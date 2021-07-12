Коррупция и мошенничество. Почему строительство больницы в Краматорске оказалось под угрозой

Строительство Краматорской областной больницы, которое должно начаться в этом году, оказалось под угрозой. Причина – коррупционные схемы и желание ряда заинтересованных лиц обмануть студентов Донецкого национального медицинского университета. О том, почему трудовой коллектив медвуза уже в третий раз распорядился уволить с должности ректора Петра Кондратенко и как эта ситуация угрожает строительству областной больницы в Краматорске – в материале РБК-Украина.

Строительство областной больницы 3 уровня в Краматорске должно начаться в этом году. Больница рассчитана на 660 городов, планируется штат 1500 медицинских работников.

План проекта реализуется при поддержке Донецкой областной госадминистрации и предусматривает строительство современного диагностического центра терапевтического и хирургического корпусов, отделений ультразвуковой, эндоскопической и радиоизотопной диагностики, а также двух вертолетных площадок для нужд экстренной медицины.

Кроме того, должно быть построено современное служебное жилье для медицинских работников больницы и отель для пациентов из других городов Украины.

По словам мэра Краматорска Александра Гончаренко сейчас на Донбассе нет больницы подобного уровня, поскольку Донецкая больница им. Калинина осталась на оккупированной территории.

"Новая больница наконец позволит проводить высокотехнологичные операции с самым современным оборудованием, которое было в Донецке и осталось на оккупированной территории. Этот проект жизненно важен для региона", – заявил Гончаренко в комментарии РБК-Украина.

Проект областной больницы 3 уровня в Краматорске (фото: facebook.com)

Строительством больницы будет заниматься компания, которая в разное время проводила реконструкцию больницы интенсивной терапии в Мариуполе, диагностического центра и опорной школы в Славянске. Принципиальное отличие этой больницы от тех, которые были до сих пор выстроены в области в том, что все подразделения больницы будут объединены под единой крышей.

Эта областная больница должна стать одной из немногих инфраструктурных медицинских проектов в Украине, которая была построена с нуля за все время независимости страны. Медучреждение сможет обеспечить качественной высокоспециализированной медицинской помощью жителей Донецкой области, Луганской и даже Харьковской.

Финансирование осуществляется из государственного бюджета. Как отметил мэр, первый транс в размере около 250 млн грн от Донецкой ОГА уже получен. В целом проект оценивается в 9 млрд грн. Срок строительства – 4-5 лет.

Начало строительства было запланировано уже в ближайшее время. Однако сейчас реализация проекта оказалась под угрозой и не из-за нехватки финансирования, в связи с коррупционным скандалом в Донецком национальном медицинском университете, который является одной из ключевой составляющей эффективного функционирования будущей больницы.

Из Краматорска в Кропивницкий

После оккупации Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького был разбит на три филиала. Первый и основной находится в Краматорске, еще один в Мариуполе. Третий филиал в сентябре 2016 года появился в Кропивницком.

По состоянию на май 2021 года в ДНМУ на магистерском уровнем (врач) учится 2556 студентов. В Донецкой области получают образование врача 1737 человек и 431 проходят последипломное обучение (интернатура), еще более 3800 врачей в год проходит тематическое усовершенствования, стажировки и специализацию по различным специальностям. В Кропивницком учатся 813 человек, из них 408 иностранных гражданина, 405 – национальные студенты.

Начало работы университета в Кропивницком было связано с привлечением на обучение иностранных студентов. Но территориальная удаленность структурных подразделений негативно сказалась на управлении и контроле за их деятельностью. В результате это привело к целому ряду организационных и кадровых проблем, финансовых и имиджевых потерь.

Несмотря на сверхнизкое кадровое обеспечение образовательного процесса, с 2016 по 2018 гг. в Кропивницком происходили ежегодные наборы не только национальных, но и большого количества иностранных студентов (всего более 1200 человек). Это привело к неспособности обеспечить на факультетах полноценный учебный процесс, прежде всего по профильным – клиническим дисциплинам.

В связи с этим, в 2018 году Кропивницкий филиал попал в публичный скандал. Иностранные студенты вышли на протест в связи с отсутствием необходимой базы для прохождения обучения. Во время проверки комиссия выявила многочисленные финансовые нарушения и проблемы с надлежащим оформлением иностранцев.

