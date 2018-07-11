Підсумки саміту Україна-ЄС: про що Порошенко домовився з лідерами Євросоюзу

За підсумками саміту, на відміну від попередніх двох зустрічей, українська делегація і єврочиновники затвердили спільну заяву. У ній підняли питання виконання Угоди про асоціацію, акцентували увагу на результатах реформ і боротьбі з корупцією в Україні.

У понеділок, 9 липня, у Брюсселі відбувся 20-й саміт Україна-ЄС, в ході якого президент Петро Порошенко провів переговори з лідерами Євросоюзу - президентом Європейської ради Дональдом Туском і главою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером. Це перша зустріч у такому форматі після вступу в силу в повному обсязі Угоди про асоціацію і остання перед президентськими виборами в Україні і виборами до Європарламенту. За підсумками саміту, на відміну від попередніх двох зустрічей, українська делегація і єврочиновники затвердили спільну заяву. У ній підняли питання виконання Угоди про асоціацію, акцентували увагу на результатах реформ і боротьби з корупцією в Україні. Крім того, в тексті декларації підтверджений факт російської агресії в Україні, а також зроблено заклик звільнити українських політв'язнів у РФ. Детальніше про саміт і його підсумки - в матеріалі РБК-Україна.

Реформи і боротьба з корупцією

На початку тижня у бельгійському Брюселі президент України Петро Порошенко та очолювана ним делегація зустрічалися з лідерами Євросоюзу - президентом Євроради Дональдом Туском та головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером. Візит відбувся у рамках щорічного саміту Україна-ЄС.

Одним з ключових питань саміту стало обговорення результатів проведених реформ в Україні. "Ми визнали значний прогрес, досягнутий Україною на шляху реформ, що є ключовим як з точки зору очікувань українців, так і для посилення стійкості України до зовнішніх викликів, перед якими вона постала", - йдеться в заяві за підсумками саміту.

В ЄС привітали впровадження реформ у сфері охорони здоров'я та пенсійного забезпечення, а також щодо децентралізації державного управління, держзакупівель та охорони навколишнього середовища.

На саміті очікувано не обійшли питання боротьби з корупцією в Україні. Туск і Юнкер схвально висловилися про прийняття закону про Вищий антикорупційний суд, проте наголосили на необхідності внести до нього зміни. "Ми очікуємо швидкого прийняття необхідних поправок, які будуть гарантувати поширення юрисдикції цього суду на оскарження відповідних рішень, ухвалених судами загальної юрисдикції", - випливає із заяв єврочиновників. Нагадаємо, як раніше писало РБК-Україна, на цьому ж наполягає Міжнародний валютний фонд.

Порошенко публічно цю вимогу підтримав. "Я сподіваюся, що в четвер парламент підтримає поправку, яка може ще підвищити ефективність цього суду", - сказав президент. Втім, співрозмовники РБК-України в парламенті скептично оцінюють ймовірність внесення змін у закон про антикорсуд. "Змінювати закон зараз ніхто не стане, тим більше, що МВФ і так грошей не дасть, оскільки ніхто не планує підвищувати вартість газу для населення", - сказав виданню один з членів комітету Ради з питань правової політики та правосуддя.

Крім правки в закон про антикорсуд, Євросоюз наполягає на терміновому запровадження ефективного механізму перевірки електронних декларацій, а також скасуванні електронного декларування для громадських активістів.

Фінансовий блок

Пул питань у порядку денному саміту стосувався тем фінансово-економічного блоку. Єврочиновники відзначили збільшення товарообігу між Україною і ЄС, а також підтримали прийняття закону про приватизацію і відзначили зусилля української влади, спрямовані на поліпшення управління та прозорості державних підприємств. Дональд Туск акцентував увагу, що українська економіка поступово виходить з кризи, і знову демонструє позитивну динаміку.

Євросоюз сподівається, що Україна докладе необхідних зусиль для поліпшення ділового та інвестиційного клімату. Нагадали в ЄС і про важливість укладення Угоди про спільний авіаційний простір найближчим часом.

Крім того, лідери ЄС схвалили рішення про надання Україні макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро для підтримки економічної стабілізації країни, підкресливши, що надання фінансів буде залежати від прогресу реформ, зокрема у сфері боротьби з корупцією.

