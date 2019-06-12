Казус Зеленского: как Конституционный суд решает судьбу досрочных выборов

Радикальная конфронтация

Конституционный суд 11 июня начал рассматривать указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и назначении досрочных выборов. Ранее 62 народных депутата от "Народного фронта" и "Радикальной партии" обратились в суд с просьбой признать его неконституционным. Решение в этом деле должны принять 17 судей КС до 29 июня, поскольку ходатайство признано неотложным и рассматривается в устной форме. Заседания будут закрытыми до вынесения вердикта, только на первом из них разрешили присутствовать прессе.

Этим не преминул воспользоваться как сам президент, так и его сторонники. С самого утра под зданием Конституционного суда собралось около сотни людей. Большинство из них требовало от Владимира Зеленского не вмешиваться в процесс и не давить на судей. Им противостояла группа митингующих во главе с народным депутатом Надеждой Савченко. Впрочем, все обошлось словесной перепалкой – за порядком следила полиция, а внутри здания дежурили вооруженные сотрудники управления госохраны.

К началу заседания в Конституционный суд прибыл президент. Свою речь он начал с шутки. Мол, чуть ли не впервые в истории глава государства приехал по приглашению судей, а не вызвал их к себе. Но коллегия на эти слова не отреагировала. Зеленский заверил судей в своем уважении и пообещал покинуть заседание после речи, чтобы его присутствие не воспринималось как попытка давления на процесс.

"Не мне рассказывать вам, что такое дух и буква закона. Я уверен, что решение о роспуске Верховной рады отвечает обоим этим критериям. Граждане не просто не верят Раде, рейтинг доверия – четыре процента. Народ Украины аплодирует решению о роспуске Верховной рады. Люди уверены, что оспаривание этого решения, - просто попытка народных депутатов на несколько месяцев удержаться в своих креслах, неприкосновенность и возможность обогащаться. Сейчас общество очень внимательно следит за этим делом, вы точно все об этом знаете и, думаю, примете справедливое решение, за которое нам всем не будет стыдно", – отметил он.

Позицию депутатского корпуса представляли "фронтовики" Андрей Тетерук и Игорь Алексеев, от "радикалов" в заседании участвовал Олег Куприенко. Они настаивали, что у президента не было оснований распускать парламент, поскольку коалиция распалась только 17 мая текущего года после выхода из нее "Народного фронта". Согласно Конституции, с этого момента у депутатов есть месяц на консультации и формирование новой коалиции. По истечению этого строка распустить Раду уже невозможно, ведь остается меньше шести месяцев до окончания ее полномочий.

"Глава государства должен защищать Основной закон и ставить интересы государства выше каких-либо политических рейтингов. Этот указ не соответствует Конституции. Правильный шаг, достойный высочайшего уровня государственного деятеля, каким является президент Украины – это отмена этого указа. Смена Верховной рады при любых обстоятельствах произойдет 27 октября 2019 года, как и предусмотрено Конституцией Украины", – заявил нардеп Игорь Алексеев.

Ранее представители разных фракций и депутатских групп в разговоре с РБК-Украина допускали, что КС может признать президентский указ неконституционным и отсрочить выборы. Причем особый интерес в таком решении суда, наряду с "Народным фронтом", имеет олигарх Ринат Ахметов, говорят собеседники. По их словам, у "Оппозиционного блока" и РПЛ, которой в политических кругах приписывают тесную связь с Ахметовым, невысокие шансы на попадание в следующий парламент в случае внеочередных выборов. Отсрочка до осени может дать этим партиям больше времени на то, чтобы подтянуть свои рейтинги.

Депутат от "Радикальной партии" Олег Куприенко в Конституционном суде говорил метафорами и приводил примеры из личной жизни, хотя призывал присутствующих руководствоваться законом, а не эмоциями. Иногда его аргументы были несколько противоречивыми, что вызывало улыбки у слушателей. После того, как "радикал" назвал Ульяну Супрун исполняющей обязанности министра обороны, в зале послышались смешки.

"Коалиция была сформирована 27 ноября 2014 года. 302 народных депутата, конституционное большинство. Казалось, мы бы горы свернули, но нет. Сначала вышла фракция "Радикальной партии Олега Ляшка", потом "Батькивщина" и "Самопомич". В коалиции осталось 234 депутата, но никак не 225. На каждом эфире я тоже говорил: посмотрите сайт Верховной рады, нет коалиции, где ваша коалиция? Но Рада работала. Де-юре и де-факто она была", – сказал Куприенко.

Время парадоксов

Защищать президентский указ в суде Зеленский назначил специалиста по конституционному праву из Харькова Федора Вениславского. К слову, у него есть и личный интерес в досрочных выборах. Сейчас за юристом закреплено проходное 93 место в списке "Слуги народа". К осени электоральные симпатии украинцев могут поменяться, да и у штабистов партии появится больше времени для перестановок в списке.

На заседании Большой палаты Конституционного суда Вениславский, по сути, настаивал на двух основных месседжах. По его утверждению коалиция в Раде не существует с 29 марта 2016 года, после того как спикер Андрей Парубий объявил под стенограмму о выходе из нее фракции "Радикальной партии". Вениславский считает, что недостающих коалициантов нельзя было набирать из числа внефракционных депутатов, а персональный состав коалиции аппарат Рады так и не предоставил. Также юрист настаивал на том, что решение о роспуске парламента поддерживает украинский народ.

