Казус Зеленського: як Конституційний суд вирішує долю дострокових виборів

Радикальна конфронтація

Конституційний суд 11 червня почав розглядати указ президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів. Раніше 62 народних депутата від "Народного фронту" і "Радикальної партії" звернулися до суду з проханням визнати його неконституційним. Рішення у цій справі повинні прийняти 17 суддів КС до 29 червня, оскільки клопотання визнано невідкладним і розглядається в усній формі. Засідання будуть закритими до винесення вердикту, тільки на першому з них дозволили бути присутнім пресі.

Цим не забув скористатися як сам президент, так і його прихильники. З самого ранку під будівлею суду зібралося близько сотні людей. Більшість з них вимагало від Володимира Зеленського не втручатися в процес і не тиснути на суддів. Їм протистояла група мітингувальників на чолі з народним депутатом Надією Савченко. Втім, все обійшлося словесною перепалкою – за порядком слідкувала поліція, а всередині будівлі чергували озброєні співробітники управління держохорони.

До початку засідання в Конституційний суд прибув президент. Свою промову він почав з жарту. Мовляв, чи не вперше в історії глава держави приїхав на запрошення суддів, а не викликав їх до себе. Але колегія на ці слова не відреагувала. Зеленський запевнив суддів у своїй повазі і пообіцяв покинути засідання після промови, щоб його присутність не сприймалося як спроба тиску на процес.

"Не мені розказувати вам, що таке дух і буква закону. Я впевнений, що рішення про розпуск Верховної ради відповідає обом цим критеріям. Громадяни не просто не вірять Раді, рейтинг довіри – чотири відсотки. Народ України аплодує рішення про розпуск Верховної ради. Люди впевнені, що оскарження цього рішення, - просто спроба народних депутатів на кілька місяців утриматися в своїх кріслах, недоторканність і можливість збагачуватися. Зараз суспільство дуже уважно стежить за цією справою, ви всі про це знаєте і, думаю, приймете справедливе рішення, за яке нам всім не буде соромно", – зазначив він.

Позицію депутатського корпусу представляли "фронтовики" Андрій Тетерук і Ігор Алексєєв, від "радикалів" в засіданні брав участь Олег Купрієнко. Вони наполягали, що у президента не було підстав розпускати парламент, оскільки коаліція розпалася тільки 17 травня поточного року після виходу з неї "Народного фронту". Згідно Конституції, з цього моменту у депутатів є місяць на консультації і формування нової коаліції. По закінченню цього рядок розпустити Раду вже неможливо, адже залишається менше шести місяців до закінчення її повноважень.

"Глава держави повинен захищати Основний закон і ставити інтереси держави вище будь-яких політичних рейтингів. Цей указ не відповідає Конституції. Правильний крок, гідний найвищого рівня державного діяча, яким є президент України – це скасування цього указу. Зміна Верховній раді при будь-яких обставин відбудеться 27 жовтня 2019 року, як і передбачено Конституцією України", – заявив нардеп Ігор Алексєєв.

Раніше представники різних фракцій і депутатських груп у розмові з РБК-Україна допускали, що КС може визнати президентський указ неконституційним і відтермінувати вибори. Причому особливий інтерес у такому рішенні суду, поряд з "Народним фронтом", має олігарх Рінат Ахметов, кажуть співрозмовники. За їх словами, у "Опозиційного блоку" і РПЛ, якої в політичних колах приписують тісний зв'язок з Ахметовим, невисокі шанси на потрапляння в наступний парламент в разі позачергових виборів. Відстрочка до осені може дати цим партіям більше часу на те, щоб підтягнути свої рейтинги.

Депутат від "Радикальної партії" Олег Купрієнко в Конституційному суді говорив метафорами і наводив приклади з особистого життя, хоча закликав присутніх керуватися законом, а не емоціями. Іноді його аргументи були дещо суперечливими, що викликало усмішки у слухачів. Після того, як "радикал" назвав Уляну Супрун виконуючого обов'язки міністра оборони, в залі почулися смішки.

"Коаліція була сформована 27 листопада 2014 року. 302 народних депутата, конституційна більшість. Здавалося, ми б гори звернули, але немає. Спочатку вийшла фракція "Радикальної партії Олега Ляшка", потім "Батьківщина" і "Самопоміч". У коаліції залишилося 234 депутата, але ніяк не 225. На кожному ефірі я теж казав: подивіться сайт Верховної ради, немає коаліції, де ваша коаліція? Але Рада працювала. Де-юре і де-факто вона була", – сказав Купрієнко.

Час парадоксів

Захищати президентський указ у суді Зеленський призначив фахівця з конституційного права з Харкова Федора Вениславского. До речі, у нього є і особистий інтерес у дострокових виборах. Зараз за юристом закріплено прохідне 93 місце в списку "Слуги народу". До осені електоральні симпатії українців можуть змінитися, так і у штабістів партії з'явиться більше часу для перестановок у списку.

На засіданні Великої палати Конституційного суду Веніславський, по суті, наполягав на двох основних меседжів. За його твердженням коаліція в Раді не існує з 29 березня 2016 року, після того як спікер Андрій Парубій оголосив під стенограму про вихід з неї фракції "Радикальної партії". Веніславський вважає, що відсутніх коаліціантів не можна було набирати з числа позафракційних депутатів, а персональний склад коаліції апарат Ради так і не надав. Також юрист наполягав на тому, що рішення про розпуск парламенту підтримує український народ.

