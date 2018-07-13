Какими полномочиями Верховная рада наделила Антикоррупционный суд

Парламент завершил создание Высшего антикоррупционного суда, но сделал это на год позже, чем от украинских властей требовал Международный валютный фонд.

Верховная рада приняла одну из ключевых норм, необходимых для создания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). В четверг, 12 июля, народные депутаты после нескольких попыток все же поддержали поправку в закон о судоустройстве и статусе судей, согласно которой ВАКС будет рассматривать все дела, относящиеся к подследственности Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Это касается как новых дел, так и тех, которые уже рассматриваются в первой инстанции обычных судов или находятся на этапе апелляции. На такой формулировке настоял Международный валютный фонд, чтобы уличенные в коррупции чиновники, чьи дела уже рассматривают суды, не смогли избежать наказания. Подробнее – в материале РБК-Украина.

В четверг, 12 июля, парламент принял изменения в закон о судоустройстве и статусе судей, согласно которым Высший антикоррупционный суд сможет рассматривать все дела, относящиеся к подследственности Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Это касается как новых дел, так и тех, которые уже находятся в первой инстанции в общих судах или направлены на апелляцию.

На угоду кредитору

Вчерашним решением Рада открыла дорогу для запуска работы нового суда. Закон, детально описывающий полномочия и функции ВАКС, парламент принял еще в начале июня после длительных консультаций и переговоров с МВФ и Венецианской комиссией. Позже парламентарии утвердили технический закон, позволяющий запустить работу нового судебного органа.

После принятия закона о создании Антикоррсуда в начале июня директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард высказалась за то, чтобы ВАКС рассматривал все дела, относящиеся к его юрисдикции, в том числе и все апелляции по решениям судов первой инстанции. В Фонде настаивали на возвращении нормы, как было прописано в редакции, внесенной в Раду президентом. В начале этой недели на саммите Украина-ЕС в Брюсселе на необходимости внести изменения в закон по части полномочий ВАКС президенту Петру Порошенко также указал президент Европейского совета Дональд Туск.

Своим решением Рада выполнила требование западных партнеров, уверяет заместитель главы комитета Рады по вопросам правовой политики и правосудия Сергей Алексеев (БПП). "Мы решили, что те дела, которые находятся в первой инстанции в судах общей юрисдикции (в рамках подследственности НАБУ, - ред.), передаются в первую инстанцию ВАКС. И рассмотрение там начинается с нуля на стадии первой инстанции. Дела, которые находятся в апелляции в общих судах - в апелляционную палату Антикоррупционного суда, и рассмотрение там начинается с нуля на стадии апелляции", - пояснил Алексеев.

Кроме того, по его словам, если рассмотрение дел, подследственных НАБУ, в первой инстанции в общем суде окончено, то дальше для обжалования они передаются на апелляционную инстанцию в апелляционную палату ВАКС. Таким образом, пояснил Алексеев, Рада вернулась к тому варианту о порядке передачи дел, который был предусмотрен в первом чтении в президентском законопроекте. Депутаты, по его словам, лишь добавили несущественные корректировки, к примеру, определили название судов, как того требовали депутаты-"еврооптимисты" и фракция "Самопомич".

По словам Алексеева, принятыми изменениями все дела, подследственные НАБУ, передаютcя в Высший антикоррупционный суд. "Это более 2000 дел, подследственных НАБУ. Это не значит, что все они в производстве у НАБУ. В производстве у НАБУ находятся только несколько десятков дел", - уточнил он. По всем остальным делам производства ведут прокуратура, СБУ, полиция и другие, добавил депутат.

Риски нового суда

Текст нормы об апелляции отличается от формулировки, прописанной в первой редакции законопроекта, но суть нормы сохранена, пояснила РБК-Украина член комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Татьяна Юзькова (РПЛ).

Причем, по ее словам, эта норма может иметь негативные последствия для Украины, несмотря на то, что на ней настаивал МВФ. "Даже после того, как дело начало рассматриваться в первой или во второй - апелляционной - инстанции, как решило большинство парламента, дело нужно передавать в Антикоррупционный суд. То есть, человек будет во второй раз подвергнут процессуальной ответственности. По моему мнению, это нарушает европейские принципы судопроизводства", - говорит Юзькова.

Если человек, который будет привлечен к уголовной ответственности по такой процедуре, обратится в Европейский суд по правам человека, то, по мнению нардепа, с большой вероятностью он сможет рассчитывать на положительный для себя результат.

Из принятых изменений также следует, что в случае, если рассмотрение дела окончено в апелляционной инстанции в обычном суде на момент запуска ВАКС, то дальше на третью - кассационную инстанцию - дело не передается. Кассация, напомнила Юзькова, не предусмотрена в системе Высшего антикоррсуда. Кассационный пересмотр решений ВАКС осуществляет Верховный суд, он же выступает кассационной инстанцией и для обычных судов.

Кроме того, отметила Татьяна Юзькова, принятые нововведения коснулись пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам. "Если ранее пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам осуществлял тот же суд, который рассматривал дело, то сейчас дело по вновь открывшимся обстоятельствам в любом случае пересматривает Антикоррупционный суд, если такое дело подследственное НАБУ", - пояснила депутат.

