Медицинское банкротство

Через руки израильских врачей прошли десятки тысяч пациентов из бывшего СССР. Часто причина обращения заключается в том, чтобы исправить то, что сделали их коллеги. Каждый третий диагноз — неправильный. Отсюда неверная тактика лечения и печальные последствия — запущенные болезни, терминальные стадии рака, необходимость в тяжелом лечении и сложных операциях. Это, собственно не секрет, что Израиль стал Меккой для медицинских туристов из России, Украины, Казахстана и других стран постсоветского пространства. Это движение одностороннее — если десятки тысяч человек приезжают в Израиль даже не лечиться, а спасать жизнь, то нет ни одного израильтянина, который бы лечился, например, в Киеве или Москве.
Проблема, в том, что медицина в странах СНГ не идет в ногу со временем. Она отстала от современной медицины минимум на 25 лет. И дело не в технологиях, оборудовании или лекарствах, в конце концов, все это продается и покупается. В этих странах по-прежнему нет такого понятия, как "здравоохранение" — то есть нет системы, главная цель которой — забота о здоровье граждан и снижение смертности. Современная медицина на Западе называется "evidence based medicine". То есть изучение больших групп больных, заболеваний, фактов для выработки современных и единых стандартов лечения.
Две главные ассоциации врачей — европейская и американская изучают результаты исследований, статистику и на основе этих фактов дают рекомендации, которые получают силу стандарта. В СНГ такого нет. Их медицина изолирована от мира и очень плохо взаимодействует с глобальным здравоохранением, а значит ухудшается качество лечение и усугубляется отставание. Там медицина практикуется индивидуальная, а скорее — местечковая. Доктор сам решает, какой препарат дать, какую тактику выбрать, какой способ лечения применить. Западная медицина, к которой относится и израильская — экспертная! Каждый врач имеет узкую специализацию. Онколог, который специализируется в онкологии мягких тканей и костей, не может лечить рак груди, а хирург, оперирующий печень, не будет оперировать желудок. На подготовку узкого специалиста, того же онколога, уходит 15-20 лет, только после этого доктор становится экспертом в своей области. Те же хирурги начинают самостоятельно оперировать только после 10-15 лет практики.
В современной медицине невозможно работать без знания английского, а в странах бывшего СССр им владеют только немногие врачи. Хотя вся современная литература, научная и практическая, все протоколы и алгоритмы составлены на английском. Без знания этого языка — невозможно быть современным врачом.
Отдельная проблема — средний медперсонал. Медсестра в Израиле — это дипломированный специалист с ВЫСШИМ образованием, которая в некоторых вещах разбирается лучше врача. По сути, вся работа в отделениях израильских больниц держится на медсестрах и медбратьях, а старшая медсестра или старший медбрат отделения во многих вопросах выполняют функции завотделением.
Отсутствие стандартов, низкий уровень компетентности среднего персонала — настоящее фиаско медицины СНГ. Оно имеет печальные последствия в виде смертности, инвалидности и прочих последствий медицины "без стандартов". Такая практика была бы уместна еще в середине 20-го века, но точно не в 21-ом. Стандарты — вот на чем стоит западная и в частности, израильская медицина с ее успехами. Четкие алгоритмы действий очень облегчают жизнь врачам, сводят к минимуму вероятность ошибок и продлевают эту жизнь пациентам.
В странах бывшего ССР не любят статистику. Она пугает и раздражает. Но в том то и дело, считает Леви, что статистика — основа всего. Она дает картину происходящего, демонстрирует успехи или провалы и самое плохое в этой ситуации — пытаться ее менять или подгонять под свои требования. Объективность, вот важнейший критерий в лечении. Врачи не любят бюрократию, но в данном случае она полезна. В Израиле на каждое свое действие врач дает пациенту бумагу, где объясняет почему он решил так поступить. Каждый шаг документируется и все это поступает в общий поток статистики, который тщательно изучают.
Один из самых важных моментов — это коллегиальность в принятии решения. Историю пациента смотрит мультидисциплинарная команда, несколько врачей, разных специальностей и ВМЕСТЕ принимают решение, как его лечить и что делать. Если речь идет, например, об остеосаркоме, онколог не назначит химиотерапию без консультации с ортопедом. В СНГ первый, к кому попал пациент, назначает свое лечение, не советуясь с другими и не обсуждая его. В итоге бывают поразительные случаи, когда онкологического больного отправляют на операцию, хотя необходимо провести курс облучения или химиотерапии. Израильские врачи постоянно сталкиваются с последствиями такого отношения.
Дело в акцентах. Еще в самом начале истории государства Израиль, здравоохранение было названо одним из трех главных приоритетов в развитии страны. В этом был понятный смысл — здоровые люди больше работают, больше платят налогов, меньше требуют расходов для лечения. Здоровые граждане выгодны государству.
Здравоохранение, это интегральная часть государственной системы, оно не может существовать отдельно. Если государство не выделяет достаточно денег, мало платит врачам, оно получает все сопутствующие проблемы и растущие расходы на содержание болеющего населения. Подготовка кадров в этих странах тоже сильно отстает от западной. На Западе — Минздрав — это администраторы, которые должны правильно расставлять акценты и распределять деньги, а врачи делают остальное. В бывших советских республиках — врачи сами становятся управленцами здравоохранения и бюрократами. Экономически и административно они не подготовлены к такой работе. Кроме того, например, в Израиле, каждый врач по сути — исследователь, ученый. Врач высокого уровня обязательно занимается научной работой и все свои результаты отправляет в ассоциации, где они тоже используются для подготовки стандартов. В этом деле нет границ или национальностей.
У настоящей медицины нет никаких симпатий, антипатий — только стремление найти истину. По большому счету поставить правильный диагноз и вылечить больного. Отставание в уровне медицины будет лишь усиливаться. По сути, у здравоохранения в странах бывшего СССР есть последний шанс догнать западную систему, иначе неизбежно медицинское банкротство.