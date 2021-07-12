Корупція та шахрайство. Чому будівництво лікарні в Краматорську опинилось під загрозою

Будівництво Краматорської обласної лікарні, яке має розпочатися цього року, опинилося під загрозою. Причина – корупційні схеми та бажання ряду зацікавлених осіб ошукати студентів Донецького національного медичного університету. Про те, чому трудовий колектив медвишу вже втретє розпорядився звільнити з посади ректора Петра Кондратенка та як ця ситуація загрожує будівництву обласної лікарні в Краматорську – в матеріалі РБК-Україна.

Будівництво обласної лікарні 3 рівня у Краматорську має розпочатися цього року. Лікарня розрахована на 660 міст, планується штат 1500 медичних працівників.

План проекту реалізовується за підтримки Донецької обласної держадміністрації й передбачає будівництво сучасного діагностичного центру терапевтичного та хірургічного корпусів, відділень ультразвукової, ендоскопічної та радіоізотопної діагностики, а також двох вертолітних майданчиків для потреб екстреної медицини.

Крім того, має бути збудоване сучасне службове житло для медичних працівників лікарні й готель для пацієнтів з інших міст України.

За словами мера Краматорська Олександра Гончаренка, наразі на Донбасі немає лікарні подібного рівня, оскільки Донецька лікарня ім. Калініна залишилася на окупованій території.

"Нова лікарня нарешті дозволить проводити високотехнологічні операції з найсучаснішим устаткування, яке було у Донецьку й залишилося на окупованій території. Цей проект життєво-важливий для регіону", – заявив Гончаренко в коментарі РБК-Україна.

Проект обласної лікарні 3 рівня у Краматорську (фото: facebook.com)

Будівництвом лікарні буде займатись компанія, яка в різний час проводила реконструкцію лікарні інтенсивної терапії в Маріуполі, діагностичного центру та опорної школи в Слов'янську. Принципова відмінність цієї лікарні від тих, які були досі збудовані в області в тому, що все підрозділи лікарні будуть об’єднанні під єдиним дахом.

Ця обласна лікарня має стати однією із небагатьох інфраструктурних медичних проектів в Україні, яка була збудована з нуля за весь час незалежності країни. Медустанова зможе забезпечити якісною високоспеціалізованою медичною допомогою мешканців Донеччини, Луганщини й, навіть, Харківщини.

Фінансування здійснюється з державного бюджету. Як зазначив мер, перший транс у розмірі близько 250 млн грн від Донецькою ОДА уже отримано. В цілому проект оцінюється у 9 млрд грн. Термін будівництва – 4-5 років.

Початок будівництва був запланований уже найближчим часом. Проте наразі реалізація проекту опинилася під загрозою й не через брак фінансування, у зв'язку з корупційним скандалом у Донецькому національному медичному університету, який є однією з ключовою складовою ефективного функціонування майбутньої лікарні.

З Краматорська у Кропивницький

Після окупації Донецький національний медичний університет ім. М.Горького був розбитий на три філії. Перша й основна знаходиться у Краматорську, ще одна в Маріуполі. Третя філія у вересні 2016 року з'явилась у Кропивницькому.

Станом на травень 2021 року в ДНМУ за магістерським рівнем (лікар) навчається 2556 студентів. У Донецькій області здобувають освіту лікаря 1737 осіб та 431 проходять післядипломне навчання (інтернатура), ще понад 3800 лікарів на рік проходить тематичне удосконалення, стажування, спеціалізацію з різних спеціальностей. У Кропивницькому навчаються 813 осіб, з них 408 іноземних громадянина, 405 – національні студенти.

Початок роботи університету у Кропивницькому був пов’язаний із залученням на навчання іноземних студентів. Але територіальна віддаленість структурних підрозділів негативно позначилася на управлінні та контролі за їхньою діяльністю. В результаті це призвело до цілої низки організаційних та кадрових проблем, фінансових та іміджевих втрат.

Попри наднизьке кадрове забезпечення освітнього процесу, з 2016 по 2018 рр. у Кропивницькому відбувалися щорічні набори не лише національних, а й великої кількості іноземних студентів (загалом понад 1200 осіб). Це призвело до неспроможності забезпечити на факультетах повноцінний навчальний процес, передусім з профільних – клінічних дисциплін.