Просроченное обещание

С этим законом Рада опоздала больше, чем на год. Меморандум Украины с МВФ, подписанный в марте 2017 года, предусматривал, что законодательную базу для Антикоррупционного суда парламент примет еще к середине июня прошлого года. Это был один из структурных маяков меморандума. Если бы президент и Рада не тянули с этим вопросом, то, согласно договоренностям с Фондом, новые суды должны были начать работу в марте 2018 года.

Почему МВФ так важен ВАКС? Кредитор рассчитывает, что новый суд позволит довести до реальных приговоров дела, которыми занимаются НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура. Цель суда, как сказано в меморандуме, заключается в том, "чтобы преследование коррупционных действий со стороны должностных лиц высокого уровня получало специализированное и приоритетное судебное разбирательство".

Учитывая, как МВФ настаивает на создании нового независимого суда, неудивительно, что во власти этому противятся. Косвенно на то, что в Раде пытались на свой лад пересмотреть полномочия ВАКС, указало итоговое голосование за закон о Высшем антикоррсуде в июне. После того, как текст закона был опубликован, актикоррупционные активисты обратили внимание на то, что, согласно документу, апелляции по делам НАБУ, которые уже находятся на рассмотрении в судах общей юрисдикции, не будут переданы в новый Антикоррупционный суд. В связи с этим антикоррупционеры опасались, что дела топ-чиновников, подозреваемых в коррупционных преступлениях, будут тормозиться и разваливаться в обычных судах.

В профильном комитете Рады уверяли, что скандальная норма не возникла внезапно. Члены Комитета по вопросам правовой политики и правосудия поясняли, что, действительно, в первом чтении президентского законопроекта "О Высшем антикоррупционном суде" была предусмотрена передача всех дел НАБУ – и на стадии апелляции, и на стадии рассмотрения – в новый специализированный суд. Однако, как пояснял РБК-Украина член комитета Александр Черненко (БПП), такую норму раскритиковала Венецианская комиссия. И якобы именно поэтому профильный комитет изменил редакцию законопроекта ко второму чтению.

Несмотря на предыдущую позицию по этому вопросу, народные депутаты в четверг все же собрали необходимые голоса, чтобы утвердить изменения в том виде, в котором Украину просили кредиторы. Правда, еще в первой половине дня депутаты БПП ставили на подтверждение поправки в закон о судоустройстве и статусе судей, которые не находили поддержки у зала. Это могло разбалансировать весь закон о ВАКС, пояснял в комментарии РБК-Украина народный депутат Руслан Сидорович (фракция «Самопомич»).

Его коллега по фракции, соавтор правок к законопроекту о судоустройстве и статусе судей Елены Сотник предположила, что часть нардепов от БПП не голосовали за правки, чтобы поставить в зал перед выбором "лучшей из двух плохих вещей". "У нас сейчас выбор: либо мы полностью разбалансируем все судопроизводство, потому что там очень много изменений к процессуальным кодексам, к каким-то техническим нормам, но, в то же время, принимаем в каком-то виде апелляцию, за которую давно боролись. Либо мы, все-таки, показуем субъекту законодательной инициативы - президенту - что он должен уважать парламент и подавать законопроекты, которые действительно касаются предмета, в данном случае, Антикоррупционного суда", - сказала в комментарии РБК-Украина Елена Сотник.

Во второй половине дня, после длительных консультаций фракций, зал после нескольких неудачных попыток все же поддержал изменения в закон, в том числе и правку по части дел, которые сможет рассматривать ВАКС. "Сложно сказать, почему нашлись голоса, которых сначала не было. Возможно, кому-то позвонил президент. А, может, кто-то, например, из одной иностранной дипмиссии, позвонил президенту и напомнил ему о его обязательствах", - предположил в разговоре с РБК-Украина один из внефракционных депутатов.

Впрочем, в БПП уверяют, что цели сорвать принятие закона не было, и никакого давления никто ни на кого не оказывал. "Правки относительно апелляции никто не сбивал. Просто по ним комитет не определялся. Сбивали другие правки, которые потом вернули", - отметил Сергей Алексеев.

Удалось ли Раде удовлетворить запрос западных партнеров, станет понятно в ближайшее время по итогу заявлений чиновников ЕС и МВФ. Другой вопрос, что принятый закон с широкими полномочиями ВАКС – еще не гарантия возобновления кредитования от МВФ. Если Фонд одобрит принятые изменения, следующий шаг должно будет сделать правительство, а именно - привести цены на газ для населения в соответствии с рыночными.

Это значит, что теперь все внимание в переговорном процессе с Фондом переключается от парламента и президента на Кабмин Владимира Гройсмана. Для главы правительства газ - более чем щепетильный вопрос, поскольку резкое повышение стоимости топлива не только потребует увеличения расходов на жилищные субсидии, но и подорвет рейтинг правительства и премьера лично. Но и за срыв программы МВФ, если Кабмин не уступит кредитору в газовом вопросе, депутаты и президент обвинят именно правительство, поскольку с их стороны все необходимые условия для продолжения сотрудничества с Фондом уже выполнены.