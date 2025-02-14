Як турецька Dalgakiran, яка виграє тендери в Україні, пов’язана з РФ

Успіх в Росії

В Росію бізнес Dalgakıran, власниками якої є Аднан Далгакіран та Айхан Далгакіран, зайшов ще у 2002 році, одразу відкривши представництва у Москві, Санкт-Петербурзі, Казані, Новосибірську, Самарі та Єкатеринбурзі. І справи у компанії йшли вдало, судячи з того, що у 2015 році генерального директора ЗАО “Далгакыран-М” Миколая Дунаєва (Дунаев Николай) було запрошено на зустріч з Путіним, що відбулася в рамках Петербурзького економічного форуму.

У 2022 році компанія отримала декларацію Євразійського Економічного Союзу (ЄАЕС) про відповідність на продукції до вимог безпеки та якості Митного союзу (Таможенного союза) та ЄАЕС, в тому числі на свої мастила бренду Smartoil у квітні, вже після початку військових дій з боку Росії.

Декларація ЄАЄС Dalgakiran

З 2023 року компанія передала власність від турецької Dalgakıran до менеджерів компаній, реєструючи нові юридичні особи. Але у липні 2024 компанія внесла товарний знак Dalgakiran до митного реєстру об'єктів інтелектуальної власності РФ.

Наразі всі активи Dalgakiran в Росії юридично зосереджені у руках менеджера Нурі Кара (Nuri Kara), який є генеральним директором та власником АО “Далгакыран – М” та ООО "Энергосервис", а ще він є гендиректором ООО "ГИС", а от власником вже є Челік Саліх (Sali̇h Çeli̇k). Всі три компанії до 2023 року включно належали юридичним особам Dalgakıran.

Компанія внесла товарний знак Dalgakiran до митного реєстру об'єктів інтелектуальної власності РФ

Важливо скасувати, що тільки з лютого 2022 року до січня 2024 року юридична особа Dalgakiran Kompresor San Tic Ltd.Sti. здійснила 5175 постачань в Росію, а дочірня компанія АО “Далгакыран – М”, відповідно до відкритих баз даних, фігурує у списках постачальників підприємств, які працюють у сфері ВПК, таких як АО "Калужский Электромеханический Завод" (виробляють системи керування для ракет "Искандер-М" та "Тополь-М"), ФГУП "ВНИИОФИ" (виготовляє електроніку для ВПК Росії), АО "ММЗ "Авангард" (виготовляють ракети для комплексів С-300 та С-400), та АО "ОКБ им. А.С. Яковлева" (виготовляють широкий перелік літаків та систем для армії РФ).

Постачання в Росію після початку повномасштабного вторгнення

Географія постачань юрособи Dalgakiran за весь час

Постачання юрособи Dalgakiran в Україну і Росію у січні 2024 року

Іранський слід

Згідно з інформацією сайту trademo.com, сервісу що відстежує ланцюжки постачань, в Ірані зареєстровано 2 цікавих імпортера: Dalgakiran Kompresor San Ve Tic Ltd та Dalgakiran Kompresor San Ve Tic Ltd Sti, при чому адресою реєстрації другої вказано Туреччину, Стамбул (Eyup Sultan Mahallesi Muminler Cad. No:70 Istanbul).



Зареєстровані в Ірані імпортери (trademo.com)

Підтверджуються поставки обладнання Dalgakiran до Ірану, тим, що на багатьох сайтах з продажу промислового обладнання можна знайти продукцію Dalgakiran: iranindustryexpo.com, famcocorp.com, imenair.com. А компанія “Atlas Compressor Kara Industrial Group” на своєму сайті зазначає, що є офіційним постачальником обладнання Dalgakiran до Ірану.

Продукція Dalgakiran на іранському сайті з продажу промислового обладнання. (iranindustryexpo.com)

Навіть сам Аднан Далгакіран в інтерв’ю Голосу Америки говорив про зменшення постачання товарів до Ірану, але не про повне їх припинення: “Через те, що Іран перебуває “під наглядом”, ми можемо експортувати набагато менше нашого потенціалу в машинобудівному секторі. Багато продуктів не могли бути продані через санкції ядерної програми проти Ірану.”

Мільйони на українських тендерах

Згідно з інформацією Prozorro, українська юридична особа ТОВ “Далгакиран Компресор Україна” перемогла у 97 тендерах на загальну суму 578,9 млн гривень, при цьому в 47 тендерах компанія була єдиним учасником.

Крім того, Dalgakiran уклала контрактів ще на 158,1 млн гривень на закупівлі без використання електронної системи. Це такі контракти, що не вимагають тендеру і обмежені максимальною сумою в 100 тисяч гривень за товари чи послуги, 200 тисяч за ремонт та до 1,5 мільйони гривень для робіт.

Тендери компанії Dalgakiran на Prozorro

Певні тендери, які Dalgakiran виграла, привертають до себе увагу через те, що пропозиція компанії була найбільш дорогою для замовника, але конкурентів або відсторонили, або створювали умови для перемоги саме для цієї компанії.

Так, під час проведення тендеру для ДП "Чугуївський Авіаційний Ремонтний Завод" у Dalgakiran запропонована ціна була вищою за конкурента ТОВ "Праймхолод", 16,7 млн гривень проти 16,6 млн. Проте "Праймхолод" було дискваліфіковано, а їх скаргу - відхилено.

У тендері від Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС на 25 мільйонів гривень Dalgakiran виграла тільки через те, що раніше за конкурентів завантажили документи. А в тендері від ПрАТ "Гніванський завод спецзалізобетону" в одному з пунктів технічних вимог було просто одразу зазначено компонент, який є продуктом Dalgakiran – осушувач серії DK.

Відмова ТОВ “Праймхолод” в оскарженні результатів тендера (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-10-21-013369-a)

Основними клієнтами ТОВ “Далгакиран Компресор Україна” стали:

АТ "Укргазвидобування" – на загальну суму 164,279,381 гривень.

ДП ”Чугуївський авіаційний ремонтний завод" – на загальну суму 26,643,117 гривень.

ПАТ "Запорізький електровозоремонтний завод" – на загальну суму 4,872,405 гривень.

"Полтавагазвидобування” (філія Укргазвидобування") – на загальну суму 14,647,145 гривень.

Військова частина А2920 – на загальну суму 609,601 гривень.

В Україні Dalgakiran оперує чотирма активними юридичними особами, це ТОВ "Cенсі інжиніринг", ТОВ "Далгакиран-Буд”, ТОВ "Сенсі" та ТОВ “Далгакиран компресор Україна”. При чому ТОВ "Сенсі" залучена у виконавче провадження, де виступає боржником перед АТ НВАТ "ВНДІКОМПРЕСОРМАШ". А ТОВ “Далгакиран компресор Україна” залучена аж у 36 виконавчих проваджень, зокрема у 3 з них компанія є боржником перед ТОВ "Київський пекарний дім".

Загалом за останні три роки компанія заробила в Україні 737 млн гривень.