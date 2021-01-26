Корупція з великої дороги. Як Олійник контролював держпідряди в Дніпропетровській області

У 2020 році практично всі тендери ДніпрОДА вигравали близькі до Святослава Олійника фірми (фото: oblrada.dp.gov.ua)

Персона екс-голови Дніпропетровської облради Святослава Олійника часто потрапляє у фокус українських медіа. Останнім часом найчастіше у зв'язку з провалом президентського "Великого будівництва" в регіоні, заморожуванням значної кількості недобудованих об'єктів і корупційними схемами з державними підрядами.

Навіть після відходу з топ-посади, питань до Олійнику залишилося багато, і зараз, як відомо, колишнім головою облради активно займаються НАБУ і ДФС.

Інтерес правоохоронців може бути також зумовлений ще й тим, що у 2020 році практично всі тендери ОДА вигравали близькі до нього фірми. Детальніше про це – в матеріалі РБК-Україна.

На кінець осені у Дніпропетровській області склалася катастрофічна ситуація з десятками незавершених об'єктів будівництва, серед яких лікарні, школи, дитсадки, стадіони та спорткомплекси. Кількість об'єктів, які будувалися і реконструювалися в Дніпропетровській області, впало з 310 до 30.

Але обласна влада в особі екс-голови ОДА Олександра Бондаренка (звільненого в грудні 2020 року) до недавнього часу продовжували проводити нові тендери. І на цих тендерах регулярно вигравали одні й ті ж компанії, що не могло не викликати підозр.

Більш того, як з'ясувалося, головними переможцями тендерів незмінно виявлялися фірми, які так чи інакше пов'язані з екс-головою облради Святославом Олійником.

Як так вийшло, що представник президентської вертикалі, колишній голова Дніпропетровської ОДА міг допустити таку ситуацію? Адже голова облдержадміністрації жодним чином від нього не залежить за статусом. Більш того, він мав всі можливості показати свою суб'єктність.

Водночас варто відзначити, що в останні роки фірми Олійника отримували багатомільйонні підряди від держави на будівництво і ремонт інфраструктури. Причому якість робіт завжди була, прямо скажемо, поганою.

Наприклад, дорожньо-будівельна фірма УПС, афільована зі Святославом Олійником навіть ставала фігурантом судових розглядів через відверто халтурного ремонту доріг області. Причому суми фігурували астрономічні - УПС освоїв мільярд бюджетних гривень. Службі автомобільних доріг області довелося через суд змушувати УПС виправити недоробки. Правда, ремонт після ремонту у багатьох випадках був зроблений також халтурно.

За даними журналістів, з самого початку колишній глава облради був вкрай зацікавлений у тому, щоб встановити максимальний рівень взаємодії з недосвідченим новоспеченим головою облдержадміністрації, призначеним восени 2019 року.

Випадково чи ні, але позаштатним і найбільш впливовим радником екс-губернатора став юрист Олійника, керівник компанії Investment Service Ukraine Іван Герасименко. Він супроводжував главу ОДА буквально у всіх поїздках, був присутній на усіх заходах і засіданнях.

Незабаром на посади заступників були призначені й інші люди з оточення колишнього голови облради - Олександр Москаленко (менеджер будівельної компанії, що пов'язують Олійнику) і Максим Скрипник – екс-прокурор, колишній колега Олійника по роботі в прокуратурі.

Фото: Іван Герасименко (ліворуч) і Олександр Бондаренко (facebook.com)

Крім того, у 2020 році практично в кожному департаменті облдержадміністрації з'явився чиновник, який був так чи інакше близький до Святослава Олійника.

За даними джерел з ДніпрОДА, буквально всі платежі таким чином могли проходити узгодження в Олійника. Таким чином, він міг контролювати, як діяти з тими чи іншими підрядниками будівництва.

Тендери з будівництва

Одним з найбільш яскравих прикладів корупції на тендерах стали успіхи компанії "ССА Енерджі", на рахунку якої десятки виграних підрядів при дуже сумнівних обставин.

Причому ця компанія вигравала все – починаючи з ремонту тротуарів в містах і селах області (чим ОДА взагалі не повинна займатися) і закінчуючи великими держзамовленнями. У всіх випадках конкуренція на тендерах також була досить сумнівна – брали участь дві компанії з очевидними ознаками змови, а на аукціоні не фіксувалося зниження ціни.

Саме таким чином, ТОВ "ССА Енерджі" виграла тендери на благоустрій пішохідної вулиці в селі Новогниде Синельниківського району на 9,4 млн грн, благоустрій паркової зони в смт Покровське на 13,7 млн грн, капремонти тротуарів у смт Іларіонове на 1,16 млн грн, 2,01 млн грн і 2,29 млн грн, і в місті Синельниковому на 2,26 млн грн і 3,5 млн грн.

Втім, якими б не були суми виділених коштів, компанії з орбіти Олійника завжди дотримуються якості з позначкою "мінус", про що можна судити по цих фото.

Зв'язок Святослава Олійника і його оточення з фірмою "ССА Енерджі" простежується досить легко. Колишнім директором і засновником (в період з 27.05.20 за 03.08.20) компанії є такий собі Євген Понур. Він же є керівником фірми "Ніколь Індастрі", афільованої з Олійником.

Ще одна пов'язана особа в клубку фірм, що мають відношення до екс-голови Дніпропетровської облради – 21-річний Олег Поторока (син Наталії Бахиної, родички цивільної дружини Олійника Ірини Гунази).

