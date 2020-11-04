Капитан Америки: Кто выигрывает на выборах президента США

Накануне дня голосования 3 ноября опросы давали уверенные шансы на победу демократа Джо Байдена. Даже с учетом американской системы выборов, когда победителя определяет не общенародное голосование, а выборщики от каждого штата.

В демократическом лагере были уверены, что пандемия коронавируса, падение экономики, рост безработицы и массовые протесты против расовой несправедливости похоронят шансы Дональда Трампа на переизбрание.

Но к утру 4 ноября по восточноамериканскому времени ситуация остается неопределенной. Трамп уже фактически объявил о своей победе и намерении обратиться в Верховный суд США, чтобы не дать ее "украсть".

Продемократические обозреватели с сожалением отмечают, что победа Байдена в любом случае не будет такой скорой и уверенной, как им бы хотелось. А в целом исход выборов так и остается в тумане.

Почтовый хаос

Итак, на данный момент, согласно прогнозам New York Times, Байден может рассчитывать на 227 голосов выборщиков, Трамп – на 213, тогда как для победы нужно набрать 270. Слово "прогнозам" здесь употребляется не зря.

Официальный подсчет голосов всегда занимает определенное время, но большинство топовых СМИ на каком-то этапе подсчета принимают решение "присудить" победу в штате одному или другому кандидату. Они основываются на данных предвыборных соцопросов, экзит-полов и постепенно поступающих официальных итогов голосования.

В любом случае, каждая редакция принимает решение "присудить" победу в отдельном штате на свое усмотрение. Потому текущие подсчеты количества выборщиков у Трампа и Байдена, которые ведут, к примеру, New York Times, Washington Post и CNN, могут немного отличаться между собой. Обычно ведущие СМИ подходят к этому вопросу осторожно и основательно, хотя без ошибок за последние два десятилетия тоже не обходилось.

Так что можно с большой долей уверенности утверждать, что к данному моменту и Трамп, и Байден выиграли все "свои" штаты, где их победа и так ожидалась. Для действующего президента особенно важны победы в Флориде, Айове и Огайо, которые причисляли к "колеблющимся" штатам, с высокими шансами у обоих кандидатов. Трамп смог оставить за собой и Техас, который принес ему целых 38 голосов выборщиков (Айова, для сравнения, только шесть), – в какой-то момент его победа там выглядела не столь уж гарантированной.

В свою очередь, Байден может занести себе в актив победы в Колорадо, Миннесоте, Нью-Гемпшире и Вирджинии, которые также причисляли к "решающим" штатам.

В восьми штатах исход выборов остается неопределенным. Во всех из них подсчитано уже 70 и более процентов голосов. Кроме Аляски, где обработали более трети бюллетеней. Впрочем, в самом северном регионе США, скорее всего, обойдется без сюрпризов, и Трамп одержит предсказуемую победу.

Байден пока что обходит Трампа в Неваде, где посчитано 86% голосов, хотя отрыв составляет лишь 0,6%. Перевес демократа в Аризоне более существенный – 5% по итогам обработки 82% голосов. Победа в Аризоне для Байдена особенно важна – на выборах 2016 года Трамп там одержал победу над Хиллари Клинтон.

Байден также вырвался вперед в Висконсине, хотя там отрыв еще меньше – 0,7% или семь тысяч голосов в пользу демократа, подсчитано 97% голосов. Наконец, еще меньше отрыв Байдена в Мичигане – всего 0,1% после подсчета 89% голосов.

В остальных спорных штатах лидирует Трамп. В Пенсильвании он лидирует с отрывом 11,5% (75% подсчитано), в Северной Каролине – 1,4% (95% подсчитано), в Джорджии – 2,2% (92% подсчитано).

Еще час назад ситуация складывалась таким образом, что если бы во всех спорных штатах выборы закончились с текущим счетом, то Трамп праздновал бы победу, собрав 293 голоса выборщиков (после смены лидерства в Мичигане с результатом в 270 голосов выборщиков "побеждает" уже Байден). На этом предположении основывается большинство скороспешных выводов о том, что действующий президент США гарантированно остается на второй срок.

Собственно, и сам Трамп уже успел объявить о своей победе, как раз опираясь на текущие итоги голосования в неопределившихся штатах. В ответ продемократические медиа уже несколько часов объясняют своей аудитории, что нельзя говорить об итогах выборов до того, как подсчитаны все голоса.

В частности, и первую очередь, голоса тех, кто отправил свой бюллетень по почте. А таких ко дню голосования набралось почти 64 миллиона человек. Еще почти 36 миллионов воспользовались возможностью отдать свой голос лично, но не дожидаясь дня выборов. Для сравнения, на выборах 2016 года всего проголосовали 136,7 миллиона американцев. Сейчас же явка однозначно будет гораздо выше.