"На многочисленные запросы к депутатам обнародовать состав коалиции, ни разу позитивного ответа не было. На сегодня они и сами не знают, какой состав коалиции, потому что эта информация отсутствует. Они додумывают разные инсинуации о персональном членстве. Владимир Гройсман ни разу не сказал в сессионном зале, что министров ему предложила коалиция. Если коалиция не подавала кандидатур на должности министров премьер-министру, то она не выполняла свое конституционно назначение, значит, она не существовала", – объяснил юрист.

Но судьи устроили Вениславскому настоящий допрос, который временами больше походил на экзамен по конституционному праву и политологии. Чуть ли не единственной защитницей юриста оказалась новоназначенная глава Конституционного суда Наталья Шаптала. Она то и дело пыталась "осадить" коллег, но они продолжали в том же духе.

Так в ходе расспросов оказалось, что статьи Основного закона, на который ссылается Зеленский в своем указе, не в полной мере соответствуют формальным причинам роспуска парламента. Один из судей также отметил, что согласно традиции западного права вначале суды начали объяснять мотивацию своих решений, а потом эта обязанность появилась и у чиновников. В то время как в команде Зеленского не единожды утверждали, что он не должен указывать причины назначения досрочных выборов в своем указе.

"У президента есть право прекратить полномочия парламента на определенных основаниях. Но это не "хочу или не хочу”. Дело в том, что у решений главы государства есть конституционные границы. Он является гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности и соблюдения Конституции. Следовательно, в своих решениях он связан Конституцией, а также интересами государства и общества", – отметил судья Николай Мельник.

После этого у него завязалась дискуссия с Вениславским, на последней реплике которой судья покачал головой, развел руками и передал слово коллегам.

– Какой смысл для государства и общества прекращать полномочия реально действующего согласно Конституции парламента? – спросил Мельник.

– Есть зафиксированный факт отсутствия коалиции. Уровень доверия граждан к парламенту очень низкий. Фактически президент предложил партиям, которые апеллируют к воле народа, пойти на выборы и чтобы народ решил, избрать ли этих депутатов снова, – парировал представитель Зеленского.

– На основании чего президент определил уровень доверия к парламенту? – уточнил судья.

– На основании многих социологических исследований. Но легитимная цель была прекратить полномочия парламента на тех основаниях, которые прямо предусмотрены Конституцией, – резюмировал Вениславский.

Ему также вспомнили недавние интервью, в которых юрист заявлял, что отсутствие коалиции это общеизвестный факт: "Общеизвестным фактом является то, что произошла Чернобыльская катастрофа. Его не нужно доказывать ни в суде, ни в Конституционном суде, ни где-либо. Но то, есть или нет коалиция в парламенте, согласно нормам Конституции, может сказать только, скорее всего Конституционный суд путем целевого и системного толкования ряда норм Конституции", – объяснил судья Игорь Слиденко.

Избирательная дилемма

Конституционный суд должен огласить свое решение в течение месяца — до 29 июня. Если оно будет в пользу депутатов, то выборы 21 июля не состоятся, и нынешний состав парламента доработает до осени. Однако на данный момент ситуация находится в подвешенном состоянии. Последующие заседания КС будут проходить в закрытом режиме. Эксперты отмечают, что судьи могут определиться со своей позицией куда раньше позволенного законом срока.

"Я думаю, что оно точно будет быстрее, — считает профессор права, соавтор Конституции Украины Виктор Мусияка. — Они себе определяют месяц. Это и указано в законе про Конституционный суд. Но это не значит, что они будут тянуть. Если им будет все понятно, если они полностью аргументируют свое решение, вынесут его — то зачем ждать? Они огласят его раньше. Тем более, они осознают, что уже идет избирательный процесс и его нужно либо останавливать, либо сказать, что он может продолжаться".

Но есть и компромиссное решение, обсуждаемое среди судей КС, которое может отложить досрочные выборы до конца августа, рассказывает РБК-Украина один из "тяжеловесов" в бывшей правящей коалиции.

"Один из вариантов — это судьи признают, что указ о роспуске был преждевременным, поскольку нужно было соблюсти срок в тридцать дней для формирования новой коалиции после выхода "Народного фронта" 17 мая и рекомендовать президенту сдвинуть дату выборов c учетом этого срока, плюс шестьдесят дней на кампанию. Получается, что в таком случае досрочные выборы пройдут примерно в конце августе", — поясняет источник.

В то же время Мусияка утверждает, что решение суда может содержать лишь заключение о том, соответствует ли указ Основному закону – без какой-либо рекомендательной части.

"Если Конституционный суд признает, что указ неконституционный, то предложить внести изменения в указ или дополнить его — такое в решении не предусмотрено. Но даже если кто-то считает, что президент может как-то откорректировать этот указ — то это уже будет в рамках последних шести месяцев полномочий Рады, отсчет которых начинается с 27 мая. С этой даты он все равно уже не может распустить парламент", — отмечает конституционалист.

В таком случае выборы состоятся 27 октября 2019 года. Вопрос лишь в том — захотят ли судьи идти наперекор действующему президенту, имеющему высокий уровень поддержки, и ввязываться в политику.

"Здесь есть как плюсы, так и минусы. Если досрочных выборов не будет, возможно, мы не проведем столько депутатов, сколько, если бы выборы состоялись в июле. Но, с другой стороны, можно будет "перевести стрелки" на парламент и упрекать депутатов в том, как они до последнего держатся за свои мандаты", – объяснил источник в окружении Зеленского.