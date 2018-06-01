Кандидат на вылет: почему Гройсман спешит выбить кресло из-под министра финансов Данилюка

Министр финансов Александр Данилюк отказался писать заявление об увольнении по собственному желанию и не намерен уходить в отставку. Гройсман планирует собирать голоса в парламенте для увольнения чиновника.

Уже на следующей неделе парламент может рассмотреть представление премьер-министра Владимира Гройсмана об увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов. Не сумев убедить Данилюка уйти по собственному желанию, Гройсман вынес этот вопрос в закрытом режиме на рассмотрение правительства. В Верховной Раде возможное увольнение министра пока комментируют сдержанно. Прежде чем увольнять министра финансов, премьеру предстоит согласовать с президентом кандидатуру на замену Данилюку, что может оказаться проблематично. Подробнее о конфликте в правительстве и возможных кадровых перестановках - в материале РБК-Украина.

Премьер-министр Владимир Гройсман предложил министру финансов Александру Данилюку уйти в отставку по собственному желанию. Получив отказ министра, Гройсман в среду, 30 мая, вынес на рассмотрение правительства в закрытом режиме проект представления об увольнении Данилюка. Об этом вчера РБК-Украина рассказали сразу несколько высокопоставленных собеседников в Кабмине, независимых друг от друга.

Большинство министров проголосовали за этот документ, поддержав премьера. Воздержались, по информации издания, всего три члена Кабмина - и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун, вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе и министр инфраструктуры Владимир Омелян. К слову, с Омеляном у премьера в прошлом году также случился публичный конфликт из-за переподчинения госкомпании "Укрзализныця" правительству. Как сообщало РБК-Украина, Данилюк с Гройсманом уже неделю активно "воюют" за контроль над Госфискальной службой.

Размывая ответственность

Несколько членов Кабмина, опрошенные изданием, отказались комментировать инициативу премьера по отставке Данилюка. Но на самом деле Гройсман, чтобы внести в парламент представление на министра финансов, мог обойтись без голосования в КМУ, не спрашивая мнения других членов правительства. Согласно закону о Кабинете министров, для увольнения любого министра (кроме министра иностранных дел и министра обороны) достаточно представления в Раду от премьер-министра или личной инициативы министра, желающего уйти в отставку.

"Для отставки министра финансов не нужно решения правительства. Премьер вносит представление в парламент сам, или министр самостоятельно несет заявление в Раду. Никаких решений об отставке правительство не принимает", - сказал один из министров, не став вдаваться в подробности закрытой части заседания в среду.

Пока же все выглядит так, что, проведя непубличное голосование, без которого можно было обойтись, премьер, с одной стороны, "размыл" ответственность за свое решение уволить министра, с другой, дал понять Данилюку, что в команде власти его не хочет видеть не он один.

По большому счету, у Данилюка конфликт не только с премьером. У министра напряженные отношения с президентом Петром Порошенко и открытое противостояние с главой профильного комитета Рады Ниной Южаниной. Кроме того, у министра финансов были разногласия как с экс-главой ГФС Романом Насировым, так и с нынешним руководителем ведомства Мирославом Проданом.

И причин уволить Данилюка у премьера несколько. Как ранее писало РБК-Украина, Гройсман решил переподчинить напрямую Кабмину Государственную фискальную службу, которая сегодня находится в зоне ответственности Минфина. Разумеется, Данилюк выступил против этой идеи. Кроме того, министр неоднократно противился социальным инициативам Гройсмана, требующим увеличения расходов госбюджета.

В окружении Александра Данилюка ранее объясняли, что проблемные отношения министра со всеми ведомствами не связаны с особенностями его характера, а скорее - с его должностью. "Министр финансов - самый "расстрельный" пост в правительстве. Все - депутаты, президент, премьер - требуют от него заложить в бюджет свои "хотелки". Играя в предвыборный популизм, аппетиты всех участников растут - то повысь минимальную зарплату, то субсидии, то пенсии военным увеличь. А то, что министру нужно следить за реалистичностью и сбалансированностью бюджета, мало кого волнует. Поэтому от всех приходится отбиваться по мере сил и здравого смысла", - пояснил РБК-Украина собеседник в правительстве, знакомый с ситуацией изнутри.

Нужно понимать, что за сбалансированностью госбюджета Украины уже не первый год следит и Международный валютный фонд. Для Фонда реалистичные планы по наполняемости казны, их своевременное выполнение и сокращение дефицита - один из ключевых показателей того, насколько со страной можно сотрудничать и предоставлять ей займы. Довольно непростые переговоры о пересмотре действующей программы Украины с МВФ, как известно, вот уже почти год ведет Александр Данилюк. "И именно министру финансов приходится объяснять экспертам МВФ, почему у нас в бюджете заложены те или иные показатели, а не премьеру или президенту. И, разумеется, президенту не нравится, когда министр говорит, что без антикоррупционного суда не будет транша Фонда, а премьер не восторге от того, что министр убеждает его поднять тарифы на газ", - пояснил источник издания на условиях анонимности.

