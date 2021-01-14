Доллар под прицелом. Что будет с американской валютой в 2021 году

Курс гривны может укрепиться ниже 28 гривен/доллар (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар продолжит падение на фоне крупных вливаний ФРС в экономику США и аппетита у инвесторов к рисковым активам. Украина в таком случае может рассчитывать на повышенный интерес нерезидентов к ее гособлигациям, а значит – и на укрепление курса гривны. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Гривна по итогам прошлого года "просела" к доллару почти на 20% после почти столь же резкого укрепления годом ранее. Тогда как сам доллар терял позиции к другим резервным валютам, пока экономика США быстрее других падала на фоне пандемии и жесткого карантина.

Индекс доллара к мировым валютам (евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк) сейчас находится в районе 90 пунктов, что на 7% меньше, чем в начале прошлого года. За последние недели индекс "пробил" минимумы двухлетней давности. Из-за чего стало больше поводов сомневаться в долларе, как в "тихой гавани", позволяющей пережидать кризисы.

Удешевление доллара к мировым валютам началось с середины мая прошлого года, вспоминает исполнительный директор CASE-Украина Дмитрий Боярчук. "В 2020 году у доллара была интересная траектория. Когда в начале 2020 года появилась новость о COVID-19, инвесторы были фактически дезориентированы, не знали куда бежать – в евро или в доллар", – говорит он.

Колебание было очень стремительным и в основном определялось соревнованиями стимулирующих средств центробанков мира. "Когда к маю стало понятно, что мировая экономика в ужасном состоянии, инвесторы "сидели" в долларе, прячась от "шторма". А вот с мая, когда все увидели, что США пострадали едва ли не сильнее среди мировых экономик, и масштаб стимулирования только набирал обороты, инвесторы начали системно выходить из доллара и "зеленый" стал терять свои позиции", – поясняет Боярчук.

Основным фактором обесценивания американской валюты стало увеличение спроса на рисковые активы после первой волны пандемии и роста цен на сырье, добавляет руководитель департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук.

"Из-за паники на рынках к середине марта 2020 года доллар укрепился почти на 9% с начала года. Но с тех пор он потерял свои позиции и по результатам года ослаб на 4%", – отмечает глава аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий. Вместе с тем, как указал эксперт, это не является критичным для американской валюты.

Низкие ставки и риски инфляции

На позиции доллара влияет ультрамягкая монетарная политика Федеральной резервной системы США (ФРС) и фискальная политика в США, говорит Николайчук. В 2020 году экономику США стимулировали различными методами – от пакета антикризисных мер на 2 трлн долларов до масштабной программы ФРС по выкупу активов.

Сейчас в США обсуждается новый пакет социальной помощи, который предусматривает крупные выплаты населению. Его поддерживают и демократическая, и республиканская партии. Только в этом квартале в экономику США могут влить еще 1 трлн долларов, чтобы сгладить неблагоприятные последствия коронавируса.

Инвесторы понимают, что это скажется на росте инфляции и приведет к дальнейшему ослаблению доллара. При учетной ставке ФРС на уровне 0,25% инвестиции будут направляться в акции компаний или в развивающиеся страны, что также будет подрывать позиции доллара.

В прошлом году значительно подорожали акции тех компаний, которые предоставляли людям услуги и товары, необходимые или популярные в условиях повсеместного карантина.

Выросли в цене акции технологичных компаний – в первую очередь, акции онлайн-ритейлера Amazon. Повысились котировки компании Netflix, которая обеспечила людям развлечения во время изоляции. Взлетели в цене акции PayPal, которая позволяет проводить онлайн-платежи по всему миру.

Логичным выглядело и подорожание акций медицинских компаний, которые производили препараты, спасающие жизни людей, или были сосредоточены на выпуске вакцин. Сейчас инвесторы в надежде на будущий рост, который может произойти после завершения пандемии, присматриваются к компаниям, акции которых серьезно упали в 2020 году. Речь об авиакомпаниях, отелях, собственниках курортов, круизов и туристических объектов.

