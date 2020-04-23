Лига недосмеха: как ломают систему правосудия в Украине

Избираясь в президенты ровно год назад Владимир Зеленский пообещал, что уж он-то обеспечит абсолютную справедливость и независимость судебной системы. "Судебная ветвь власти должна стать Властью, а не прислужником у президента, правительства, парламента, местных властей. Мы вернем доверие и уважение к суду", - записано в избирательной программе Зеленского. Однако, похоже, что и в этот раз президентские обещания остались лишь обещаниями, и "телефонное право" по-прежнему выше права, записанного в законах нашего государства.

Вопиющим примером нарушения принципов верховенства права стало обнародованное на этой неделе решение Верховного Суда Украины по делу №873/41/19, которым отменяется решение третейского суда о взыскании задолженности с ООО "ТММ". Рядовой спор между коммерческим банком, пытающимся вернуть выданный кредит, и компанией-застройщиком "Фирма Т.М.М.", не желающей этот долг возвращать, после очевидного вмешательства "сверху" превратился в настоящую комедию абсурда при участии украинской правоохранительной и судебной системы. Финал же этого фарса может быть совсем невеселым - он грозит создать прецедент, имеющий просто гигантские негативные последствия для системы правосудия и экономики всей страны.

Взлеты и падения "Т.М.М."

ООО "Фирма "Т.М.М." - один из долгожителей украинской строительной отрасли, начавшая деятельность еще в далеком 1992 году. Ее владелец Николай Толмачев одно время считался одним из наиболее богатых украинцев. По версии журнала "Фокус", в 2011 году состояние Толмачева оценивалось в рекордные 892 миллиона долларов. В рейтинге самых богатых украинцев тогда он занял 26 место. В последующие годы он также неоднократно входил в списки наиболее состоятельных граждан Украины, хоть и с более скромными результатами.

Однако, если детально изучить работу компании за последние несколько лет, то окажется, что сейчас похвастаться ей совершенно нечем. Каждый год - если не история с мошенничеством или нарушением правил застройки, то скандал, связанный с коррупцией, неуплатой налогов, невозвращением долгов, или претензиями жильцов построенных ею домов на некачественное обслуживание.

К примеру, еще в 2012 году прокуратурой расследовалось уголовное дело по факту мошенничества должностных лиц "Т.М.М.", в связи с чем были проведены обыски в главном офисе компании.

В 2014 году возник очередной скандал - налоговая предъявила "Т.М.М." штрафные санкции почти на 200 млн грн по результатам проверки кассовых операций компании.

Еще один пример - обвинение от жильцов ЖК "Сонячна брама" в Киеве, где компания Толмачева сперва была застройщиком, а потом и управляющей компанией. Жильцы обвинили "Т.М.М." в низком качестве предоставляемых коммунальных услуг, и завышении тарифов на них. Среди прочих претензий также упоминалось, что компания явно сэкономила на строительстве, использовав дешевые строительные материалы.

Вслед за этим "Сонячна брама" попала в очередную неприятную историю – в апреле 2019 года Голосеевский районный суд Киева арестовал участок, на котором была возведена часть комплекса, в связи с тем, что, как оказалось, "Т.М.М." его заняла самовольно без необходимых разрешительных документов.

География строительных скандалов, связанных с "Т.М.М." не ограничивалась лишь Киевом. Так, жители одной из многоэтажок премиум-класса в Харькове, который строила фирма Толмачева, а затем стала там управляющей компанией, обвинили компанию в том, что она использовала запугивание и "титушек", чтобы не дать им создать собственное ОСМД.

И это лишь небольшая часть скандальных историй, связанных с "Фирмой "Т.М.М.". Но возникает логичный вопрос, как явно недобросовестному застройщику, замешенному в мошеннических схемах, все это время удавалось оставаться безнаказанным? Ответ на это можно обнаружить в расследованиях журналистов, по данным которых, все дело в чиновничьей "крыше", долгое время прикрывавшей компанию от взора Фемиды.

