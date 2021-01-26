Коррупция с большой дороги. Как Олейник контролировал господряды в Днепропетровской области

В 2020 году практически все тендеры ДнепрОГА выигрывали близкие к Святославу Олейнику фирмы (фото: oblrada.dp.gov.ua)

Персона экс-главы Днепропетровского облсовета Святослава Олейника часто попадает в фокус украинских медиа. В последнее время чаще всего в связи с провалом президентской "Большой стройки" в регионе, заморозкой значительного количества недостроенных объектов и коррупционными схемами с государственными подрядами.

Даже после ухода с топ-должности, вопросов к Олейнику осталось много, и сейчас, как известно, бывшим главой облсовета активно занимаются НАБУ и ГФС.

Интерес правоохранителей может быть также обусловлен еще тем, что в 2020 году практически все тендеры ОГА выигрывали близкие к нему фирмы. Подробнее об этом – в материале РБК-Украина.

На конец осени в Днепропетровской области сложилась катастрофическая ситуация с десятками незавершенных объектов строительства, среди которых больницы, школы, детсады, стадионы и спорткомплексы. Количество объектов, которые строились и реконструировались в Днепропетровской области, упало с 310 до 30.

Но областные власти в лице экс-главы ОГА Александра Бондаренко (уволенного в декабре 2020 года) до недавнего времени продолжали проводить новые и новые тендеры. И на этих тендерах регулярно выигрывали одни и те же компании, что не могло не вызвать подозрений.

Более того, как выяснилось, главными победителями тендеров неизменно оказывались фирмы, которые так или иначе связаны с экс-главой облсовета Святославом Олейником.

Как так получилось, что представитель президентской вертикали, бывший глава Днепропетровской ОГА мог допустить подобную ситуацию? Ведь глава облгосадминистрации никоим образом от него не зависим по статусу. Более того, он имел все возможности показать свою субъектность.

В то же время стоит отметить, что в последние годы фирмы Олейника получали многомиллионные подряды от государства на строительство и ремонт инфраструктуры. Причем качество работ всегда было, прямо скажем, плохое.

Например, дорожно-строительная фирма УПС, аффилированная со Святославом Олейником даже становилась фигурантом судебных разбирательств из-за откровенно халтурного ремонта дорог области. Причем суммы фигурировали астрономические - УПС освоил миллиард бюджетных гривен. Службе автомобильных дорог области пришлось через суд заставлять УПС исправить недоработки. Правда, ремонт после ремонта во многих случаях был сделан также халтурно.

По данным журналистов, с самого начала бывший глава Днепрооблсовета был крайне заинтересован в том, чтобы установить максимальный уровень взаимодействия с неопытным новоиспеченным главой облгосадминистрации, назначенным осенью 2019 года.

Случайно или нет, но внештатным и наиболее влиятельным советником экс-губернатора стал юрист Олейника, руководитель компании Investment Service Ukraine Иван Герасименко. Он сопровождал главу ОГА буквально во всех поездках, присутствовал на всех мероприятиях и заседаниях.

Вскоре на должности заместителей были назначены и другие люди из окружения бывшего главы облсовета - Александр Москаленко (менеджер строительной компании, которую связывают с Олейником) и Максим Скрипник – экс-прокурор, бывший коллега Олейника по работе в прокуратуре.

Фото: Иван Герасименко (слева) и Александр Бондаренко (facebook.com)

Кроме того, в 2020 году практически в каждом департаменте облгосадминистрации появился чиновник, так или иначе близкий к Святославу Олейнику.

По данным источников из ДнепроОГА, буквально все платежи таким образом могли проходить согласование у Олейника. Таким образом, он мог контролировать, как действовать с теми или иными подрядчиками строительства.

Тендеры по строительству

Одним из наиболее ярких примеров коррупции на тендерах стали успехи компании "ССА Энерджи", на счету которой десятки выигранных подрядов при очень сомнительных обстоятельствах.

Причем эта компания выигрывала все – начиная с ремонта тротуаров в городах и селах области (чем ОГА вообще не должна заниматься) и заканчивая крупными госзаказами. Во всех случаях конкуренция на тендерах также была достаточно сомнительная – участвовали две компании с очевидными признаками сговора, а на аукционе не фиксировалось понижение цены.

Именно таким образом, ООО "ССА Энерджи" выиграла тендеры на благоустройство пешеходной улицы в селе Новогниде Синельниковского района на 9,4 млн грн, благоустройство парковой зоны в пгт Покровское на 13,7 млн грн, капремонты тротуаров в смт Илларионово на 1,16 млн грн, 2,01 млн грн и 2,29 млн грн, и в городе Синельниково на 2,26 млн грн и 3,5 млн грн.

Впрочем, какими бы не были суммы выделенных средств, компании из орбиты Олейника всегда придерживаются качества с отметкой "минус", о чем можно судить по этим фото.

Связь Святослава Олейника и его окружения с фирмой "ССА Энерджи" прослеживается довольно легко. Бывшим директором и учредителем (в период с 27.05.20 по 03.08.20) компании является некий Евгений Понур. Он же является руководителем фирмы "Николь Индастри", аффилированной с Олейником.

