Лучшие HR-практики. Как бизнес в Украине адаптирует кадровые стратегии к современным вызовам

Новая Почта: забота о команде на каждом этапе и инвестиции в ее развитие

Новая почта — один из крупнейших работодателей Украины, в группе работает 35 000 сотрудников. Компания ежегодно получает звание "Лучший работодатель” и доказывает это не словами, а делом. В ответ на вызовы войны, Новая почта внедрила ряд инициатив, направленных на поддержку своих сотрудников и обеспечение стабильности команды.

Одним из ключевых шагов стало создание Штаба SOS — специальной программы комплексного обеспечения работников необходимой поддержкой для стабилизации состояния сотрудников и поддержки их семей.

Сегодня Штаб продолжает свою работу и предоставляет 8 видов поддержки: трудоустройство, медицинская и юридическая помощь, поддержка мобилизованных сотрудников, психологическая помощь, бытовая помощь (например, при эвакуации), материальная помощь (включая утрату имущества, переезд). За время работы Штаба к нему обратился и получил помощь каждый третий сотрудник компании. Кроме того, все сотрудники компании, независимо от должности и места проживания, обеспечиваются обязательным медицинским страхованием и страхованием жизни. Мы внедрили страхование даже для сотрудников на испытательном сроке.

Новая почта также поддерживает семьи сотрудников, которые погибли. "Мы предоставляем материальную помощь семьям и финансово поддерживаем их детей. Ежемесячно дети погибших сотрудников получают 10 000 гривен до достижения совершеннолетия. Также мы предоставляем им гранты на обучение в размере 12 500 долларов. В настоящее время трое детей погибших сотрудников обучаются в вузах за счет предоставленных компанией средств", — отмечают в Новой почте.

Кроме того, Новая почта сотрудничает со 100 психологами, среди которых есть военные психологи, работающие с мобилизованными коллегами, детские и семейные психологи, а также специалисты, помогающие в работе с психологическими травмами.

В этом году количество обращений к психологам компании достигло 1000, что вдвое превышает показатели прошлого года. Кроме того, компания внедрила и другие форматы психологической поддержки — книжные клубы, чаты для общения и поддержки, а также тематические семинары для руководителей, например, на тему качественной коммуникации с сотрудниками во время войны. Готовится к внедрению учебный курс, который станет обязательным для всех, — "Травмофокусированная коммуникация. Поддержка в работе с горем".

"Мы знаем, что люди — это наш главный потенциал и ключевая ценность бизнеса. В свою очередь, сотрудники, которые своевременно получают помощь в преодолении стресса или травматических переживаний, становятся более сосредоточенными и мотивированными в выполнении рабочих задач. Такие программы способствуют созданию поддерживающей корпоративной культуры, где каждый чувствует себя ценным и понятым", — рассказывают в компании.

Для сотрудников, возвращающихся с военной службы, компания внедрила программу реинтеграции и адаптации. Она начала работать в июле 2023 года и предусматривает расширенное медицинское страхование, физическую и психологическую реабилитацию, смену профессии при необходимости и другие меры. Из 546 демобилизованных сотрудников 380 уже вернулись к работе в Новой почте.

"Наша цель — чтобы каждый ветеран, который хочет работать в Новой почте, нашел здесь свое место. Перед возвращением к работе демобилизованные сотрудники могут взять оплачиваемый отпуск для прохождения реабилитации или проверки состояния здоровья. После этого каждый адаптируется к рабочему процессу индивидуально", — отмечают в компании.

Отдельное внимание в компании уделяют развитию и обучению сотрудников. В Новой почте есть программы первичного обучения для новичков, обучения стандартам работы, программы профессионального развития и Корпоративный университет. В нем менеджеры среднего и высшего звена получают знания, повышают квалификацию и изучают концепцию LEAN-менеджмента.

В компании также действуют программы переквалификации. Например, недавно, совместно с организацией Reskilling Ukraine, 25 женщин получили профессию водителей категории С, что позволяет управлять транспортными средствами весом от 7,5 тонны.

Сейчас с похожей инициативой к компании обратилось Министерство инфраструктуры. После обучения по программе министерства женщинам предложат работу в Новой почте. В целом, в 2023 году корпоративное обучение прошли 16,5 тысяч сотрудников Новой почты.

Сеть аптек "Подорожник": с заботой о работниках и рост молодых специалистов

"Подорожник" — одна из крупнейших аптечных сетей в Украине, насчитывающая более 2 100 отделений. В начале полномасштабного вторжения компания поддерживала тесную связь с сотрудниками, чтобы понимать их обстоятельства и предоставлять необходимую помощь. Некоторые сотрудники были вынуждены переехать в более безопасные регионы, и компания поддерживала их, обеспечивая рабочими местами и необходимой помощью.

Около 50 сотрудников "Подорожника" с февраля 2022 года присоединились к Силам обороны Украины. Компания поддерживает мобилизованных сотрудников: запросы на помощь, такие как автомобили для службы, амуниция или медикаменты, обрабатываются в приоритетном порядке.

В компании подчеркивают, что такая поддержка является важной частью их обязательств перед сотрудниками. Учитывая, что более 80% сотрудников "Подорожника" — это женщины, многие из которых имеют близких, защищающих Украину, компания получает многочисленные запросы от их семей и максимально помогает защитникам всем необходимым. В компании отмечают, что постоянно совершенствуют внутренние процессы, чтобы оперативно реагировать на новые вызовы.

