Министр без портфеля: кто может влиять на руководство украинской энергетикой

Тынный и Оржель

Одной из самых авторитетных общественных организаций считается Офис эффективного регулирования (BRDO). Известно, что именно BRDO своими консультациями и работой над законопроектами помог фракции партии "Слуга народа" достичь "турборежима" в Верховной раде.

В этом же сообществе руководителем сектора "Энергетика" длительное время значился Алексей Оржель, нынешний министр энергетики и защиты окружающей среды. Впрочем, когда перед назначением в Кабмин общественности нужно было представить Оржеля, его протеже выступили не коллеги по BRDO, а другой человек – одиозный бизнесмен Игорь Тынный.

29 августа, за сутки до первого заседания новоизбранной Верховной рады, агентство "Интерфакс-Украина" сообщило, что кандидатуру Алексея Оржеля будет предложено парламенту для последующего утверждения в должности министра.

Спустя пару часов "112 канал" опубликовал интервью с Игорем Тынным. Его представили сооснователем Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ), которую ранее возглавлял Оржель. Бывший работодатель будущего министра взял на себя ответственность объяснить, почему Оржель – оптимальный вариант на должность в Кабмине. Вот несколько цитат.

О возможном назначении Оржеля: "Если он действительно будет утвержден на должности министра, для нас это будет мегаприятный сюрприз".

О взаимоотношениях: "Работодатели всегда ценят людей, которые могут их чему-то научить. Поэтому с ним всегда было интересно. У нас были рабочие отношения. Мы не дружим семьями и никогда не имели близких отношений, поэтому мне сложно судить о его личностных качествах".

О должности министра: "Мы с коллегами (70 компаний, специализирующихся на альтернативной энергетике) по факту являемся бывшими работодателями Оржеля, и если бы он сейчас обратился к нам за рекомендацией, мы бы дали самые лучшие отзывы".

Тынный, видимо, лукавил, называя назначение министром своего бывшего менеджера мегасюрпризом. Более того, этим интервью бизнесмен хорошенько себя подставил. Спустя время его самого стали называть "теневым министром".

Бизнес Тынного и связь с Фирташем

Несмотря на огромную бизнес-империю, Тынного сложно назвать удачливым бизнесменом. Он, скорее, похож на типичного лоббиста.

Основой бизнес-империи Тынного стала "зеленая" энергетика. Не выделяясь энергоэффективностью на фоне других государств, еще раньше Украина установила самые высокие в Европе тарифы на альтернативную энергетику. Сектор стал капиталоемким благодаря олигархическим деньгам. Семейный бизнес начали строить братья Клюевы, ныне бежавшие в Россию.

Активную экспансию проводила семья Левочкиных (экс-руководитель Администрации президента Януковича Сергей и его сестра Юлия). "Своей" эта отрасль была и для олигарха Дмитрия Фирташа, а также его ближайшего соратника Ивана Фурсина. С Левочкиными, Фирташем и Фурсиным как раз и связывают семью Тынных – самого Игоря и его отца Владислава.

Игорь неслучайно является сооснователем Украинской ассоциации возобновляемой энергетики. С помощью открытых реестров собственности можно проверить, что он руководил и является собственником десятков компаний из энергетической сферы.

Основой семейного бизнеса отца и сына Тынных стала группа компаний "Акванова". Семья скупала областные энергокомпании, а также гидроэлектростанции (их собралось около 15). У последних государство выкупает произведенную энергетику по "зеленому" тарифу.

В 2014 году семья Тынных завершила процесс покупки у государства "Закарпатьеоблэнерго". UA Energy писало, что этот актив семья поделила с DF Group олигарха Дмитрия Фирташа. Отношения между Тынными и Фирташем UA Energy характеризует как партнерские. К слову, Тынный-мл. некоторое время возглавлял наблюдательный совет "Закарпатьеоблэнерго".

Журналисты сомневаются, что семья Тынных могла позволить себе самостоятельно купить такой крупный актив как, облэнерго. Они называют Игоря Тынного "младшим партнером" Ивана Фурсина (ближайший партнер Фирташа) и Сергея Левочкина. Еще в 2012 году расследователи проекта "Наші гроші з Денисом Бігусом" опубликовали статью, объясняя, каким образом семья Тынных может быть связана с Фирташем и другими одиозными бизнесменами-политиками.

В 2015 году у Фирташа и Тынных возникли проблемы из-за приватизации "Закарпатьеоблэнерго". В журнале "Новое время" вышел материал о возможном пересмотре приватизации ряда государственных активов, проведенной во времена Виктора Януковича. Тогда Генеральная прокуратура подала иск с требованием признать приватизацию незаконной.

