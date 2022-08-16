Иллюзия отсутствия. Российские активы и их защитники в Украине

Очередное заявление первого заместителя главы Национального банка Украины Екатерины Рожковой о том, что в течение горячей фазы полномасштабной войны смена собственников в "Альфа Банке Украина", принадлежащей российским олигархам, невозможна, идет в разрез с призывом президента Украины к США о том, чтобы добавлять по несколько банков в неделю в список подсанкционных финансовых учреждений РФ и анонсированным решением Кабинета министров от 5 августа 2022 года, которым утвержден указ президента о конфискации 903 объектов, принадлежащих именно российскому государству. По словам премьер-министра, это не только имущество, принадлежащее российскому государству, но и активы, принадлежащие подсанкционным гражданам и компаниям из России, а также активы российских банков.

Возможно, тот факт, что список российского имущества и банков, которые подлежат конфискации согласно указу президента и постановления Кабмина, не был обнародован до сегодняшнего дня, позволяет представителям власти делать неоднозначные заявления, а Российской Федерации – спасать собственные активы.

Как российский частный бизнес защищает активы РФ в Украине, попали ли в список относительно конфискации имущества корпоративные права "Альфа Банка", принадлежащего подсанкционным олигархам, и достаточно ли изъятия имущества только Российской Федерации для остановки финансирования терроризма – подробнее в материале.

Политика президента Владимира Зеленского относительно обеспечения сотрудничества всех стран в конфискации российских активов и единства украинского общества в вопросах конфискации имущества, которое принадлежит России, не всегда совпадают с готовностью отдельных чиновников принимать решения направленные на применение реальных санкций в отношении имущества и предприятий российских граждан и российского олигархата.

Объяснением этого является мощная информационная кампания, которая поддерживает нарратив об угрозах украинской экономике и об "огромном благе", ведь предприятия, которыми владеют россияне выплачивают заработную плату и налоги в наш бюджет в такое непростое время, а еще о "хороших русских", которые нередко готовы перерегистрировать весь свой бизнес в Украине.

Забываем об одном: все активы российского бизнеса в условиях авторитарного олигархического режима, и все кто работают на этот бизнес исполняют волю и действуют в интересах российского государства, которое в свою очередь финансирует войну с Украиной и направляет полученные средства на уничтожение украинцев как нации. В современной России не существует компаний олигархического бизнеса, которые не служат инструментом Российской Федерации.

Условия полномасштабной войны РФ против Украины не оставили украинским властям выбора в необходимости осуществить кардинальные шаги в отношении российского бизнеса в Украине.

25 февраля Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банки, находящиеся в непосредственной собственности и под контролем Российской Федерации – "МР-Банк" (ранее "Сбербанк") и "Проминвестбанк". Но дальше дело затормозило, информации принято ли решение относительно банков, принадлежащих подсанкционным путинским олигархам нет.

Отделение "Сбербанка" в Киеве (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Получив контроль над "Проминвестбанком" в апреле 2022 года ликвидатору банка и следственным органам Украины открылась картина, которая четко показала, что отсутствует какое-либо разграничение между "частным" и "государственным" российским бизнесом, частный бизнес российских олигархов это только инструмент авторитарной машины Российской Федерации.

Как известно, украинский "Проминвестбанк" перешел в собственность российского государственного "Внешэкономбанка" в 2009 году. С 2015 года банк находился под международными и национальными санкциями. Несмотря на то, что НБУ отнес управляемое Российской Федерацией учреждение к категории проблемных и все время шли разговоры о его продаже или ликвидации, несмотря на войну, которую вела РФ против Украины, банк продолжал функционировать, кардинальные решения органы украинской государственной власти не спешили принимать, ссылаясь на то, что "бизнес в Украине", "работает на нашу экономику", это рабочие места и налоги в нашу экономику", "финансовая стабильность Украины"...

Однако "Проминвестбанк" не только не работал на украинскую экономику, а поняв, что теряет контроль над мощным банком, вопреки всех установленных ограничений НБУ на отчуждение активов, выводил активы на подконтрольные структуры. В частности, в августе 2019 года наблюдательный совет "Проминвестбанка" приняла решение, которое предполагало продажу 75 объектов недвижимости, принадлежавших банку. Но главным в этом противоправном решении было то, что отчуждение предусматривалось в пользу "Альфа Банка", учредителем которого являются российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен и по значительно заниженным ценам.

Акция протеста у здания "Проминвестбанка" в Одессе (фото: dumskaya net)

Принимая такое решение "Проминвестбанк" по сути выполнял распоряжение председателя правительства РФ, поскольку по уставу именно председатель правительства РФ является председателем наблюдательной власти "Внешэкономбанка" РФ, который в свою очередь владел 99,77% уставного капитала "Проминвестбанка".

Ответ на вопрос почему решение о продаже недвижимого имущества "Проминвеста" было принято именно в пользу "Альфа Банка" можно найти в обосновании санкционного решения Совета Европейского союза от 28 февраля 2022 года в отношении соучредителя украинского "Альфа Банка" Авена, в котором среди прочего указано: "Петр Авен — один из ближайших олигархов Владимира Путина. Он — один из примерно 50-ти богатых российских бизнесменов, которые регулярно встречаются с Владимиром Путиным в Кремле. Не действует независимо от требований президента".

