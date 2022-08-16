Ілюзія відсутності. Російські активи та їх захисники в Україні

Чергова заява першої заступниці голови Національного банку України Катерини Рожкової про те, що протягом гарячої фази повномасштабної війни зміна власників в "Альфа Банку Україна", що належить російським олігархам, неможлива, йде в розріз із закликом президента України до США про те, щоб додавати по кілька банків на тиждень до списку підсанкційних фінансових установ РФ та анонсованим рішенням Кабінету міністрів від 5 серпня 2022 року, яким затверджено указ президента про конфіскацію 903 об’єктів, які належать саме російській державі. За словами прем’єр-міністра, це не тільки майно, що належить російській державі, а й активи, що належать підсанкційним громадянам та компаніям із Росії, а також активи російських банків.

Можливо, той факт, що список російського майна та банків, які підлягають конфіскації згідно указу президента та постанови Кабміну, не був оприлюднений до сьогоднішнього дня, дозволяє представникам влади робити неоднозначні заяви, а Російській Федерації – рятувати власні активи.

Як російський приватний бізнес захищає активи РФ в Україні, чи попали у список щодо конфіскації майна корпоративні права "Альфа Банку", що належить підсанкційним олігархам, та чи достатньо вилучення майна тільки Російської Федерації для зупинення фінансування тероризму – детальніше в матеріалі.

Політика президента Володимира Зеленського щодо забезпечення співпраці всіх країн в конфіскації російських активів та єдності українського суспільства в питаннях конфіскації майна, що належить Росії, не завжди співпадають з готовністю окремих урядовців приймати рішення направлені на застосування реальних санкцій відносно майна та підприємств російських громадян та російського олігархату.

Поясненням цього є потужна інформаційна кампанія, яка підтримує наратив про загрози українській економіці та про "величезне благо", адже підприємства, якими володіють росіяни виплачують заробітну платню та податки до нашого бюджету в такий непростий час, а ще про "хороших руських", які нерідко готові перереєструвати весь свій бізнес в Україну.

Забуваємо про одне: всі активи російського бізнесу в умовах авторитарного олігархічного режиму, та всі хто працюють на цей бізнес виконують волю та діють в інтересах російської держави, яка в свою чергу фінансує війну з Україною та направляє отриманні кошти на знищення українців як нації. В сучасній Росії не існує компаній олігархічного бізнесу, які не служать інструментом Російської Федерації.

Умови повномасштабної війни РФ проти України не залишили українській владі вибору у необхідності здійснити кардинальні кроки щодо російського бізнесу в Україні.

25 лютого Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають у безпосередній власності та під контролем Російської Федерації – "МР Банк" (раніше "Сбербанк") та "Промінвестбанк". Але далі справа загальмувала, інформації чи прийнято рішення щодо банків, які належать підсанкційним путінським олігархам немає.

Віділення "Сбербанку" у Києві (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Отримавши контроль над "Промінвестбанком" в квітні 2022 року ліквідатору банку та слідчим органам України відкрилась картина, яка чітко показала, що відсутнє будь-яке розмежування між "приватним" та "державним" російським бізнесом, приватний бізнес російських олігархів це тільки інструмент авторитарної машини Російської Федерації.

Як відомо, український "Промінвестбанк" перейшов у власність російського державного "Внєшекономбанку" у 2009 року. З 2015 року банк перебував під міжнародними та національними санкціями. Попри те, що НБУ відніс керовану Російською Федерацією установу до категорії проблемних і весь час йшли розмови про її продаж або ліквідацію, попри війну, яку вела РФ проти України, банк продовжував функціонувати, кардинальні рішення органи української державної влади не спішили приймати, посилаючись на те, що "бізнес в Україні", "працює на нашу економіку", це "робочі місця та податки в нашу економіку", "фінансова стабільність України"...

Однак "Промінвестбанк" не лише не працював на українську економіку, а зрозумівши, що втрачає контроль над потужним банком, всупереч всіх встановлених обмежень НБУ на відчуження активів, виводив активи на підконтрольні структури. Зокрема, в серпні 2019 року спостережна рада "Промінвестбанку" прийняла рішення, яке передбачало продаж 75 об’єктів нерухомості, що належали банку. Але головним в цьому протиправному рішенні було те, що відчуження передбачалось на користь "Альфа Банку", засновником якого є російські олігархи Михайло Фрідман та Пьотр Авен та по значно заниженим цінам.

Акція протесту біля будівлі "Промінвестбанку" в Одесі (фото: dumskaya net)

Приймаючи таке рішення "Промінвестбанк" по суті виконував розпорядження голови уряду РФ, оскільки за статутом саме голова уряду РФ є головою спостережної влади "Внєшекономбанку" РФ, який в свою чергу володів 99,77% статутного капіталу "Промінвестбанку".

Відповідь на питання чому рішення про продаж нерухомого майна "Промінвесту" було прийняте саме на користь "Альфа Банку" можна знайти в обґрунтуванні санкційного рішення Ради Європейського союзу від 28 лютого 2022 року у відношенні співзасновника українського "Альфа Банку" Авена, в якому серед іншого, зазначено: "Петр Авен — один із найближчих олігархів Володимира Путіна. Він — один із приблизно 50-ти багатих російських бізнесменів, які регулярно зустрічаються з Володимиром Путіним у Кремлі. Не діє незалежно від вимог президента".

