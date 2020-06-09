Местные выборы: к чему приведет противостояние центральной власти с местным самоуправлением

Региональный бунт

Центральная власть всегда стремилась вмешиваться в работу местного самоуправления. Раньше, как правило, если не получалось по итогам выборов заполучить "удобного" чиновника в том или ином регионе, склонять к сотрудничеству местного лидера нередко могли посредством шантажа или давления. Так была устроена система, когда большие чиновники из столицы, получив указания, ездили в регионы убирать на местах критиков власти.

После выборов президента в 2019 году, ожидалось, что эта ситуация, как и многое другое в стране, изменится кардинальным образом. К тому же, за первый год президентства Владимир Зеленский смог устроить политический блицкриг: распустить парламент, провести досрочные выборы, создать монокоалицию в парламенте, сформировать свое правительство и обновить руководителей правоохранительных органов, в частности, Генпрокуратуры и СБУ.

Казалось бы, в руках новоизбранного главы государства все козыри власти. Однако, команде президента еще предстоит пройти тест на прочность на местах, ведь особенность местных выборов в том, что на них работает в большей степени не столько общенациональная повестка, сколько местная. Кроме того, во многих регионах весомую роль играют силы, связанные с местными лидерами.

"Это, как правило, популярные мэры. Среди победителей всегда есть их партии, поэтому именно у таковых – хорошие шансы на победу", – отмечает политолог Владимир Фесенко.

По его словам, на местных выборах в основном больше партий, чем на парламентских выборах, и эти выборы также не станут исключением, особенно учитывая результаты выборов парламентских.

Впрочем, нередко центральная власть недооценивает местные выборы и оказывается к ним неготовой. Но, именно в регионах более ощутимы отсутствие реформ и обещанное благополучие в стране, и, как следствие, сильнее растет недовольство властью. Кроме того, если присмотреться к опыту соседних стран, недовольству находится и другое объяснение.

Начиная с 1991 года, Польша, Чехия, Венгрия прошли путь от коммунистических сателлитов к успешным европейским государствам с развитыми экономиками, высокими зарплатами и достойным уровнем жизни.

Государственный аппарат этих стран строился как необходимый элемент экономической и предпринимательской свободы, защиты гражданских прав, создания комфортной среды обитания, где все живут по одинаковым правилам, соблюдая баланс между личными и общественными интересами.

Но Украина пошла по другому направлению, превратившись больше в государство чиновничьего беспредела, где узкая группа псевдоэлиты превратила государственный аппарат в стяжателя, используя армию чиновников и силовиков для обслуживания и защиты собственных интересов.

Цитата, приписываемая Каудильо Франко: "Друзьям – все, врагам – закон", обрела в Украине совершенно новый смысл: "Друзьям – все, врагам – беззаконие". Так происходило при всех президентах, и в каком-то виде еще продолжает происходить и сейчас. В этой ситуации, обычный украинец совершенно не защищен от произвола и репрессий государственной машины.

Фактически, все годы независимости, власть в Украине являлась самым выгодным и доходным бизнесом. Отсюда люксовые автомобили и дорогие особняки у депутатов, министров, даже обычных городских прокуроров, которые они не смогли бы купить за несколько жизней, если бы работали за зарплату государственных служащих. Это – даже не тайный бизнес, которым можно было бы считать фирму, записанную на кого-нибудь из ближайших родственников, а узаконенная система грабежа и стяжательства, которая процветала в стране все это время.

И, голосуя на выборах президента в 2019 году, украинцы сказали утвердительное "нет" всей старой системе, отдав предпочтение, пусть и неопытной, но новой команде. В ситуации с местными выборами, региональные элиты на сегодня – единственная сила, которая может составить политическую конкуренцию президенту и его партии.

Битва на местах

Социологическая группа "Рейтинг" и Международный республиканский институт – IRI Ukraine обнародовали результаты Шестого муниципального опроса, согласно которому прослеживаются следующие региональные тенденции: недовольство действиями местной власти выражают преимущественно жители Херсона, Северодонецка, Николаева, Полтавы и Черновцов. Больше всего довольных местной политикой среди жителей Хмельницкого, Чернигова, Ивано-Франковска и Винницы. Больше всего неопределенного электората в Черкассах (51%), Черновцах (48%) и Хмельницком (45%). В то же время, есть и те, кто пользуется поддержкой, к примеру, мэр Днепра Борис Филатов.

