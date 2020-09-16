Миллиарды против вируса: как власть тратит деньги на борьбу с пандемией

Верховная рада и Кабинет министров спустя месяц после начала карантина создали специальный фонд для борьбы с эпидемией COVID-19 и ее последствиями. Лимит средств по этому фонду составил почти 66 млрд гривен. Чтобы найти деньги, депутатам пришлось перекроить госбюджет на 2020 год, увеличив дефицит казны и урезав некоторые расходы.

За счет спецфонда планировали обеспечить всем необходимым больницы и сгладить экономический ущерб от карантина. При этом больше половины всех средств из "антиковидного" фонда направили на инфраструктуру. Многие эксперты и оппозиционные фракции критикуют власть за неэффективное распределение и трату этих средств.

Куда идут деньги

Все деньги из фонда уже поделили между министерствами и ведомствами. По какому принципу это делали? Сначала сумму и то, на что она пойдет, должен согласовать Кабмин, а дальше – бюджетный комитет Рады. Замглавы этого комитета Александр Трухин ("Слуга народа") говорит, что "это достаточно формальная функция".

“Если премьер-министр и министры приняли решения, что для спасения экономики, для баланса бюджета необходимы эти расходы, мы слушаем их аргументы, когда требуется – получаем более детальные разъяснения. Практически все фракции и депутатские группы все решения поддерживали", – рассказал РБК-Украина Трухин.

Деньги из спецфонда, как указывают в Минфине, израсходуют по 17 направлениям. Непосредственно на потребности сферы здравоохранения выделили свыше 14 млрд гривен. Из них Минздрав пока потратил всего лишь 499 млн гривен, закупив средства защиты для медиков и оборудование для государственных лабораторий.

Выплаты, предусмотренные из спецфонда для других направлений – закупки аппаратов ИВЛ и оборудования для приемных отделений опорных больниц, повышения надбавок и доплат медикам – министерство еще не проводило. Эти доплаты, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, начнут выдавать с сентября.

Крупные суммы пойдут также на нужды Минэкономики, а именно – на Фонд по безработице – почти 7 млрд гривен. Из них ведомство уже использовало около 94%. Еще 3,62 млрд гривен выделили для Минсоцполитики на Фонд соцстрахования (больничные и соцпомощь работникам), а также на пособие для детей "ФОПов".

Мы обратились с запросами в Минфин, Минздрав и Минсоцполитики о том, куда именно и как тратятся деньги из спецфонда, и хватит ли им этих средств. Но на момент публикации ответов не получили.

Чуть меньше – 2,5 млрд гривен – направят Министерству внутренних дел на доплаты нацгвардейцам, пограничникам и полицейским. Из этой суммы МВД потратило почти 95%. Кроме того, ведомство использовало около 64% из 171 млн гривен, предназначенных для доплат медикам, работающим в лечебных заведениях МВД.

Пока на все 100% профинансированы только две программы. В полном объеме Министерство образования и науки вернуло абитуриентам выделенные 52,5 млн гривен за отмену пробного ВНО. Кроме того, Министерство развития общин и территорий израсходовало все выделенные ему 1,6 млрд гривен на строительство и ремонт приемных отделений опорных больниц.

Чтобы предотвратить распространение COVID-19 в тюрьмах и СИЗО, Минюст получит 23,7 млн гривен. Пока ведомство потратило чуть больше половины из этой суммы.

Государственному управлению делами на закупку оборудования и средств защиты направят из спецфонда 41,2 млн гривен. Из них "ДУСя" (з укр. Держуправління справами, – ред.) использовала только 10 млн гривен.

Есть ведомства, которые пока еще не тратили положенные им средства. Это Министерство культуры и информполитики, Минмолодежи и спорта, а также Фонд госимущества. Для Минкульта в спецфонде предусмотрен 1 млрд гривен на поддержку культуры, туризма и креативных индустрий. Министерству молодежи решили вернуть часть средств на плановые расходы, которые раньше забрали для наполнения спецфонда – 476 млн гривен. Для частичного возобновления расходов по приватизации ФГИ получил 48,4 млн гривен.

Дорогами Рузвельта

Больше всех из "антиковидного" фонда получит Министерство инфраструктуры. В июне парламент разрешил использовать средства из спецфонда на строительство и ремонт дорог. На эти работы Кабмин направил 35 млрд гривен. По данным Минфина, к 11 сентября на дорожные работы потрачено почти четверть из выделенной суммы – 9,1 млрд гривен.

В правительстве утверждают, что вложение в инфраструктуру должно создать новые рабочие места и перезапустить экономику. По словам Владимира Зеленского, много денег идет на дороги к опорным больницам, приемным отделениям и школам.

После "Великой депрессии" в США Франклин Рузвельт также решил бороться с кризисом, привлекая людей к строительству дорог. Можно ли применить этот же подход почти век спустя – большой вопрос. К тому же огромные траты на инфраструктуру, не понимая, что будет дальше с эпидемией, в итоге может оказаться поспешными.