У зв'язку з цим, у 2018 році Кропивницька філія потрапила у публічний скандал. Іноземні студенти вийшли на протест у зв'язку з відсутністю необхідної бази для проходження навчання. Під час перевірки комісія виявила численні фінансові порушення та проблеми з належним оформленням іноземців.

Протягом наступних років факультети у Кропивницькому, фактично, перебували не під контролем ректора та відповідальних посадовців, а під контролем сторонніх осіб, зокрема, фірми-контрактера "Українські освітні послуги".

У травні цього року вченою радою ДНМУ абсолютною більшістю голосів шляхом відкритого голосування (56 із 60 присутніх, відсутніми були – 4 особи), прийнято рішення про припинення провадження освітньої діяльності у Кропивницькому після завершення поточного навчального року, яке введено у дію наказом в.о. ректора від 13 травня 2021 року.

Зазначається, що рішення було прийнято відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 1, пп. 1, 2 ч. 1 ст. 32 закону України "Про вищу освіту", якими закладам вищої освіти гарантується автономія, та п. 14, ч. 2 ст. 32 закону України "Про вищу освіту", за приписами якого утворення, реорганізація та ліквідація своїх структурних підрозділів є виключно прерогативою таких закладів.

Рішення обґрунтоване неможливістю виконання ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету міністрів, з метою уникнення порушень законодавства України у сфері вищої освіти, оскільки освітній процес у Кропивницькому не забезпечений необхідними науково-педагогічними кадрами, тому є високий ризик та передумова надання неякісних освітніх послуг.

Таким чином, університет вирішив зосередити навчальні ресурси та матеріально-технічну базу у базовому регіоні – Донецькій області.

Проте дію цього наказу тимчасово зупинено рішенням поновленого судом ректора Петра Кондратенка, який повернувся на посаду 23 червня 2021 року.

Особливість університету

ДНМУ є переміщеним закладом вищої освіти, який забезпечує регіональні потреби Донецької області у підготовці медичних кадрів. При цьому заклад працює в умовах вкрай обмежених ресурсів.

За словами мера Краматорська, університет, який знаходиться у місті з 2014 року, досі не має ні власних навчальних площ, ні гуртожитків. Заклад "перебивається з тих площ", які змогло надати місто.

"Тому ми підписали з університетом меморандум про взаємодію і співпрацю. Місто сьогодні опрацьовує цілий ряд проектів на загальну суму близько 500 млн гривень. Ми хочемо відремонтувати основні площі, знайти ресурс поза міського бюджету. Це буде створення нових площ шляхом реконструкції існуючих промислових будівель", – описав ситуацію мер, акцентувавши на важливості знаходження університету в Краматорську.

Як пояснюють в самому університеті, наявність ще однієї філії суттєво знижує потужність та конкурентоспроможність університету, вимагає додаткового навантаження, перерозподілу науково-педагогічних кадрів та матеріально-технічного забезпечення для організації навчального процесу, що унеможливлює розвиток взагалі та зумовлює системне зниження якості освіти в закладі.

На сьогодні виш стоїть перед вибором – у якому з регіонів зберегти та сконцентрувати потужності університету.

Відповідь на це питання є очевидною не лише з політичної точки зору, а, у першу чергу з огляду на те, що саме у Донецькій області навчається переважна більшість національних студентів (1737 осіб), а також продовжують освіту лікарі-інтерни (431 особа) та лікарі-слухачі різних спеціальностей (3818 осіб).

Саме тут сконцентровані високопрофесійні науково-педагогічні кадри (35 докторів наук, з них 30 професорів, 90 кандидатів наук, 55 осіб мають вчене звання доцента), у медичних закладах області працює велика кількість кандидатів медичних наук, які підтримують професійні зв’язки з університетом, та потенційно можуть бути залучені до освітнього процесу.

Мер міста наголошує, що наявність медичного вишу в Краматорську важлива ще й у зв’язку з початком будівництва лікарні обласного рівня та інших медичних закладів, які потребують великої кількості професіональних лікарів. Якщо корупційний скандал в університеті не вдасться вирішити найближчим часом – ситуація може вийти з під контролю й поставити під питання майбутнє існування освітнього закладу.

"Нова лікарня потребує близько 1,5 тисяч медпрацівників. А з огляду на брак медкадрів, Краматорську не можна допустити, щоб медуніверситет переїхав або закрився. Ви ж розумієте, що запросити сюди фахівців з Харкова, Дніпра буде нереально. 200 осіб можливо, так, але не 1,5 тисяч, ні на які обіцянки і зарплати", – додав мер.

