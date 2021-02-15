Дослідження: Хто дискримінує українських підлітків?

Ну добре, пом’якшу. Хто згустком упереджень та стереотипів неабияк обтяжує їхнє дорослішання?

Може ви? Може педагоги? Чи все ж таки старше покоління бабусь і дідусів? А може друзі?

Відповідь на це питання чогось мені постала у вигляді текстового лейтмотиву Помаранчевої революції: "Разом нас багато, нас не подолати"

І це не моє припущення! Це думка самих тінейджерів.

У січні 2021 року команда Biasless провела опитування 175 підлітків (13-19 років) із 25 міст та містечок України.

Це опитування — частина проєкту протидії гендерним стереотипам серед підлітків #nomoregringe, який запроваджуватиметься в рамках програми "ЄС за гендерну рівність: разом проти гендерних стереотипів та гендерно-зумовленого насильства", що фінансується Європейським Союзом та реалізується спільно структурою "ООН Жінки" та ЮНФПА.

Нам важливо зрозуміти наскільки обізнані представники та представниці покоління Z у питаннях гендерних стереотипів, дискримінації та готові вони бути частиною змін.

92,4% опитаних знають що таке гендерні стереотипи та більш ніж половина із них відчували до себе гендерно упереджене ставлення.

До того ж відчувають підлітки не тільки упередженість!

І тут ми повертаємося до питання, що дещо провокативно було сформульовано на початку допису. Звідки це "знайомство" та відчуття?

"Наша вчителька з фізики стверджує, що технічні спеціальності для хлопчиків, а гуманітарні — для дівчат; вчителька зарубіжної літератури каже, що основна мета будь-якої дівчини — чоловік і діти, а всі незгодні зрозуміють це пізніше"

"Ти чоловік, ти повинен завжди уступати жінці"

"Бабуся моєї подруги говорить, щоб вона вчилася прибирати, готувати все для чоловіків робити, бо ніхто не візьме заміж"

"В школі — типово чути від однолітків щось на кшталт "Чому ти не прибрала за мною? Нечупара, ти ж дівчина, а я хлопець, ти мала прибрати за мною!", "Ми не беремо в команду дівчата, ви — слабші"

"Я постійно чую коментарі з приводу своєї зовнішності (недостатньо худа, носить занадто короткий одяг, волосся фарбоване та занадто коротке як для жінки), розуму та відчуття гумору"

"Помовч, коли розмовляють хлопці, ти все одно нічого не розумієш!"

"Коли я була на курсах з програмування, то хлопці звідти дивилися на мене досить зневажливо, і дуже здивовано, коли я правильно відповідала на складні питання"

"Пригнічують всі ці обмеження свободи поведінки (поводитися як леді чи як справжній мужик), приставання в онлайн-іграх до дівчат — це все наша реальність. Батьки не дозволяють грати в ігри дівчатам, а хлопці знущаються з невміння грати".

"Чоловіки не можуть плакати" мене це бісить"

"Часто чуються фрази, на кшталт, "це спорт не для дівчат", "нащо тобі таке агресивне заняття", "ти що дівчинка, що пішов на танці". Також дуже багато ситуацій пов'язаних із відомими стереотипами: те, що дівчина має бути завжди більш охайною, спокійною, культурною, скромною, любити рожевий і так далі.

"Стереотипи розповсюджуються і на чоловіків, коли ті наносять макіяж, або стильно одягаються. В таких ситуаціях як і у багатьох жінок, так і у чоловіків виникає огида і вони усіма відомими і невідомими способами намагаються образити хлопця, який просто зняв круте відео і нікому життя цим не зруйнував. І такі ситуації ж впливають на інших, страшно уявити, що хтось з мого близького оточення стане настільки упередженим"

"Ви ж дівчата, вам не соромно знаходитись у брудному кабінеті?", - так вчителька "попросила" прибрати в кабінеті за всім класом

Я навела вам тільки 12 цитат із підліткових анкет. Коли я дочитала до кінця всі 175, мене накрили сум, печаль, бажання повернути старе-добре "все найкраще дітям" - зробити щось вагоме для того, що позбавити їх від цієї застарілої парадигми мислення.

І ми з ЄС, "ООН Жінки" та ЮНФПА зробимо вже досить скоро і на всю країну.

Але лише наших зусиль недостатньо.

Може "дорослим" слід прискорити роботу над собою та своїми упередженнями? Не травмувати прийдешні покоління штампами, що не мають зв’язку із реальністю? Просто почніть потроху роботу над собою та своїм оточенням, як це вже роблять ваші діти!

Адже 56% опитаних підлітків зізнаються, що протидіють гендерним упередженням.

"Я вивчаю відповідну інформацію, щоб обґрунтовувати свою думку; заступаюся за дівчат над якими здійснюється психічне чи фізичне насилля; розмовляю з іншими про цю проблему"

"Я маю багато знайомих, які до знайомства зі мною мали купу стереотипів, упереджень. І поступово, коли я це дізнавалася при спілкуванні, ми багато говорили на ці теми, і люди дійсно змінювали свою позицію, якщо не у повністю толерантний бік, то у нейтральний. І це не про мій вплив на людей, а просто про те, що підліткам не вистачає освіченості у цій темі."

"Розмовляю з батьками, однолітками про фемінізм та права людей, зупиняю расистські та будь-які дискримінуючі жарти"

Більш того, 53% українських тінейджерів хотіли б вивчати питання гендерної рівності та навчитися розпізнавати і розвінчувати гендерні стереотипи. Де?

У школі у тому числі!

P.S.

Якщо ви не знали, то слово 2020 року у найулюбленішій серед тінейджерів соціальній мережі TikTok (після слів "пандемія" та Covid-19) - слово крінж (від англ. Cringe) - почуття ніяковості й сорому не за себе.

Зовсім скоро там з'явилося слово "Грінж", що означатиме сором і незручність, які відчуваєш, якщо хтось діє в рамках гендерних стереотипів або їх озвучує.

Слідкуйте за хештегами #NOMOREGRINGE та не грінжуйте!