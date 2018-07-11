Итоги саммита Украина-ЕС: о чем Порошенко договорился с лидерами Евросоюза

По итогам саммита, в отличие от предыдущих двух встреч, украинская делегация и еврочиновники утвердили совместное заявление. В нем подняли вопрос выполнения Соглашения об ассоциации, акцентировали внимание на результатах реформ и борьбы с коррупцией в Украине.

В понедельник, 9 июля, в Брюсселе состоялся 20-й саммит Украина-ЕС, в ходе которого президент Петр Порошенко провел переговоры с лидерами Евросоюза - президентом Европейского совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Это первая встреча в таком формате после вступления в силу в полном объеме Соглашения об ассоциации и последняя перед президентскими выборами в Украине и выборами в Европарламент. По итогам саммита, в отличие от предыдущих двух встреч, украинская делегация и еврочиновники утвердили совместное заявление. В нем подняли вопрос выполнения Соглашения об ассоциации, акцентировали внимание на результатах реформ и борьбы с коррупцией в Украине. Кроме того, в тексте декларации подтвержден факт российской агрессии в Украине, а также сделан призыв освободить украинских политзаключенных в РФ. Подробнее о саммите и его итогах – в материале РБК-Украина.

Реформы и борьба с коррупцией

В начале недели в бельгийском Брюсселе президент Украины Петр Порошенко и возглавляемая им делегация встречались с лидерами Евросоюза - президентом Евросовета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Визит прошел в рамках ежегодного саммита Украина-ЕС.

Одним из ключевых вопросов саммита стало обсуждение результатов проведенных реформ в Украине. "Мы признали значительный прогресс, достигнутый Украиной на пути реформ, является ключевым как с точки зрения ожиданий украинский, так и для усиления устойчивости Украины к внешним вызовам, перед которыми она появилась", - говорится в заявлении по итогам саммита.

В ЕС поприветствовали внедрение реформ в сфере здравоохранения и пенсионного обеспечения, а также относительно децентрализации и государственного управления, госзакупок и охраны окружающей среды.

На саммите ожидаемо не обошли вопрос борьбы с коррупцией в Украине. Туск и Юнкер одобрительно высказались о принятии закона о Высшем антикоррупционном суде, однако подчеркнули, что в него нужно вносить изменения. "Мы ожидаем быстрого принятия необходимых поправок, которые будут гарантировать распространение юрисдикции этого суда на обжалование соответствующих решений, принятых судами общей юрисдикции", - следует из заявлений еврочиновников. Напомним, как ранее писало РБК-Украина, на этом же настаивает Международный валютный фонд.

Порошенко публично это требование поддержал. "Я надеюсь, что в четверг парламент поддержит поправку, которая может еще повысить эффективность этого суда", - сказал президент. Впрочем, собеседники РБК-Украины в парламенте скептически оценивают вероятность внесения изменений в закон об антикоррсуде. "Менять закон сейчас никто не станет, тем более, что МВФ и так денег в этом году не даст, поскольку никто не планирует повышать стоимость газа для населения", - сказал изданию один из членов комитета Рады по вопросам правовой политики и правосудия.

Помимо правки в закон об антикоррсуде, Евросоюз настаивает на срочном введении эффективного механизма проверки электронных деклараций, а также отмене электронного декларирования для общественных активистов.

Финансовый блок

Пул вопросов в повестке дня саммита касался тем финансово-экономического блока. Еврочиновники отметили увеличение товарооборота между Украиной и ЕС, а также поддержали принятие закона о приватизации и отметили усилия украинских властей, направленные на улучшение управления и прозрачности государственных предприятий. Дональд Туск акцентировал внимание, что украинская экономика постепенно выходит из кризиса, и снова демонстрирует положительную динамику.

Евросоюз надеется, что Украина приложит необходимые усилия для улучшения делового и инвестиционного климата, сказано в заявлении. Напомнили в ЕС и о важности заключения Соглашения об общем авиационном пространстве в ближайшее время.

Кроме того, лидеры ЕС поприветствовали решение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро для поддержки экономической стабилизации страны, подчеркнув, что предоставление єтих средств будет зависеть от прогресса реформ, в частности в области борьбы с коррупцией.