Последние месяцы оппозиционные политики все больше говорят о том, что активным строительством дорог накануне местных выборов, пусть и за счет спецфонда, власти хотят "задобрить" избирателей. Но в "Слуге народа" с этим категорически не согласны.

"Строительство дорог – это не только комфорт перемещения людей. Это не только возможность доставить больного вовремя в больницу. Это не только сообщение между населенными пунктами. Это еще и рабочие места. Если человек теряет работу или временно не получает зарплату, можно давать ему рыбу. А можно дать удочку, чтобы он сам словил эту рыбу", – пояснил замглавы бюджетного комитета Трухин.

По его мнению, стимулировать экономику в кризис через госзаказ – правильный инструмент. Как уточнил Трухин, благодаря масштабному строительству дорог удалось обеспечить работой и доходом почти сто тысяч человек.

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан подтверждает, что перенаправление 54% средств спецфонда на дороги действительно вызвало дискуссии.

"Безусловно, хорошие дороги – "лицо" государства. Однако есть немало других инфраструктурных проектов, которые также требуют неотложного финансирования, особенно во время пандемии. Это в частности строительство больниц и их оснащение современным оборудованием", – сказал РБК-Украина чиновник.

Кроме того, лечебные заведения уже давно испытывают "кадровый голод" из-за низких зарплат, отметил Пацкан. Поэтому ключевые расходы должны пойти на улучшение материального обеспечения работников сферы здравоохранения, считает он.

Тем более, что уже сейчас, по данным Счетной палаты, в фонде COVID-19 недостаточно средств для реализации трех бюджетных программ. Речь идет о доплатах полицейским, помощи по частичной безработице и выплатах пособий на детей физлиц-предпринимателей.

Впрочем, по словам замглавы бюджетного комитета, какой-либо нехватки средств в спецфонде быть не должно. Напротив – деньги могут даже остаться, предположил Трухин.

"На сегодня все программы, на которые планировались деньги, обеспечены. Причем это касается не только "антиковидного" фонда, а всех программ в госбюджете", – уверяет парламентарий.

Из крайности в крайность

Расходы на дороги в разгар эпидемии – далеко не единственная проблема, которой упрекают власть. За пять месяцев, по состоянию на 11 сентября, из фонда COVID-19 успели потратить только около трети средств – 34,7% или примерно 23 млрд гривен.

Первый замглавы комитета Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк (замглавы фракции "Голос") обратил внимание на то, что часть средств из спецфонда либо "зависли" в Госказначействе, либо ведомства попросту не могут их освоить.

"Сейчас примерно 12 млрд гривен заблокированы в Госказначействе. Из них 6 млрд гривен – на доплаты медикам, 5,3 млрд – на покупку оборудования для госпитальных округов. И еще 1 млрд – на поддержку культуру. Есть большая проблема, что у нас неэффективно и расходуются, и осваиваются эти средства", – сказал РБК-Украина замглавы финансового комитета Рады.

Есть и другая проблема, связанная с планированием. Иногда министерства рассчитывают одну сумму потребностей, а фактические расходы оказываются меньше. Из-за просчетов при планировании приходится перераспределять уже выделенные из фонда средства, говорит Валерий Пацкан. Это как раз одна из причин, почему Кабмин так медленно тратит "антиковидные" деньги.

Более того, эти деньги распределяются в обход системы ProZorro, а потому есть риск, что тендеры на закупки товаров и услуг проходят по завышенным ценам и с серьезными злоупотреблениями.

"Некоторые мажоритарщики уже сами предложили изменения в закон, чтобы все закупки проходили через ProZorro, потому что видят, как власть на местах расходует эти средства, по завышенным ценам. В этом есть и очень много коррупционных рисков, и по факту – коррупции", – пояснил Железняк.

В начале карантина правительство упростило процедуры закупок, необходимых для противоэпидемических мероприятий. И в то время это было оправданным, но неконкурентные закупки не могут гарантировать качественных поставок, говорит Пацкан.

"Один пример – закупка респираторов. Почему-то одни покупают за 18 гривен за штуку, другие – за 160 гривен, причем уровень защиты одинаковый. Такая же ситуация с масками, защитными костюмами и тому подобным. И эти вопросы требуют детального изучения. А порядок осуществления закупок за счет выделенных из фонда средств требует пересмотра", – сказал изданию глава Счетной палаты.

Централизация крупного объема средств по одной бюджетной программе усиливает коррупционные риски при распределении средств, отметил Пацкан.

"При желании к последствиям пандемии можно привязать что угодно. Поэтому правительственные решения о выделении средств из Фонда борьбы с COVID-19 должны основываться на детальных и качественных расчетах, содержать четкие условия использования средств", – уточнил чиновник.

По словам Пацкана, Счетная палата планирует проверить эффективность расходования средств Фонда борьбы с COVID-19. Скорее всего, эту оценку проведут уже в 2021 году.

Опасение по поводу прозрачности этих расходов были и у МВФ. Договариваясь о новой программе, Кабмин пообещал кредитору, что траты из спецфонда проконтролирует Государственная аудиторская служба. В понедельник правительство уже поручило ведомству провести эту проверку.