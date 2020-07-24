Карабахское уравнение: возможна ли масштабная война Азербайджана и Армении

Говоря о конфликте между Арменией и Азербайджаном, прежде всего на ум приходит ситуация вокруг региона Нагорный Карабах. В этот раз противостояние вспыхнуло вдалеке от линии фронта – за 300 км от Карабаха.

Столкновение с применением артиллерии и беспилотников произошло на границе между странами – вблизи Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении 12 июля. За полторы недели столкновений с обеих сторон погибло минимум 16 человек.

Стороны перекрестно обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Тем не менее за 30 лет вялотекущего напряжения с точечными вспышками насилия именно вопрос Карабаха задает тональность в отношениях между двумя странами – о чем бы ни шла речь.

История конфликта

Конфликт между армянами и азербайджанцами на этнополитической почве перерос в стычки и погромы в 1988 году. После распада Советского Союза в пограничном регионе Нагорный Карабах прошел референдум о независимости и отделении от Азербайджана, однако его результаты мировое сообщество не признало.

К тому моменту уже шла настоящая война. Боевые столкновения между Азербайджаном и "Нагорно-Карабахской республикой" при поддержке Армении продолжались до 1994 года. В ходе наступления армяне передвинули линию фронта уже дальше спорных территорий. Тогда было подписано соглашение о режиме прекращения огня.

Армения, официально не признавая независимости квази-государства, по сути до сих пор сохраняет политический и финансовый контроль над Нагорным Карабахом, а также над семью районами Азербайджана, которые с ним граничат, – "зоной безопасности".

Время от времени на карабахском фронте происходят вооруженные инциденты, последний из них случился весной 2016 году. Тогда в трехдневной битве с применением танков и авиации погибло не менее 33 человек, свыше 200 были ранены. Однако в июле 2020 года столкновения начались на другом направлении.

Конфликт на Южном Кавказе нарастает (фото: facebook com ArmeniaMOD)

По версии армянской стороны, военнослужащие Азербайджана пытались совершить диверсию, обстреляв пограничные села – Айгепар и Мовсес. В Баку заявили что конфликт развязала армянская сторона, первой начав артиллерийский обстрел в направлении границы. В связи с этим в Азербайджане прошли многотысячные митинги в поддержку военнослужащих.

Очередной виток конфликта между Арменией и Азербайджаном стал причиной обеспокоенности, как на Западе, так и в Евразийском пространстве. В России выступили с заявлениями, что готовы оказать содействие в достижении мира, США потребовали немедленно прекратить применение силы, Брюссель призвал стороны бороться с коронавирусом, а не между собой.

В ООН и вовсе сказали, что полномасштабный конфликт в этом регионе грозит катастрофой. Армения пользуется поддержкой России, является ее стратегическим партнером и членом ОДКБ – Организации договора о коллективной безопасности, военного альянса под неформальным лидерством Кремля. В то время как Азербайджан заручился помощью Турции – страны-члена НАТО.

Впрочем, несмотря на геополитическую производную, карабахский конфликт сохраняет и свою первичную перспективу. Обмениваясь взаимными обвинениями, Ереван и Баку оперируют набором аргументов разного порядка. В Армении считают, что в Баку задались целью “разморозить конфликт”. В Азербайджане этого и не отрицают. Мол, пока оккупированные территории не будут освобождены, результата от переговоров не будет.

Что касается последнего эпизода, то в Баку говорят, что момент для эскалации выбран не зря. По версии азербайджанских экспертов, Армения подготовила провокацию перед заседанием Евразийского межправительственного совета, которое прошло 17 июля в Минске, чтобы проверить реакцию своих стратегических партнеров.

Изменить статус-кво

Директор Центра политических и экономических стратегических исследований (Армения) Бениамин Погосян в разговоре с РБК-Украина отметил, что эскалация на границе Армении и Азербайджана уходит в переговоры вокруг Нагорного Карабаха, которые заблокированы уже много лет.

Переговоры по урегулированию основаны на Мадридских принципах и предполагают несколько этапов. Первая фаза касается возвращения некоторых территорий Азербайджану, затем – предоставление временного статуса Нагорному Карабаху и начало миротворческой миссии, и третья фаза – правовое закрепление статуса Нагорного Карабаха через референдум.

