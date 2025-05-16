Микола Поворозник: влада Києва працює над життєзабезпеченням міста попри спроби її дестабілізувати

— Нещодавно РФ вдарила по житловому будинку, вбила 13 його мешканців. Як наслідок, після атаки, місто замість розселення запропонувало постраждалим гроші на компенсацію оренди майна. Чому було прийнято таке рішення?

— Уже четвертий рік поспіль Україну, і Київ зокрема, обстрілюють з різних видів озброєнь. Загалом від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено понад 2 тисячі будівель, з них суттєвих пошкоджень зазнали 37 житлових будинків. Це досить велика кількість постраждалих сімей, питання розселення яких ми вирішували в поточний момент. Хтось переїздив до родичів, хтось до знайомих, хтось на дачу, а хтось переїздив у тимчасове житло, яке для них організувало місто.

Це, зокрема, кімнати в гуртожитках чи квартири, в які могли заселитися мешканці постраждалих будинків на час відновлення будинку. Ми завжди пропонували варіанти тимчасового житла, але часто люди відмовлялися — або не влаштовували умови, або тимчасове житло було територіально далеко від, наприклад, школи, до якої ходять діти. Тому з часом зʼявилася ідея допомогти людям коштами для оренди тимчасового житла там, де їм зручно, поки будинки відновлюватимуть.

Зараз ми цю ідею відпрацьовуємо. Водночас наразі Київ виплачує матеріальну допомогу, яку мешканці суттєво постраждалих будинків можуть використати на оренду житла — 40 тисяч грн. А з 2022 року місто виплачує по 10 тисяч грн одноразової матеріальної допомоги всім постраждалим внаслідок обстрілів.

— А скільки будинків вже відновлено, і звідки на це гроші?

— На сьогодні відновлено 23 найбільш пошкоджені будинки. У роботі в будівельників — ще 14 таких будинків. Звідки гроші? Гроші з Резервного фонду міста, який формується з бюджету міста щороку і може наповнюватися за потреби. Цьогоріч на відновлення будинків закладено понад 900 млн грн. Тобто ми поступово відновлюємо пошкоджене майно, єдине, що може уповільнювати процес відновлення, — це наявність відповідних фахівців, а саме будівельників.

— До речі, щодо фахівців. На місця прильотів завжди виїжджають працівники комунальних служб, рятувальники та медики. Чи є відпрацьовані алгоритми дій цих служб і чи вистачає "рук", щоб долати наслідки обстрілів?

— Звісно, алгоритми відпрацьовані. Ще на перших прильотах навесні 2022 року. Як на рівні міських служб, так і районів. І всі служби працюють злагоджено й оперативно. Більше того, райони допомагають одне одному долати наслідки прильотів, зокрема діляться "руками", які приїжджають на допомогу колегам. І це працює від початку повномасштабного вторгнення. Водночас не потрібно забувати, що оперативність напряму залежить від масштабів наслідків.

Якщо ми говоримо про Святошинський район, то там 24 квітня більших чи менших пошкоджень зазнали 106 будівель, з них 84 житлові будинки. Вмикаємо критичне мислення і приходимо до висновку, що це багато, багато пошкоджень і багато роботи для всіх залучених до ліквідації наслідків. Тож коли лунають якісь звинувачення в бік їхньої роботи — то можу сказати, що особисто я щоразу безмежно вдячний усім цим людям, які намагаються якомога швидше зробити все від них залежне: розібрати завали, прибрати розбите скло, закрити пробитий дах у будинку тощо.

Так, вони у цій справі не одні. Так, їм допомагають волонтери. Бо рук дійсно не вистачає. І ми їм вдячні за допомогу. І так — тільки разом, пліч-о-пліч, ми можемо протистояти ворогу. І мірятися, хто зробив більше — волонтери чи комунальники, — я вважаю недоречним.