В течение последующих лет факультеты в Кропивницком, фактически, находились не под контролем ректора и ответственных должностных лиц, а под контролем посторонних лиц, в частности, фирмы-контрактера "Украинские образовательные услуги".

В мае этого года ученым советом ДНМУ абсолютным большинством голосов путем открытого голосования (56 из 60 присутствующих, отсутствовали – 4 человека), принято решение о прекращение осуществления образовательной деятельности в Кропивницком после завершения текущего учебного года, которое введено в действие приказом и.о. ректора от 13 мая 2021 года.

Отмечается, что решение было принято в соответствии с п.1 ч.1 ст.1, пп.1, 2 ч.1 ст.32 закона Украины "О высшем образовании", которыми заведениям высшего образования гарантируется автономия, и п.14, ч.2 ст.32 закона Украины "О высшем образовании", по предписаниям которого образование, реорганизация и ликвидация своих структурных подразделений является исключительно прерогативой таких заведений.

Решение обосновано невозможностью выполнения лицензионных условий осуществления образовательной деятельности, утвержденных постановлением Кабинета министров, во избежание нарушений законодательства Украины в сфере высшего образования, поскольку образовательный процесс в Кропивницком не обеспечен необходимыми научно-педагогическими кадрами, поэтому есть высокий риск и предпосылка предоставления некачественных образовательных услуг.

Таким образом, университет решил сосредоточить учебные ресурсы и материально-техническую базу в базовом регионе – Донецкой области.

Но действие этого приказа временно остановлено решением восстановленного судом ректора Петра Кондратенко, вернувшегося на должность 23 июня 2021 года.

Особенность университета

ДНМУ является перемещенным учреждением высшего образования, которое обеспечивает региональные потребности Донецкой области в подготовке медицинских кадров. При этом заведение работает в условиях крайне ограниченных ресурсов.

По словам мэра Краматорска, университет, который находится в городе с 2014 года, до сих пор не имеет ни собственных учебных площадей, ни общежитий. Заведение "перебивается с тех площадей", которые смог предоставить город.

"Поэтому мы подписали с университетом меморандум о взаимодействии и сотрудничестве. Город сегодня прорабатывает целый ряд проектов на общую сумму около 500 млн гривен. Мы хотим отремонтировать основные площади, найти ресурс вне городского бюджета. Это будет создание новых площадей путем реконструкции существующих промышленных зданий", – описал ситуацию мэр, акцентировав на важности нахождения университета в Краматорске.

Как объясняют в самом университете, наличие еще одного филиала существенно снижает мощность и конкурентоспособность университета, требует дополнительной нагрузки, перераспределения научно-педагогических кадров и материально-технического обеспечения для организации учебного процесса, что делает невозможным развитие вообще и обуславливает системное снижение качества образования в учреждении.

На сегодня вуз стоит перед выбором – в каком из регионов сохранить и сконцентрировать мощности университета.

Ответ на этот вопрос является очевидным не только с политической точки зрения, а, в первую очередь учитывая то, что именно в Донецкой области обучается подавляющее большинство студентов национальных (1737 лиц), а также продолжают образование врачи-интерны (431 человек) и врачи-слушатели разных специальностей (3818 лиц).

Именно здесь сконцентрированы высокопрофессиональные научно-педагогические кадры (35 докторов наук, из них 30 профессоров, 90 кандидатов наук, 55 человек имеют ученое звание доцента), в медицинских учреждениях области работает большое количество кандидатов медицинских наук, которые поддерживают профессиональные связи с университетом, и потенциально могут быть привлечены к образовательному процессу.

Мэр города отмечает, что наличие медицинского вуза в Краматорске важно еще и в связи с началом строительства больницы областного уровня и других медицинских учреждений, которые нуждаются в большом количестве профессиональных врачей. Если коррупционный скандал в университете не удастся решить в ближайшее время – ситуация может выйти из-под контроля и поставить под вопрос будущее существование образовательного учреждения.

"Новая больница требует около 1,5 тысячи медработников. А учитывая нехватку медкадров, нельзя допустить, чтобы медуниверситет переехал или закрылся. Вы же понимаете, что пригласить сюда специалистов из Харькова, Днепра будет нереально. 200 человек возможно, да, но не 1,5 тысячи, ни на какие обещания и зарплаты", – добавил мэр.