Поторока є єдиним засновником компанії "Студія "Арт Бетон" і співзасновником тієї ж ТОВ "Ніколь Індастрі", колишнім засновником якої був дядько Святослава Олійника – Микола Олійник.

Згідно з протоколом загальних зборів учасників ТОВ "Студія "Арт Бетон" від 26.04.2016 № 21 довіреною особою співзасновник цієї фірми, кіпрського підприємства Rimow Consulting Ltd, є Іван Герасименко, який є довіреною особою Святослава Олійника. Також разом з Іваном Герасименком, Олійник був кінцевим бенефіціарним власником українських підприємств ТОВ "Український медіа системи" та ТОВ "Інвестмент Сервіс Юкрейн".

Загалом, взаємозв'язок всіх цих осіб і компаній легко простежується. І окремої згадки заслуговує діяльність "Ніколь Індастрі".

Так, у Дніпрі відмінно пам'ятають скандал 2014 року, коли "Ніколь Індастрі" вкладала в центрі міста плитку. Гроші на реконструкцію провели через тендерний підряд "Поточний ремонт автодоріг". Підрядником став "УПС", а сума договору досягла 35,7 млн грн.

За документами плитку закупили у підприємства "Ніколь Індастрі", причому вполовину дорожче. За цим фактом місцеві правоохоронці порушили кримінальну справу за ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення майна в особливо великих розмірах).

І ось в руках екс-голови Дніпропетровської облради опинився новий флагман тендерних перемог. За 2019-2020 фірма "ССА Енерджі" виграла кілька десятків торгів Дніпропетровської ОДА. Аналогії з "Ніколь Індастрі" напрошуються самі собою.

Ось, наприклад, як на сайті Prozorro відображені проведені наче під копірку десятки торгів на поточний ремонт автомобільних доріг (а якщо точніше - на організацію дорожнього руху, що за фактом є простим встановленням відбиваючих елементів на вже відремонтованій дорозі), де все та ж "ССА Енерджі" незмінно конкурувала з однією і тією ж фірмою "Будремсвіт" і також незмінно вигравала тендер без пониження ціни

На дорозі місцевого значення О041406 Просяна - Великомихайлівка км 0+000-км 18+900 Покровського району Дніпропетровської області. Тендер на суму 1 273 254 грн. Учасники: ТОВ "ССА Енерджі" – 1 273 066,25 грн і ТОВ "Будремсвіт" – 1 273 200,00 грн. Переможець: ТОВ ССА "Енерджі" 1 273 066,25 грн.

На дорозі місцевого значення О041302 Петропавлівка - Солнцево - Богданівка км 16+350 – км 26+075 Павлоградського району Дніпропетровської області. Тендер на суму 534 250 грн. Учасники: ТОВ "ССА Енерджі" 533 902,86 грн і ТОВ "Будремсвіт" – 534 250 грн. Переможець: ТОВ "ССА Енерджі" – 533 902,86 грн.

На дорозі місцевого значення О041106 Зелене – Богданівка – Богуслав км 0+000-км 18+600. Тендер на суму 294 900 грн. Учасники: ТОВ "ССА Енерджі" – 294 811,87 грн і ТОВ "Будремсвіт" – 294 900 грн. Переможець: ТОВ "ССА Енерджі" – 294 811,87.

На дорозі місцевого значення О041405 Гаврилівка – Іванівка – Новопавлівка км 0+000-км 4+990 Покровського району Дніпропетровської області. Тендер на суму 359 705 грн. Учасники: ТОВ "ССА Енерджі" 359 378,59 грн і ТОВ "Будремсвіт" – 359 700 грн. Переможець: ТОВ "ССА Енерджі" – 359 378,59 грн.

На дорозі місцевого значення О040201 Васильківка – Миколаївка км 0+000-км 13+510 Васильківського району Дніпропетровської області. Тендер на суму 787 333 грн. Учасники: ТОВ "ССА Енерджі" – 787 193,38 грн і ТОВ "Будремсвіт" – 787 300 грн. Переможець: ТОВ "ССА Енерджі" - 787 193,38 грн.

На дорозі місцевого значення О041106 Зелене – Богданівка – Богуслав км 18+600-км 33+830 Павлоградського району Дніпропетровської області. Тендер на суму 1 084 891 грн. Учасники: ТОВ "ССА Енерджі" – 1 084 354,25 грн і ТОВ "Будремсвіт" – 1 084 800 грн. Переможець: ТОВ "ССА Енерджі" – 1 084 354,25 грн.

На дорозі місцевого значення О041403 Андріївка – /Т-04-01/ км 0+000-км 3+540 Покровського району Дніпропетровської області. Тендер на суму 269 315 грн. Учасники: ТОВ "ССА Енерджі" – 269 054,58 грн і ТОВ "Будремсвіт" – 269 300 грн. Переможець: ТОВ "ССА Енерджі" – 269 054,58 грн.

Варто також зазначити, що, по всій видимості, торги були орієнтовані на те, щоб максимально освоїти кошти до кінця року – договори були укладені на початку грудня і повинні були бути закриті до 31 грудня 2020 року. Причому їх виконання, схоже, так і залишилося на папері, зате повна оплата повинна бути проведена. Хай там як, антикорупційні та правоохоронні органи повинні звернути увагу до подій у регіоні на дорожніх тендерах й поставити відповідну правову оцінку.