“Ни Армения, ни Нагорный Карабах никогда не согласятся с тем, чтобы вернуть ситуацию на исходные позиции, как это было в 1988 году, когда Карабах был частью Азербайджана. Военного решения – нет. Только продолжать переговоры”, – сказал Погосян.

В Армении не отрицают возможность полномасштабной войны (фото: facebook com ArmeniaMOD)

Армения начала скептически относиться к Мадридским принципам после обострения на линии фронта в 2016 году. Впрочем, ни одна из сторон никогда не демонстрировала полной готовности имплементировать вышеназванные шаги – и Баку, и Ереван стоят на своих позициях. Тем не менее переговорный процесс продолжает руководствоваться именно этим подходом, который был разработаны сопредседателями карабахского "Минска" – Россией, Францией и США.

Это значит, что оккупированные территории вокруг Нагорного Карабаха, где Армения обустроила "зону безопасности", должны быть переданы под контроль Азербайджана. А вот главный камень преткновения в том, что статус самого Нагорного Карабаха международное сообщество предлагает определить в ходе референдума после демилитаризации.

Погосян уверен, что действия Азербайджана направлены на то, чтобы изменить статус-кво, с которым в Баку не были согласны изначально.

“Поэтому Азербайджан намерен продемонстрировать, что конфликт – не заморожен и снова использует против Армении, как и в 2014-2016 годах, военное давление и шантаж, а также хочет повлиять на позицию сопредседателей Минской группы – России, Франции и США, но это может закончиться региональной войной", – добавил Погосян.

Между тем, геополитическая переменная в карабахском уравнении гораздо сильнее, считает эксперт, нежели противостояние двух государств само по себе.

“Если произойдет полномасштабное столкновение – нет никакого сомнения, что будет вовлечена Россия как стратегический союзник Армении и Турция, которая поддерживает Азербайджан. Теоретически это может стать точкой противостояния России и НАТО”, – заключил Погосян.

Скрытые комбинации

Директор центра "Society for Humanitarian Research" Аваз Хасанов утверждает, что в сложившийся ситуации говорить о Карабахе как о “традиции”, определяющей конфликты с Арменией, лишнее.

"Эскалация случилась на границе Армении и Азербайджана, которая к карабахскому конфликту не имеет никакого отношения. Здесь открывается другая история. По территории, которая была обстреляна, проходят важные коммуникационные линии Азербайджана. Кому это было выгодно? Более всего в обстреле этих территорий заинтересованы и Россия, и Армения", – сказал Хасанов.

Эксперт считает, что такой сценарий подтверждается тем, что столкновение случилось в канун Евразийского саммита и у Армении были свои замыслы относительно партнерства с РФ и ОДКБ. Хасанов отметил, что ситуация скрывает не один уровень интересов и бенефициаров, нежели может показаться на первый взгляд.

“Армении нужно было проверить, насколько ОДКБ является адекватной структурой для защиты Армении”, – добавил он.

В конфликт замешаны интересы России и Турции (фото: flickr com thejointstaff)

Интерес России Хасанов связывает с попыткой оказать на Азербайджан давление относительно нефти, которую Баку экспортирует через нефтепровод “Баку-Тбилиси-Джейхан”, а теперь уже – и через нефтепровод “Новороссийск”.

”При этом для России вмешиваться напрямую в конфликт невыгодно потому, что тогда бы отношения с Азербайджаном испортились окончательно”, – добавил Хасанов.

Эксперт Центра анализа международных отношений Фуад Чирагов в беседе с РБК-Украина добавил, что вероятность полномасштабной войны сохраняется.

"До этой эскалации президент Ильхам Алиев предупреждал, что так не может продолжаться вечно и Минская группа (формат по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе – ред.) не выполняет свою функцию уже тридцать лет. Мы хотим переговоры по существу, чтобы мы к чему-то пришли. Если военные действия начнутся – народ Азербайджана поддержит это решение, люди этого требуют уже давно", – сказал Чирагов.

Таким образом, несмотря на попытки мирового сообщества в лице Минской группы по Карабаху установить приоритет “плохого мира” над “хорошей войной”, хрупкость ситуации только усиливается от количества переменных. Карабах – красноречивый пример того, что “замороженный конфликт” – это миф. И если об этом промолчит дипломатия, то рано или поздно свое слово скажет артиллерия.