Проблемы доллара подогрели ажиотаж инвесторов на другие активы. Если говорить о золоте, то в прошлом году стоимость этого металла обновила десятилетние максимумы, достигнув пика в августе – свыше 2 тысяч долларов за унцию. Последние недели золото торгуется в диапазоне 1,85-1,95 тысяч долларов за унцию.

По оценкам аналитиков UBS Global Wealth Management, золото в 2021 году вряд ли повторит прошлогодний успех. Тем не менее, как полагают эксперты UBS, дальнейшее падение доллара и низкие реальные процентные ставки в первом квартале будут держать цены на все драгоценные металлы на высоком уровне. Среди прочего, ожидается активный рост цены на серебро и платину, которые по динамике за год могут обойти золото.

На фоне падающего доллара стремительно рос и биткоин. Криптовалюта перед новым годом едва ли не каждый день обновляла ценовые рекорды, достигнув 42 тысяч долларов уже в начале января. Однако затем котировки обвалились за несколько дней на 26%. Как пишет агентство Bloomberg, с прошлой пятницы биткойн потерял в стоимости около 185 млрд долларов.

"Еще предстоит определить, является ли это началом более крупной коррекции. Но теперь мы видели разрыв этой параболы, так что, возможно, так оно и есть", – цитирует Bloomberg руководителя отдела развития бизнеса криптобиржи Luno в Сингапуре Виджайя Айяра.

И хотя сторонники биткоина не ожидают настолько сильного спада цены, как, скажем, в 2017 году, национальные регуляторы все еще скептически относятся к криптоактивам как таковым. После резкого обвала цены в начале года Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) заявило, что такие инвестиции сопряжены с очень высокими рисками. "Если потребители вкладывают средства в эти типы продуктов, они должны быть готовы потерять все свои деньги", – подчеркнули в FCA.

Выгода от слабого доллара

Для американской экономики более слабый доллар является положительным фактором, особенно, если брать во внимание торговую конфронтацию с Китаем. Снижение котировок доллара способствует большей конкурентоспособности американских товаров на глобальных рынках. Импорт в США при таком положении дел сокращается, а экспорт – растет. Другой вопрос, что это вряд ли устроит экспортеров в том же Евросоюзе.

Сейчас курс евро к доллару находится на уровне 2018 года, указывает Дмитрий Боярчук. "Очень вероятно, что доллар и дальше будет терять позиции в 2021 году. Особенно на фоне восстановления аппетита к рискам в развивающихся странах. Хотя новый штамм вируса может снова дезориентировать инвесторов", – считает собеседник.

По оценкам эксперта, в феврале возможно сначала стремительное укрепление евро по отношению к доллару, а затем такое же резкое укрепление доллара.

Падение доллара скажется и на украинском валютном рынке, уверены аналитики. При прочих равных это облегчит обслуживание долга, номинированного в этой валюте, говорит Сергей Николайчук. "Кроме того, ослабление доллара будет стимулировать глобальных инвесторов искать различные альтернативы и, в частности, украинские ценные бумаги могут получить дополнительный спрос. Это будет способствовать укреплению гривны", – подчеркнул эксперт ICU.

По словам Александра Паращия, согласно прогнозам международных аналитиков, доллар может еще несколько ослабнуть к основным валютам в 2021 году, но в пределах одного процента. В Украине же, по оценкам Дмитрия Боярчука, по отношению к гривне будет небольшая волатильность вокруг 28 гривен за доллар.

"Есть две противоположные тенденции. Одна – это возвращение нерезидентов, что может давить на укрепление нацвалюты. Другая – это массивные расходы госбюджета и потенциальное расширение торгового дефицита, который будет давить на ослабление гривны. Объем прихода нерезидентов трудно оценить. Если он будет значителен, то будет укрепление, но небольшое, поскольку значительное укрепление – это потери бюджетных доходов", – разъяснил эксперт.

По его мнению, НБУ вряд ли будет повторять практику 2019 года с 20% укреплением гривны на фоне захода нерезидентов.