Однако, несмотря на это, осенние местные выборы в Днепропетровской области могут сменить политический ландшафт в регионе. Говоря о политических предпочтениях, то согласно данным социологического агентства "Рейтинг", сейчас в Днепре "Слугу народа" поддерживают 22%, "Оппозиционную платформу – За життя" - 11%, "Европейскую солидарность" - 6%, "Батькивщину" - 3%, "Голос" - 1%. А вот партия нынешнего мэра города, Бориса Филатова набрала бы 33% поддержки.

На сегодня в президентской "Слуге народа" не определились с кандидатом в мэры Днепра. Однако, серьезно обсуждается кандидатура днепровского нардепа-мажоритарщика Максима Бужанского, которого небезосновательно относят в орбиту влияния олигарха Игоря Коломойского. Сам же Коломойский был бы не прочь выбить Филатова из его кресла, и наиболее реальной кандидатурой для такой роли, по его мнению, может являться Бужанский.

Еще один потенциальный кандидат на кресло мэра Днепра от "слуг" - народный депутат Кирилл Нестеренко, который в последнее время развил бурную деятельность в Днепре. Успел потенциальный кандидат в мэры отличиться и скандалом. Так, нынешний мэр обвиняет его в том, что он вместе с главой областного совета Святославом Олейником решили немного подзаработать во время карантина, переделив областной рынок тестирования и развернув настоящий террор против сотрудников и руководства Днепропетровского областного лабораторного центра. Впрочем, со стороны центральной власти реакции на этот инцидент пока не последовало.

Местные СМИ также указывают и на другую историю, которая произошла в Днепре. В частности, есть информация, что в Днепровские управления ГПУ и СБУ приезжали чиновники из Киева, а именно заместитель генпрокурора Украины Андрей Любович и замглавы Службы безопасности Украины Владимир Горбенко.

Пока непонятно, чем вызван личный визит столичных силовиков в Днепр. Но вполне возможно, что власть собирает информацию и даже возможный компромат на мэров крупных городов, особенно оппозиционно настроенных к центральной власти.

Политический баланс

Местные выборы, однозначно, изменят баланс политических игроков. Партия "Слуга народа" остается лидером поддержки украинцев в большинстве городов с небольшой тенденцией потери голосов. Если местные элиты сделают ставку на непарламентские партии – это станет началом локальной политической децентрализации. Города-миллионники уже готовятся к разнообразным альянсам и строят собственные конфигурации.

Сейчас в Украине нет доминирующей модели электорального поведения. Повестку дня определяют социальное напряжение, неуверенность в завтрашнем дне, нестабильная экономическая ситуация, порождающие апатию и разочарование.

Перед каждыми выборами формируются новые потребности и запросы общества. Разочарования добавляет и ситуация с карантином, поскольку избиратели видят неэффективность действий местной власти. Большинство избирателей сделают свой выбор в пользу конкретной политической силы, связывая с ней надежду на выход из кризиса как на национальном, так и на личном уровнях.

В то же время, мэры городов и лидеры громад не всегда должны быть согласны с Киевом. Но искать компромисс и договариваться – нормальная практика всех демократических развитых стран. Ведь мэры и другие представители местного самоуправления лучше всего знают и видят реальную картину на местах. Кроме того, именно они находятся ближе всего к людям, ежедневно сталкиваются с проблемами своих городов в самых разных отраслях: коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, медицины, образования, экологии.

Принцип настоящего местного самоуправления подразумевает эффективное решение проблемы – там, где она возникла; и теми, кто находится ближе всего к её решению. Здесь не работают прямые указания и распоряжения, спущенные по административной вертикали.

Эффективно управлять большим государством можно только делегируя полномочия, чего не происходило в Украине последние 29 лет независимости. Президенту же сейчас нужно строить коммуникацию с местным самоуправлением, проводить регулярные встречи с лидерами крупных городов. Только в таком случае власть возьмёт должным образом реформу местного самоуправления под контроль.