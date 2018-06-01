Кандидат на виліт: чому Гройсман поспішає вибити крісло з-під міністра фінансів Данилюка

Міністр фінансів Олександр Данилюк відмовився писати заяву про звільнення за власним бажанням і не має наміру йти у відставку. Гройсман планує збирати голоси в парламенті для звільнення чиновника.

Вже наступного тижня парламент може розглянути подання прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про звільнення Олександра Данилюка з посади міністра фінансів. Не зумівши переконати Данилюка піти за власним бажанням, Гройсман виніс це питання в закритому режимі на розгляд уряду. У Верховній Раді можливе звільнення міністра поки коментують стримано. Перш ніж звільняти міністра фінансів, прем'єру належить узгодити з президентом кандидатуру на заміну Данилюку, що може виявитися проблематичним. Детальніше про конфлікт в уряді і можливі кадрові перестановки - в матеріалі РБК-Україна.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував міністру фінансів Олександру Данилюку піти у відставку за власним бажанням. Отримавши відмову міністра, Гройсман в середу, 30 травня, виніс на розгляд уряду в закритому режимі проект подання про звільнення Данилюка. Про це вчора РБК-Україна розповіли відразу кілька високопоставлених співрозмовників в Кабміні, незалежних один від одного.

Більшість міністрів проголосували за цей документ, підтримавши прем'єра. Утрималися, за інформацією видання, всього три члени Кабміну - в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, віце-прем'єр-міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе і міністр інфраструктури Володимир Омелян. До речі, з Омеляном у прем'єра в минулому році також стався публічний конфлікт через перепідпорядкування держкомпанії "Укрзалізниця" уряду. Як повідомляло РБК-Україна, Данилюк з Гройсманом вже тиждень активно воюють за контроль над Держфіскальною службою.

Розмиваючи відповідальність

Кілька членів Кабміну, опитані виданням, відмовилися коментувати ініціативу прем'єра за відставку Данилюка. Але насправді Гройсман, щоб внести до парламенту подання на міністра фінансів, міг обійтися без голосування в КМУ, не питаючи думки інших членів уряду. Згідно із законом про Кабінет міністрів, для звільнення будь-якого міністра (крім міністра закордонних справ та міністра оборони) достатньо подання в Раду від прем'єр-міністра або особистої ініціативи міністра, що бажає піти у відставку.

"Для відставки міністра фінансів не потрібно рішення уряду. Прем'єр вносить подання в парламент сам, або міністр самостійно несе заяву в Раду. Ніяких рішень про відставку уряд не приймає", - сказав один з міністрів, але не став вдаватися у подробиці закритої частини засідання в середу.

Поки ж все виглядає так, що, провівши непублічне голосування, без якого можна було обійтися, прем'єр, з одного боку, "розмив" відповідальність за своє рішення звільнити міністра, з іншого, дав зрозуміти Данилюку, що в команді влади його не хоче бачити не він один.

За великим рахунком, у Данилюка конфлікт не тільки з прем'єром. У міністра напружені стосунки з президентом Петром Порошенком і відкрите протистояння з головою профільного комітету Ради Ніною Южаниной. Крім того, у міністра фінансів були розбіжності як з екс-головою ДФС Романом Насіровим, так і з нинішнім керівником відомства Мирославом Проданом.

І причин звільнити Данилюка у прем'єра кілька. Як раніше писало РБК-Україна, Гройсман вирішив підпорядкувати безпосередньо Кабміну Державну фіскальну службу, яка сьогодні знаходиться в зоні відповідальності Мінфіну. Зрозуміло, Данилюк виступив проти цієї ідеї. Крім того, міністр неодноразово противився соціальним ініціативам Гройсмана, які вимагають збільшення витрат держбюджету.

В оточенні Олександра Данилюка раніше пояснювали, що проблемні відносини міністра з усіма відомствами не пов'язані з особливостями його характеру, а скоріше - з його посадою. "Міністр фінансів - найбільш "розстрільна" посада в уряді. Всі - депутати, президент, прем'єр - вимагають від нього закласти в бюджет свої "хотєлки". Граючи в передвиборний популізм, апетити всіх учасників ростуть - то підвищ мінімальну зарплату, то субсидії, пенсії військовим збільш. А те, що міністру потрібно стежити за реалістичністю і збалансованістю бюджету, мало кого хвилює. Тому від усіх доводиться відбиватися по мірі сил і здорового глузду", - пояснив РБК-Україна співрозмовник в уряді, знайомий з ситуацією зсередини.

Треба розуміти, що за збалансованістю держбюджету України вже не перший рік стежить і Міжнародний валютний фонд. Для Фонду реалістичні плани щодо наповнюваності скарбниці, їх своєчасне виконання і скорочення дефіциту - один з ключових показників того, наскільки з країною можна співпрацювати і надавати їй позики. Досить непрості переговори про перегляд чинної програми України з МВФ, як відомо, ось вже майже рік веде Олександр Данилюк. "І саме міністру фінансів доводиться пояснювати експертів МВФ, чому у нас в бюджеті закладені ті чи інші показники, а не прем'єра або президента. І, зрозуміло, президенту не подобається, коли міністр каже, що без антикорупційного суду не буде траншу Фонду, а прем'єр не в захваті від того, що міністр переконує його підняти тарифи на газ", - пояснило джерело видання на умовах анонімності.