К примеру, вот что рассказывал 24 канал о "крыше" "Т.М.М." в руководстве Киевгорадминистрации, приводя в пример высказывания самого Толмачева.

"С КГГА "ТММ" связывают давние и очень близкие отношения. Покровительство Толмачеву и его компании оказывал легендарный Михаил Голица, 12 лет занимавший пост заместителя главы КГГА – начальника Главного управления жилищного обеспечения. О лоббировании своих интересов высокопоставленным чиновником рассказывал сам Толмачев. "Михаил, если нужно ради дела, умел сломить сопротивление любого чиновника. Это был девелопмент, только с городским админресурсом и умелым ручным управлением", - отмечал владелец Т.М.М.".

В свою очередь, СМИ писали о связях Толмачева с другим скандальным киевским чиновником - заместителем главы КГГА Вячеславом Непопом, которого считают также причастным к различным незаконным строительным схемам в столице. Оказывается, Непоп с 1998 был руководителем "Т.М.М." и, возможно, даже является одним из совладельцев компании.

Именно подобное высокое покровительство, судя по всему, позволяло "Т.М.М." долгое время отбиваться от любых обвинений. Однако недавно оказалось, что помимо претензий от правоохранителей, налоговой, жильцов - у "Т.М.М." возникла еще одна серьезная проблема - со стороны банков, требующих возвращения выданных фирме Толмачева кредитов. И эту проблему, в отличие от других, решить с помощью строительных чиновников так просто не удастся.

Должник на миллиард

В 2016 году сразу три крупных украинских банка - "Укрсоцбанк", "ПУМБ" и Ощадбанк обвинили "Т.М.М." в невыполнении кредитных обязательств на общую сумму более чем 1 миллиард гривен. В том же году было обращено взыскание на ипотечное имущество "Т.М.М." на сумму около 400 миллионов гривен. В счет долга были взысканы даже автомобиль и квартира самого Николая Толмачева.

Самый большой долг "Т.М.М." был перед государственным Ощадбанком - порядка 750 миллионов гривен. В 2019 году владельцы "Т.М.М." еще пытались сделать хорошую мину при плохой игре, заявив о, якобы, достигнутых мировых соглашениях и реструктуризации долга. Однако позже оказалось, что по жалобе Ощадбанка, которого списание столь большой суммы никак не устраивало, решение об утверждении мирового соглашения было отменено в судебном порядке.

Долги и фактор "Лиги смеха"

Непростой вышла и долговая история "Т.М.М." перед "Укрсоцбанком", с которым компания в 2004 году подписала кредитный договор. К 2016 году фирма Толмачева кредит так и не вернула, в итоге оказавшись должной "Укрсоцбанку" более 15 миллионов евро. После передачи дела в суд, "Т.М.М." запросила у банка отсрочку, и там пошли должнику навстречу, предложив программу реструктуризации. В конце 2016 года были подписаны соответствующие документы, и банк стал ожидать поступлений средств, надеясь на добросовестность заемщика.

Однако уже в 2017 году начались новые просрочки, и "Альфа-Банк", который к тому времени приобрел "Укрсоцбанк", вновь начал переговоры с "Т.М.М." об урегулировании долга, не предпринимая, впрочем, при этом никаких активных действий по их взысканию.

В 2018 году от фирмы поступило предложение об урегулировании долга путем его выкупа самим должником с огромным дисконтом. Банку пришлось согласиться, но "Т.М.М." не выполнила даже эту договоренность. В результате "Альфа-Банк" все же вынужден был начать судебные процедуры.