Наразі відомо про продаж 5 об’єктів нерухомості загальною площею більш ніж 25 тисяч квадратних метрів, яка відбулася на користь "Альфа Банку", які й фігурують у судовому рішенні від 13 липня 2022 року, та яким накладено арешт на вказані об’єкти нерухомого майна. Оборудка з продажу цих нежитлових приміщень в елітних районах центру столиці дозволила росіянам легалізувати через "Альфа Банк" не менше 50 млн доларів, та залишити пропутінському режиму контроль за елітними об’єктами нерухомості в Києві.

Цей факт відмивання коштів та виведення активів не є поодиноким, вже в іншому кримінальному провадження слідством встановлено, що один із російських олігархів разом із партнерами, використовуючи підконтрольні кіпрські компанії та належний їм банк, напередодні та після початку війни РФ проти України намагалися легалізувати та вивести з України 1,1 млрд грн. Для цього вони організували фіктивні правочини та фінансові операції.

За даними РБК-Україна, йдеться про російського олігарха Михайла Фрідмана та належний йому через офшорні компанії "Альфа банк Україна". З суми 1,1 млрд грн, які вдалося легалізувати, бізнесменам вдалося вивести з України частину цих коштів. Відтак за клопотаннями Офісу генерального прокурора було накладено арешт на активи цих кіпрських компаній на суму понад 469 млн грн, які залишилися на рахунках "Альфа банку".

Наступна спроба з легалізації коштів встановлена в рамках розслідування кримінального провадження № 42022000000000463 щодо легалізації доходів отриманих незаконним шляхом в особливо великих розмірах та підробки документів.

Досудовим розслідуванням, зокрема, встановлено, що "Власники АТ "Альфа Банк" разом із його службовими особами, з метою уникнення можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій, або уникнення заходів щодо примусового вилучення прав власності з рахунків пов`язаних із ними кіпрських компаній, шляхом використання фіктивних правочинів здійснили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах на загальну суму 161,28 млн грн".

Також судові рішення у справі констатують: "Власники "Альфа Груп" по заздалегідь розробленому плану вчиняють дії, спрямовані на приховування та маскування фактичного володіння належних їм активів на території України, а саме по фіктивно удаваним угодам намагаються легалізувати (відмити), шляхом виведення нібито зі своєї власності активи по виробництву та реалізації питної води, які знаходиться на території України, а саме підприємств ПАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод", ПАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи", ПП "ІВА" (, ТОВ "ДС Аква Сервіс" , ТОВ "Потужність", ДП "НОВА.КОМ", якими останні фактично володіють через підконтрольну їм офшорну кіпрську компанію нерезидент".

Масштабні заходи, спрямовані на порятунок активів "Альфа Банку" в Україні, заводів з виробництва мінеральних вод та одного з ключових мобільних операторів не можуть не викликати запитання не лише про очевидних замовників, але й про українських виконавців цієї "спецоперації". Адже збереження російських активів в Україні це кропітка і щоденна робота. Членів правління банку, менеджерів і нотаріусів, клерків і касирів, адвокатів і нотаріусів.

Михайло Фрідман та Пьотр Авен (фото: Ілля Піталев, РІА Новини)

Розвиваючи бізнес, який належить російським олігархам в Україні кожен менеджер, що працює на цей бізнес, має чітко собі давати пояснення, що прибуток, отриманий від такої діяльності та кожна зароблена гривня є власністю про путінського режиму, і в будь який момент за рішенням такого вождя буде використана проти нашої держави та нації в цілому.

Спроби українського менеджменту російського бізнесу відмежуватися від своїх власників виглядають невпевнено, адже будь-який бізнес створюється та існує з метою отримання прибутку та розподілу такого прибутку між його власниками.

Рішення РНБО після військового вторгнення РФ та закон України від 3 березня 2022 р. "Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" надали уряду законні інструменти націоналізовувати майно РФ.

Націоналізація активів не тягне за собою припинення діяльності таких підприємств, наслідком таких дій є виключно втрата російським олігархатом можливості отримувати дохід від бізнесу в Україні, при цьому, згідно розробленого механізму всі підприємства навпаки мають продовжити свою роботу після конфіскації.

Є надія, що крапку у такій діяльності поставлять указ президента та постанова Кабміну про конфіскацію 903 об’єктів, які належать як російській державі так і підсанкційним громадянам та компаніям із Росії та, що таким рішенням, направленим на забезпечення фінансової незалежності України від країни агресора не завадять виступи окремих українських політиків, які не мають політичної волі діяти рішуче в інтересах власної країни.

Без відповіді залишилось одне питання. Чи включено активи підсанкційних олігархів Михайла Фрідмана та Пьотра Авена в список підприємств, корпоративні права на які підлягають конфіскації згідно указа президента та постанови КМУ. Відповідь дасть публікація переліку, затвердженого вищими органами держави.