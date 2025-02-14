Как турецкая Dalgakiran, которая выигрывает тендеры в Украине, связана с РФ

Успех в России

В Россию бизнес Dalgakıran, владельцами которой являются Аднан Далгакиран и Айхан Далгакиран, зашел еще в 2002 году, сразу открыв представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Самаре и Екатеринбурге. И дела у компании шли удачно, судя по тому, что в 2015 году генеральный директор ЗАО "Далгакиран-М" Николай Дунаев (Дунаев Николай) был приглашен на встречу с Путиным, состоявшуюся в рамках Петербургского экономического форума.

В 2022 году компания получила декларацию Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) о соответствии продукции требованиям безопасности и качества Таможенного союза (Таможенного союза) и ЕАЭС, в том числе на свои масла бренда Smartoil в апреле, уже после начала военных действий со стороны России.

Декларация ЕАЭС Dalgakiran

С 2023 года компания передала собственность от турецкой Dalgakıran к менеджерам компаний, регистрируя новые юридические лица. Но в июле 2024 года компания внесла товарный знак Dalgakiran в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности РФ.

Сейчас все активы Dalgakiran в России юридически сосредоточены в руках менеджера Нури Кара (Nuri Kara), который является генеральным директором и владельцем АО "Далгакыран - М" и ООО "Энергосервис", а еще он является гендиректором ООО "ГИС", а вот владельцем уже является Челик Салих (Sali̇h Çeli̇k). Все три компании до 2023 года включительно принадлежали юридическим лицам Dalgakıran.

Схема связей российских юрлиц

Компания внесла товарный знак Dalgakiran в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности РФ

Важно отметить, что только с февраля 2022 года по январь 2024 года юридическое лицо Dalgakiran Kompresor San Tic Ltd.Sti. осуществило 5175 поставок в Россию, а дочерняя компания АО "Далгакыран - М", согласно открытым базам данных, фигурирует в списках поставщиков предприятий, работающих в сфере ВПК, таких как АО "Калужский Электромеханический Завод" (производят системы управления для ракет "Искандер-М" и "Тополь-М"), ФГУП "ВНИИОФИ" (производит электронику для ВПК России), АО "ММЗ "Авангард" (изготавливают ракеты для комплексов С-300 и С-400), и АО "ОКБ им. А.С. Яковлева" (изготавливают широкий перечень самолетов и систем для армии РФ).

Поставки Dalgakiran в Россию после начала полномасштабного вторжения.

География поставок юрлица Dalgakiran за все время

Поставки юрлица Dalgakiran в Украину и Россию в январе 2024 года. Данные: https://en.52wmb.com/supplier/7198655?type=1

Иранский след

Согласно информации сайта trademo.com, сервиса отслеживающего цепочки поставок, в Иране зарегистрировано 2 интересных импортера: Dalgakiran Kompresor San Ve Tic Ltd и Dalgakiran Kompresor San Ve Tic Ltd Sti, причем адресом регистрации второго указана Турция, Стамбул (Eyup Sultan Mahallesi Muminler Cad. No:70 Istanbul).



Зарегистрированные в Иране импортеры (trademo.com)

Подтверждаются поставки оборудования Dalgakiran в Иран, тем, что на многих сайтах по продаже промышленного оборудования можно найти продукцию Dalgakiran: iranindustryexpo.com, famcocorp.com, imenair.com. А компания "Atlas Compressor Kara Industrial Group" на своем сайте отмечает, что является официальным поставщиком оборудования Dalgakiran в Иран.

Продукция Dalgakiran на иранском сайте по продаже промышленного оборудования (iranindustryexpo.com)

Даже сам Аднан Далгакиран в интервью Голосу Америки говорил об уменьшении поставок товаров в Иран, но не о полном их прекращении: "Из-за того, что Иран находится "под наблюдением", мы можем экспортировать гораздо меньше нашего потенциала в машиностроительном секторе. Многие продукты не могли быть проданы из-за санкций ядерной программы против Ирана."

Миллионы на украинских тендерах

Согласно информации Prozorro, украинское юридическое лицо ООО "Далгакиран Компрессор Украина" победило в 97 тендерах на общую сумму 578,9 млн гривен, при этом в 47 тендерах компания была единственным участником.

Кроме того, Dalgakiran заключила контрактов еще на 158,1 млн гривен на закупки без использования электронной системы. Это такие контракты, которые не требуют тендера и ограничены максимальной суммой в 100 тысяч гривен за товары или услуги, 200 тысяч за ремонт и до 1,5 миллиона гривен для работ.

Тендеры компании Dalgakiran на Prozorro

Определенные тендеры, которые Dalgakiran выиграла, привлекают к себе внимание из-за того, что предложение компании было наиболее дорогим для заказчика, но конкурентов или отстранили, или создавали условия для победы именно для этой компании.

Так, при проведении тендера для ГП "Чугуевский Авиационный Ремонтный Завод" в Dalgakiran предложенная цена была выше конкурента ООО "Праймхолод", 16,7 млн гривен против 16,6 млн. Однако "Праймхолод" был дисквалифицирован, а их жалоба - отклонена.

В тендере от Аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС на 25 миллионов гривен Dalgakiran выиграла только потому, что раньше конкурентов загрузили документы. А в тендере от ЧАО "Гниванский завод спецжелезобетона" в одном из пунктов технических требований было просто сразу указано компонент, который является продуктом Dalgakiran - осушитель серии DK.

Отказ ООО "Праймхолод" в обжаловании результатов тендера (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-10-21-013369-a)

Основными клиентами ООО "Далгакиран Компрессор Украина" стали:

АО "Укргаздобыча" - на общую сумму 164,279,381 гривен.

ГП "Чугуевский авиационный ремонтный завод" - на общую сумму 26,643,117 гривен.

ПАО "Запорожский электровозоремонтный завод" - на общую сумму 4,872,405 гривен.

"Полтавагаздобыча" (филиал "Укргаздобыча") - на общую сумму 14,647,145 гривен.

Воинская часть А2920 - на общую сумму 609,601 гривен.

В Украине Dalgakiran оперирует четырьмя активными юридическими лицами, это ООО "Сенси инжиниринг", ООО "Далгакиран-Строй", ООО "Сенси" и ООО "Далгакиран компрессор Украина". Причем ООО "Сенси" привлечена в исполнительное производство, где выступает должником перед АО НПАО "ВНИИКОМПРЕССОРМАШ". А ООО "Далгакиран компрессор Украина" привлечена аж в 36 исполнительных производств, в частности в 3 из них компания является должником перед ООО "Киевский пекарный дом".

Всего за последние три года компания заработала в Украине 737 млн гривен.