Долг застройщика перед банком был достаточно очевиден, и в суд признал законной процедуру обращения взыскания на залоговое имущество должника, после чего оно было выставлено на торги. В итоге активы "Т.М.М." были реализованы через Систему электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ). При этом важно отметить, что сам банк не принимал участия в торгах, и все объекты были приобретены внешними покупателями. В каждом из торгов принимало участие по 20-30, а то и больше участников, то есть в доброчесности торгов сомнений быть не может. Цена поднималась много раз и достигала текущих на тот момент рыночных показателей.

Так, была продана на аукционе группа помещений в Киеве по адресу ул.Владимирская, 49, общей площадью 688,9 м кв. Покупатель заплатил за нее 32 млн грн, то есть по более чем 46 тысяч гривен за квадратный метр! По этому же адресу было продано нежилое помещение площадью 1137,8 м кв. Торги закончились на сумме 46,5 млн грн. Еще один лот - квартира площадью 149,4 м кв по улице Звериницкой, 59 была продана на аукционе за 5 млн грн, а нежилое помещение площадью 1414,4 м кв по ул. Г.Тимофеевой, 3 ушло на торгах за 15 млн грн.

Подобных примеров успешной реализации имущества должника - десятки, если не сотни. Как видим, покупатели предложили вполне коммерческую, или близкой к таковой цену, что в итоге могло позволить "Т.М.М." погасить значительную часть долга перед банком.

Но тут компания "Т.М.М." продемонстрировала, что, похоже, никакой долг она погашать и не собиралась. Для начала "Т.М.М." попыталась задействовать судебную систему, чтобы оспорить оценку выставленного на торги имущества и законность проведения процедуры торгов. Однако в судебных спорах проиграла, о чем, в частности, свидетельствуют соответствующие судебные решения №№ 826/12574/18, 826/12872/18, 910/17727/19, 910/16709/18, 910/1580/18 и другие.

Проиграв в судах, в "Т.М.М." решили зайти с другой стороны и подключить правоохранителей. После реализации залогового имущества, в попытке найти любую лазейку, чтобы его вернуть, компания в конце 2018 года инициировала открытие уголовного производства в отношении сотрудников банка, должностных лиц СЕТАМ и исполнительной службы. Однако вскоре производство было зарыто Генеральной прокуратурой.

Казалось бы, должник использовал все возможные инструменты, и везде проиграл. Его имущество продано за долги, а банк наконец-то сможет получить хотя бы часть своих денег.

Но тут наступил 2019 год, год избрания президентом Зеленского, и это кардинально изменило ситуацию.

С августа 2019 года, как известно, главой Службы безопасности Украины становится близкий соратник Зеленского, бывший руководитель ООО "Квартал 95" Иван Баканов. Двумя месяцами позже СБУ вновь открывает (а фактически возобновляет закрытое ранее Генпрокуратурой) производство по иску компании "Т.М.М." относительно, якобы, нарушений во время проведенных торгов по реализации ее имущества.

В результате по ходатайству следователей СБУ был наложен арест на ряд объектов, законность продажи которых ранее была подтверждена судом. Также была инициирована выемка документов у новых законных собственников объектов, нотариусов и оценщиков на основании того, что, якобы, стоимость реализованного имущества была занижена. Объекты, приобретенные покупателями в жесткой конкуренции на аукционах по цене, превышающей стартовую до 50%, переданы в управление печально известной АРМА.

Характерно, что СБУ не смутило ни решения судов о полной законности аукционов, ни решение Генпрокуратуры об этом же. Что же могло так кардинально повлиять на позицию правоохранителей и вызвать столь откровенную благосклонность к "Т.М.М."?

Дело в том, что финансовым директором "Т.М.М." является Лариса Чивурина, главный актив которой в том, что она является женой Андрея Чивурина - редактора юмористического шоу "Лига смеха". Того самого, к производству которого приложила студия "95 Квартал" во главе с Бакановым, и непосредственно действующий президент.