И итог президентских выборов в США, очевидно, будет решен как раз за счет "почтовых" голосов.

Пояс для Байдена

Избирательные процедуры в США очень отличаются от штата к штату, что серьезно затрудняет понимание общей картины при подсчете голосов в масштабах всей страны.

Так, в одних штатах поступившие по почте голоса можно обрабатывать и подсчитывать до дня голосования, по мере их поступления. В других – разрешается только распечатать почтовый конверт и проверить подлинность бюллетеня, а считать их можно только после закрытия участков. Где-то и вовсе приступать к обработке почтовых голосов разрешается только после того, как закончится "обычное" голосование.

В одних штатах будут засчитаны лишь голоса, которые успели прибыть по почте до дня выборов 3 ноября. А в других их будут принимать еще несколько дней и даже недель – главное, чтобы избиратель успел отправить письмо до дня выборов, а дальше все зависит от расторопности почтовой службы.

Аналогичный хаос наблюдается и при объявлении итогов выборов. Одни штаты сначала оглашают итоги предварительного голосования, другие наоборот, сразу считают голоса, поданные только в день выборов. А третьи считают все вместе и публикуют данные без особой детализации.

Но в целом можно выделить два тренда, которые как раз и станут определяющими для судьбы выборов в этом году. Во-первых, избиратели-демократы чаще голосовали по почте, чем избиратели-республиканцы. Во-вторых, подсчет почтовых голосов все-таки длится дольше, чем подсчет обычных бюллетеней.

Как раз в этом и состоит надежда Джо Байдена и его симпатиков – за счет постепенного подсчета почтовых голосов сократить отрыв и в итоге обогнать Трампа в спорных штатах. И одержать итоговую победу на выборах.

Как это происходит на практике, можно наблюдать на примере Висконсина. В этом штате Трамп во время подсчета долгое время удерживал лидерство в несколько процентов. Но потом комиссии стали активнее приступать к подсчету почтовых голосов, Байден сократил отрыв, вышел вперед и медленно наращивает перевес.

В лагере демократов рассчитывают, что такой сценарий будет и в двух других спорных штатах так называемого "ржавого пояса": Мичигане и Пенсильвании.

Четыре года назад победа в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании стала основой общего успеха Трампа. Теперь Байдену, чтобы на что-то надеяться, крайне желательно выиграть хотя бы два штата из этих трех. По крайней мере, преимущество Трампа в Пенсильвании и Мичигане по мере подсчета почтовых голосов также начало уверенно сокращаться, а в Мичигане он даже немного вырвался вперед. На данный момент около 78% почтовых голосов в Пенсильвании отдано именно за Байдена.

Безусловно, такие тенденции точно не могут устроить Трампа. Тем более, у него в запасе есть мега-оружие, которого лишены оппоненты – Верховный суд США. Перед выборами американский президент смог получить там уверенное большинство, шесть судей против трех. И уже объявил о своих планах снова обратиться в Верховный суд, чтобы тот остановил практику подсчета голосов, пришедших по почте после 3 ноября. Поскольку подсчет почтовых голосов в спорных штатах явно затянется на несколько дней, соответствующее судебное решение может стать решающим для итога выборов.

Наконец, полностью нельзя исключать удивительный сценарий, при котором в Коллегии выборщиков будет ничья: по 269 голосов у Трампа и у Байдена. Технически это вполне возможно – если Байден удержит за собой лидерство в Неваде, Аризоне и Висконсине и сможет обогнать Трампа в Северной Каролине, но уступит ему в Висконсине.

В таком случае, президента США будет выбирать нижняя палата Конгресса – Палата представителей, полный состав которой американцы переизбрали 3 ноября. В прошлом созыве большинство там было за демократами, судя по всему, так останется и сейчас, что было бы на руку Байдену.

Но не все так просто. Согласно процедурам, конгрессмены от каждого из штатов сначала проводят голосование внутри своего коллектива, в каждом штате по отдельности.

В украинских реалиях это выглядело бы так: все депутаты-мажоритарщики от Винницкой (Черкасской, Черниговской и т.д.) области собираются вместе и голосуют за кандидата на президентский пост. Если большинство мажоритарщиков поддержали кандидата А, он получает 1 голос от их области.

Потому для победы таким путем нужно собрать 26 голосов от штатов (больше половины от общего числа штатов). И в прошлом созыве по такой формуле перевес оказывался как раз у республиканцев, возможно, так и будет и сейчас.

В последний раз президента США по такой схеме выбирали в 1824 году. Конечно, такой сценарий маловероятен. С другой стороны, еще два дня назад и шансы на победу Байдена выглядели почти что бесспорными.