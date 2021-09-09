Как министерство Любченко собирается "детенизировать" доходы бизнеса и граждан

Всеобщее декларирование, отмена банковской тайны, выведение бизнеса из тени, налоги для заробитчан — лишь часть постулатов первого вице-премьер-министра и министра экономики Алексея Любченко, с которыми он собирается "детенизировать" доходы бизнеса и граждан. О том, как министерство хочет "залезть в карман" бизнесу, который едва выжил после финансового кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, — в материале РБК-Украина.

Министерство экономики во главе с министром Алексеем Любченко активно включилось в процессы детенизации отечественной экономики. Еще до поездки первого вице-премьера в США Кабинет министров создал межведомственную рабочую группу по детенизации экономики и развитию добросовестной конкуренции, а возглавил ее Любченко.

По оценке Минэкономики, уровень теневой экономики в Украине в 2020 году впервые за последние годы вырос, увеличившись до 30% ВВП по сравнению с 27% ВВП в 2019 году. Министерство отмечает, что тенденцию к тенизации показали все виды экономической деятельности, помимо финансовой и страховой. Как отразится рвение министерства на бизнесе и обычных гражданах?

Давление на бизнес

Министр Любченко известен своей достаточно жесткой позицией относительно налогов, сборов и их администрирования. Еще будучи главой ГНС, он не раз публично высказывался о том, что нужно усиливать действия власти. Особенно по отношению к бизнесу.

"Они богатые. Давно уже все окупили, применили ускоренную амортизацию, налогов ноль. О налоге на прибыль вообще забыли. Какая ускоренная амортизация, если гарантийный срок панелей 30 лет? Они хотят из бюджета 20 млрд грн, но мы у них самих найдем эти 20 млрд грн налога на прибыль", — говорил Любченко в интервью в прошлом году, обсуждая инвесторов и компании сектора "зеленой" энергетики.

В сфере его интересов также ресурсный законопроект №5600, который еще называют "антиолигархическим".

Как известно, проект касается разных видов бизнеса, в том числе, и тех компаний, что никак не связаны с олигархами. В проекте, например, налоговой предоставили право взимать налоговый долг за счет средств должника в банке — по решению самой налоговой, без суда и следствия.

Согласно проекту, штрафы будут начисляться без права оспаривания: оспорить штраф можно, но лишь после его оплаты. А еще по решению суда руководителю бизнеса могут запретить выезжать за рубеж, если у компании есть налоговый долг. Проект меняет и условия по администрированию налога на прибыль предприятий – что касается списания убытков. Например, крупным компаниям запрещают списывать убытки прошлых периодов в полном объеме.

Зацепили инициативы и малый бизнес – от предпринимателей требуют в любом месте продажи вести товарный учет с инвентаризацией, а из "единщиков" исключат фермеров, что разводят птицу. И при этом министр выступает с заявлением, что все вроде так, как должно быть.

Руководитель главного экономического ведомства всячески поддерживает проект №5600, как такой, что способствует детенизации (на самом деле, нет).

"Правительство готово идти на любой компромисс, который обеспечивает устранение обоснованных опасений легального бизнеса, но не снизит способность общества противостоять теневой экономике", – заявил министр экономики.

Впрочем, пока указанный проект принят лишь в первом чтении.

Также Любченко продвигает идею максимальной "прозрачности". По его мнению, если будут раскрыты все данные по уплате налогов, это сработает.

"Вот я за раскрытие персональных данных по уплате налогов. Это точно сработает. Когда общество увидит, кто сколько платит налогов, произойдет смена парадигмы", – рассуждает министр.

При этом, когда журналист сообщает, что белый бизнес сегодня жалуется на увеличение прессинга, чиновник парирует – "мол, надо разобраться", а вообще суд разберется.

"В судах налоговые споры разрешаются 50 на 50: в пользу плательщика и государства решений поровну. Я не знаю ни одного легального бизнеса, который бы от этого получил негатив. Надо вести профессионально речь об ответственности должностных лиц, которые ставят подписи под актами проверок", – считает руководитель Минэкономики.

Платите больше

В июле Любченко заявил, что "теневой" фонд оплаты труда в Украине оценивается почти в полтриллиона гривен в год. По его словам, один официально работающий человек фактически содержит двух неработающих, и добавил со ссылкой на реестр физлиц-налогоплательщиков, что 11,3 млн граждан получили официальную заработную плату в 2020 году, а почти 11 млн не получили никакого дохода.

"То есть имеем за счет одного официально работающего содержание двух неработающих. И все эти категории одинаково пользуются общественными благами медициной, образованием, инфраструктурой, субсидиями, льготами", — убежден он.