— Від початку року в місті призначено нового начальника військової адміністрації. У публічному просторі від КМВА дедалі більше звинувачень про спротив і протистояння з боку КМДА. Водночас ось-ось будуть призначені нові голови районів, які можуть підсилити КМВА в цьому спротиві. Чи не вплине вся ця ситуація на роботу на місцях?

— Свою позицію я вже вам сказав: ми всі, на всіх рівнях, пліч-о-пліч, маємо працювати на перемогу і допомагати та підтримувати одне одного. Подолання наслідків ворожих атак — це про допомогу: допомогу міста мешканцям, допомогу волонтерів комунальникам, які допомагають мешканцям. І нові голови районів або погоджуються з такою філософією, або я тоді не розумію їхнє завдання на їхніх посадах.

Вони, до речі, безпосередні учасники процесу відновлення пошкодженого майна. Найперше — формування штабу допомоги постраждалим, безпосередній зв'язок, координація та комунікація з постраждалими лягає на плечі району. Саме райони формують перелік адрес пошкодженого майна. За результатами обстежень район може сам відновлювати незначні пошкодження, якщо ж пошкоджено елементи конструкцій — відновленням займатиметься місто. Для цього необхідно готувати відповідний пакет документів і розпорядження про початок робіт. Яке, до слова про протистояння, часто блокується на рівні очільника КМВА.

— Є кількість таких документів зараз? Які терміни затримок? І які алгоритми взаємодії і вирішення цього питання?

— Станом на 14 травня 67 розпоряджень не підписано та не опубліковано. До прикладу, останнє розпорядження, яке стосувалося відновлення, чекало на підпис три тижні. Три тижні. Увесь цей час відповідні служби чекали на його вихід, щоб розпочати роботи. Це ж не про спільні дії, це про протидію. А отут якраз алгоритмів нема: ми можемо тільки чекати, коли документ підпишуть.

— Водночас у КМВА кажуть, що протидія ​—​​​​​​ з боку міської адміністрації. Про що ці заяви та звинувачення в саботажі міських служб у виконанні доручень військової адміністрації?

— Для мене, як людини з досвідом служби в ЗСУ, такі заяви — про незнання чи ігнорування матчастини. Спочатку потрібно вивчити її, а потім вступати або не вступати в протистояння. Усе досить просто: основне завдання КМВА — це питання забезпечення виконання закону про правовий режим воєнного стану. А КМДА, як виконавчий орган Київради, займається питаннями життєдіяльності міста, які відносять згідно із законом до повноважень місцевого самоврядування. (І це говорю без занурення в деталі і в чинне законодавство).

Звідси в мене питання: які саме доручення з виконання закону про правовий режим воєнного стану саботують міські служби і департаменти? Бо і планову, і якусь оперативну роботу, яка стосується повноважень департаментів і комунальних підприємств, вони виконують. Тому для мене ці заяви про маніпуляцію суспільною думкою та про намагання знецінити роботу структурних підрозділів і комунальних підприємств КМДА.

— Тобто всі проєкти (довгострокові та короткострокові) впроваджуються, фінансуються і все працює?

— Так, усі інфраструктурні об'єкти, які запропоновано побудувати чи відремонтувати цього року, будуть зроблені. Звісно, якщо нам не будуть у цьому перешкоджати і не створюватимуть додаткові перепони. Ремонтуються шляхопроводи, укриття, фахівці доглядають за зеленими насадженнями, відновлюють дорожнє покриття, місто відновлює постраждалі будинки та інше.

Міське господарство працює. З першого року повномасштабного вторгнення всі галузі працюють в умовах воєнного стану, і повністю налаштували роботу — як поточну, так і роботу над новими проєктами з розвитку міської інфраструктури.

Водночас нові виклики вимагають нових рішень. І на мою думку, місто з цим успішно справляється, оперативно реагуючи на вимоги сучасності. Зокрема, ми розуміємо, що після повернення додому наші воїни не мають відчувати дискомфорту, а з мінімальними зусиллями мають адаптуватися до життя в місті та інтегруватися в соціум.