Журналисты писали, что в силовом органе условия приватизации определили как таковые, что "подыгрывали победителям" ("отсутствие торгов и конкуренции при определении цены привело к нарушению госпрограммы приватизации и потерям госбюджета"). Политолог Владимир Фесенко данную инициативу ГПУ назвал "ослаблением позиций Фирташа". Впрочем, дело ничем не закончилось.

Второй тип бизнеса Тынного связан с мусорными отходами. Как писали СМИ, для получения прибыли он мог использовать связь с Владиславом Каськивым – экс-главой Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины.

На эту должность последний был назначен в 2010 году, во времена правления Виктора Януковича. После Майдана Каськив бежал из Украины, а в 2017-м Национальное антикоррупционное бюро экстрадировало его из Панамы. Издание "Факты" писало, что на своей должности Каськив мог нанести ущерб бюджету Украины на четверть миллиарда гривен.

В частности, он инициировал проекты "Энергия природы" и "Чистый город". В них приняли участие компании Тынного "Акванова" и "Укрэкоресурсы", которые получили деньги из госбюджета, а также льготные тарифы на переработку мусора. Уже в 2019 году издание Politeca писало, что, несмотря на запрет Киевсовета, другая компания Тынного "Киевспецтранс" продолжает вывозить мусор на закрытый полигон. Кроме этого, по данным СМИ, Игорь Тынный мог лоббировать повышение тарифов на вывоз мусора для киевлян на 29%.

Несмотря на вероятную связь с олигархами и возможную коррупционную составляющую бизнеса, направленную на освоение государственных средств, Игорь Тынный вполне может называть себя ресторатором: он владеет популярным в Киеве рестораном "Прага".

Влияние Тынного на министерство

Даже беглое ознакомление с биографией Тынного дает понимание, что за ним может стоять серьезная бизнес-империя. Там смешались интересы семьи Левочкиных (Сергея и Юлии), протеже олигарха Фирташа Ивана Фурсина и, собственно, самого Дмитрия Фирташа. Для Тынного, видимо, очень важно использовать связи с топ-чиновниками. По крайней мере, это у него успешно получалось во времена Януковича.

Теперь, например, в октябре народный депутат от правящей партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что Тынный вместо министра назначает руководителей агентств, которые подчиняются Минэкоэнерго. И делает это… в своих же ресторанах.

"Все собеседования вместо министра Алексея Оржеля проводит некий Игорь Тынный… Именно Тынный по поручению Оржеля утверждает претендентов на Агентства, входящих в сферу управления Минэкоэнерго. Собеседования проходят в столичных ресторанах, которые тоже находятся в собственности Тынного. Это просто песня! Испанский стыд", – написала депутат в Facebook. Оржель никак не отреагировал на данное сообщение.

На официальном сайте министерства есть информация, что Тынный вместе с Оржелем принимали участие в международной бизнес-встрече с французской компанией SUEZ. Основная тема – возможное строительство французами мусороперерабатывающего завода в Украине. При этом в министерстве не уточнили, какое отношение к инициативам правительства имеет Тынный.

Недавно издание "Зеркало недели" отметило примечательную деталь: Оржель всегда системно отстаивал интересы своих работодателей. В частности, когда спецкомиссия по тарифам на энергетику НКРЭКУ настаивала на внедрении аукционов по продаже (по "зеленой" электроэнергии), Оржель, входивший в ее состав, был против. В той же статье журналисты издания предполагают, что его назначение могло готовиться заблаговременно: предварительно Оржеля сделали главой созданной Тынным УАВЭ.

Выводы

Во-первых, пример возможного влияния Тынного на Минэкоэнерго показателен для понимания, почему для перезагрузки власти недостаточно заменить публичные фигуры.

Во-вторых, можно предположить, что даже олигархи-беглецы продолжают сохранять ключевое влияние на топ-чиновников. Через своих министров, депутатов, руководителей отраслевых департаментов и комиссий они устанавливают либо удерживают тарифы, лоббируют выделение средств из госбюджета, возвращение НДС и не только.

В-третьих, политикам, которые создали бренд "Слуга народа", стоит более тщательно выбирать союзников. Возможная связь Тынного с Оржелем может оказаться насмешкой над всеми словами президента Владимира Зеленского о перезагрузке власти. Ведь нет перезагрузки. Есть назначенцы. Причем чужие. Не Зеленского, а Тынного и Фирташа.