По его мнению, "спрятанные" деньги могли бы пойти на стратегические проекты, на заработные платы и пенсии.

В этом контексте стоит отметить, что любые доходы рано или поздно идут в экономику через самостоятельное повышение граждан своих "соцстандартов" —это и покупки в магазинах (оплачиваются с учетом НДС, что идет в бюджет), и оплаты медрасходов, и материальная помощь родителям-пенсионерам, и оплата коммунальных счетов.

В целом же, одна из главных задач власти, которое ранее озвучивал Любченко, – всеобщее декларирование, которое позволит налоговикам получать больше от тех, кто работает не в Украине.

"И мы, и НБУ видим эту информацию: $12 млрд переводов поступило из-за границы. Из них $2,3 млрд – через системы переводов денег, то есть точно должно было попасть в декларации. Но попало только 11 млрд грн - в 30 раз меньше от $12 млрд. Хотя, когда грянула пандемия, сложилась уникальная ситуация. Все заробитчане приехали домой. Родное село, родная дорога, родная школа. Здесь родители, дети. Да, они кормят семью, но платят только за свое простое воспроизводство. А расширенное? Ведь налоги и сборы – это школы, пенсии, больницы", – отмечал министр в одном из интервью, когда был главой ГНС.

На "передовой" борьбы с бизнесом - Госслужба по вопросам труда (находится в сфере ответственности Минэкономики). С 1 июля 2021 она в "спайке" с фискалами начала инспекции, чтобы выявить работодателей, использующих незадекларированный труд.

По состоянию на 2 сентября, проведено 2463 инспекционных проверок (всего до конца 2021 года запланировано 7581 инспекционных проверок) и выявлено 8505 работников, допущенных к работе без трудовых договоров. С 4026 работников договора заключили, но 4,5 тыс. при этом остались без работы, хоть и неофициальной.

Наибольшее количество неоформленных работников выявлено в сельском хозяйстве, сфере организации питания и временного размещения; торговле. Таким образом, вместо создания условий для детенизации, начали бороться с последствиями, да еще и в отраслях, которые больше всего пострадали от пандемии.

Позже в ведомстве Любченко обнародовали законопроект, согласно которому проверку трудового законодательства теперь смогут осуществлять и полицейские.

Не на том пути

Призывая детенизировать доходы граждан и бизнеса, Любченко остается под пристальным вниманием общественности. И несмотря на то, что в одном из интервью он заявлял, что "скруток больше нет", экс-министр финансов Игорь Уманский оценил объемы "скруток" в сумму порядка 60 млрд грн в год.

Согласно отчету ВСК, в период с мая по декабрь 2020 года объем "скруток" составил 19,6 млрд грн или порядка 2,5 млрд грн ежемесячно.

Проблема также заключается в том, что нынешнее министерство не готово решать ключевые вопросы, что перед ним стоят, а это – рост инвестиций, повышение платежеспособности внутри страны, развитие отраслей и направлений, поддержка производителей и экспортеров.

О том, что экономическое развитие страны движется не в том направлении, говорят также бывшие руководители Минэкономики, которых недавно собирал сам Любченко в Кабмине.

Во время круглого стола "Украинская перспектива: взгляд министров экономики независимой Украины" (фото: Макс Требухов, lb.ua)

"Ужасное 85 место Украины в глобальном рейтинге конкурентоспособности. "Вещь в себе" – это "классная штука", но основной оценкой результативности вашей работы, уважаемые руководители министерства, является индекс глобальной конкурентоспособности", – отметил на этой встрече экс-премьер-министр Юрий Ехануров.

Сергей Тигипко, экс-министр экономики, бывший глава НБУ, уверен, что роста экономики в Украине не добиться без существенного прироста инвестиций.

Бывший министр финансов Виктор Пинзеник также говорит о ненадлежащей работе министерства в направлении привлечения инвестиций.

"Мы должны понять фундаментальную проблему – экономику двигают инвестиции, не может экономика развиваться, в которую не вливают деньги ... Ни разу с 2000 года мы не имели объемов вливания инвестиций, которые близки были бы к периоду роста - они в два раза меньше были. Если же мы говорим о тех темпах, которые сейчас есть, то это на уровне простого воспроизводства. А если мы хотим иметь прирост, то масштабы инвестиций должны быть совсем другого размера", – убежден Пинзеник.

Будет ли в стране обеспечен такой приток инвестиций, на ряду с решением ряда других важных проблем в сфере экономики – вопрос пока что открытый.