Небольшая, но характерная деталь - ранее СМИ писали, что Чивурина помимо участия в делах "Т.М.М." через офшорные компании владеет отелем в оккупированном Крыму - ялтинским пансионатом "Севастополь". И вполне нормально себя при этом чувствует. Во всяком случае, никакое СБУ ее про этому поводу не беспокоит. А в случае спора с банком, как видим, даже помогает.

Суд: разворот на 180%

Но, самое печально, что в указанном случае "фактор "Лиги смеха" сработал не только в отношении СБУ, но и в отношении системы, которая, по идее, априори должна быть защищена от внешних влияний, а именно судебной системы Украины.

Дело в том, что, как уже упоминалось, "Т.М.М." старалась найти разнообразные судебные лазейки, чтобы не возвращать долги. Так, в 2018 году фирма-должник всячески пыталась перенести рассмотрения вопроса по ее кредитному долгу из государственных в третейский суд. И вот, когда дело все же было рассмотрено третейским судом, который встал на сторону банка, в "Т.М.М." вдруг решили, что их это не устраивает и обратились в Верховный суд… с просьбой отменить решение инстанции, на рассмотрении дела которой сами же и настаивали! Аргументируя свой иск, в частности, тем, что, вопрос, якобы, не полежит рассмотрению в третейском суде.

В начале апреля 2020 года дело попало на рассмотрение Верховного суда в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда - председателя Богдана Львова и судей Селиваненко и Булгаковой, которые ранее неоднократно рассматривали идентичные иски.

И вот тут банк ждала полная неожиданность. Поскольку вдруг оказалось, что указанная коллегия судей явно решила проигнорировать как собственную позицию в подобных делах (например, дело №910/8963/17, или дело №873/32/18), так и позицию Большой палаты Верховного суда, изложенную в его постановлении, согласно которой любые сомнения относительно действенности третейской оговорки должны толковать в пользу ее действенности.

В результате своим постановлением от 14 апреля 2020 года ВС удовлетворил иск "Т.М.М." и отменил решение третейского суда. При этом судьи ВС явно проигнорировали и здравый смысл, поскольку никак не учли что должник сам (!) ранее настаивал на рассмотрении дела именно в третейском суде.

Не смешно

Для участников рынка вполне очевидно, что столь резкий судебный разворот в деле о долгах "Т.М.М." напрямую связан с "дружественными" отношениями руководства компании-должника с окружением главы государства. А там, похоже, не вполне отдают себе отчет, что последствия подобного "правосудия" могут ударить не только по одному банку и его вкладчиков, теряющих свои законные средства.

Во-первых, это решение ВС, по сути, отменяет все проведенные ранее сделки по продаже залогового имущества недобросовестного заемщика. Это означает, что отныне серьезные инвесторы не рискнут покупать подобные активы, даже если рассмотрение по ним прошло все возможные судебные инстанции. Ведь отныне всегда есть риск, что появится коллегия судей ВС, которые сумеют отменить, казалось бы, окончательное судебное решение. И законно купленное на торгах имущество у вас просто отберут.

Во-вторых, это очень негативный сигнал для банковской системы страны. Банки и так с опаской выдают кредиты украинским предпринимателям. И им вряд ли понравиться, что долги их заемщиков вот так, с помощью "правильных" правоохранителей и судов в два счета могут списать по указке "сверху".

В-третьих, это имидж самого президента. Да, лично президент, возможно, даже и не знает о всей этой истории с "Т.М.М.". Но сам факт, что компания, руководство которой связано с придуманной им "Лигой смеха", вдруг начинает влиять на правоохранителей и судей, явно не соотноситься с тезисами его программы о "справедливости правосудия". И уж, конечно, не приходится говорить о "возвращении доверия и уважения к суду", которые обещал Зеленский.

Таким образом, вся эта история, хотя больше и напоминает какую-то комедийную постановку, выглядит совершенно не весело. Ведь последствия могут оказаться печальными сразу для нескольких важнейших институтов страны. И тут уж - точно не до смеха.