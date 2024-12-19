Кращі HR-практики. Як бізнес в Україні адаптує кадрові стратегії до сучасних викликів

Нова пошта: турбота про команду на кожному етапі та інвестиції в її розвиток

Нова пошта — один із найбільших роботодавців України, в групі працює 35 000 працівників. Компанія щороку отримує звання "Кращий роботодавець" і доводить це не словом, а ділом. У відповідь на виклики війни, Нова пошта запровадила низку ініціатив, спрямованих на підтримку своїх працівників і забезпечення стабільності команди.

Одним із ключових кроків стало створення Штабу SOS — спеціальної програми комплексного забезпечення працівників необхідною підтримкою задля стабілізації стану співробітників та підтримці їхніх сімей.

Сьогодні Штаб продовжує свою роботу та надає 8 видів підтримки: працевлаштування, медична та юридична допомога, підтримка мобілізованих працівників, психологічна допомога, побутова допомога (наприклад, при евакуації), матеріальна допомога (зокрема при втраті майна, переїзді). За час роботи Штабу до нього звернувся та отримав допомогу кожен третій співробітник компанії. Крім того, усі співробітники компанії, незалежно від посади та місця проживання забезпечуються обов’язковим медичним страхуванням та страхуванням життя. Ми запровадили страхування навіть для людей на випробувальному терміні.



Нова пошта також підтримує родини співробітників, які загинули. "Ми надаємо матеріальну допомогу сім’ям та фінансово підтримуємо їх дітей. Щомісяця діти загиблих працівників отримують 10 000 гривень до досягнення ними повноліття. Також, ми надаємо їм гранти на навчання розміром у 12 500 доларів. Наразі три дитини загиблих співробітників навчаються у вишах за надані компанією кошти", — зазначають у Новій пошті.

Крім того, Нова пошта співпрацює зі 100 психологами, серед яких є військові психологи, що працюють із мобілізованими колегами, дитячі та сімейні психологи, а також фахівці, які допомагають у роботі з психологічними травмами.

У цьому році кількість звернень до психологів компанії сягнула 1000, що вдвічі перевищує показники минулого року. Крім цього, компанія впровадила й інші формати психологічної підтримки — читацькі клуби, чати з спілкуванням та підтримкою, а також тематичні семінари для керівників, наприклад, на тему якісної комунікації зі співробітниками під час війни. Готується до впровадження навчальний курс, який буде обов'язковим для всіх "Травмофокусована комунікація. Підтримка в роботі горя".

"Ми знаємо, що люди є нашим головним потенціалом і ключовою цінністю бізнесу. В свою чергу, працівники, які своєчасно отримують допомогу у подоланні стресу чи травматичних переживань, стають більш зосередженими та мотивованими у виконанні робочих завдань. Такі програми сприяють створенню підтримуючої корпоративної культури, де кожен почувається цінним і зрозумілим", — розповідають в компанії.

Для працівників, які повертаються з військової служби, компанія запровадила програму реінтеграції та адаптації. Вона почала працювати у липні 2023 року і передбачає розширене медичне страхування, фізичну та психологічну реабілітацію, зміну професії за потреби тощо. З 546 демобілізованих працівників 380 уже повернулися на роботу в Нову пошту.



"Наша мета — щоб кожен ветеран, який хоче працювати у Новій пошті, знайшов тут своє місце. Перед поверненням до роботи демобілізовані працівники можуть взяти оплачувану відпустку для проходження реабілітації чи чекапу організму. Після цього кожен адаптується до робочого процесу в індивідуальному порядку", — зазначають у компанії.

Окремо в компанії приділяють багато уваги розвитку та навчанню працівників. У Новій пошті є програми первинного навчання для новачків, навчання стандартам роботи, програми професійного розвитку та Корпоративний університет. У ньому менеджери середньої та вищої ланки здобувають знання, підвищують кваліфікацію та вивчають концепцію LEAN-менеджменту.

