Между Китаем и ЕС: с кем и чем торговала Украина в разгар пандемии

Экспортеры сохранили выручку в год пандемии (Фото: freepik)

Украине, несмотря на жесткий карантин и спад экономики по всему миру, удалось не обвалить поставки экспорта. Больше других выручил Китай и рост цен на сырьевые товары. Евросоюз же по итогам года остался крупнейшим партнером, но дефицит торговли с ним снова вырос не в пользу Украины. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Украинские экспортеры почти не потеряли в деньгах несмотря на то, что в прошлом году мировая экономика упала из-за пандемии. Не в последнюю очередь за счет стабильного экспорта удалось обеспечить приток валюты в страну, не дав еще больше обвалиться курсу гривны к доллару.

За год экспорт из Украины сократился менее чем на 2% – до 49,2 млрд долларов, тогда как импорт сразу на 10% – до 54,2 млрд долларов. Торговый дефицит (разница экспорта и импорта) при этом снизился в два раза – до 5 млрд долларов.

"В кризисный год такой показатель является совсем неплохим. Особенно же позитивным является сокращение торгового дефицита более чем вдвое", – заявлял ранее замминистра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка.

И если с Евросоюзом объемы экспорта и импорта сократились примерно одинаково – на 8% и 10% соответственно, то с СНГ сделки "просели" почти на пятую часть – экспорт упал на 12%, импорт – сразу на 28%.

Торговля продуктами питания и сельхозпродукцией обеспечила почти половину экспортных поступлений (45%), оставшись на уровне 2019 года – свыше 22 млрд долларов. Тогда как второе по выручке экспортное направление (18,5%) – металлы и изделия из них – принесли украинским компаниям на 12% меньше дохода, чем годом ранее – около 9 млрд долларов.

По части импорта больше других групп товаров упали поставки топливно-энергетической продукции – сразу на 35%, сэкономив Украине около 4 млрд долларов по сравнению с закупками в 2019 году.

ЕС – крупнейший рынок

До пандемии торговля Украины со странами Евросоюза росла, хотя и не в пользу наших производителей – экспортные поставки не успевали за динамикой импорта.

Рынок стран ЕС по итогу прошлого года с большим отрывом остался для Украины ключевым по товарообороту – 38% экспорта и 44% импорта. И если в 2019 году дефицит торговли с ЕС составил свыше 4,2 млрд долларов, то в 20-м этот показатель вырос еще больше – до 5,1 млрд долларов.

В страны Евросоюза из Украины везут преимущественно сырьевые товары – черные металлы, зерновые, руду и древесину. Хотя в экспорте заметную долю также занимают электрические машины, следует из данных Госстата и Гостаможни.

Тогда как Украина больше импортирует из ЕС товаров с добавленной стоимостью – ядерные реакторы, котлы, машины, наземный транспорт, нефтепродукты, фармацевтическую продукцию и многое другое.

Что же касается стран Евросоюза, с которыми больше всего торгует наша страна, среди лидеров по экспорту закрепились Польша, Германия и Италия. Несколько меньший объем поставок приходится на Нидерланды и Венгрию. Тройка лидеров по импорту из ЕС такая же, как и по экспорту, за исключением того, как страны расположились в этом списке – Германия с заметным отрывом опережает Польшу и Италию.

Торговля с Россией

Снова снизился товарооборот с РФ, которая, уступив Китаю и Польше, опустилась на третье место среди стран – торговых партнеров Украины. Тогда как еще в недалеком прошлом на ее долю приходилась едва ли не четверть украинского экспорта и треть всего импорта в нашу страну.

После оккупации Крыма и начала войны на Донбассе Киев и Москва ввели друг против друга экономические санкции, ограничив поставку большого количества товаров, в том числе и продуктов питания. Украина вдобавок прекратила закупать у россиян газ – один из ключевых импортных товаров.

И хотя товарооборот между странами с тех пор сильно упал, Украина все еще покупает у РФ нефтепродукты (на 1,2 млрд долларов в 2020 году), а также уголь (около 1 млрд долларов). Эти товары составляют примерно половину российского импорта. В Россию же украинские компании продают черные металлы, неорганическую химию и т.д.

Россия, несмотря на спад поставок в деньгах по сравнению с 2019 годом, едва ли заметно, но все же увеличила свою долю в импорте нефтепродуктов на украинский рынок, следует из данных Гостаможни. РФ по итогу года даже потеснила Беларусь с первой строчки импортеров ДТ и бензина в Украину.

Как пояснил РБК-Украина директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, еще в первом квартале беларусская сторона была вынуждена ограничить поставки почти в два раза из-за разногласий с РФ по цене на нефть. Потом импорт из Беларуси вернулся на прежний уровень, но это не позволило восполнить потерянные в начале года объемы.

И хотя импорт нефтепродуктов в прошлом году в деньгах "просел", физические объемы выросли, отметил Сергей Куюн. На цену ДТ и бензина повлияло резкое снижение стоимости нефти, спрос на нее в мире падал из-за локдаунов и спада промышленного производства.

"Если весь 2019 год прошел на отметке 55-60 долларов за баррель, то средняя цена по прошлому году, думаю, будет хорошо, если составила 40 долларов за баррель", – отметил собеседник.

