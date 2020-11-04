Капітан Америки: Хто виграє на виборах президента США

Напередодні дня голосування 3 листопада опитування давали впевнені шанси на перемогу демократа Джо Байдена. Навіть з урахуванням американської системи виборів, коли переможця визначає не загальнонародне голосування, а виборщики від кожного штату.

У демократичному таборі були впевнені, що пандемія коронавірусу, падіння економіки, зростання безробіття і масові протести проти расової несправедливості поховають шанси Дональда Трампа на переобрання.

Але до ранку 4 листопада за східноамериканським часом ситуація залишається невизначеною. Трамп уже фактично оголосив про свою перемогу і намір звернутися до Верховного суду США, щоб не дати її "вкрасти".

Продемократичні оглядачі з жалем відзначають, що перемога Байдена в будь-якому випадку не буде такою швидкою і впевненою, як їм би хотілося. А в цілому результат виборів так і залишається в тумані.

Поштовий хаос

Отже, на цей момент, згідно з прогнозами New York Times, Байден може розраховувати на 227 голосів виборщиків, Трамп – на 213, тоді як для перемоги потрібно набрати 270. Слово "прогнозами" тут вживається не дарма.

Офіційний підрахунок голосів завжди займає певний час, але більшість топових ЗМІ на якомусь етапі підрахунку ухвалюють рішення присудити перемогу в штаті одному або іншому кандидату. Вони ґрунтуються на даних передвиборчих соцопитувань, екзит-полів та підсумків голосування, що поступово надходять офіційно.

У будь-якому випадку, кожна редакція приймає рішення присудити перемогу в окремому штаті на свій розсуд. Тому поточні підрахунки кількості виборщиків у Трампа і Байдена, які ведуть, наприклад, New York Times, Washington Post і CNN, можуть трохи відрізнятися між собою. Зазвичай провідні ЗМІ підходять до цього питання обережно і грунтовно, хоча без помилок за останні два десятиліття теж не обходилося.

Так що можна з великою часткою впевненості стверджувати, що до даного моменту і Трамп, і Байден виграли всі "свої" штати, де їх перемога і так очікувалася. Для чинного президента особливо важливі перемоги у Флориді, Айові та Огайо, які зараховували до "штатів, що вагаються", з високими шансами в обох кандидатів. Трамп зміг залишити за собою і Техас, який приніс йому цілих 38 голосів виборщиків (Айова, для порівняння, тільки шість), – в якийсь момент його перемога там виглядала не такою вже гарантованої.

У свою чергу, Байден може занести собі в актив перемоги в Колорадо, Міннесоті, Нью-Гемпширі і Вірджинії, які також зараховували до "вирішальних" штатів.

У восьми штатах результат виборів залишається невизначеним. У всіх з них підраховано вже 70 і більше відсотків голосів. Крім Аляски, де опрацювали більше третини бюлетенів. Втім, у самому північному регіоні США, швидше за все, обійдеться без сюрпризів, і Трамп здобуде передбачувану перемогу.

Байден поки що обходить Трампа в Неваді, де пораховано 86% голосів, хоча відрив становить лише 0,6%. Перевага демократа в Арізоні більш суттєва – 5% за підсумками обробки 82% голосів. Перемога в Арізоні для Байдена особливо важлива – на виборах 2016 року Трамп там здобув перемогу над Хілларі Клінтон.

Байден також вирвався вперед у Вісконсині, хоча там відрив ще менше – 0,7% або сім тисяч голосів на користь демократа, підраховано 97% голосів. Зрештою, ще менший відрив Байдена в Мічігані - лише 0,1% після підрахунку 89% голосів.

В інших спірних штатах лідирує Трамп. У Пенсільванії він лідирує з відривом 11,5% (75% підраховано), в Північній Кароліні – 1,4% (95% підраховано), в Джорджії – 2,2% (92% підраховано).

Ще годину тому ситуація складалася таким чином, що якби у всіх спірних штатах вибори закінчилися з поточним рахунком, то Трамп святкував би перемогу, зібравши 293 голоси виборщиків (після зміни лідера у Мічігані з результатом у 270 виборщиків вже "перемагає" Байден). На цьому припущенні ґрунтується більшість скороспішних висновків про те, що чинний президент США гарантовано залишається на другий термін.

Власне, і сам Трамп уже встиг оголосити про свою перемогу, якраз спираючись на поточні підсумки голосування в невизначених штатах. У відповідь продемократичні медіа вже кілька годин пояснюють своїй аудиторії, що не можна говорити про підсумки виборів до того, як підраховані всі голоси.

Зокрема, і першу чергу, голоси тих, хто відправив свій бюлетень поштою. А таких до дня голосування набралося майже 64 мільйони осіб. Ще майже 36 мільйонів скористалися можливістю віддати свій голос особисто, але не чекаючи дня виборів. Для порівняння, на виборах 2016 року всього проголосували 136,7 мільйона американців. Зараз же явка однозначно буде набагато вищою.

