На кону 20 млрд гривен. Как парламент готовится повысить табачные акцизы

Ключевой среди предложенных изменений является привязка акцизов к курсу евро. Парламент готовится рассмотреть новый налоговый план уже на этой неделе, ведь это решение позволит получить в госбюджет более 20 млрд. грн. уже в следующем году. Это важно для поддержки сектора обороны и безопасности, ведь все собственные поступления будут направлены на сектор безопасности и обороны. Какие изменения ждут потребителей и производителей и что о новых акцизах думают международные партнеры и эксперты?

План на годы вперед

Предыдущая 7-летняя система повышения ставок акциза на табачные изделия, которая существовала с 2017 года, стала своеобразной дорожной картой для индустрии. И хотя время от времени и возникали разночтения норм Налогового кодекса, например относительно дополнительной индексации ставок на размер инфляции, тем не менее, старой системой были удовлетворены почти все – и государство, и бизнес, и даже антитабачные организации.

Главное, что с принятием 7-летнего плана ушла в прошлое практика законодательных "шарахань", когда накануне нового бюджетного года могли резко изменить акцизы – не оставляя времени на подготовку новых правил игры – ни для бизнеса, ни для налоговиков.

В этом году 7-летний налоговый план для табачных изделий завершается. И, пытаясь сохранить принцип плановости и предсказуемости, правительство предложило в законопроекте №11090 новый долгосрочный план повышения акциза на табачные изделия – правда, в этот раз не на 7, а только на 4 года. Но в нынешних условиях даже такой план можно считать долгосрочным.

Этот проект был принят в первом чтении еще 4 июня 2024 г. Но депутаты затянули второе чтение вплоть до декабря, когда до нового бюджетного года остается крайне мало времени.

ЕС и МВФ поддерживают

На уровне Верховной Рады законопроект официально признан евроинтеграционным – то есть приближающим законодательство Украины к законодательству Евросоюза. Ведь кроме уже упомянутого планомерного подхода к повышению акцизных ставок законопроект предлагает еще два важных момента, которые приближают Украину к ЕС.

Во-первых, ставка акциза на табачные изделия переводится с гривны в евро. Для производителей это не очень удобно, ведь, таким образом, они берут на себя все валютные риски. до 43,8 грн, а в начале октября даже превышал 46 грн – ставки в евро могут существенно увеличить платежи от акцизного налога. Что увеличивает расходы производителей, впрочем, является позитивом для госбюджета Украины.

"Акцизы на табачные изделия в евро решают и стратегическую задачу – максимальное приближение налогового законодательства Украины к соответствующей Директиве Европейского Союза о минимальном акцизном обязательстве 90 евро за 1000 шт. сигарет", — заявил эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Украина активно двигалась по этому пути, но девальвация гривни из-за полномасштабной войны несколько затормозила этот процесс. Впрочем, с поданным законопроектом, Украина может выполнить этот норматив уже к 2028 г.

Показательно, что рынок табачных изделий не первый, переводящий ставки акцизов на евро – раньше это сделали для акцизов на топливо. Примечательно, что на рынке топлива уже также используют 4-летний план повышения акциза.

Во-вторых, законопроект предложил ввести в Украине дифференцированный подход акцизного налогообложения различных табачных изделий, который уже работает во всех странах ЕС. на всю табачную продукцию, но на сигареты, которые считаются самыми вредными, акцизы растут сильнее всего.

Эта же логика уже работает в Украине по акцизу на алкогольные напитки – вполне логично, когда акциз на водку выше, чем акциз на натуральное вино.

Впрочем, Украина пока остается единственной страной в Европе, которая до сих пор не ввела дифференцированный подход в акцизном налогообложении табачных изделий. До октября 2024 г. с Украиной "в компании" была еще Молдова. Но молдавский парламент уже принял законопроект о внедрении дифференцированного подхода в акцизном законодательстве с 2025 г.

Согласно исследованию Института налоговых реформ, в большинстве стран Евросоюза уровень дифференциации акцизов (разница между акцизами на сигареты и другие табачные изделия, прежде всего, на табачные стики) составляет от 20 до 50%.

А, например, в Швеции (где фиксируется самый низкий уровень курения в Европе) дифференциация еще выше – 68,3% (минимальный акциз на сигареты – 166,5 евро, а на табачные стики – 52,8 евро). В Нидерландах дифференциация вообще составляет 82,5% (243,3 евро на сигареты и 42,6 евро на стики).