Кроме того, по словам Куюна, украинские производители в 2020 году также нарастили переработку нефти. В этом году заводы в Украине, по его мнению, снова могут увеличить производство, а трейдеры поставки ДТ и бензина из-за рубежа. Но, как отметил директор "А-95", многое будет зависеть от того, каким будет спрос.

"Российская доля, думаю, не будет расти, она и так достаточно высокая – около 35-40% по дизельному топливу. Мы видим, что, скорее всего, вырастут беларусские поставки, так как уже заключены долгосрочные годовые договора на большой объем дизельного топлива", – уточнил он.

Аналитик ИК Concorde Capital Дмитрий Хорошун допускает, что из-за роста цен на нефть, нефтепродукты и уголь импорт Украиной этих товаров из РФ в 2021 году вырастет. Но это не будет главным фактором роста торгового дефицита по итогу года.

"Это можно заключить из динамики в 2020 году по сравнению с "докоронакризисным" 2019 годом. Падение импорта нефти и нефтепродуктов составило 0,6 млрд долларов (-34%), для угля – те же 0,6 млрд долларов (-36%). Сложно ожидать, что отскок в 2021 году по сравнению с 2020 годом будет выше суммарных 1,2 млрд долларов, а это, по нашим оценкам, составит всего около 20% от роста украинского импорта в 2021 году", – пояснил аналитик.

Курс на Китай

Пока торговля с ЕС и СНГ падала, на этом фоне выгодно смотрелся Китай. С ним товарооборот Украины вырос больше, чем с другими. Китайская экономика одной из первых столкнулась с проблемами из-за жесткого карантина, но и раньше других начала восстанавливаться, показав по итогу года рост.

Экспорт в Поднебесную из Украины вырос почти в два раза, составив почти 15% от всего объема внешних поставок. И что важно: немного, но все же сократился импорт из Китая. Совокупно это позволило улучшить пока все еще негативную для Украины разницу в торговле с этой страной – с 5,6 млрд долларов в 2019 году до 1,2 млрд долларов по итогу 20-го.

"Китай является главным импортером украинской железной руды с долей около 60% в структуре поставок отечественной руды на внешние рынки. В денежном выражении поставки нашей железной руды в Китай за 2020 год принесли примерно 2,5 млрд долларов", – указал глава аналитического департамента ИК Eavex Capital Дмитрий Чурин.

Как пояснил эксперт, непосредственно по железорудному сырью прошлый год был весьма удачным для производителей, поскольку спрос в Китае оказался достаточно сильным и это толкало цены резко вверх.

"За прошлый год цены на руду с 62% содержанием железа подскочили почти на 80% – до уровня в 170 долларов за тонну. Исторический максимум по ценам на данную марку руды был в 2011 году на отметке примерно 190 долларов за тонну", – напомнил Чурин.

Как уточнил аналитик ИК Concorde Capital Дмитрий Хорошун, для железорудного сырья (ЖРС) важны были два фактора: удивительно стабильный спрос со стороны Китая и кризис в европейской металлургии, который начался еще во второй половине 2019 года и усугубился коронавирусом. "То есть Китай начал вытягивать экспорт украинского ЖРС еще в конце 2019 года", – объяснил аналитик.

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Едва ли не треть всей "экспортной" украинской кукурузы также реализовали на китайский рынок, что принесло Украине 1,4 млрд долларов. Кроме того, в Китай в 2020 году почти на 1 млрд долларов продали подсолнечного масла и на 0,5 млрд долларов ячменя (больше половины всего объема).

Во втором полугодии 2020 года цены на зерновые показывали рост, что увеличивало денежные поступления украинских аграриев даже при заметном падении урожая из-за засухи в конце лета, добавил Дмитрий Чурин.

"Экспорт кукурузы, как продовольственного товара, является примером такой категории, у которой низкоэластичный спрос. Это означает, что даже при ситуативном повышении цены (в основном по причинам более низкого урожая в тех или иных странах), потребность конечных потребителей кукурузы не уменьшается", – разъяснил эксперт Eavex Capital.

Кроме того, как обратил внимание Дмитрий Хорошун из Concorde Capital, экспорт Украины в Китай по другим товарам, кроме ЖРС и кукурузы (в сумме эти два товара занимали 54% в 2020 году и 52% в 2019 году), в прошлом году также сильно вырос – на 1,5 млрд долларов или на 88%.

Что же касается импорта из Китая в Украину, его объем по итогу прошлого года упал немногим более чем на 1 млрд долларов. Ассортимент товаров, которые завозят в Украину из Китая, как и в случае с ЕС, гораздо шире, чем в обратном направлении – портативная электроника, смартфоны, обувь, одежда, игрушки, продукты питания и многое другое.

Прогнозировать долю Китая в украинском экспорте на 2021 год сложно из-за слишком неопределенной ситуация с коронавирусом и ценами на экспортные украинские товары, считает Дмитрий Хорошун. Экспорт ЖРС в Китай, по его оценке, в денежном выражении может упасть несильно или даже вырасти. Как и для кукурузы, здесь важна цена, которая взлетела в ноябре-декабре 2020 года, уточнил аналитик.

Но в целом, как полагает Дмитрий Чурин, в нынешнем году в деньгах объемы экспорта украинской продукции могут вырасти. Главным образом, этому могут способствовать более высокие цены на зерновые, стальную продукцию и железную руду.