І підсумок президентських виборів в США, очевидно, буде вирішено як раз за рахунок "поштових" голосів.

Пояс для Байдена

Виборчі процедури в США дуже відрізняються від штату до штату, що серйозно ускладнює розуміння загальної картини при підрахунку голосів у масштабах всієї країни.

Так, в одних штатах голоси, що надійшли поштою, можна обробляти і підраховувати до дня голосування, у міру їх надходження. В інших – дозволяється тільки розкрити поштовий конверт і перевірити справжність бюлетеня, а рахувати їх можна тільки після закриття дільниць. Десь і зовсім приступати до обробки поштових голосів дозволяється тільки після того, як закінчиться "звичайне" голосування.

В одних штатах будуть зараховані лише голоси, які встигли прибути поштою до дня виборів 3 листопада. А в інших їх будуть приймати ще кілька днів і навіть тижнів – головне, щоби виборець встиг відправити листа до дня виборів, а далі все залежить від моторності поштової служби.

Аналогічний хаос спостерігається і при оголошенні результатів виборів. Одні штати спочатку оголошують підсумки попереднього голосування, інші навпаки, відразу рахують голоси, подані лише в день виборів. А треті рахують всі разом і публікують дані без особливої деталізації.

Але в цілому можна виділити два тренди, які якраз і стануть визначальними для долі виборів в цьому році. По-перше, виборці-демократи частіше голосували поштою, ніж виборці-республіканці. По-друге, підрахунок поштових голосів все-таки триває довше, ніж підрахунок звичайних бюлетенів.

Якраз в цьому і полягає надія Джо Байдена і його симпатиків – за рахунок поступового підрахунку поштових голосів скоротити відрив і в підсумку обігнати Трампа в спірних штатах. І здобути підсумкову перемогу на виборах.

Як це відбувається на практиці, можна спостерігати на прикладі Вісконсину. У цьому штаті Трамп під час підрахунку довгий час утримував лідерство у кілька відсотків. Але потім комісії стали активніше приступати до підрахунку поштових голосів, Байден скоротив відрив, вийшов вперед і повільно нарощує перевагу.

У таборі демократів розраховують, що такий сценарій буде і у двох інших спірних штатах так званого "іржавого поясу": Мічигані та Пенсільванії.

Чотири роки тому перемога у Вісконсині, Мічигані та Пенсільванії стала основою загального успіху Трампа. Тепер Байдену, щоб на щось сподіватися, вкрай бажано виграти хоча б два штати з цих трьох. Принаймні, перевага Трампа в Пенсільванії і Мічигані у міру підрахунку поштових голосів також почала впевнено скорочуватися, а в Мічігані він навіть трохи вирвався вперед. На цей момент близько 78% поштових голосів у Пенсільванії віддано саме за Байдена.

Безумовно, такі тенденції точно не можуть влаштувати Трампа. Тим більше у нього в запасі є мега-зброя, якої позбавлені опоненти – Верховний суд США. Перед виборами американський президент зміг отримати там впевнену більшість, шість проти трьох суддів. І вже оголосив про свої плани знову звернутися до Верховного суду, щоб той зупинив практику підрахунку голосів, які прийшли поштою після 3 листопада. Оскільки підрахунок поштових голосів у спірних штатах явно затягнеться на кілька днів, відповідне судове рішення може стати вирішальним для результату виборів.

Нарешті, не можна повністю виключати дивовижний сценарій, при якому в Колегії виборщиків буде нічия: по 269 голосів у Трампа і у Байдена. Технічно це цілком можливо – якщо Байден утримає за собою лідерство в Неваді, Арізоні і Вісконсіні і зможе обігнати Трампа в Північній Кароліні, але поступиться йому у Вісконсіні.

В такому випадку, президента США буде вибирати нижня палата Конгресу – Палата представників, повний склад якої американці переобрали 3 листопада. В минулому скликанні більшість там була за демократами, судячи з усього, так залишиться і зараз, що було би на руку Байдену.

Але не все так просто. Згідно з процедурами, конгресмени від кожного зі штатів спочатку проводять голосування всередині свого колективу, в кожному штаті окремо.

В українських реаліях це виглядало б так: всі депутати-мажоритарники від Вінницької (Черкаської, Чернігівської і т. д.) області збираються разом і голосують за кандидата на президентський пост. Якщо більшість мажоритарників підтримала кандидата А, він отримує 1 голос від їх області.

Тому для перемоги таким шляхом потрібно зібрати 26 голосів від штатів (більше половини від загального числа штатів). І в минулому скликанні за такою формулою перевага опинялася як раз у республіканців, можливо, так і буде і зараз.

Востаннє президента США за такою схемою вибирали в 1824 році. Звичайно, такий сценарій малоймовірний. З іншого боку, ще два дні тому і шанси на перемогу Байдена виглядали майже безспірними.