Российская агрессия

Одним из ключевых пунктов итогового заявления стали положения о военной агрессии России против Украины. "Мы продолжаем осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, проведение выборов РФ на территории незаконно аннексированного полуострова и ухудшение ситуации с правами человека в Крыму, строительство моста через Керченский пролив без согласия Украины, дальнейшую милитаризацию полуострова, а также Черного и Азовского морей", - указано в заявлении по итогам саммита. В ЕС также заверили, что продолжат политику непризнания аннексии Крыма Россией, в том числе, посредством санкций.

На итоговой пресс-конференции стороны упомянули о строительстве Россией газопровода в обход Украины - "Северный поток-2". Петр Порошенко отметил, что это абсолютно политический проект Российской Федерации. Однако, по словам Дональда Туска, пока вопрос об остановке строительства газопровода продвигается не очень продуктивно.

В Евросоюзе также сказали о готовности помогать восстанавливать территории на Востоке Украины, "как только будут позволять обстоятельства". Кроме того, в тексте заявления лидеры ЕС подняли вопрос о крушении рейса МН-17 и призвали Россию "взять на себя ответственность и полностью сотрудничать, прилагая все усилия для привлечения виновных к ответственности".

В итоговом заявлении саммита названы фамилии украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых на территории РФ. Евросоюз призывает немедленно их освободить, а также допустить международные организации и правозащитников к территориям, временно не подконтрольным правительству Украины. В ЕС напомнили о новых экономических санкциях против России, продолжительность которых четко привязана к полному выполнению Минских договоренностей.

Украинский дипломат, в прошлом чрезвычайный и полномочный посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный отметил, что в заявлении по итогам саммита указаны не все фамилии политзаключенных. "В заявлении назвали пять фамилий. Ранее шла речь о двадцати трех. Теперь вопрос - почему забыли о восемнадцати? Украинцев, находящихся в российских тюрьмах, разделили на две категории. Это очень опасная вещь, которая может "выстрелить" внутри нашей страны", - сказал РБК-Украина Бессмертный.

Итоги встречи

Эксперт по международному праву Тарас Качка позитивно оценивает итоги саммита, особенно по части экономических вопросов. По его словам, созданы условия для совместной кропотливой работы над определением условий полноценной интеграции Украины во внутренний рынок ЕС, с взаимными правами и обязанностями. "Ключевые направления - цифровой рынок, энергетика, таможня и сфера юстиции свободы и безопасности", - отметил он. Следующим этапом, по словам Тараса Качки, станет заседание Совета ассоциации в декабре.

Впрочем, экс-министр иностранных дел Константин Грищенко не разделяет оптимизма по поводу итогов встречи в Брюсселе. Дипломат считает, что по факту не было ничего, кроме "тех деклараций, которые мы неизменно слышим в последнее время". "Позитив в том, что событие состоялось. Но каких-то новых прорывов мы не получили. Наверное, никто и не ожидал, что мы их можем получить", - отметил Грищенко.

Роман Бессмертный, в свою очередь, обращает внимание, что на встрече не касались вопроса будущего вступления Украины в Евросоюз. "Ранее Украина и Грузия получали видение возможного вступления в ЕС. Заявление после саммита в Брюсселе этого вопроса теперь уже вообще не касается", - отметил он.

Нынешний саммит стал последним перед президентскими выборами в Украине и Европейский парламент. И пока тяжело прогнозировать, будут ли изменения в риторике лидеров Украины и ЕС. "Скорее всего, у нас будет смена власти. А кто будет во главе Европейского Союза, и каким будет политический контекст руководящих органов, на что они будут опираться, учитывая серьезные изменения в правительствах ведущих стран-членов, мы, на сегодняшний день не готовы говорить. Следовательно, это будущее, которое на сегодняшний день, малопрогнозируемо", - размышляет Константин Грищенко.

Накануне выборов украинская власть и руководство ЕС будут делать все возможное, чтобы заработать для себя политические дивиденды, добавляет Роман Бессмертный. "Одни пытались показать, что они болеют за Украину, а другие - что они борются и защищают Европейский Союз до последнего солдата. На самом деле ни того, ни другого в этой ситуации нет. В заявлении видно: все, на что способен был ЕС в поддержке Украины с точки зрения противодействия агрессии России, достиг финала. А это уже страшно и опасно", - полагает дипломат. По мнению Бессмертного, недаром Туск на пресс-конференции указал на единство ЕС и выразил надежду на разговор Трампа и Путина, который состоится 16 июля.