Російська агресія

Одним з ключових пунктів підсумкової заяви стали положення про військову агресію Росії проти України. "Ми продовжуємо засуджувати незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією, проведення виборів РФ на території незаконно анексованого півострова і погіршення ситуації з правами людини в Криму, будівництво моста через Керченську протоку без згоди України, подальшу мілітаризацію півострова, а також Чорного і Азовського морів", - зазначено в заяві за підсумками саміту. В ЄС також запевнили, що продовжать політику невизнання анексії Криму Росією, в тому числі, за допомогою санкцій.

На підсумковій прес-конференції сторони згадали про будівництво Росією газопроводу в обхід України - "Північний потік-2". Петро Порошенко зазначив, що це абсолютно політичний проект Російської Федерації. Однак, за словами Дональда Туска, поки питання про зупинення будівництва газопроводу просувається не дуже продуктивно.

У Євросоюзі також сказали про готовність допомагати відновлювати території на Сході України, "як тільки будуть дозволяти обставини". Крім того, в тексті заяви лідери ЄС підняли питання про катастрофу рейсу МН-17 і закликали Росію "взяти на себе відповідальність і співпрацювати, докладаючи всіх зусиль для притягнення винних до відповідальності".

В підсумковій заяві саміту названі прізвища українських політв'язнів, незаконно утримуваних на території РФ. Євросоюз закликає негайно їх звільнити, а також допустити міжнародні організації та правозахисників до територій, що тимчасово не підконтрольні уряду України. В ЄС нагадали про нові економічні санкції проти Росії, тривалість яких чітко прив'язана до повного виконання Мінських домовленостей .

Український дипломат, у минулому надзвичайний і повноважний посол України в Білорусі Роман Безсмертний зазначив, що у заяві за підсумками саміту вказані не всі прізвища політв'язнів. "У заяві назвали п'ять прізвищ. Раніше йшла мова про двадцять три. Тепер питання - чому забули про вісімнадцяти? Українців, які перебувають у російських в'язницях, розділили на дві категорії. Це дуже небезпечна річ, яка може "вистрілити" всередині нашої країни", - сказав РБК-Україна Безсмертний.

Підсумки зустрічі

Експерт з міжнародного права Тарас Качка позитивно оцінює підсумки саміту, особливо щодо економічних питань. За його словами, створено умови для спільної копіткої роботи над визначенням умов повноцінної інтеграції України у внутрішній ринок ЄС, із взаємними правами та обов'язками. "Ключові напрямки - цифровий ринок, енергетика, митниця і сфера юстиції, свободи та безпеки", - зазначив він. Наступним етапом, за словами Тараса Качки, стане засідання Ради асоціації в грудні.

Втім, екс-міністр закордонних справ Костянтин Грищенко не поділяє оптимізму з приводу підсумків зустрічі в Брюсселі. Дипломат вважає, що за фактом не було нічого, крім "тих декларацій, які ми незмінно чуємо останнім часом". "Позитив у тому, що подія відбулася. Але якихось нових проривів ми не отримали. Напевно, ніхто і не очікував, що ми їх можемо отримати", - зазначив Грищенко.

Роман Безсмертний, в свою чергу, звертає увагу, що на зустрічі не торкалися питання майбутнього вступу України в Євросоюз. "Раніше Україна і Грузія отримували бачення можливого вступу в ЄС. Заява після саміту в Брюсселі цього питання тепер вже взагалі не стосується", - зазначив він.

Нинішній саміт став останнім перед президентськими виборами в Україні і Європейський парламент. І поки важко прогнозувати, чи будуть зміни в риториці лідерів України та ЄС. "Швидше за все, у нас буде зміна влади. А хто буде на чолі Європейського Союзу, і яким буде політичний контекст керівних органів, на що вони будуть спиратися, враховуючи серйозні зміни в урядах провідних країн-членів, ми, на сьогоднішній день не готові говорити. Отже, це майбутнє, яке на сьогоднішній день, малопрогнозоване", - розмірковує Костянтин Грищенко.

Напередодні виборів українська влада та керівництво ЄС будуть робити все можливе, щоб заробити для себе політичні дивіденди, додає Роман Безсмертний. "Одні намагалися показати, що вони вболівають за Україну, а інші - що вони борються і захищають Європейський Союз до останнього солдата. Насправді ні того, ні іншого в цій ситуації немає. У заяві видно: все, на що здатний був ЄС у підтримці України з точки зору протидії агресії Росії, досяг фіналу. А це вже страшно і небезпечно", - вважає дипломат. На думку Безсмертного, недарма Туск на прес-конференції вказав на єдність ЄС і висловив сподівання на розмову Трампа і Путіна, яка відбудеться 16 липня.