Сейчас известно о продаже 5 объектов недвижимости общей площадью более 25 тысяч квадратных метров, которая состоялась в пользу "Альфа Банка", которые и фигурируют в судебном решении от 13 июля 2022 года, и которым наложен арест на указанные объекты недвижимого имущества. Сделка по продаже этих нежилых помещений в элитных районах центра столицы разрешила россиянам легализовать через "Альфа Банк" не менее 50 млн долларов, и оставить пропутинскому режиму контроль за элитными объектами недвижимости в Киеве.

Этот факт отмывания средств и вывода активов не является единичным, уже в другом уголовном производстве следствием установлено, что один из российских олигархов вместе с партнерами, используя подконтрольные кипрские компании и принадлежащий им банк, накануне и после начала войны РФ против Украины пытались легализовать и вывести с Украины 1,1 млрд грн. Для этого они организовали фиктивные сделки и финансовые операции.

По данным РБК-Украина, речь идет о российском олигархе Михаиле Фридмане и принадлежащем ему через офшорные компании "Альфа банк Украина". С суммы 1,1 млрд грн, которые удалось легализовать, бизнесменам удалось вывести из Украины часть этих средств. Затем по ходатайству Офиса генерального прокурора был наложен арест на активы этих кипрских компаний на сумму более 469 млн грн, которые остались на счетах "Альфа банка".

Следующая попытка по легализации средств установлена в рамках расследования уголовного производства № 42022000000000463 по легализации доходов полученных незаконным путем в особо крупных размерах и подделки документов.

Досудебным расследованием, в частности, установлено, что собственники АО "Альфа Банк" и его должностными лицами, с целью избежания возможных негативных последствий в виде наложения санкций, или избежания мер по принудительному изъятию прав собственности со счетов связанных с ними кипрских компаний, путем использования фиктивных сделок совершили легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах на общую сумму 161,28 млн грн".

Также судебные решения в деле констатируют: "Владельцы "Альфа Групп" по заранее разработанному плану совершают действия, направленные на сокрытие и маскировку фактического владения принадлежащих им активов на территории Украины, а именно по фиктивно притворным сделкам пытаются легализовать (отмыть), путем выведения якобы из своей собственности активы по производству и реализации питьевой воды, которые находится на территории Украины, а именно предприятий ЧАО "Моршинский завод минеральных вод "Оскар", Зао "Миргородский завод минеральных вод", ЗАО "Индустриальные и дистрибуционные системы", ЧП "ИВА" (ООО "ДС Аква Сервис" , ООО "Мощность", ГП "НОВАЯ.КОМ", которыми последние фактически владеют через подконтрольную им офшорную кипрскую компанию нерезидент".

Масштабные мероприятия, направленные на спасение активов "Альфа Банка" в Украине, заводов по производству минеральных вод и одного из ключевых мобильных операторов не могут не вызвать вопросы не только об очевидных заказчиках, но и об украинских исполнителей этой "спецоперации". Ведь сохранение российских активов в Украине это кропотливая и ежедневная работа. Членов правления банка, менеджеров и нотариусов, клерков и кассиров, адвокатов и нотариусов.

Михаил Фридман и Петр Авен (фото: Илья Питалев, РИА Новости)

Развивая бизнес, который принадлежит российским олигархам в Украине каждый менеджер, работающий на этот бизнес, должен четко себе давать объяснения, что прибыль, полученная от такой деятельности и каждая заработанная гривна являются собственностью путинского режима, и в любой момент по решению такого вождя будет использована против нашего государства и нации в целом.

Попытки украинского менеджмента российского бизнеса отмежеваться от своих владельцев выглядят неуверенно, ведь любой бизнес создается и существует с целью получения прибыли и распределения такой прибыли между его владельцами.

Решение СНБО после военного вторжения РФ и закон Украины от 3 марта 2022 г. "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов" предоставили правительству законные инструменты национализировать имущество РФ.

Национализация активов не влечет за собой прекращения деятельности таких предприятий, следствием таких действий является исключительно потеря российским олигархатом возможности получать доход от бизнеса в Украине, при этом, согласно разработанному механизму все предприятия наоборот должны продолжить свою работу после конфискации.

Есть надежда, что точку в такой деятельности поставят указ президента и постановление Кабмина о конфискации 903 объектов, которые принадлежат как русскому государству, так и подсанкционным гражданам и компаниям из России и, что таким решением, направленным на обеспечение финансовой независимости Украины от страны-агрессора не помешают выступления отдельных украинских политиков, которые не имеют политической воли действовать решительно в интересах собственной страны.

Без ответа пока остался один вопрос. Включены ли активы подсанкционных олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена в список предприятий, корпоративные права на которые подлежат конфискации согласно указу президента и постановлению КМУ. Отвест даст публикация списка, утвержденного высшими органами государства.