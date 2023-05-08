Как изменилось налогообложение недвижимости и земли в связи с войной

Об изменениях в налогообложении недвижимости и земли в связи с войной – в колонке для РБК-Украина рассказала глава партии "Слуга народа" и парламентского комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.
В условиях военного положения государство делает шаги по обеспечению базовых потребностей граждан и бизнеса. Недавно был принят инициированный нашей командой закон №7632 об освобождении от уплаты налога на землю и недвижимое имущество, пострадавших от российской агрессии или находящихся в оккупации. Документ 2 мая подписал президент.
Главная цель закона №7632 — лишить налогового бремени людей, которые и так пострадали и не могут пользоваться и получать прибыль от имущества или земли. Речь идет об изменениях в начислении налогов на:
1. Во-первых, от налога на недвижимость освобождаются лица, недвижимое имущество которых повреждено или уничтожено. Речь идет о недвижимости в любой части страны, ведь ракетные обстрелы происходили во всех регионах. Обязательное условие — все данные об объекте должны содержаться в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества, ведь там аккумулируется вся верифицированная информация о разрушении. Это обеспечит четкость и прозрачность процесса освобождения от налогообложения. Законом предусмотрены различные механизмы и условия в зависимости от степени и времени повреждений.
Повреждения, нанесенные врагом с начала 2023 года, будут освобождаться от налогообложения с первого числа месяца, в котором был зафиксирован факт повреждения. Плата за все объекты значительно поврежденной недвижимости снова начисляется только после того, как имущество будет восстановлено.
Налог на недвижимость является источником наполнения местных бюджетов. В зависимости от ситуации в каждом обществе, целесообразность освобождения от такого налога может существенно отличаться. Местные советы или администрации могут освободить от налога за поврежденные объекты недвижимости. Или же они могут установить ставку налога, но не больше утвержденной решением соответствующего органа местного самоуправления.
2. Также изменения в налогообложении касаются недвижимости на временно оккупированных территориях и зонах активных боевых действий.
Наибольшие льготы предусмотрены для физических лиц – собственников жилья. На жилье, принадлежащее гражданам налог не будет начисляться не только за 2022 год, но и за предыдущий 2021 год. Это необходимо, учитывая социально-экономическую ситуацию на пострадавших территориях.
Если речь идет о нежилой недвижимости физических лиц, а также любой недвижимости юридических лиц, то за нее не будут начисляться налоги за период с 1 марта 2022 года по 31 декабря 2022 года.
С 1 января 2023 года начисления будут производиться в зависимости от продолжительности активных боевых действий или временной оккупации на той или иной территории. Освобождение от налогообложения начинается с 1 числа месяца, в котором началась оккупация/боевые действия, соответственно завершается последнего числа месяца их окончания.
Напомним, что перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных российской федерацией, утверждается приказом Минреинтеграции.
Украинские фермеры и аграрии сильно пострадали от военных действий и оккупации территорий. И даже после деоккупации часто не могут возобновить деятельность из-за потенциальных заминирований. Ведь огромная территория, оцениваемая более чем в 200 тыс. гектаров, заминирована.
Относительно деоккупированных земель, загрязненных взрывоопасными предметами, их владельцы и пользователи освобождаются от начисления платы за землю, единого налога 4 группы, экологического налога, а также арендной платы за такие земельные участки.
Решения о неуплате налога в связи с потенциальным загрязнением взрывоопасными предметами могут принимать местные советы, военные/военно-гражданские администрации на основании соответствующего заявления от налогоплательщика. Сведения о заминированных землях должны быть внесены в Государственный земельный кадастр.
Установление таких налоговых льгот на землю – это не только вопрос справедливости, но и безопасности. Снятие налоговой нагрузки, в том числе и с потенциально заминированных земель, дает четкий сигнал для фермеров — не стоит спешить возобновлять деятельность, если нет уверенности в отсутствии взрывоопасных предметов.
Ключевое значение проголосованного парламентом решения об освобождении от уплаты налогов он позволит не тратить время на подготовку документов для изменения налоговых обязательств по обычным процедурам. Вместе с законом 2923-IX (бывший законопроект №7198) о компенсации за разрушенное и поврежденное жилье — это еще одна законодательная инициатива, направленная на восстановление справедливости и преодоление последствий войны.