Тому окрему увагу в місті приділяють проєктам з безбар'єрності. Також працюємо над створенням нових сучасних відділень реабілітації в медзакладах, що зможуть надавати якісну медичну допомогу воїнам, які цього потребують.

— Щодо медичної допомоги військовим. Скільки сьогодні у столиці закладів, де наші захисники можуть пройти лікування та реабілітацію?

— Медичну допомогу військовим надають усі медзаклади столиці без винятку, залежно від того, яка саме допомога потрібна. Що стосується реабілітації, то її можна пройти у 16 медзакладах столиці й в Медичному центрі реабілітації та паліативної допомоги (колишній Госпіталь ветеранів). Робота фахівців цих закладів говорить сама за себе — найкраще про неї можуть розповісти хлопці та дівчата, які вже пройшли реабілітацію й досягли хороших результатів.

— Продовжуючи медичну тему, не можу не запитати. У медіа останнім часом звучать постійні закиди щодо корупції та завищення цін на ремонти та закупівлю обладнання. Як ви можете прокоментувати це?

— А це ще одна сторона медалі. Паралельно із спротивом усередині структури від військової адміністрації ми ще й маємо постійний тиск від центральної влади у вигляді різноманітних "допомог": кримінальних проваджень, обшуків і, відповідно, сповільнення втілення у життя важливих для міста об'єктів. Моя заява не голослівна.

За приклад візьмемо Госпіталь ветеранів, який постійно на слуху, бо нібито є фінансові порушення (завищення цін). Так у мене питання. Якщо є така проблема, і її начебто виявили, то що ще шукають уже другий рік правоохоронці в госпіталі? З якою метою продовжуються обшуки, якщо всі матеріали слідству передані? І кожен крок у так званій "справі" супроводжується гучними матеріалами в медіа та телеграм-каналах. Відповідь одна — це тиск на міську владу з явними ознаками маніпуляції. Таких прикладів я можу навести чимало і в різних сферах життєдіяльності міста. На жаль.

Водночас, продовжуючи говорити про госпіталь, вже відремонтовано приміщення 3-12 поверхів, закуплено сучасне обладнання, встановлено сучасні якісні зручні меблі для пацієнтів. За час повномасштабного вторгнення пройшли реабілітацію майже 6,5 тисячі захисників і захисниць.

— Дійсно, нарікання на тиск з боку центральної влади з боку міста звучали неодноразово у медіа, і дуже прикро, що ця боротьба може негативно позначитись на розвитку міста, а отже, й на його мешканцях. Щодо вас особисто, як вдається/чи не вдається справлятися з ситуацією і такими викликами?

— Маю таке переконання, що все, що нас не вбиває, робить лише сильнішими. Звісно, стресові ситуації і додаткові "катаклізми" не додають легкості в роботі, втім нам своє робити. Є проєкти, дотичністю до впровадження яких я пишаюся. Щось вдається краще, щось не так добре, як хотілося б, але таки намагаємося попри все доводити до логічного завершення розпочаті проєкти. І в цьому наша сила. А ще в людях, які поряд. Сім'я, друзі, колеги — це ті, хто дають відчуття стабільності й опори в цьому мінливому світі.

— Минулого тижня у медіа з'явилася інформація про те, що Андрій Вітренко спільно з колегами напрацювали проєкт рішення щодо звільнення вас та інших учасників заходу, знятого 25 квітня на території одного комунального підприємства. Чи можливий такий варіант розвитку подій, тобто звільнення?

— Щодо цього відео, яке так активно поширилося в медіа, вкотре скажу: того дня на одному з комунальних підприємств була робоча нарада, після якої було вирішено провести вечерю з колегами, продовжуючи обговорювати справи. Ніхто нічого не святкував. І це видно на відео.

Щодо проєкту рішення про звільнення, то не втомлююся таким колегам казати: "Вчіть матчастину". Ну немає повноважень у Київради звільняти посадових осіб виконавчого органу. Немає. І це знову маніпуляція та нові спроби дестабілізувати роботу міської влади, зокрема і подібними маніпулятивними "кіно".