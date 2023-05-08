Як змінилось оподаткування нерухомості та землі у зв’язку з війною

Про зміни в оподаткуванні нерухомості та землі у зв’язку з війною – в колонці для РБК-Україна розповіла голова партії "Слуга народу" та парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.
В умовах воєнного стану держава робить кроки для забезпечення базових потреб громадян та бізнесу. Нещодавно було прийнято ініційований нашою командою закон №7632 щодо звільнення від сплати податку на землю та нерухоме майно, які постраждали від російської агресії чи перебувають в окупації. Документ 2 травня підписав президент.
Головна мета закону №7632 — позбавити податкового навантаження людей, що й так постраждали й не можуть користуватися та отримувати прибуток від майна чи землі. Йдеться про зміни в нарахуванні податків на:
1. По-перше, від податку на нерухомість звільняються особи, нерухоме майно яких пошкоджене або знищене. Йдеться про нерухомість у будь-якій частині країни, адже ракетні обстріли траплялися у всіх регіонах. Обов’язкова умова — усі дані про об’єкт мають міститися в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна, адже саме там акумулюється вся верифікована інформація про руйнування. Це забезпечить чіткість та прозорість процесу звільнення від оподаткування. Законом передбачені різні механізми та умови, залежно від ступеня та часу пошкоджень.
Пошкодження, які були завдані ворогом із початку 2023 року звільнятимуться від оподаткування з першого числа місяця, у якому було зафіксовано факт пошкодження. Плата за всі об’єкти значно пошкодженої нерухомості знову нараховується лише після того, як майно буде відновлене.
Податок на нерухомість є джерелом для наповнення місцевих бюджетів. Залежно від ситуації в кожній громаді, доцільність звільнення від такого податку може суттєво відрізнятися. Місцеві ради або адміністрації можуть звільнити від податку за пошкоджені об’єкти нерухомості. Або ж вони можуть встановити ставку податку, але не більшу за затверджену рішенням відповідного органу місцевого самоврядування.
2. Також зміни в оподаткування стосуються нерухомості на тимчасово окупованих територіях та в зонах активних бойових дій.
Найбільші пільги передбачені для фізичних осіб-власників житла. На житло, що належить громадянам податок не буде нараховуватися не лише за 2022, але й за попередній 2021. Це необхідно, з огляду на соціально-економічну ситуацію на постраждалих територіях.
Якщо є йдеться про нежитлову нерухомість фізичних осіб, а також будь-яку нерухомість юридичних осіб, то за неї не нараховуватимуть податки за період з 1 березня 2022 року до 31 грудня 2022 року.
З 1 січня 2023 року нарахування будуть здійснюватися залежно від тривалості активних бойових дій або тимчасової окупації на тій чи іншій території. Звільнення від оподаткування починається з 1 числа місяця, у якому почалася окупація/бойові дії, відповідно завершується — останнього числа місяця їхнього закінчення.
Нагадаю, що перелік територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією затверджується наказом Мінреінтеграції.
Українські фермери та аграрії сильно постраждали від воєнних дій та окупації частини територій. І навіть після деокупації, часто не можуть відновити діяльність через потенційні замінування. Адже величезна територія, яку оцінюють у понад 200 тис. гектарів, є замінованою.
Щодо деокупованих земель, які забруднені вибухонебезпечними предметами, їхні власники та користувачі звільняються від нарахування плати за землю, єдиного податку 4 групи, екологічного податку, а також орендної плати за такі земельні ділянки.
Рішення про не сплату податку у зв’язку із потенційним забрудненням вибухонебезпечними предметами можуть приймати місцеві ради, військові/військово-цивільні адміністрації на підставі відповідної заяви від платника податків. Відомості про заміновані землі мають бути внесені до Державного земельного кадастру.
Встановлення таких податкових пільг на землю — це не лише питання справедливості, але й безпеки. Зняття податкового навантаження, зокрема і з потенційно замінованих земель, дає чіткий сигнал для фермерів — не варто поспішати відновлювати діяльність, якщо немає впевненості щодо відсутності вибухонебезпечних предметів.
Ключове значення проголосованого парламентом рішення про звільнення від сплати податків — він дасть змогу не витрачати час на підготовку документів для зміни податкових зобов’язань за звичайними процедурами. Разом із законом 2923–IX (колишній законопроект №7198) про компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло — це ще одна законодавча ініціатива, спрямована на відновлення справедливості та подолання наслідків війни.