Для развития университета мэрия еще с сентября прошлого года начала вести активную работа по восстановлению целостности структуры медицинского университета, а именно перевод филиала из города Кропивницкого в город Краматорск.

Для этого город выделил возможности реконструкции крупных объектов с привлечением внебюджетных средств для создания в течение двух лет современного университетского пространства.

Он добавил, что в университете учатся около 1,8 тысячи студентов, а до военных действий на Донбассе – около 5 тыс. За ближайшие 2-3 года городские власти планируют также создать для университета базу за счет не только городского бюджета, но и Европейского инвестиционного банка, программы соцэкономразвития и тому подобное.

В рамках этого планируется передача современных общежитий для студентов и выделение служебного жилья для педагогического состава. Сейчас в Краматорске даже перестраивают старую школу под общежитие для студентов-переселенцев.

Кроме того, местная власть работает над получением грантовых средств для ремонта и оборудования группы помещений общей площадью 23 тыс. кв м для размещения в них полностью учебной базы ДНМУ (студенческий городок), ведь на сегодня все помещения, где проходит учебный процесс, являются арендованными.

Однако, "палки в колеса" вставляет восстановленный в должности ректор Донецкого медуниверситета Петр Кондратенко, который снова сев в кресло руководителя вуза, тут же уволил и.о. ректора Майю Ермолаеву, с которой, собственно, и были достигнуты выше описанные договоренности и подписан меморандум.

"Действующее руководство вуза блокирует все эти процессы и сводит на нет все те результаты работы, которые в течение последнего года были упорядочены, в частности по устранению многочисленных нарушений действующего законодательства, которые касались оказания образовательных услуг иностранным гражданам, которые накопились за предыдущие годы", – объясняет мэр Краматорска.

Трижды отстраненный

Петр Кондратенко впервые был назначен на должность ректора ДНМУ в апреле 2018 года. Впрочем, уже зимой 2019 года он был отстранен от исполнения обязанностей в связи с досудебным расследованием, связанным с коррупцией.

В январе 2020 года Кондратенко вернулся к исполнению обязанностей ректора. Но ненадолго. Уже в августе приказом Минздрава Украины его отозвали с должности решением конференции трудового коллектива ДНМУ.

Позже решением Орджоникидзевского районного суда в Мариуполе Кондратенко восстановился в должности и 23 июня приступил к исполнению обязанностей.

Сразу по возвращению Кондратенко распорядился уволить председателя профсоюзного комитета ГНМУ С.М. Верзилова (который также является председателем высшего коллегиального органа университета – конференции трудового коллектива) и и.о. ректора, профессора М.В. Ермолаеву якобы "в связи с совершением аморального проступка" (между прочим, за избрание ее ректором проголосовало более 78% коллектива медвуза).

Кроме того, что Кондратенко является фигурантом коррупционных скандалов, сейчас он – обвиняемый, дело до сих пор рассматривается ВАКС.

Как рассказывают в университете, за его каденцию происходили нарушения на международном медицинском факультете, сформировался долг за обучение иностранных студентов почти 2 млн долларов.

В наследство вузу достались и судебные тяжбы с Кондратенко у которого свое видение работы медицинского университета, а именно оставить филиал университета в городе Кропивницком, уменьшить набор студентов, проводить обучение в старых помещениях, что не сходилось с мнением коллектива.

Восстановленный на посту ректора ДНМУ Петр Кондратенко (obs.in.ua)

По представлению наблюдательного совета ДНМУ от 25 июня 2021 г. высшим коллегиальным органом управления в третий раз принято решение об отзыве Кондратенко с должности ректора.

С соответствующим представлением университет уже обратился в Минздрав Украины. Сейчас от скорости решения министерства зависит не только дальнейшее развитие университета, но и программа по строительству областной больницы и развитие медицины в регионе в целом.

"Кондратенко саботирует меморандум и работу, которая была начата университетом и городскими властями по инфраструктурного развития образовательного учреждения. Но министр (министр здравоохранения Виктор Ляшко, – ред.) обещает решить этот вопрос в ближайшее время", – говорит городской голова.

По данным РБК-Украина, министерство, действительно, готовит решение об отстранении Кондратенко с должности ректора ДНМУ. Документ должен быть подписан уже в этом месяце.