Ещё одним направлением поддержки с начала войны стало обеспечение психологической помощи для команды. В частности, для руководителей были организованы воркшопы в сотрудничестве с психологами проекта "Мое Коло". Более 115 руководителей со всей страны приняли участие в этих воркшопах. Во время мероприятий обсуждались эффективная коммуникация с подчинёнными, способы их поддержки и помощи в сложных ситуациях. Кроме лекций, воркшопы включали практические упражнения, что позволило закрепить полученные знания на практике.

"Подорожник" уделяет большое внимание профессиональному развитию своих сотрудников. В 2024 году компания запустила первую в Украине учебную аптеку, которая стала центром для повышения квалификации работников и обучения молодых специалистов.

"Мы гордимся нашим проектом "Учебная аптека "Подорожник" — первой подобной инициативой в Украине. Она открыта для обучения и практики молодых специалистов, а также для повышения квалификации сотрудников, которые уже являются частью нашей команды. Учебная аптека создана с акцентом на клиента — фармацевты здесь осваивают лучшие стандарты сервиса и совершенствуют свои знания", — отмечают в компании.

Благодаря этой инициативе новые сотрудники получили возможность быстро адаптироваться, что сократило период вхождения в работу до трёх месяцев. Также вырос уровень удовлетворённости клиентов, а операционная эффективность компании достигла высоких показателей.

Аналогичные программы разработаны и для менеджеров, которые стремятся занять региональные руководящие позиции. В частности, для фармацевтов, переходящих на должность заведующего, создана "Школа заведующего аптекой" для быстрого освоения новых управленческих навыков. "Школа регионального директора" помогает менеджерам приобрести компетенции, необходимые для руководящих должностей. Также действует программа "Твой старт", которая предоставляет новичкам возможность пройти интенсивное офлайн-обучение, включая практические задания и поддержку наставников.

Образовательная платформа "Подорожник" — это инновационная онлайн-платформа, которая позволяет сотрудникам учиться в удобное для них время. Она включает доступ к учебным материалам, видеоурокам, тестам и полезным статьям. Сотрудники могут отслеживать свой прогресс, получать обратную связь от наставников и обменивать накопленные баллы на приятные бонусы.

Для привлечения молодёжи действует программа "Подорожник START", которая позволяет студентам получить первый практический опыт и строить карьеру в компании. В рамках этой программы компания сотрудничает с более чем 80 учебными заведениями по всей Украине.

За более чем три года работы программы практику прошли уже почти 4 000 студентов. Более 600 из них стали частью команды.

"Сотрудники "Подорожника" имеют возможность реализоваться в любой сфере внутри компании. Для этого нужны только желание и открытость к новым знаниям. Мы радуемся, когда видим, что наши сотрудники счастливы и могут найти своё призвание в нашей сети", — резюмируют в компании.

"Империал Тобакко" в Украине: забота о сотрудниках и адаптация к новым реалиям

Полномасштабная война сформировала новые требования к ответственному бизнесу, и за последние почти три года "Империал Тобакко" в Украине внедрила немало нововведений.

"В нынешнем, 2024 году мы завершили строительство укрытий на территории фабрики, ведь безопасность работников всегда была главным приоритетом для компании. В этот проект "Империал Тобакко" инвестировала 50 млн гривен, построив восемь модулей, которые сертифицированы по государственным нормативам и защищают от ракетной и радиационной угрозы", — рассказывает Анна Зарипова, старший менеджер по поддержке людей и корпоративной культуры "Империал Тобакко" в Украине.

Анна Зарипова, старший менеджер по поддержке людей и корпоративной культуры "Империал Тобакко" в Украине

Учитывая напряженную ситуацию с электричеством, актуальной остается потребность в корпоративном пункте несокрушимости, обустроенном еще в декабре 2022 года. На территории центрального офиса и фабрики компания создала инфраструктуру для сотрудников и их семей на случай длительных блэкаутов. В пункте несокрушимости обеспечены тепло, свет, связь, вода, еда и даже места для отдыха.

"Как и каждая компания, мы чувствуем все проблемные точки современного рынка труда. Отток специалистов за границу и мобилизация в стране создали дефицит высококвалифицированных и узкопрофильных работников. Преодолевая этот вызов, мы обеспечиваем достойные условия труда, атмосферу уважения, доверия и заботы. Это способствует укреплению нашей репутации как надежного работодателя. Уровень вовлеченности работников в 2024 году составляет 87%, что значительно выше общерыночного бенчмарка, а текучесть кадров остается на низком уровне — до 5%", — добавляет Зарипова.

Для решения кадровых вызовов компания активно привлекает молодежь и обучает ее на технические роли в производстве. Многие стажеры уже получили квалификацию и работают как самостоятельные специалисты. В "Империал Тобакко" также внедрена система управления талантами: после оценки эффективности и потенциала сотрудников компания развивает их ключевые компетенции, что помогает достигать бизнес-целей и реализовывать карьерные стремления.

"В этом году мы начали программу переквалификации персонала. Например, осенью несколько работниц производства прошли обучение и получили новую профессию — водителей боковозов, техники для перемещения грузов. До недавнего времени эту работу считали сугубо мужской, но реалии сегодняшнего дня побуждают нас разрушать стереотипы", — отмечает Зарипова.

Среди инструментов, которые компания внедрила, есть сервис психологической поддержки. Каждый работник может бесплатно обратиться к психологу, психотерапевту или коучу. Кроме того, с начала войны действует Фонд помощи сотрудникам, пострадавшим из-за войны. Фонд помогает с восстановлением имущества и здоровья пострадавших.

"Очень много инициатив появилось за последние три года, в течение которых мы живем и работаем в условиях войны. Среди них — программа реинтеграции ветеранов, поддержка мобилизованных коллег, программа релокации с прифронтовых или временно оккупированных территорий и многие другие", — резюмировали в компании.