У компанії також діють програми перекваліфікації. Наприклад, нещодавно, спільно з організацією Reskilling Ukraine, 25 жінок отримали професію водійок категорії С, що дозволяє керувати транспортними засобами вагою від 7,5 тонни.

Зараз із подібною ініціативою до компанії звернулося Міністерство інфраструктури. Після навчання за програмою міністерства жінкам запропонують роботу в Новій пошті. Загалом у 2023 році 16,5 тисяч новопоштовців пройшли корпоративне навчання.

Мережа аптек "Подорожник": з турботою про працівників і зростання молодих спеціалістів

"Подорожник" — одна з найбільших мереж аптек в Україні, яка налічує понад 2 100 відділень. На початку повномасштабного вторгнення компанія підтримувала тісний зв’язок із працівниками, щоб розуміти їхні обставини та надати необхідну допомогу. Деякі працівники були змушені переїхати до безпечніших регіонів, і компанія підтримувала їх, забезпечуючи робочими місцями та необхідною допомогою.

Близько 50 працівників "Подорожника" з лютого 2022 року долучилися до Сил оборони України. Компанія підтримує мобілізованих співробітників: запити на допомогу, як-от автомобілі для служби, амуніція чи медикаменти, обробляються першочергово.

У компанії наголошують, що така підтримка є важливою частиною їхніх зобов’язань перед працівниками. Враховуючи, що понад 80% співробітників "Подорожника" — це жінки, багато з яких мають близьких, які захищають Україну, компанія отримує численні запити від їхніх родин і максимально допомогає захисникам всім необхідним. У компанії зазначають, що постійно вдосконалюють внутрішні процеси, аби оперативно реагувати на нові виклики.

Ще одним напрямом підтримки від початку війни стало забезпечення психологічної допомоги для команди. Зокрема, для керівників організували воркшопи у співпраці з психологами проєкту "Моє коло". Понад 115 керівників з усієї країни стали учасниками цих воркшопів. Під час заходів обговорювали ефективну комунікацію з підлеглими, способи їх підтримки та допомоги в складних ситуаціях. Крім лекцій, воркшопи включали практичні вправи, що дозволило закріпити отримані знання на практиці.

"Подорожник" приділяє чимало уваги професійному розвитку своїх працівників. У 2024 році компанія запустила першу в Україні навчальну аптеку, яка стала центром для підвищення кваліфікації співробітників та навчання молодих спеціалістів.

"Ми пишаємося нашим проєктом "Навчальна аптека "Подорожник" — першою подібною ініціативою в Україні. Вона відкрита для навчання та практики молодих спеціалістів, а також для підвищення кваліфікації працівників, які вже є частиною нашої команди. Навчальна аптека створена з акцентом на клієнта — фармацевти тут опановують найкращі стандарти сервісу та удосконалюють свої знання", — зазначають у компанії.

Завдяки цій ініціативі нові співробітники отримали можливість швидко адаптуватися, що скоротило період входження в роботу до трьох місяців. Також зріс рівень задоволеності клієнтів, а операційна ефективність компанії досягла високих показників.

Аналогічні програми розроблені й для менеджерів, які прагнуть зайняти регіональні керівні посади. Зокрема, для фармацевтів, які переходять на посаду завідувача, створено "Школу завідувача аптеки" для швидкого освоєння нових управлінських навичок. "Школа регіонального директора" допомагає менеджерам здобути компетенції, необхідні для керівних посад. Також діє програма "Твій старт", яка дає можливість новачкам пройти інтенсивне офлайн-навчання й включає практичні завдання та підтримку наставників.

Навчальна платформа "Подорожник" – це інноваційна онлайн-платформа, яка дозволяє працівникам навчатися в зручний для них час. Вона включає доступ до навчальних матеріалів, відеоуроків, тестів і корисних статей. Працівники можуть відстежувати свій прогрес, отримувати зворотний зв’язок від наставників і обмінювати накопичені бали на приємні бонуси.