Все решит Рада

Несмотря на очевидную конфронтацию, Гройсман пока не выступает против министра финансов публично. Нужно понимать, что у Данилюка как минимум есть поддержка западных партнеров - МВФ, ЕБРР, Всемирного банка, для которых министр финансов - ключевой переговорщик от правительства. К тому же недавно министр обратился к послам стран G7, пожаловавшись на препятствия со стороны премьера в кадровых вопросах. В каком-то смысле, заявив о проблеме, Данилюк сыграл на опережение и подготовил себе путь к отступлению, чтобы "сохранить лицо", если его все же снимут с должности. Потому, указав Данилюку на дверь сейчас, Гройсман рискует нарваться на публичный скандал и, что немаловажно, ему придется объясняться перед международными донорами, чему глава правительства явно не будет рад. Очевидно, именно поэтому премьер-министр предпринимал попытку убедить министра уйти добровольно.

Интересно, что еще в среду, 30 мая, источники издания из окружения премьера уверяли, что Данилюк заявление все же написал. Несколько собеседников из окружения министра эту информацию опровергли, но не исключили, что попытка снять Данилюка все же будет предпринята.

Сам министр финансов вчера публично заявил о том, что покидать свой пост он не намерен. "От меня никогда не звучало, что я собираюсь уйти в отставку. Пусть это делают другие люди - идут. Я подавать не буду", - заявил Данилюк.

Сразу несколько информированных источников РБК-Украина подтвердили, что премьер с понедельника планирует заняться сбором голосов в Раде за отставку министра финансов, и что голосование может состояться уже на следующей неделе. На вопрос издания о том, поддержат ли парламентарии инициативу Гройсмана, в депутатском корпусе отвечают крайне осторожно. Глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов сообщил РБК-Украина, что у него пока нет информации по поводу представления об увольнении Данилюка. "Если на любого представителя Кабинета министров поступит представление, то обязательно мы будем собирать фракцию, обсуждать этот вопрос на заседании фракции и принимать решение. Это наша неизменная позиция - и в том, что касается назначений, и в том, что касается увольнений", - сообщил Герасимов.

В "Народном фронте" - второй по численности фракции Рады, ввиду достаточно командных взаимоотношений с Гройсманом, вероятней всего, премьера поддержат. Впрочем, руководитель фракции "Народного фронта" Максим Бурбак в беседе с РБК-Украина отметил, что их фракция будет определяться, если представление на увольнение министра финансов все же поступит. "Если будут какие-либо обращения, представления от коалиционного правительства, мы соберемся и будем обсуждать. Вне независимости от персоналий. Нужно увидеть представление, аргументацию, о ком пойдет речь. А возможно, будет представление еще на министров, где у нас исполняющие обязанности? Мы ведь не знаем. Согласно законодательству, будем рассматривать те и те инициативы", - пояснил Бурбак.

Пока без конкретики о возможном голосовании за отставку министра финансов говорят во фракции "Самопомич". Представитель этой политической силы, член комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Рады Татьяна Острикова критически оценивает действия Александра Данилюка как главы Минфина. Но при этом депутат пояснила, что позиция фракции будет формироваться на основании тех документов, которые "будут зарегистрированы правительством в парламенте относительно возможных отставок возможных министров". "Мы, во-первых, будем изучать доводы, приведенные в этих документах. Не могу сейчас сказать, будем ли мы поддерживать отставку Данилюка, потому что пока мы не знаем, будет ли представление. И, во-вторых, не знаем, что будет в нем написано. Мы не хотим играть в чужие игры и чужие разборки", - заявила Острикова.

Может передумать

В неформальных беседах с РБК-Украина парламентарии напоминают, что все кадровые вопросы в зале проходят голосование с трудом. По словам одного из депутатов коалиции, если Гройсман подаст в Раду представление только на Данилюка, то голоса для его увольнения в зале будут. Но если такое представление появится в Раде в пакете с кадровыми вопросами по другим министерствам - голосов может и не хватить, обращает внимание собеседник издания.

Напомним, по собственному желанию уйти из правительства ранее решили министр информационной политики Юрий Стець и министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой. Кроме того, до сих пор официально не утверждена в должности министра Уляна Супрун.

Один из влиятельных собеседников в БПП не исключает, что к понедельнику "расклад с возможным увольнением Данилюка может быть полностью переигран". Но при этом он допускает, что в случае, если представление об отставке Данилюка будет вынесено в сессионный зал, то 226 голосов "за" его принятие найдутся. "Главное, чтобы премьер не передумал", - считает депутат.

Кроме того, по словам собеседников, головной боли премьеру с увольнением Данилюка может добавить необходимость поиска замены на должность министра финансов. Наиболее вероятным претендентом на место Данилюка называют его нынешнего первого заместителя Оксану Маркарову. Но, если кандидатура Маркаровой комфортна премьеру, то президент ее вряд ли согласует, считают источники издания. На пост министра финансов ранее пророчили близкую к окружению Петра Порошенко Нину Южанину, главу комитета парламента по вопросам налоговой и таможенной политики. Впрочем, ранее сама Южанина неоднократно опровергала эти слухи, заявляя о своем нежелании менять депутатский мандат на министерский портфель.