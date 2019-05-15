Макар Пасенюк и дела белых воротничков

Партнер Гонтаревой

Бывший руководитель компании "Инвестиционный капитал Украина" Валерия Гонтарева работала с Пасенюком еще задолго до того, как она заняла место главы НБУ уже при президенте Петре Порошенко.

Их компания специализировалась на операциях с облигациями внутреннего государственного займа, а также корпоративных долговых обязательствах. Компания была активным и едва ли не самым опытными торговцем на этом рынке. В финансовый кризис 2008-2009 годов "Инвестиционный капитал Украина" попала в пренеприятнейшую ситуацию с корпоративными облигациями внутренних эмитентов.

Самые динамичные сектора: ритейл, общепит и многие другие вначале отказывались обслуживать свои обязательства, а позже и вовсе выводили все хоть сколько-то ценные активы на новосозданные юрлица и просто махали рукой на прощание компаниям, которые одалживали им средства. А ценные бумаги эмитентов превращались просто в бумаги с непогашенными купонами.

Примерно в это же время, в 2009 году, компания начинает работать на бизнес-интересы Петра Порошенко. Компания никогда не была особенно публичной и раскрученной, как другие крупные инвестбанки с харизматичными лидерами у руля. В то же время закрытые и часто корпоративные инвестиционные фонды компании демонстрировали хорошие результаты. Все это очень пригодилось выходцам из компании и Макару Пасенюку в служении уже ушедшей власти.

С приходом же к власти Петра Порошенко "Инвестиционный капитал Украина" стала своего рода кузницей кадров. Причем бывшие сотрудники компании возглавили регуляторы. Бывший совладелец и вице-президент ICU Валерия Гонтарева возглавила Национальный банк Украины.

Бывший начальник отдела инвестиционной деятельности ICU Александр Животовский возглавил Нацкомиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

А выходец из ICU Дмитрий Вовк возглавил Нацкомиссию по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В 2009 – 2013 году он работал помощником Гонтаревой, когда та была вице-президентом ICU по корпоративным финансам.

В распоряжении Януковича

Богатый опыт в операциях с ОВГЗ пришелся как нельзя кстати при режиме беглого экс-президента Виктора Януковича. Тогдашняя верхушка работала масштабно и нуждалась в специфической "обработке" средств. Одним из таких инструментов стали и государственные долговые обязательства.

И компания "Инвестиционный капитал Украина", в которой Макару Пасенюку принадлежит чуть более 41%, фигурирует в очень резонансном расследовании. В нем задействован весь бомонд политической верхушки двух президентов Януковича и Порошенко. ГПУ расследует нанесение ущерба государству на 378 млн. грн. и 160 млн долл. в деньгах и 1,5 млрд грн и 1,02 млрд долл. – в ценных бумагах. Речь идет, в том числе о средствах, бывших в обороте Сергея Курченко.

С 2016 года дело в отношении компании из орбиты Курченко Quickpace Limited ведет Генпрокуатура. Она считает средства этой компании "грязными", полученными преступным путем. Следователи утверждают, что они получены группой лиц в течение 2011 – 2013 годов "через собственные счета, открытые в банковских (финансовых) учреждениях Латвийской Республики, под видом осуществления инвестиций в Украину, путем приобретения облигаций внутреннего государственного займа". Затем эти активы якобы аккумулировали на открытых в государственных и коммерческих банковских учреждениях собственных текущих счетах и на счетах в ценных бумагах.

Quickpace Limited была продана через компанию Prontoservus Limited, которая, по данным НАБУ, контролируется Сергеем Арбузовым. Следователи намереваются доказать связь компании с "делом Курченко". Силовиками расследуются действия ряда должностных лиц Кабмина, Минфина, НБУ, НКЦБФР, которые по предварительному сговору с биржей и госбанками совершили действия, которые имеют признаки манипулирования на фондовом рынке. В 2011 – 2013 годах они способствовали приобретению ОВГЗ целым рядом оффшорных компаний.

Однако, по странному стечению обстоятельств, в октябре 2017 года средства со счетов Quickpace Limited были изъяты в государственный бюджет. Эта компания, наравне с многими другими, упоминается в известном решении Краматорского суда. Конфискация способствовала тому, чтобы дело о высокопоставленных коррупционерах и их брокерах сошло на нет, а персоналии ограничились только одним обвиняемым.