Для розвитку університету мерія ще з вересня минулого року почала вести активну робота по відновленню цілісності структури медичного університету, а саме переведення філії з міста Кропивницького в місто Краматорськ.

Для цього місто виділило можливості реконструкції великих об’єктів з залученням позабюджетних коштів для створення протягом двох років сучасного університетського простору.

Він додав, що в університеті навчаються близько 1,8 тисячі студентів, а до військових дій на Донбасі – близько 5 тис. За найближчі 2-3 роки міська влада планує також створити для університету базу коштом не лише міського бюджету, а й Європейського інвестиційного банку, програми соцекономрозвитку тощо.

В рамках цього планується передача сучасних гуртожитків для студентів та виділення службового житла, для педагогічного складу. Зараз у Краматорську навіть перебудовують стару школу під гуртожиток для студентів-переселенців.

Крім того, місцева влада працює над отриманням грантових коштів для ремонту та обладнання групи приміщень загальною площею 23 тис. кв м для розміщення у них повністю навчальної бази ДНМУ (студентське містечко), адже на сьогодні усі приміщення, де триває навчальний процес, є орендованими.

Втім, "палиці в колеса" вставляє відновлений на посаді ректор Донецького медуніверситету Петро Кондратенко, який знову сівши в крісло керівника вишу, тут же звільнив в.о. ректора Майю Єрмолаєву, з якої, власне, і були досягнуті вище описані домовленості та підписано меморандум.

"Чинне керівництво вузу блокує усі ці процеси й зводить нанівець усі ті результати роботи, які протягом останнього року були впорядковані, зокрема щодо виправлення численних порушень діючого законодавства, які стосувалися надання освітніх послуг іноземним громадянам, що накопичилися за попередні роки", – пояснює мер Краматорська.

Тричі відсторонений

Петро Кондратенка вперше було призначено на посаду ректора ДНМУ у квітні 2018 року. Утім, вже взимку 2019 року його було відсторонено від виконання обов’язків у зв’язку з досудовим розслідуванням, пов’язаним з корупцією.

У січня 2020 року Кондратенко повернувся до виконання обов’язків ректора. Але ненадовго. Вже у серпні наказом МОЗ України його відкликали з посади рішенням конференції трудового колективу ДНМУ.

Пізніше рішенням Орджонікідзевського районного суду у Маріуполі Кондратенко поновився на посаді й 23 червня приступив до виконання обов’язків.

Одразу по поверненню Кондратенко розпорядився звільнити голову профспілкового комітету ДНМУ С.М. Верзілова (який також є головою вищого колегіального органу університету – Конференції трудового колективу) та в.о. ректора, професора М.В. Єрмолаєвої нібито "у зв’язку з вчиненням аморального проступку" (між іншим, за обрання її ректором проголосувало понад 78% колективу медвишу).

Окрім того, що Кондратенко є фігурантом корупційних скандалів, наразі він – обвинувачений, справа досі розглядається ВАКС.

Як розповідають в університеті, за його каденцію відбувались порушення на міжнародному медичному факультеті, сформувався борг за навчання іноземних студентів майже 2 млн доларів.

У спадщину медвишу дісталися й судові тяганини з Кондратенком у якого своє бачення роботи медичного університету, а саме залишити філію університету у місті Кропивницькому, зменшити набір студентів, проводити навчання в старих приміщеннях, що не сходилося з думкою колективу.

Відновлений на посаді ректора ДНМУ Петро Кондратенко (фото: obs.in.ua)

За поданням наглядової ради ДНМУ від 25 червня 2021 р. вищим колегіальним органом управління втретє прийнято рішення про відкликання Кондратенка з посади ректора.

З відповідним поданням університет вже звернувся до МОЗ України. Наразі від швидкості рішення міністерства залежить не лише подальший розвиток університету, а й програма з будівництва обласної лікарні та розвиток медицини в регіоні в цілому.

"Кондратенко саботує меморандум і роботу, яка була розпочата університетом та міською владою щодо інфраструктурного розвитку освітнього закладу. Але міністр (міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, – ред.) обіцяє вирішити це питання найближчим часом", – говорить міський голова.

За даними РБК-Україна, міністерство, дійсно, готує рішення щодо відсторення Кондратенка з посади ректора ДНМУ. Документ має бути підписано вже цього місяця.