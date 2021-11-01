Контрафакт – стоп. Как Украине побороть нелегальный рынок табака

Среднегодовой показатель нелегальной торговли табачными изделиями в Украине в этом году достиг 14,4%. Согласно данным исследование Kantar, этот показатель вдвое выше показателей прошлого года. Вследствие распространения такого объема нелегальной продукции бюджет недополучит более 13 млрд грн.

В то же время эта сумма могла бы быть еще выше, поскольку за 8 месяцев 2021 ГФС, которая находится в стадии ликвидации, изъяла из незаконного оборота 18 млн пачек сигарет на сумму более 800 млн грн и прекратила деятельность 10 нелегальных производств. В то же время Государственная таможенная служба (ГТС) отчитывается, что за первый квартал 2021 года изъяла 16,5 млн шт контрабандных сигарет.

Впрочем, даже такой результат правоохранителей оказался недостаточным для искоренения нелегального бизнеса из Украины. О том, почему в стране наблюдается такой стремительный рост "черного" рынка табака, какой вред это наносит государству и какими методами с ним реально бороться – в материале РБК-Украина.

Последовательное увеличение объемов нелегальных сигарет в Украине наблюдается с 2017 года. При этом, в последнее время этот рост происходит реактивно.

Если, в 2017 году среднегодовой показатель был в районе 2%, то в мае этого года доля незаконной торговли сигаретами достигла почти 16% от общего объема рынка, что является абсолютным рекордом за одиннадцатилетнюю историю исследования Kantar в Украине, а в августе (по предварительным данным) — превысила 18%.

Львиную долю "черного" рынка сегодня составляет контрабанда и контрафактная продукция. Основные пути распространения контрафактной — неучтенное изготовление на легальных производствах и так называемое "кустарное" производство.

Среди контрабанды на первом месте стоит продукция табачных фабрик Беларуси — 49%. Также встречается продукция из ОАЭ, Турции, РФ и самопровозглашенных "республик", в частности "ДНР". Наиболее распространенными марками этой группы являются Credo, Fest, Queen, NZ.

Стремительно набирает обороты и новая для украинского рынка схема — по незаконному распространению продукции, предназначенной для продажи в Duty Free или для экспорта. Если в 2020 году такой продукции в среднем на год было 2,8%, то в 2021 году — уже 7,6%.

По данным Kantar, 62% маркированной для Duty Free или для экспорта продукции, которая реализуется в Украине, производится на Винниковской табачной фабрике.

Также согласно исследованию, 62% нелегальной продукции больше всего сосредоточено в семи областях Украины: Одесской (13%), Харьковской (13%), Донецкой (10%), Днепропетровской (8%), Запорожской (6%), Хмельницкой (6%), Львовской (6%).

Факторы "тени"

Основной причиной роста объемов нелегального рынка табака является растущий спрос на такую продукцию, обусловленный чрезмерно высоким для нашей страны налогообложением, объясняют РБК-Украина в Ассоциации производителей табачных изделий "Укртютюн".

Как известно, согласно действующему законодательству акцизный налог на табачные изделия ежегодно повышается на 20%. При этом, уже сейчас 70-80% стоимости пачки сигарет составляют налоги. Минимальная сумма налогов, которая должна быть уплачена из самой дешевой пачки, — 36 грн.

"Покупательная способность потребителя не повышается симметрично росту цен, вследствие чего он вынужден сознательно выбирать нелегальную продукцию. А спрос порождает предложение. С каждым повышением ставок акцизного налога сверхприбыли нелегальных производителей растут, заинтересованность в возможности быстрой неконтролируемой прибыли стимулирует привлечение как новых игроков, так и расширение уже существующего бизнеса", — говорит генеральный директор Ассоциации "Укртютюн" Наталья Фесюн.

Другим фактором, по данным ассоциации, являются частые и непредсказуемые изменения в законодательство, которые, к тому же нередко бывают избыточными и экономически необоснованными.

Например, сейчас в парламенте некоторые депутаты выступают за введение так называемой "стандартизированной упаковки табачных изделий", а также запрет на открытое размещение табачной продукции на витринах и прилавках.

"Такие инициативы, в случае их поддержки законодательным органом, дополнительно будут способствовать росту объемов нелегальной торговли. В целом, любое "закручивание гаек" для легального бизнеса создает дополнительные конкурентные преимущества для игроков черного рынка, поскольку они не платят налоги и не соблюдают никаких законов", — объясняет Фесюн.

В то же время в Украинском институте будущего обращают внимание на отсутствие комплексной стратегии власти по борьбе с нелегальным рынком табачной продукции. Несмотря на то, что в августе 2017 года правительством все же была принята "Стратегия в сфере противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий на период до 2021 года", по словам руководителя УИБ Вадима Денисенко, она по сути оказалась "мертворожденной" и, судя по всему, никто в правительстве ее всерьез не рассматривал.

Поэтому, по мнению экспертов, статус-кво на рынке существует из-за недостаточной координации между органами власти (правоохранительными, таможенными, налоговыми), распыленность полномочий профильных органов власти, недостаточой координации органов центральной власти с местными и широкая распространенность онлайн-торговли.

Контрафакт: динамика в цифрах

Ранее украинский контрафакт производился преимущественно для иностранных (прежде всего, европейских) рынков, а на внутреннем "черном" рынке доминировала контрабанда из Беларуси, России и Молдовы.

Согласно исследованию KPMG, в 2016 году Украина занимала первое место среди стран-поставщиц нелегальных сигарет в Европу. Однако, начиная с 2018 года ситуация начала меняться.