Спаситель Ахметова

Умения проводить операции с долговыми обязательствами пригодились и при Петре Порошенко. В частности, его бизнес партнеру Ринату Ахметову. Для него "Инвестиционный капитал Украина" провела целую операцию по спасению ДТЭК.

В 2011 – 2013 годах энергохолдинг Рината Ахметова закредитовался в украинских и международных банках. В том числе, выпустил евробонды. Всего энергобизнес провластного олигарха собрал долговой портфель на 3 млрд долл.

После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе положение ДТЭК стало шатким. Возврат кредитов стал очень сомнительным. Глубокая девальвация гривны в два раза только ухудшала ситуацию. Вера кредиторов в способность ДТЭК вернуть долги вовремя сильно упала. Поэтому ценные бумаги компании с легкостью можно было купить за 45% от номинала.

Здесь на сцене и появился Макар Пасенюк с компанией "Инвестиционный капитал Украина", которая в 2015 году скупила долговые обязательства ДТЭК при благоприятной конъюнктуре рынка.

Ситуация в корне изменилась, когда другой выходец из ICU - Дмитрий Вовк - утвердил новую методику расчета Оптовой рыночной цены (ОРЦ) электроэнергии, хорошо известную как формула "Роттердам+". Она предполагала значительное повышение тарифа для тепловой генерации, более чем на 70% сконцентрированной в руках ДТЭК.

Это нововведение позволило компании нарастить выручку в 1,5 раза. После чего евробонды ДТЭК сразу же подорожали до 90% от номинала. После чего ICU приобрела с дисконтом долги Erste Bank, который так же активно кредитовал ДТЭК.

Можно предположить, что эти операции опирались на информацию о приближающемся изменении тарифов, и данные сделки стали возможны как благодаря наличию админресурса в НБУ, НКРЭКУ так и благодаря обслуживанию интересов самого Петра Порошенко и его бизнем-партнера Рината Ахметова.

Скупив долги ДТЭК, Макар Пасенюк вначале спас бизнес Рината Ахметова, а затем еще и принес серьезную выгоду своим клиентам. И это без учета формулы "Роттердам+", которая по некоторым оценкам, приносит ее бенефициарам дополнительно около 1 млрд долл в год.

От имени и по поручению

Другое серьезное дело, в котором фигурирует "Инвестиционный капитал Украина" касается отмывания 500 млн грн опять таки в ценных бумагах. Оно касается периода 2012 – 2017 годов, когда, по мнению СБУ, должностные лица банковских учреждений и торговцев ценными бумагами предпринимали согласованные действия.

С целью легализации средств, полученных преступным путем, участниками схемы были заключены формальные сделки на фондовом рынке с облигациями внутреннего государственного займа. В результате их проведения клиенты торговцев ценными бумагами, прежде всего, физические лица, якобы получили прибыль.

По мнению следствия, указанные договоры купли-продажи ОВГЗ заключались в интересах физических и юридических лиц, которые якобы хотели купить и, в дальнейшем, реализовать указанные ОВГЗ по более высокой цене. Это дало им возможность получить прибыль, освобожденную от налогообложения и легализовать полученные доходы без уплаты каких-либо налогов.

В то же время другие клиенты участников биржевых торгов регулярно получали отрицательный результат от операций купли-продажи в течение значительного количества торговых дней. Как считают следователи, данные операции свидетельствуют об отсутствии экономического смысла и законной цели. Это, по их мнению, свидетельствует о высокой вероятности предварительного сговора участников биржевых торгов.

Еще не успел Петр Порошенко сдать ключи от кабинете на Банковой, когда Национальное антикоррупционное бюро открыло дело по факту возможной служебной халатности бывшего главы Национального банка Валерии Гонтаревой и совладельца инвестиционной группы ICU Макара Пасенюка при возмещении за счет госбюджета 150 млрд гривен клиентам искусственно обанкротившихся банков.

Общеизвестно, что семья Макара Пасенюка уже давно живет в Лондоне, где пребывает и его коллега Валерия Гонтарева. Однако, чтобы оказаться в столице Туманного альбиона, необходимо пройти паспортный и таможенный контроль. Зная неспешность нашей прокуратуры и антикоррупционных органов, нужные люди имеют все шансы его пройти быстро и безболезненно. Однако скоро Порошенко является не самым лучшим гарантом безопасности за рубежом.