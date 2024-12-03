На кону 20 млрд гривень. Як парламент готується підвищити тютюнові акцизи

Ключовою серед запропонованих змін є прив’язка акцизів до курсу євро. Парламент готується розглянути новий податковий план уже цього тижня, адже це рішення дозволить отримати в держбюджет понад 20 млрд грн вже наступного року. Це важливо для підтримки сектору оборони та безпеки, адже всі власні надходження будуть спрямовані на сектор безпеки і оборони. Які зміни чекають споживачів і виробників і що про нові акцизи думають міжнародні партнери та експерти?

План на роки вперед

Попередня 7-річна система підвищення ставок акцизу на тютюнові вироби, яка існувала з 2017 року, стала своєрідною дорожньою картою для індустрії. І хоча час від часу і виникали різночитання норм Податкового кодексу, наприклад, щодо додаткової індексації ставок на розмір інфляції, тим не менш, старою системою були задоволені майже всі – і держава, і бізнес, і навіть антитютюнові організації.

Головне, що із прийняттям 7-річного плану відійшла в минуле практика законодавчих "шарахань", коли напередодні нового бюджетного року могли різко змінити акцизи – не залишаючи часу на підготовку до нових правил гри – ні для бізнесу, ні для податківців.

Цього року 7-річний податковий план для тютюнових виробів завершується. І, намагаючись зберегти принцип плановості і передбачуваності, уряд запропонував у законопроекті №11090 новий довгостроковий план підвищення акцизу на тютюнові вироби – щоправда, цього разу не на 7, а лише на 4 роки. Але в теперішніх умовах навіть такий план можна вважати довгостроковим.

Цей проект було прийнято в І читанні ще 4 червня 2024 р.оку Але депутати затягнули друге читання аж до грудня, коли до нового бюджетного року лишається вже вкрай мало часу.

ЄС і МВФ підтримують

На рівні Верховної Ради законопроект офіційно визнаний як євроінтеграційний – тобто такий, що наближає законодавство України до законодавства Євросоюзу. Адже крім вже згаданого планомірного підходу до підвищення акцизних ставок, законопроект пропонує ще два важливих моменти, які наближають Україну до ЄС.

По-перше, ставка акцизу на тютюнові вироби переводиться з гривні у євро. Для виробників це не дуже зручно, адже таким чином вони беруть на себе усі валютні ризики. Зважаючи на те, що з початку року офіційний курс НБУ по євро зріс з 42 грн до 43,8 грн, а на початку жовтня навіть перевищував 46 грн – ставки в євро можуть суттєво збільшити платежі від акцизного податку. Що збільшує витрати виробників, утім є позитивом для держбюджету України.

"Акцизи на тютюнові вироби в євро вирішують і стратегічне завдання - максимальне наближення податкового законодавства України до відповідної Директиви Європейського Союзу про мінімальне акцизне зобов’язання 90 євро за – заявив експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін.

Україна активно рухалася цим шляхом, але девальвація гривні через повномасштабну війну дещо загальмувала цей процес. Утім, із поданим законопроектом, Україна може виконати цей норматив вже до 2028 р.

Показово, що ринок тютюнових виробів не перший, який переводить ставки акцизів на євро – раніше це зробили для акцизів на паливо. Показово, що на ринку палива вже також використовують 4-річний план підвищення акцизу.

По-друге, законопроект запропонував запровадити в Україні диференційований підхід акцизного оподаткування різних тютюнових виробів, який вже працює в усіх країнах ЄС. Загальний підхід такий: чим більша потенційна шкода для здоров’я – тим вищий має бути акциз. Саме тому хоч акцизи суттєво зростають на всю тютюнову продукцію, але на сигарети, які вважаються найшкідливішими, акцизи зростають найсильніше.

Ця ж логіка вже працює в Україні щодо акцизу на алкогольні напої – цілком логічно, коли акциз на горілку є вищим, ніж акциз на натуральне вино.

Утім Україна поки що залишається єдиною країною в Європі, яка досі не запровадила диференційований підхід в акцизному оподаткуванні тютюнових виробів. До жовтня 2024 р. з Україною "в компанії" була ще Молдова. Але молдовський парламент вже прийняв законопроект про впровадження диференційованого підходу в акцизне законодавство з 2025 р.

Згідно із дослідженням Інституту податкових реформ, в більшості країн Євросоюзу рівень диференціації акцизів (різниця між акцизами на сигарети та на інші тютюнові вироби передовсім на тютюнові стіки) складає від 20 до 50%.

