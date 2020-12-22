Без Кернеса. Кто может взять Харьков под контроль

С конца августа Геннадий Кернес перестал появляться на публике. Через пару недель стало известно, что он госпитализирован в харьковскую больницу с двухсторонней пневмонией на фоне COVID-19. Дали о себе знать и последствия покушения в 2014 году. Ситуация ухудшилась и мэра экстренно отправили в берлинскую клинику "Шарите".

С тех пор широкая аудитория его ни разу не видела. О состоянии Кернеса изредка сообщали его друзья и близкие, зачастую в оптимистичном тоне. Мол, он полон энергии и намерен в скором времени вернуться в Харьков. На этой волне прошла и избирательная кампания. Окружение Кернеса смогло не только сохранить контроль над городом в его долгое отсутствие, но и победить на местных выборах.

Так он в третий раз стал мэром Харькова. Его первый заместитель Игорь Терехов получил пост секретаря горсовета. После смерти харьковского градоначальника и до новых выборов именно он, согласно закону, будет руководить городом. Но сможет ли существующая модель управления и отношений с другими политическими игроками и бизнесменами работать без самого Кернеса – это большой вопрос.

"Кернес был гениальным коммуникатором. У него получалось выстраивать отношения и со всеми президентами и внутри региона. Сейчас в Харькове условный мир до первого шатания, кто-то кого-то обманет в какой-то мелочи и консенсус разрушится", – отметил собеседник РБК-Украина, хорошо знакомый с подноготной харьковской политики.

Туманные перспективы

Согласно процедуре, секретарь горсовета после смерти мэра в течение 15 дней должен обратиться в Верховную раду с просьбой о перевыборах. Терехов уже заявил, что все будет сделано вовремя, но после похорон Геннадий Кернеса 23 декабря. После этого у Рады будет 90 дней на то, чтобы назначить досрочное избрание нового городского головы.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" в парламенте Александр Корниенко также объяснил изданию, что довыборы могут пройти только в две даты: последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября. Так гласит Избирательный кодекс.

"Могу предположить, что на 28 марта мы, скорее всего, не попадаем, потому что вряд ли успеем пройти все процедуры. Выборы объявляются за 60 дней – это конец января, до этого момента у нас всего лишь одна сессия, одна пленарная неделя", – уточнил он.

Влиятельный собеседник издания в среде местного самоуправления также уверен, что выборы в Харькове пройдут не раньше следующей осени. "До тех пор будет править Терехов", – сказал источник.

Рада должна назначить перевыборы мэра Харькова (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Правда, в новейшей украинской истории есть прецеденты, когда областной центр оставался без избранного руководителя несколько лет. "Скорее всего, в Харькове будут повторные выборы мэра в следующем году. Хотя теоретически возможен и сценарий "зависания", как это было в Луцке, когда выборы не состоятся и городом будет править секретарь и большинство горсовета", – рассказал РБК-Украина политолог Владимир Фесенко.

После смерти городского головы Луцка Николая Романюка в февраля 2017 года Верховная рада так и не смогла назначить досрочные выборы, мэра там выбрали только этой осенью. Все это время "столицей" Волыни управлял секретарь, которого назначает городской совет. За почти четыре года их было двое.

В то же время в харьковском политикуме уверены, что "луцкий" сценарий возможен только в небольших городах. Мол, нынешней власти не удастся так долго удерживать ситуацию в подвешенном состоянии. Да и монолитность команды Кернеса в том же горсовете после его смерти вызывает вопросы.

"Тянуть здесь вечно не получится. Думаю, что Терехов потянет время для того, чтобы попытаться консолидировать элиты, ну и закрепить себя наследником Кернеса. Частично у него это может получиться, если команда останется и люди на местах не увидят каких-то глобальных изменений", – объяснил информированный источник издания.

На данный момент Игорь Терехов действительно выглядит самым очевидным претендентом на политическое наследие Кернеса. В последние годы он часто подменял мэра на публичных мероприятиях и закрепил за собой образ его "правой руки". После смерти городского головы Терехов от этой линии не отступает.

"Пока я исполняю обязанности мэра, являюсь секретарем Харьковского городского совета, город будет жить и развиваться так, как если бы был жив и работал Геннадий Адольфович Кернес. Все те планы, которые мы строили на этот год и на следующие годы, будут воплощены", – сказал он в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером".

