про можливе різке підвищення цін на екзаменаційні "послуги" (називалася навіть сума в $6 тис.), звичні комісії обіцяли закрити і перевести всі процеси "під крило" морської адміністрації (Держслужби морського і річкового транспорту України).

Як з'ясували журналісти Bihus.Info, з літа 2020 дійсно була впроваджена схема складання іспитів через агентів. Вся схема, за оцінками галузевих організацій, приносить її учасникам не менше $6-8 млн на місяць.

У липні 2020 року в Раду було подано законопроект члена антикорупційного комітету Івана Шинкаренка та інших авторів, покликаний спростити процеси видачі документів морякам на законодавчому рівні.

Відповідно до законопроекту 3944 "Про внесення змін до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України щодо вимог до кваліфікації членів екіпажу", пропонується впровадити міжнародні стандарти пролонгації документів на умовах, визначених Міжнародною конвенцією про підготовку та дипломування моряків та несення вахти 1978 року з поправками.

Основне нововведення полягає в тому, що в разі наявності діючих документів про підготовку моряка і підтвердження стажу, повторна здача іспиту кожні 5 років не потрібно, а значить виключається цілий пласт корупційних ризиків.

Попри гостроту проблеми, законопроект на комітеті, який очолює Юрій Кисіль, не розглядали майже рік. На думку представників громадських організацій моряків та інших спостерігачів, причина могла полягати в тому, що деякі члени комітету і самі могли бути причетні до схеми поборів.

Момент подачі законопроекту Шинкаренка збігся з початком у серпні 2020 року процесу ліквідації інспекції з підготовки та дипломування моряків та її представництв. З 22 листопада 2020 функції інспекції були передані в морській адміністрації. Наказ про ліквідацію інспекції оскаржив у суді колишній співробітник інспекції, Окружний адмінсуд Києва документ скасував.

Лід рушив або не зовсім

За словами колишнього тоді міністром інфраструктури Владислава Криклія, зміни процедур викликали невдоволення у частини моряків, громадських організацій та посередників, які заробляли на оформленні документів.

Причина нібито в тому, що вони виступають за підтвердження стажу і кваліфікації не на підставі іспиту, а на підставі запису в послужній книжці моряка, яку легко підробити. Такий коментар він дав у зв'язку з акціями протесту, які минути у січні 2021 року в Одесі, Маріуполі, Херсоні, Ізмаїлі.

Повторні акції з перекриванням Одеської траси минули також в лютому. Як з'ясували журналісти програми Bihus.Info, паралельно в морській адміністрації було впроваджено комп'ютерне тестування. Однак, щоб пройти тест, все одно необхідно було заплатити певному агенту.

Журналісти програми "Гроші" в тому, що відбувається звинуватили міністра Криклія, заявивши, що він також є частиною схеми поборів з моряків.

У лютому Мінінфраструктури оприлюднити проект наказу про переведення моряків на електронну систему тестування без участі екзаменатора для виключення "людського фактора". Цю ініціативу позитивно оцінили і громадські діячі, і голова виконкому Національної ради реформ Михайло Саакашвілі.

До слова, Саакашвілі активно підтримував моряків в ході акцій протесту і публічно лобіював спрощення підтвердження кваліфікації для них. Крім того, він також часто критикував конкретних чиновників, які можуть стояти за блокуванням таких ініціатив.

Зокрема, Саакашвілі заявляв, що на хабарях моряків "годується" нардеп від Миколаївської області Ігор Негулевський.

В кінці квітня Криклій передавав, що наказ зареєстрований в Мін'юсті, однак, як з'ясувало профільне видання для моряків Seainform, він не набрав чинності, оскільки не був опублікований в офіційному віснику України.

У середині травня стало відомо, що ОАСК заблокував і цей документ. При цьому, за даними Саакашвілі, "протягом 10 днів весь адміністративний апарат ігнорував наказ міністра".

"Вони говорили, що їм потрібно його вивчати, що вони його ще "не отримали" тощо, тобто відкрито знущалися і над міністром, і над українською державою. Кожного цього чиновника потрібно зняти", - написав глава офісу сторінці у Facebook.

За його словами, рішення ОАСК оскаржене в апеляційному порядку.

Проблему віддадуть парламенту

Таким чином, станом на початок червня стало зрозуміло, що по лінії Мінінфраструктури і Кабміну питання не вирішується, хоча за фактом це сфера компетенції уряду.

Саме тому автори законопроекту 3944 вирішили форсувати його прийняття через сесійну залу парламенту. 16 червня на засіданні транспортного комітету вони знову підняли питання про необхідність як мінімум розглянути документ, і по можливості, рекомендувати його для прийняття в першому читанні парламентом ще на поточній сесії, тобто протягом останніх двох тижнів червня.

Реакцію голови комітету Юрія Киселя на таку пропозицію оприлюднив на своєму YouTube-каналі народний депутат Олександр Куницький.

Спочатку Кисіль стверджував, що автор документа нардеп Шинкаренко не звертався до транспортного комітету з тим, щоб обговорити законопроект (присутні народні депутати спростували це твердження). Потім після обговорення парламентарії все ж вирішили рекомендувати внести документ до порядку денного сесії, а також прийняти в першому читанні з метою доопрацювання.

Відповідне рішення комітету було оприлюднено на сайті Верховної ради.

За словами Куницького, зміни в порядку отримання документів не вигідні були насамперед колишньому міністру інфраструктури Владиславу Криклію, оскільки, на думку нардепа, той "не хотів ламати схему і годувався з неї, можливо ділячись з кимось у Кабміні". І оскільки через це вирішувати проблему в уряді не збиралися, ініціативу на себе довелося брати депутатам. При чому не з профільного транспортного, а з антикорупційного комітету.

"Протягом року Комітет не міг розглянути п'ять рядків законопроекту. Хтось забув, хтось удавав, що вони не знають про проблему, не розуміють, що відбувається", – каже нардеп.

За його словами, винести законопроект в зал вже на поточній сесії важливо, щоб як можна раніше згорнути корупційну "схему" розміром в $6-8 млн в місяць і дати можливість морякам або автоматично пролонгувати свої документи, або проходити переекзаменовку через прозорі механізми тестування за міжнародними правилами.

"Якщо цього не зробити зараз, то ще як мінімум півроку бенефіціари схеми зможуть отримувати по $8 млн на місяць. Я розумію, чому це було при Криклії, розумію цю зв'язку між комітетом і міністерством. Зараз новий міністр, ситуація змінилася. І особа Мінінфраструктури залежатиме, в тому числі і від подібних дій", – сказав Куницький.

За даними РБК-Україна, навіть якщо комітет під керівництвом Юрія Киселя блокуватиме або ігноруватиме законопроект 3944 після його винесення в зал або при підготовці до другого читання, новий міністр Олександр Кубраков шукатиме механізми, щоб вирішити проблему максимум протягом 2-3 місяців.