Только в трех странах ЕС (Венгрия, Франция и Германия) уровень дифференциации меньше 20%. Украина выбрала относительно скромный показатель дифференциации – от 9,7% в 2025 году до 20% в 2028г.

К тому же важно, что в отличие от рынка сигарет, на рынке ТИЭН почти нет нелегальной продукции. Поэтому переключение потребителей с нелегальных сигарет на легальные ТИЭН даст дополнительный доход для госбюджета.

"В Украине, как и в странах ЕС, прежде всего Центральной Европы и Балтии, не обнаружен нелегальный рынок табачных стиков. Этот рынок, в отличие от рынков сигарет и вейпов, функционирует исключительно в легальной плоскости, что обеспечивает устойчивую фискальную базу для государственного и местных бюджетов", – объясняет эксперт GrowfordInstitute, профессор кафедры финансов Государственного торгово-экономического университета Николай Пасечный.

А если это еще и будет сопровождаться системным наступлением правоохранительных органов на производителей нелегальной табачной продукции (начавшегося в мае 2024 г.) – то можно надеяться, что Украину наконец-то вычеркнут из перечня одного из крупнейших производителей нелегальных сигарет в Европе.

Евроинтеграционный статус законопроекта №11090 подтвердили и в Еврокомиссии. Так, в отчете за 2024 г. по Украине Еврокомиссия отметила: "Что касается акцизных сборов на табачные изделия, то Налоговый кодекс Украины в целом согласован с законодательством ЕС. В дальнейшем согласовании нуждаются различные категории табачных изделий и ставки акцизного сбора, применяемые в соответствии с нормами ЕС".

Законопроект также был поддержан в Международном валютном фонде. В частности, МВФ в письме Министерству финансов заявил: "Для табачных изделий для электрического нагрева мы предложили ставку, базирующуюся на сравниваемой базе табака для этих продуктов, и рекомендовали использовать ставку в пределах от 45 до 90 евро за 1000 табачных сток, отметив, что нужно найти баланс между финансовыми целями и целями в области здравоохранения. Предложенная ставка в размере 72 евро за 1000 стиков в 2028 году находится в пределах этого диапазона".

Законопроект инициировало Министерство финансов Украины. А профильный Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал принять его во втором чтении и в целом. По прогнозу первого заместителя главы Комитета Ярослава Железняка, реализация законопроекта №11090 позволит уже в следующем году привлечь в госбюджет дополнительно 20 млрд грн.

Бизнес поддержал

Законопроект поддержали все основные бизнес-ассоциации Украины – в т.ч. Американская торговая палата в Украине, Европейская Бизнес Ассоциация, Союз украинских предпринимателей (СУП) и Американо-украинский деловой совет (USUBC).

Примечательно, что бизнес-ассоциации выступили против лоббистских попыток отдельных депутатов повысить не специфическую (фиксированную), а адвалорную (процентную) часть акциза. Такой подход предоставляет преференции более дешевым сигаретам и создает возможности для манипулирования с ценой.

Также в Европейской Бизнес Ассоциации предостерегли попытки в последний момент в сессионном зале переписать законопроект, пересмотреть отдельные ставки. По мнению ЕВА, такие действия "несут значительные риски для Государственного бюджета Украины, поскольку могут спровоцировать галопирующий рост нелегального рынка сигарет, который чрезвычайными усилиями удается сбавлять несколько месяцев подряд с учетом рекомендаций стран G7".

Голосование парламента в среду, 4 декабря, должно, наконец, завершить переход Украины на европейские стандарты акцизного налогообложения табачных изделий, поставить точку в полугодовой подготовке законопроекта №11090 ко второму чтению.

По прогнозу первого заместителя главы налогового комитета парламента Ярослава Железняка, из-за принятия законопроекта пачка сигарет в Украине подорожает на 40 грн.

Да, возможно, это не тот законопроект, который понравится всем. Потребители ведь будут тратить на сигареты больше, а производители будут платить значительно более высокие акцизы (и они будут привязаны к евро). Но для Украины это шанс перейти на более цивилизованные, европейские правила игры на табачном рынке и получить реальные дополнительные доходы для госбюджета во время войны.