Терехов исполняет обязанности мэра Харькова до перевыборов (фото: facebook/igor.terehov.kh)

Такие заявления могут произвести должное впечатление на электорат Кернеса, как и планы установить ему памятник, а также назвать его именем улицу и станцию метро. С другой стороны, не факт, что авторитет Терехова признают ключевые игроки как в политической "верхушке", так и среди представителей крупного бизнеса. И если он действительно намерен остаться при власти, то ему понадобятся влиятельные союзники.

Например, в бытность Арсена Авакова главой Харьковской ОГА Терехов был его заместителем, правда, потом перешел в команду Геннадия Кернеса и Михаила Добкина. В кулуарах намекают, что сейчас между ними якобы есть консенсус. В окружении Авакова это не комментируют, но говорят, что бороться за больший контроль над регионом глава МВД не намерен, мол, "его влияния и так достаточно".

Пул претендентов

В любом случае, борьба за контроль над Харьковом не будет легкой ни для одного из игроков, как локального, так и государственного уровня. Смерть Геннадия Кернеса, очевидно, повлечет за собой перемены политического ландшафта в регионе. Потому и результат выборов нового мэра, когда бы они не состоялись, предсказать сложно.

"Начнется острая борьба за политическое и бизнесовое наследство Кернеса, нет никаких сомнений. Эпоха монопольного контроля над Харьковом заканчивается, ситуация там станет более конфликтной и напряженной. На выборах мэра явно не будет одного фаворита и никому из кандидатов не гарантирована победа, тем более в первом туре", – отметил политолог Владимир Фесенко.

Большинство опрошенных изданием собеседников сходятся на том, что сейчас есть четыре главных претендента на должность мэра Харькова. По большому счету, они не поменялись со времен недавней избирательной кампании, когда уже ходили слухи, что Геннадий Кернес не сможет баллотироваться по состоянию здоровья. В то же время никто из потенциальных кандидатов до похорон эту тему публично не комментирует.

Шансы Игоря Терехова на избрание источники РБК-Украина как на харьковской политической арене, так и в высоких кабинетах правительственного квартала считают достаточно высокими. Но при условии того, что он успеет до выборов укрепиться в статусе "наследника Кернеса", консолидирует вокруг себя его команду и наладит контакты с местными элитами.

Бывшая глава харьковской ОГА, а ныне народный депутат Юлия Светличная в прошлых местных выборах не участвовала – на момент госпитализации Кернеса ее политсила уже выдвинула другого кандидата. В ее окружении говорят, что она в хороших отношениях с командой демократов и после победы Байдена на выборах в США может претендовать на пост в центральной власти. Но и над походом в мэры Харькова Светличная якобы раздумывает, однако решение будет принимать позже.

Добкин может вновь баллотироваться в мэры Харькова (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Еще один бывший "губернатор" Михаил Добкин выдвинул свою кандидатуру на пост харьковского градоначальника, когда состояние Кернеса ухудшилось, по его словам, "ради подстраховки". Но после разговора с его семьей баллотироваться отказался. До этого он начал избирательную кампанию в Киеве. Собеседник издания в харьковском истеблишменте считает, что такая смена векторов подкосила позиции Добкина, как и то, что он фактически не проявляет себя в активной политике.

На прошлых выборах мэра Харькова Александр Фельдман финишировал вторым с огромным отставанием от Кернеса. Его политсила "Оппозиционная платформа - За життя" в то же время смогла провести в горсовет 19 депутатов (всего их 84). У этой партии в регионе достаточно уверенные позиции и она, очевидно, будет бороться и за главную должность в Харькове. Правда, источники РБК-Украина полагают, что она может выдвинуть и другого кандидата.

В контексте борьбы за пост харьковского мэра уже не первый раз называют имя и бывшего народного депутата Евгения Мураева. Хотя сам он публично таких амбиций не проявлял.

Также логично предположить, что и команда Владимира Зеленского захочет занести Харьков в свой актив, особенно после того, как "Слуге народа" не удалось получить своего мэра ни в одном облцентре. Но неофициально в партии сказали, что этот вопрос пока не обсуждался.

Собеседник издания в центральной власти уверен, что "транзитный период" в Харькове пройдет спокойно и без волнений. В то же время в окружении президента отметили, что спешки в вопросе выборов нет, потому как отношения у Банковой с нынешней местной властью пока что вполне конструктивные.