Большой саботаж "Большой стройки". Как Олейник и Бондаренко завалили программу президента

Глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко (слева) и глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник (справа)

О неуспеваемости, недоделах и провалах областных властей Днепропетровской области в реализации президентской программы "Большая стройка" много писали как местные, так и центральные медиа.

Своеобразный тандем главы Днепропетровского облсовета Святослава Олейника и главы ОГА Александра Бондаренко имеет множество примеров. О конкретных свидетельствах того, что в регионе, действительно, провалена работа, объекты заморожены, недостроены или сданы с ужасающим браком – в материале РБК-Украина.

Стоит отметить, что речь идет даже не об абсолютно новых объектах, которые пришлось строить с нуля. Большое количество ремонтов и строительных работ были на высоком уровне готовности еще при предыдущей команде в Днепропетровской ОГА, которая ушла летом 2019 года.

Однако, чтобы оценить, какими темпами начало идти строительство объектов на территории области, когда их отдали под кураторство Олейника и Бондаренко, достаточно посмотреть на статистику.

Перечисленные объекты – лишь яркая иллюстрация того, насколько "крепкие хозяйственники" сейчас занимаются строительством в области. На самом деле десятки школ и садиков, больниц и стадионов Днепропетровской области превратились в недострои, дальнейшая судьба которых теперь совершенно неясна.

Если еще в 2019 году в области строилось и реконструировалось 310 объектов, теперь их число сократилось до 30. Из них до конца года в лучшем случае достроят 3, причем, по всей вероятности, сдадут без мебели, отопления, света и приведенной в порядок территории вокруг.

Новый менеджмент

Причина недоделов не только в строителях, как можно было предположить, хотя контроль за качеством работ – тоже непосредственные обязанности областных властей в лице Святослава Олейника и Александра Бондаренко.

Как выяснилось, причин несколько. Во-первых, областная власть решила вынудить подрядчиков снизить стоимость работ. Кто был несогласен, тот попадал в черный список, и оплату получал значительно позже. Что, конечно же, сказывалось на том, что подрядчики не могли закупать материалы, платить зарплаты и налоги.

Разумеется, все эти изменения в стоимости работ никак не были отражены в системе Prozzoro, что уже является нарушением законодательства. В то же время в области многие подрядчики утверждают, что Олейник якобы требовал деньги и давал команду оплачивать акты выполненных работ только после того, как подрядчики рассчитаются предварительно с ним. Речь может идти об откатах в 20-25%.

Взамен тех, кто не соглашался на подобные условия, на бюджетные подряды заходили новые компании, многие из которых так или иначе были связаны с тем же Олейником и чаще всего оставляли после себя некачественно сделанные объекты.

Вторая особенность менеджмента от тандема главы облсовета и главы ОГА – урезание смет. Для того чтобы экономить на сметной стоимости, исключаются некоторые виды ремонтных и отделочных работ, а в школах и садиках остается старая мебель и оборудование.

Как писали местные издания, такая ситуация наблюдается – в школах в Перещепино, в пгт. Томаковка, Покровском и Чаплино, в селе Волосское, в детских садах в пгт. Илларионово и селах Вольное и Николаевка.

И пока областные власти рассказывали насколько они умеют экономить, начался строительный сезон и сметы снова выросли. Изначальная цена в 70 миллионов (с новой мебелью и оборудованием, благоустройством и стадионом) для школы в г. Перещепино превратилась в 120 миллионов – но уже без новой мебели, со старым оборудованием, без благоустройства и конечно же без стадиона. Школу в Волосском открыли вообще без мебели, а в Перещепино дети сели за старые парты.

От урезания смет пострадал и стадион "Спартак" в Кривом Роге. После того как Олейник урезал смету его реконструкции (суммарно она была уменьшена более чем на 60%), из проекта были вычеркнуты реконструкция футбольного поля с искусственным покрытием, игровые площадки, отделка и комплектация новых внутренних помещений, реконструкция старых трибун, ремонт старых внутренних помещений, благоустройство территории, количество беговых дорожек уменьшено с 10 до 6, и т.д. В общем, все то, что позволяло бы стадион называть стадионом.

Что область получила в итоге? Под маркой "Большой стройки", за которую репутационно отвечает президент, руководители области, судя по всему, под видом готовых объектов в большей степени сдадут халтуру, порой представляющую даже опасность для жизни.

Экскурсия по недостроям

Масштабы провалов областной власти в деле строительства новой и ремонта старой инфраструктуры под знаменем президентской программы "Большая стройка" впечатляют. Картина выглядит еще более удручающе, если присмотреться внимательно даже к тем объектам, которые уже сданы в эксплуатацию.

Один из ярких примеров – школа №126 в Днепре. Ее начали ремонтировать с большим энтузиазмом еще в конце 2018 года, а уже к середине 2019 года она имела 70% готовности. Реконструкция уверенным шагом двигалась к финалу, подрядчик планировал завершить ремонтные работы к 1 сентября 2019 года, хотя по плану окончания строительных работ значился декабрь 2019 года.

После урезание смет на ремонт школы, подрядчик заканчивал на скорую руку и с большой экономией, и на качество работ директор школы неоднократно жаловался. Жалобы ни к чему не привели, а дети 1 сентября 2020 года дети сели за старые парты.

Вот, например, перечень недоделов в этой школе, которы опубликовал депутат Днепропетровского облсовета Виталий Погосян.

Фотографии "реконструкции", которые также доступные в сети, еще больше демонстрируют глубину проблем, которые теперь получило руководство школы, ученики и их родители.

Все это – не отдельные недоделки, которые можно косметически скрыть. Они повсеместны, и местами действительно могут быть опасны для детей и персонала школы.

Например, высота ступенек подиума в актовом зале – от 18 до 29 сантиметров. При том, что высота ступеней должна быть не больше чем 15 сантиметров. По этим ступеням ходить детям, причем разных возрастов.

Кроме того, тонкие плиты подвесного потолка уже выгибаются под собственным весом.

На первом этаже (работа 2020 года) появились трещины в гипсокартоновых стенах хотя ни на втором, ни на третьем этажах этого нет.

Очень много оконных отливов установлено с уклоном к окнам и по причине этого вода попадает на стену с утеплителем.

Снегозадержатели установлены не на краю кровли, а на расстоянии метра 3 от края. Зимой будет очень опасно ходить возле этого здания, поскольку снег будет соскальзывать с кровли и неизвестно, чем это может в итоге закончится. Причем снегозадержатели установлены еще и не все. Хорошую порцию снега или льда на голову можно получить на боковом входе в школу. И даже в районе пандуса (главный вход в школу).

Кстати, само ограждение пандуса также заботливо подвязано скотчем.

Фасады здания радуют глаз не только непредсказуемым расположением прямоугольников, но и разными материалами. А так же полным спектром желтого цвета (видимо, так же издержки экономии).

Более того, краска с панелей уже начала облазить.

Что характерно, со слов директора школы, до Олейника и Бондаренко строительные и ремонтные работы велись качественно.

Безусловно, все вышеописанное не выдерживает никакой критики. И по-хорошему спрашивать с областных властей начинать пора уже. Поскольку сейчас "Большую стройку" президента в исполнении руководителей Днепропетровской области впору можно назвать не иначе, как "Большой саботаж".