Еще одно связанное лицо в клубке фирм, имеющих отношение к экс-главе Днепропетровского облсовета – 21-летний Олег Поторока (сын Натальи Бахиной, родственницы гражданской жены Олейника Ирины Гуназы).

Поторока является единственным учредителем компании "Студия "Арт Бетон" и сооснователем той же ООО "Николь Индастри", бывшим учредителем которой был дядя Святослава Олейника – Николай Олейник.

В соответствии с протоколом общего собрания участников ООО "Студия "Арт Бетон" от 26.04.2016 № 21 доверенным лицом сооснователя этой фирмы, кипрского предприятия Rimow Consulting Ltd, является Иван Герасименко, который является доверенным лицом Святослава Олейника. Также вместе с Иваном Герасименко, Олейник был конечным бенефициарным владельцем украинских предприятий ООО "Украинский медиа системы" и ООО "Инвестмент Сервис Юкрейн".

В общем, взаимосвязь всех этих лиц и компаний легко прослеживается. И отдельного упоминания заслуживает деятельность "Николь Индастри".

Так, в Днепре отлично помнят скандал 2014 года, когда "Николь Индастри" укладывала в центре города плитку. Деньги на реконструкцию провели через тендерный подряд "Текущий ремонт автодорог". Подрядчиком стал "УПС", а сумма договора достигла 35,7 млн грн.

По документам плитку закупили у предприятия "Николь Индастри", причем вполовину дороже. По этому факту местные правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 4 ст. 191 УК Украины (присвоение имущества в особо крупных размерах).

И вот в руках экс-главы Днепропетровского облсовета оказался новый флагман тендерных побед. За 2019-2020 фирма "ССА Енерджи" выиграла несколько десятков торгов Днепропетровской ОГА. Аналогии с "Николь Индастри" напрашиваются сами собой.

Вот, например, как на сайте Prozorro отображены проведенные словно под копирку десятки торгов на текущий ремонт автомобильных дорог (а если точнее - на организацию дорожного движения, что по факту является простым установлением отражательных элементов на уже отремонтированной дороге), где все та же "ССА Енерджи" неизменно конкурировала с одной и той же фирмой "Будремсвит" и также неизменно выигрывала тендер без понижения цены.

На дороге местного значения О041406 Просяная - Великомихайловка км 0+000-км 18+900 Покровского района Днепропетровской области. Тендер на сумму 1 273 254 грн. Участники: ООО "ССА Энерджи" – 1 273 066,25 грн и ООО "Будремсвит" – 1 273 200,00 грн. Победитель: ООО ССА "Энерджи" 1 273 066,25 грн.

На дороге местного значения О041302 Петропавловка - Солнцево - Богдановка км 16+350 – км 26+075 Павлоградского района Днепропетровской области. Тендер на сумму 534 250 грн. Участники: ООО "ССА Энерджи" 533 902,86 грн и ООО "Будремсвит" – 534 250 грн. Победитель: ООО "ССА Энерджи" – 533 902,86 грн.

На дороге местного значения О041106 Зеленое – Богдановка – Богуслав км 0+000-км 18+600. Тендер на сумму 294 900 грн. Участники: ООО "ССА Энерджи" – 294 811,87 грн и ООО "Будремсвит" – 294 900 грн. Победитель: ООО "ССА Энерджи" – 294 811,87.

На дороге местного значения О041405 Гавриловка – Ивановка – Новопавловка км 0+000-км 4+990 Покровского района Днепропетровской области. Тендер на сумму 359 705 грн. Участники: ООО "ССА Энерджи" 359 378,59 грн и ООО "Будремсвит" – 359 700 грн. Победитель: ООО "ССА Энерджи" – 359 378,59 грн.

На дороге местного значения О040201 Васильковка – Николаевка км 0+000-км 13+510 Васильковского района Днепропетровской области. Тендер на сумму 787 333 грн. Участники: ООО "ССА Энерджи" – 787 193,38 грн и ООО "Будремсвит" – 787 300 грн. Победитель: ООО "ССА Энерджи" - 787 193,38 грн.

На дороге местного значения О041106 Зеленое – Богдановка – Богуслав км 18+600-км 33+830 Павлоградского района Днепропетровской области. Тендер на сумму 1 084 891 грн. Участники: ООО "ССА Энерджи" – 1 084 354,25 грн и ООО "Будремсвит" – 1 084 800 грн. Победитель: ООО "ССА Энерджи" – 1 084 354,25 грн.

На дороге местного значения О041403 Андреевка – /Т-04-01/ км 0+000-км 3+540 Покровского района Днепропетровской области. Тендер на сумму 269 315 грн. Участники: ООО "ССА Энерджи" – 269 054,58 грн и ООО "Будремсвит" – 269 300 грн. Победитель: ООО "ССА Энерджи" – 269 054,58 грн.

Стоит также отметить, что, по всей видимости, торги были ориентированы на то, чтобы максимально освоить деньги к концу года – договора были заключены в начале декабря и должны были быть закрыты до 31 декабря 2020 года. Причем их выполнение, похоже, так и осталось на бумаге, зато полная оплата должна быть проведена. Как бы там ни было, антикоррупционные и правоохранительные органы должны обратить внимание к происходящему в регионе на дорожных тендерах и поставить соответствующую правовую оценку.