Исследование: Кто дискриминирует украинских подростков?

Ну хорошо, смягчу. Кто сгустком предубеждений и стереотипов изрядно тяготит их взросление?

Может вы? Может педагоги? Или все же старшее поколение бабушек и дедушек? А может друзья?

Ответ на этот вопрос почему-то мне предстал в виде текстового лейтмотива Оранжевой революции: "Разом нас багато, нас не подолати"

И это не мое предположение! Это мнение самих тинейджеров.

В январе 2021 года команда Biasless провела опрос 175 подростков (13-19 лет) из 25 городов и городков Украины.

Этот опрос — часть проекта противодействия гендерным стереотипам среди подростков #nomoregringe, который будет внедряться в рамках программы "ЕС за гендерное равенство: вместе против гендерных стереотипов и гендерно-обусловленного насилия", которая финансируется Европейским Союзом и реализуется совместно структурой "ООН Женщины" и ЮНФПА.

Нам важно понять насколько осведомлены представители и представительницы поколения Z в вопросах гендерных стереотипов, дискриминации и готовы ли они быть частью изменений.

92,4% опрошенных знают, что такое гендерные стереотипы, и более чем половина из них испытывали к себе гендерно предвзятое отношение.

К тому же испытывают подростки не только предвзятость!

И здесь мы возвращаемся к вопросу, который несколько провокационно был сформулирован в начале статьи. Откуда это "знакомство" и ощущения?

"Наша учительница по физике утверждает, что технические специальности для мальчиков, а гуманитарные — для девушек; учительница зарубежной литературы говорит, что основная цель любой девушки — муж и дети, а все несогласные поймут это позже"

"Ты мужчина, ты должен всегда уступать женщине"

"Бабушка моей подруги говорит, чтобы она училась убирать, готовить все для мужчин, потому что никто не возьмет замуж"

"В школе — типично слышать от сверстников что-то вроде "Почему ты не убрала за мной? Неряха, ты же девушка, а я парень, ты должна убрать за мной!", "Мы не берем в команду девушек, вы — слабее"

"Я постоянно слышу комментарии по поводу своей внешности (недостаточно худая, носит слишком короткую одежду, волосы крашеные и слишком короткие для женщины), ума и чувства юмора"

"Помолчи, когда говорят парни, ты все равно ничего не понимаешь!"

"Когда я была на курсах по программированию, то ребята оттуда смотрели на меня довольно пренебрежительно, и очень удивленно, когда я правильно отвечала на сложные вопросы"

"Подавляют все эти ограничения свободы поведения (вести себя как леди или как настоящий мужик), приставание в онлайн-играх к девушкам — это все наша реальность. Родители не разрешают играть в игры девушкам, а парни издеваются над неумением играть".

"Мужчины не могут плакать" меня это бесит"

"Часто слышатся фразы, вроде, "это спорт не для девушек", "зачем тебе такое агрессивное занятие", "ты что девочка, что пошел на танцы". Также очень много ситуаций связанных с известными стереотипами: то, что девушка должна быть всегда более аккуратной, спокойной, культурной, скромной, любить розовый и так далее.

"Стереотипы распространяются и на мужчин, когда те наносят макияж или одеваются стильно. В таких ситуациях как и у многих женщин, так и у мужчин возникает отвращение и они всеми известными и неизвестными способами пытаются обидеть парня, который просто снял крутое видео и никому жизнь этим не разрушил. И такие ситуации влияют на других, страшно представить, что кто-то из моего близкого окружения станет настолько предвзятым"

"Вы же девушки, вам не стыдно находиться в грязном кабинете?", - так учительница "попросила" убрать в кабинете за всем классом

Я привела вам только 12 цитат из подростковых анкет. Когда я дочитала до конца все 175, меня накрыли грусть, печаль, желание вернуть старое доброе "все лучшее детям" - сделать что-то весомое для того, что избавить их от этой устаревшей парадигмы мышления.

И мы с ЕС, "ООН Женщины" и ЮНФПА сделаем уже достаточно скоро и на всю страну.

Но только наших усилий недостаточно.

Может "взрослым" следует ускорить работу над собой и своими предубеждениями? Не травмировать грядущие поколения штампами, что не имеют связи с реальностью? Просто начните понемногу работу над собой и своим окружением, как это уже делают ваши дети!

Ведь 56% опрошенных подростков признаются, что противодействуют гендерным предубеждениям.

"Я изучаю соответствующую информацию, чтобы обосновывать свое мнение; заступаюсь за девушек над которыми осуществляется психическое или физическое насилие; разговариваю с другими об этой проблеме"

"У меня много знакомых, которые до знакомства со мной имели кучу стереотипов, предубеждений. И постепенно, когда я это узнавала при общении, мы много говорили на эти темы, и люди действительно меняли свою позицию, если не в полностью толерантную сторону, то в нейтральную. И это не о моем влиянии на людей, а просто о том, что подросткам не хватает образованности в этой теме."

"Разговариваю с родителями, сверстниками о феминизме и правах людей, останавливаю расистские и любые дискриминирующие шутки"

Более того, 53% украинских тинейджеров хотели бы изучать вопросы гендерного равенства и научиться распознавать и развенчивать гендерные стереотипы. Где?

В школе, в том числе!

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P. S.

Если вы не знали, то слово 2020 года в самой любимой среди тинейджеров социальной сети TikTok (после слов "пандемия" и Covid-19) - слово кринж (от англ. Cringe) - чувство неловкости и стыда не за себя.

Совсем скоро там появилось слово "Гринж", что будет означать стыд и неловкость, которые испытываешь, если кто-то действует в рамках гендерных стереотипов или их озвучивает.

Следите за хештегами #NOMOREGRINGE и не гринжуйте!