"На численні запити до депутатів оприлюднити склад коаліції, ні разу позитивної відповіді не було. На сьогодні вони і самі не знають, який складу коаліції, тому що ця інформація відсутня. Вони додумують різні інсинуації про персональне членство. Володимир Гройсман жодного разу не сказав у сесійній залі, що міністрів йому запропонувала коаліція. Якщо коаліція не подавала кандидатур на посади міністрів прем'єр-міністру, то вона не виконувала своє конституційне призначення, значить, вона не існувала", – пояснив юрист.

Але судді влаштували Вениславскому справжній допит, який часом більше скидався на іспит з конституційного права і політології. Чи не єдиною захисницею юриста виявилася новопризначена голова Конституційного суду Наталія Шаптала. Вона раз у раз намагалася "осадити" колег, але вони продовжували в тому ж дусі.

Так у ході розпитувань з'ясувалося, що статті Основного закону, на який посилається Зеленський у своєму указі, не повною мірою відповідають формальним причин розпуску парламенту. Один із суддів також зазначив, що згідно традиції західного права спочатку суди почали пояснювати мотивацію своїх рішень, а потім ця обов'язок з'явилася і у чиновників. У той час як в команді Зеленського не раз стверджували, що він не повинен вказувати причини призначення дострокових виборів у своєму указі.

"У президента є право припинити повноваження парламенту на певних підставах. Але це не "хочу чи не хочу". Справа в тому, що у рішень глави держави є конституційні межі. Він є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності і дотримання Конституції. Отже, у своїх рішеннях він пов'язаний Конституцією, а також інтересів держави і суспільства", – зазначив суддя Микола Мельник.

Після цього у нього зав'язалася дискусія з Вениславским, на останній репліці якої суддя похитав головою, розвів руками і передав слово колегам.

– Який сенс для держави і суспільства припиняти повноваження реально діє відповідно до Конституції парламенту? – запитав Мельник.

– Є зафіксований факт відсутності коаліції. Рівень довіри громадян до парламенту дуже низький. Фактично президент запропонував партіям, які апелюють до волі народу, піти на вибори і щоб народ вирішив, обрати цих депутатів знову, – парирував представник Зеленського.

– На підставі чого президент визначив рівень довіри до парламенту? – уточнив суддя.

– На підставі багатьох соціологічних досліджень. Але легітимна мета була припинити повноваження парламенту на тих підставах, які прямо передбачені Конституцією, – резюмував Веніславський.

Йому також згадали недавні інтерв'ю, в яких юрист заявляв, що відсутність коаліції це загальновідомий факт: "Загальновідомим фактом є те, що сталася Чорнобильська катастрофа. Його не потрібно доводити ні в суді, ні в Конституційному суді, ні де-небудь. Але те, є або ні коаліція в парламенті, згідно з нормами Конституції, може сказати тільки, швидше за все, Конституційний суд шляхом цільового та системного тлумачення низки норм Конституції", – пояснив суддя Ігор Сліденко.

Виборча дилема

Конституційний суд повинен оголосити своє рішення протягом місяця — до 29 червня. Якщо воно буде на користь депутатів, то вибори 21 липня не відбудуться, і нинішній склад парламенту допрацює до осені. Однак на даний момент ситуація знаходиться в підвішеному стані. Наступні засідання КС будуть проходити в закритому режимі. Експерти відзначають, що судді можуть визначитися зі своєю позицією куди раніше дозволеного законом строку.

"Я думаю, що воно точно буде швидше, — вважає професор права, співавтор Конституції України Віктор Мусіяка. — Вони собі визначають місяць. Це і зазначено у законі про Конституційний суд. Але це не означає, що вони будуть тягнути. Якщо їм буде все зрозуміло, якщо вони повністю аргументують своє рішення, винесуть його — то навіщо чекати? Вони оголосять його раніше. Тим більше, вони усвідомлюють, що вже йде виборчий процес і його потрібно або зупиняти, або сказати, що він може продовжуватися".

Але є і компромісне рішення, обговорюване серед суддів КС, яке може відкласти дострокові вибори до кінця серпня, розповідає РБК-Україна один з "важковаговиків" у колишньої правлячої коаліції.

"Один з варіантів — це судді визнають, що указ про розпуск був передчасним, оскільки потрібно було дотриматися строк у тридцять днів для формування нової коаліції після виходу "Народного фронту" 17 травня і рекомендувати президенту зрушити дату виборів з урахуванням цього терміну, плюс шістдесят днів на кампанію. Виходить, що в такому разі дострокові вибори пройдуть приблизно в кінці серпні", — пояснює джерело.

У той же час Він стверджує, що рішення суду може містити лише висновок про те, чи відповідає указ Основного закону без будь – яких рекомендаційній частині.

"Якщо Конституційний суд визнає, що указ неконституційний, то запропонувати внести зміни в указ або доповнити його — таке рішення не передбачено. Але навіть якщо хтось вважає, що президент може як-то відкоригувати цей указ — то це вже буде в рамках останніх шести місяців повноважень Ради, відлік яких починається з 27 травня. З цієї дати він все одно вже не може розпустити парламент", — зазначає конституціоналіст.

В такому випадку вибори відбудуться 27 жовтня 2019 року. Питання лише в тому, чи захочуть судді йти всупереч чинному президенту, який має високий рівень підтримки, і вплутуватися в політику.

"Тут є як плюси, так і мінуси. Якщо дострокових виборів не буде, можливо, ми не проведемо стільки депутатів, скільки, якби вибори відбулися в липні. Але, з іншого боку, можна буде перевести стрілки" на парламент і дорікати депутатів у тому, як вони до останнього тримаються за свої мандати", – пояснило джерело в оточенні Зеленського.