А, наприклад, у Швеції (де фіксується найнижчий рівень паління в Європі) диференціація ще вища – 68,3% (мінімальний акциз на сигарети 166,5 євро, а на тютюнові стіки лише 52,8 євро). В Нідерландах диференціація взагалі сягає 82,5% (243,3 євро на сигарети і 42,6 євро на стіки).

Лише в трьох країнах ЄС (Угорщина, Франція і Німеччина) рівень диференціації менш як 20%. Україна обрала відносно скромний показник диференціації – від 9,7% у 2025 році до 20% у 2028 р.

До того ж важливо, що на відміну від ринку сигарет, на ринку ТВЕНів майже немає нелегальної продукції. Тому переключення споживачів з нелегальних сигарет на легальні ТВЕНи дасть додатковий дохід для держбюджету.

"В Україні, як і у країнах ЄС, насамперед Центральної Європи і Балтії, не виявлено нелегального ринку тютюнових стіків. Цей ринок, на відміну від ринків сигарет і вейпів, функціонує виключно у легальній площині, що забезпечує стійку фіскальну базу для державного та місцевих бюджетів", - пояснює експерт GrowfordInstitute, професор кафедри фінансів Державного торговельно-економічного університету Микола Пасічний.

А якщо це ще й супроводжуватиметься системним наступом правоохоронних органів на виробників нелегальної тютюнової продукції (який почався у травні 2024 р.) – то можна сподіватися, що Україну нарешті викреслять з переліку одного з найбільших виробників нелегальних сигарет в Європі.

Євроінтеграційний статус законопроекту №11090 підтвердили і в Єврокомісії. Так, у звіті за 2024 р. щодо України Єврокомісія зазначила: "Щодо акцизних зборів на тютюнові вироби, то Податковий кодекс України в цілому узгоджений із законодавством ЄС. Подальшого узгодження потребують різні категорії тютюнових виробів та ставки акцизного збору, що застосовуються відповідно до норм ЄС".

Законопроект також підтримали в Міжнародному валютному фонді. Зокрема, МВФ у листі до Міністерства фінансів заявив: "Для тютюнових виробів для електричного нагрівання ми запропонували ставку, що базується на порівнюваній базі тютюну для цих продуктів, і рекомендували використовувати ставку в межах від 45 до 90 євро за 1000 тютюнових стіків, зазначивши, що потрібно знайти баланс між фінансовими цілями та цілями в галузі охорони здоровʼя. Запропонована Мінфіном ставка у розмірі 72 євро за 1000 стіків у 2028 році знаходиться в межах цього діапазону".

Законопроект ініціювало Міністерство фінансів України. А профільний Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти його у другому читанні та в цілому. За прогнозом першого заступника голови Комітету Ярослава Железняка, реалізація законопроекту №11090 дозволить вже наступного року залучити до держбюджету додатково 20 млрд грн.

Бізнес підтримав

Законопроект підтримали всі основні бізнес-асоціації України – у т.ч. Американська торговельна палата в Україні, Європейська Бізнес Асоціація, Спілка українських підприємців (СУП) та Американо-українська ділова рада (USUBC).

Показово, що бізнес-асоціації виступили проти лобістських спроб окремих депутатів підвищити не специфічну (фіксовану), а адвалорну (відсоткову) частину акцизу. Такий підхід надає преференції більш дешевим сигаретам і створює можливості для маніпулювання із ціною.

Також у Європейській Бізнес Асоціації застерегли від спроб в останній момент у сесійній залі переписати законопроект, переглянути окремі ставки. На думку ЄВА, такі дії «несуть значні ризики для Державного бюджету України, оскільки можуть спровокувати галопуюче зростання нелегального ринку сигарет, який надзвичайними зусиллями вдається зменшувати кілька місяців поспіль із урахуванням рекомендацій країн G7».

Голосування парламенту цієї середи, 4 грудня, має, нарешті, завершити перехід України на європейські стандарти акцизного оподаткування тютюнових виробів, поставити крапку у піврічній підготовці законопроекту №11090 до другого читання.

За прогнозом першого заступника голови податкового комітету парламенту Ярослава Железняка, через прийняття законопроекту, пачка сигарет в Україні подорожчає на 40 грн.

Так, можливо, це не той законопроект, який сподобається усім. Адже споживачі будуть витрачати на сигарети більше, а виробники платитимуть значно вищі акцизи (і вони будуть прив’язані до євро). Але для України це шанс перейти на більш цивілізовані, більш європейські правила гри на тютюновому ринку і отримати реальні додаткові доходи для держбюджету під час війни.