Все вирішить Рада

Незважаючи на очевидну конфронтацію, Гройсман поки не виступає проти міністра фінансів публічно. Потрібно розуміти, що у Данилюка як мінімум є підтримка західних партнерів - МВФ, ЄБРР, Світового банку, для яких міністр фінансів - ключовий парламентер від уряду. До того ж нещодавно міністр звернувся до послів країн G7, поскаржившись на перешкоди з боку прем'єра в кадрових питаннях. У якомусь сенсі, заявивши про проблему, Данилюк зіграв на випередження і підготував собі шлях до відступу, щоб "зберегти обличчя", якщо його знімуть з посади. Тому, вказавши Данилюку на двері зараз, Гройсман ризикує нарватися на публічний скандал і, що важливо, йому доведеться мати розмову з міжнародними донорами, чому глава уряду явно не буде радий. Очевидно, саме тому прем'єр-міністр робив спробу переконати міністра піти добровільно.

Цікаво, що ще в середу, 30 травня, джерела видання з оточення прем'єра запевняли, що Данилюк заяву все ж таки написав. Кілька співрозмовників з оточення міністра цю інформацію спростували, але не виключили, що спроба зняти Данилюка все ж буде зроблена.

Сам міністр фінансів вчора публічно заявив про те, що залишати свою посаду він не має наміру. "Від мене ніколи не звучало, що я збираюся піти у відставку. Хай це роблять інші люди - йдуть. Я подавати не буду", - заявив Данилюк.

Відразу кілька джерел РБК-Україна підтвердили, що прем'єр з понеділка планує зайнятися збором голосів в Раді за відставку міністра фінансів, і що голосування може відбутися вже наступного тижня. На питання видання про те, чи підтримають парламентарі ініціативу Гройсмана, в депутатському корпусі відповідають вкрай обережно. Голова фракції "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов повідомив РБК-Україна, що у нього поки немає інформації з приводу подання про звільнення Данилюка. "Якщо на будь-якого представника Кабінету міністрів надійде подання, то обов'язково ми будемо збирати фракцію, обговорювати це питання на засіданні фракції і приймати рішення. Це наша незмінна позиція - і в тому, що стосується призначень, і в тому, що стосується звільнень", - повідомив Герасимов.

В "Народному фронті" - другої за чисельністю фракції Ради, зважаючи на досить командні взаємини з Гройсманом, скоріш за все, підтримають прем'єра. Втім, керівник фракції "Народного фронту" Максим Бурбак у розмові з РБК-Україна зазначив, що їхня фракція буде визначатися, якщо подання на звільнення міністра фінансів все ж надійде. "Якщо будуть якісь звернення, подання від коаліційного уряду, ми зберемося і будемо обговорювати. Незалежно від персоналій. Потрібно побачити, аргументацію, про кого піде мова. А можливо, буде подання ще на міністрів, де у нас виконуючі обов'язки? Адже ми не знаємо. Згідно із законодавством, будемо розглядати ті і ті ініціативи", - пояснив Бурбак.

Поки без конкретики про можливе голосування за відставку міністра фінансів говорять у фракції "Самопоміч". Представник цієї політичної сили, член комітету з питань податкової та митної політики Ради Тетяна Острікова критично оцінює дії Олександра Данилюка як глави Мінфіну. Але при цьому депутат пояснила, що позиція фракції буде формуватися на підставі тих документів, які "будуть зареєстровані урядом у парламенті щодо можливих відставок можливих міністрів". "Ми, по-перше, будемо вивчати доводи, наведені в цих документах. Не можу зараз сказати, чи будемо ми підтримувати відставку Данилюка, тому що поки ми не знаємо, чи буде подання. І, по-друге, не знаємо, що буде в ньому написано. Ми не хочемо грати в чужі ігри і чужі розборки", - заявила Острікова.

Може передумати

У неформальних розмовах з РБК-Україна парламентарі нагадують, що всі кадрові питання непросто проходять голосування у сесійному залі. За словами одного з депутатів коаліції, якщо Гройсман направить у Раду подання тільки на Данилюка, то голоси для його звільнення в залі будуть. Але якщо таке подання з'явиться в Раді у пакеті з кадровими питаннями по іншим міністерствам - голосів може й не вистачити, звертає увагу співрозмовник видання.

Нагадаємо, за власним бажанням піти з уряду раніше вирішили міністр інформаційної політики Юрій Стець і міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий. Крім того, до цих пір офіційно не затверджена на посаді міністра Уляна Супрун.

Один з впливових співрозмовників в БПП не виключає, що до понеділка "розклад з можливим звільненням Данилюка може бути повністю переграний". Але при цьому він допускає, що у випадку, якщо подання про відставку Данилюка буде винесено в сесійну залу, то 226 голосів "за" його прийняття знайдуться. "Головне, щоб прем'єр не передумав", - вважає депутат.

Крім того, за словами співрозмовників, головного болю прем'єру з звільненням Данилюка може додати необхідність пошуку заміни на посаду міністра фінансів. Найбільш вірогідним претендентом на місце Данилюка називають його нинішнього першого заступника Оксану Маркарову. Але, якщо кандидатура Маркарової комфортна прем'єру, то президент її навряд чи погодить, вважають джерела видання. На пост міністра фінансів раніше пророкували близьку до оточення Петра Порошенка Ніну Южаніну, голову комітету парламенту з питань податкової та митної політики. Втім, раніше сама Южаніна неодноразово спростовувала ці чутки, заявляючи про своє небажання змінювати депутатський мандат на міністерський портфель.