Сейчас, по данным Kantar, более 89% нелегальной продукции на рынке – это контрафакт украинского производства с поддельными акцизными марками и отечественная продукция без акцизных марок, якобы для продажи в магазинах Duty Free (или для экспорта в другие страны). Однако, сигареты с надписью "For Duty Free Only", которые продаются в ларьках или с рук на каждом шагу, никогда не находилась в таможенном режиме беспошлинной торговли. Это нелегальная продукция, произведенная для продажи на внутреннем рынке. Ее объемы в сотни раз превышают потребности всех украинских магазинов Duty Free вместе взятых.

"В течение 6 месяцев 2021 года уровень стихийной торговли и торговли без разрешительных документов и в стационарных пунктах продажи существенно вырос, по сравнению с 2020 годом. Так, например, на стихийных местах продажи частота приобретения нелегальной продукции увеличилась с 71% в 2020 году до 83% в 2021 году, на рынках этот показатель увеличился с 59% в 2020 году до 65% в 2021 г. Частота приобретения контрафакта в киосках и магазинах увеличилась вообще в 3 (три) раза в сравнении с прошлым годом", — отмечают в ассоциации "Укртютюн".

Риски для государства

Наиболее очевидным риском для государства из-за рекордного роста “черного” рынка является недополучение налоговых поступлений в бюджет вследствие замещения легальной продукции на рынке нелегальной.

По подсчетам Kantar, в 2021 году в результате нелегальной торговли только сигаретами бюджетами всех уровней будет недополучено более 13,2 млрд грн поступлений от уплаты акцизного налога, НДС и 5%-го акциза с розничной реализации. Это более чем вдвое превышает соответствующий показатель прошлого года.

По данным правоохранителей, только одно производство в Днепропетровской области в 2021 году уклонилось от уплаты налогов на 11,2 млн грн. Эта громкая история стала публичной в августе этого года, когда во время обысков, которые сопровождались беспорядками возле территории фабрики, было изъято 71 тонну табака и главные части управления линиями по производству табачных изделий.

Фото: во время изъятия контрабандных сигаерт (dpsu.gov.ua)

Однако, это не единственные негативные последствия. По словам Натальи Фесюн, нелегальная торговля является комплексной проблемой, которая влияет на развитие теневой экономики в целом.

"Развиваются нелегальные цепи поставок: производство, логистика, оптовая и розничная продажа. К участию в этих цепях привлекаются десятки тысяч людей, получающих неофициальный заработок, с которого не платят налоги. Доходы, полученные от нелегальной торговли, вкладываются в дальнейшее развитие теневого бизнеса не только табачного", — отмечает Фесюн.

Кроме того, средства от нелегальной торговли сигаретами идут на финансирование организованной преступности и взятки должностным лицам контролирующих органов, тем самым стимулируя коррупцию.

"На украинский рынок попадают, среди прочего, сигареты, произведенные в так называемых "ЛНР" и "ДНР", доход от которых идет на финансирование терроризма и посягательство на территориальную целостность Украины. К счастью, такой продукции на рынке не так много. По крайней мере, сегодня", — добавляют в ассоциации табачных производителей.

Нелегалам — бой

В "Укртютюн" убеждены: первоочередной задачей для правоохранительных органов в решении этой проблемы, является выявление и пресечение деятельности крупных промышленных производств, которые производят нелегальную продукцию как для внутреннего рынка, так и для нелегального ввоза в зарубежные страны (в частности, страны ЕС), а также крупных оптовиков, реализующих соответствующую продукцию.

В свою очередь, в Бюро экономической безопасности, которое должно заработать уже до конца этого года и стать главным хедлайнером в борьбе с "черным" рынком табака, отмечают необходимость усиления координации между органами власти и легальным бизнесом, и существенных изменениях действующего законодательства.

В частности, в БЭБ настаивают на восстановлении криминализации контрабанды подакцизных товаров, которая была отменена режимом Януковича в 2011 году. В украинских реалиях отсутствие серьезного наказания превратилось фактически в индульгенцию на участие в контрабандных схемах.

Также в Бюро говорят о необходимости:

упрощения блокировки интернет-порталов по торговле контрафактом;

запрете деятельности ферментационных заводов без полного цикла производства табачных изделий;

предоставлении полномочий учреждениям, определенным Кабинетом министров, на проведение криминалистических экспертиз по установлению подлинности табачной продукции и идентификации оборудования, на котором она изготовлена;

введении обязательной маркировки акцизными марками условно нулевой стоимости продукции, предназначенной для реализации в магазинах беспошлинной торговли;

введении ограничения на реализацию подакцизных товаров одному покупателю DUTY FREE на уровне, который разрешен к ввозу страной прибытия покупателя;

введении обязательной ежеквартальной инвентаризации складов и магазинов беспошлинной торговли в отношении наличия и соответствия документам видов и количества подакцизных товаров.

"Убежден, что преодоление проблемы распространения контрафактных сигарет возможно прежде всего благодаря четкой координации с правоохранительными, налоговыми, таможенными органами, СНБО и местной властью. Кроме того, постоянный диалог с "белым" бизнесом позволит гармонизировать фискальную политику государства и наработать необходимые законодательные изменения для преодоления негативных явлений распространения контрафакта", — убежден новоизбранный директор БЭБа Вадим Мельник.

В целом же, по оценкам экспертов и участников рынка, если ситуация не изменится и со стороны власти не будет более проактивной позиции в борьбе с "черным" рынком, уже в 2022 году можно ожидать новый рекорд – "теневая" доля табачного рынка может вырасти до 20-25%.