Для залучення молоді працює програма "Подорожник START", яка дозволяє студентам здобувати перший практичний досвід і будувати кар’єру в компанії. У межах цього компанія співпрацює з понад 80 навчальними закладами по всій Україні.

За понад три роки роботи програми практику пройшли вже майже 4 000 студентів. Понад 600 із них стали частиною команди.

"Працівники "Подорожника" мають можливість реалізуватися в будь-якій сфері всередині компанії. Для цього потрібні лише бажання та відкритість до нових знань. Ми тішимося, коли бачимо, що наші співробітники щасливі та можуть знайти своє покликання у нашій мережі", — резюмують у компанії.

"Імперіал Тобакко" в Україні: турбота про співробітників і адаптація до нових реалій

Повномасштабна війна сформувала нові вимоги до відповідального бізнесу, і за останні майже три роки "Імперіал Тобакко" в Україні впровадила чимало нововведень.

"У нинішньому, 2024 році ми завершили будівництво укриттів на території фабрики, адже безпека працівників завжди була головним пріоритетом для компанії. У цей проєкт "Імперіал Тобакко" інвестувала 50 млн гривень, збудувавши вісім модулів, які сертифіковані за державними нормативами та захищають від ракетної та радіаційної загрози", — розповідає Анна Заріпова, старша менеджерка з підтримки людей і корпоративної культури "Імперіал Тобакко" в Україні.

Анна Заріпова, старша менеджерка з підтримки людей і корпоративної культури "Імперіал Тобакко" в Україні

З огляду на напружену ситуацію з електрикою, актуальною залишається потреба в корпоративному пункті незламності, облаштованому ще у грудні 2022 року. На території центрального офісу та фабрики компанія створила інфраструктуру для співробітників і їхніх сімей на випадок тривалих блекаутів. У пункті незламності забезпечені тепло, світло, зв’язок, вода, їжа й навіть місця для відпочинку.

"Як і кожна компанія, ми відчуваємо всі проблемні точки сучасного ринку праці. Відтік спеціалістів за кордон і мобілізація в країні створили дефіцит висококваліфікованих і вузькопрофільних працівників. Долаючи цей виклик, ми забезпечуємо гідні умови праці, атмосферу поваги, довіри та турботи. Це сприяє зміцненню нашої репутації як надійного роботодавця. Рівень залученості працівників у 2024 році становить 87%, що значно вище за загальноринковий бенчмарк, а плинність кадрів залишається на низькому рівні — до 5%", — додає Заріпова.

Для вирішення кадрових викликів компанія активно залучає молодь і навчає її на технічні ролі у виробництві. Багато стажерів уже здобули кваліфікацію й працюють як самостійні фахівці. У "Імперіал Тобакко" також впроваджено систему управління талантами: після оцінки ефективності та потенціалу співробітників компанія розвиває їхні ключові компетенції, що допомагає досягати бізнес-цілей і реалізовувати кар’єрні прагнення.

"Цього року ми започаткували програму перекваліфікації персоналу. Наприклад, восени кілька працівниць виробництва пройшли навчання і здобули нову професію — водійок боковозів, техніки для переміщення вантажів. Донедавна цю роботу вважали суто чоловічою, але реалії сьогодення спонукають нас руйнувати стереотипи", — зазначає Заріпова.

Серед інструментів, які компанія впровадила, є сервіс психологічної підтримки. Кожен працівник може безкоштовно звернутися до психолога, психотерапевта чи коуча. Крім того, з початку війни діє Фонд допомоги співробітникам, які постраждали через війну. Фонд допомагає з відновленням майна й здоров’я постраждалих.

"Дуже багато ініціатив з’явилося за останні три роки, протягом яких ми живемо і працюємо в умовах війни. Серед них — програма реінтеграції ветеранів, підтримка мобілізованих колег, програма релокації з прифронтових чи тимчасово окупованих територій та багато інших", — резюмували у компанії.